Noè Ponti sorgt am zweiten Tag der Schweizer Meisterschaften in Uster für das Glanzlicht. Der Tessiner schlägt über 200 m Delfin in 1:55,49 an. Ponti blieb um weniger als eine halbe Sekunde über seinem in Tokio aufgestellten Landesrekord. Damit verbesserte sich der 20-Jährige, der letzten Juli in Japan über 100 m Delfin sensationell Olympia-Bronze gewonnen hatte, in der Weltjahres-Bestenliste in den 3. Rang.



Bemerkenswert am Donnerstag in Uster war der Heimsieg der Geschwister Djakovic über 400 m Crawl. Zunächst triumphierte die 16-jährige Vanna Djakovic erstmals an der Langbahn-SM, später schlug auch ihr drei Jahre älterer Bruder hoch überlegen als Sieger an. (dab/sda)

Bild: keystone