Valtteri Bottas im Mercedes gewinnt in São Paulo das dritte und letzte Sprintrennen dieser Formel-1-Saison vor WM-Leader Max Verstappen im Red Bull. Der Finne sichert sich damit auch die Pole-Position für den Grand Prix von Brasilien am Sonntag.



Während Bottas drei und Verstappen zwei WM-Punkte gutgeschrieben bekamen, ging Lewis Hamilton leer aus. Der Rekordweltmeister legte auf der Strecke in Interlagos zwar eine starke Aufholjagd hin, nachdem er den Sprint von ganz hinten beginnen musste. Der Grund dafür war ein nicht reglementskonformer Heckflügel an seinem Mercedes, den er bei seiner souverän herausgefahrenen Pole-Position im Qualifying am Freitag einsetzt hatte.



Den Sprint beendete Hamilton hinter Carlos Sainz im Ferrari und Sergio Perez im Red Bull letztlich als Fünfter. Wegen eines unerlaubten Motorwechsels wird der Engländer am Sonntag jedoch um fünf Plätze weiter hinten starten müssen. In der WM-Wertung baute Verstappen seine Führung gegenüber Hamilton vor dem viertletzten Grand Prix der Saison auf 21 Punkte aus.



Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, die Fahrer des Teams Alfa Romeo, beendeten das Sprintrennen als 13. respektive 18. Eine bessere Ausgangslage für den Start am Sonntag verspielten der Italiener und der Finne bereits in der Startrunde, als es zu einer Berührung zwischen den beiden Teamkollegen kam, worauf sich Räikkönen drehte und ans Ende des Feldes zurückfiel. (dab/sda)

Bild: keystone