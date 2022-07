Die Schweizer Frauenstaffel setzt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit der Jahresweltbestzeit von 42,13 Sekunden ein Ausrufezeichen. Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Ajla Del Ponte blieben über 4x100 m bloss 8 Hundertstel über dem Schweizer Rekord (42,05) von den Olympischen Spielen in Tokio, wo wie an den Weltmeisterschaften 2019 in Doha Platz 4 resultiert hatte.



Im Vergleich zu Tokio war in Stockholm Géraldine Frey als Startläuferin neu im Team. Die Top-Nationen waren in Schweden nicht am Start. Der Vorsprung der Schweizerinnen auf Finnland betrug 1,77 Sekunden. Sofern die Schweizerinnen auch an den Weltmeisterschaften in Eugene im Final eine tiefe 42er-Zeit in die Bahn legen, liegt eine Medaille drin. (pre/sda)