Beim Susanne Meier Memorial in Basel sorgten Angelica Moser und Noemi Zbären für die Glanzlichter. Die Stabhochspringerin überflog bei ihrem Saisoneinstand 4,55 m. Zbären stellte in 13,02 Sekunden über 100 m Hürden eine persönliche Saisonbestleistung auf. Moser (LC Zürich) startete beim traditionellen Meeting am Pfingstmontag in Basel zum ersten Mal in dieser Freiluftsaison, nachdem sie in der Vorbereitung mit einer Oberschenkel-Verletzung zu kämpfen hatte.



Hürdensprinterin Zbären (SK Langnau) bot ebenfalls eine starke Vorstellung. Ihren Saisonbestwert verbesserte sie um acht Hundertstel und ist damit nur noch zwei Hundertstel von der 13-Sekunden-Grenze entfernt. Über 100 m der Männer waren die Augen in Basel auf den Einheimischen Jason Joseph (LC Therwil) gerichtet. Der Hürdenläufer trat ausnahmsweise im flachen Kurzsprint an. In 10,48 Sekunden blieb er bei 1 m/s Gegenwind nur fünf Hundertstel über seiner persönlichen Bestleistung und wurde hinter Enrico Güntert (LC Schaffhausen) Zweiter. (pre/sda)

Bild: keystone