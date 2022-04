In der Europacup-Saison 2021/22 verbessert sich die Super League vom 19. auf den 14. Platz des UEFA-Rankings. Nach den Viertelfinals der drei Europacup-Wettbewerbe sind alle Teams jener Nationen ausgeschieden, die die Schweiz noch vom 14. Platz hätten verdrängen können. Die neue Koeffizienten-Rangliste bestimmt die Startplätze im Europacup 2023/24.



Für die Saison 2022/23 wirkt sich für die Schweiz noch der 19. Platz aus. Der FC Zürich als designierter Meister wird in der Champions League bereits in der ersten von vier Qualifikationsrunden eingreifen müssen. In der Europa League wird die Schweiz überhaupt nicht vertreten sein. In der Conference League werden drei Schweizer Vertreter in der zweiten von vier Qualifikationsrunden beginnen müssen: der Cupsieger und zwei Mannschaften aus der Super League.



Der jetzige 14. Platz wird der Schweiz für die Europacup-Saison 2023/24 erhebliche Vorteile bringen. Der Schweizer Meister wird in der Qualifikation zur Champions League nur zwei Hürden meistern müssen. Der Zweite der Meisterschaft kommt ebenfalls in die Ausscheidung der Königsklasse. Er wird in der zweiten Qualifikationsrunde eingreifen. Der Cupsieger wird in die vorletzte Stufe der Qualifikation zur Europa League aufgenommen. Und zwei weitere Mannschaften bekommen Zugang zur 2. Qualifikationsrunde der Conference League. (abu/sda)

