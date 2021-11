In der 7. Runde der EM in Lillehammer lassen sich die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz von Schottland deklassieren. Sie geben beim Stand von 1:7 zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach 6 Ends auf.



Die Bilanz der Genfer ist mit 3:4 Siegen wieder negativ. Trotzdem haben sie noch reelle Chancen, in die Halbfinals einzuziehen. Hierfür benötigen sie auf jeden Fall Siege in den verbleibenden Round-Robin-Spielen gegen Dänemark und Deutschland. Zunächst treffen sie am Mittwochabend auf die Dänen. (dab/sda)

Bild: keystone