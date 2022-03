Daniil Medwedew ist in Indian Wells überraschend früh an Gaël Monfils gescheitert. Damit kehrt Novak Djokovic nächste Woche zurück an die Spitze der Weltrangliste.



Medwedew schied beim ATP-Masters-1000-Turnier bereits in der dritten Runde aus. Die russische Weltnummer 1 verlor gegen den in Kalifornien als Nummer 26 gesetzten Monfils 6:4, 3:6, 1:6. Mit dem frühen Scheitern Medwedews ist klar, dass dieser seine Position an der Spitze der Weltrangliste nach nur drei Wochen wieder an Novak Djokovic abgeben muss. Der Serbe, der aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht am Turnier in der kalifornischen Wüste teilnehmen kann, wird ab kommendem Montag wieder die Nummer 1 sein. (ram/sda)

Bild: keystone