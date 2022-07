Die 29-jährige Zürcherin Viktorija Golubic (WTA 103) steht in Warschau zum vierten Mal in dieser Saison in den Viertelfinals eines WTA-Turniers. Im Achtelfinal gegen die Französin Kristina Mladenovic schlug Golubic wie schon in der Startrunde gegen Arianna Hartono (6:4, 5:7, 6:3 nach drei vergebenen Matchbällen im zweiten Satz) einen Umweg ein.



Golubic führte im ersten Satz dreimal mit einem Break Vorsprung (2:0, 3:1, 5:3), verlor diesen Durchgang nach 75 Minuten aber noch. Effizienter spielte die Schweizerin in den Sätzen 2 und 3, die sie mit 6:2 und 6:1 gewann. Nach zwei Stunden und 40 Minuten verwandelte Golubic den ersten Matchball.



Zum vierten Mal in diesem Jahr nach Melbourne auf Hartplatz (Viertelfinal), Strassburg auf Sand (Viertelfinal) und Nottingham auf Rasen (Halbfinal) steht Golubic in den Viertelfinals eines WTA-Turniers. Dort trifft sie auf die Italienerin Jasmine Paolini, die sie im Frühling in Indian Wells in der 3. Runde mit 7:5, 1:6, 7:6 (7:4) hauchdünn besiegte. (abu/sda)

Bild: IMAGO / Newspix