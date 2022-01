Viktorija Golubic zieht bei ihrem ersten Turnier des Jahres in Melbourne souverän in den Viertelfinal ein und trifft dort auf die zweifache Grand-Slam-Siegerin Simona Halep.



Golubic (WTA 43) gab sich in der 2. Runde des WTA-250-Turniers gegen die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 158) keine Blösse und siegte in 70 Minuten 6:3, 6:0. Gegen Halep spielt die Zürcherin am Freitag zum zweiten Mal. Das erste Duell mit der 30-Jährigen Weltranglisten-20. aus Rumänien hatte sie 2018 im Fed Cup verloren. (dab/sda)

Bild: keystone