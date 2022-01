Der am kommenden Dienstag geplante Nachtslalom der Frauen in Flachau wird coronabedingt nach Schladming verlegt. Wegen der hohen Fallzahlen in Flachau habe sich das Land Salzburg gegen eine Durchführung des Weltcup-Rennens ausgesprochen, teilte der österreichische Skiverband mit.



In Schladming finden damit erstmals seit der Weltmeisterschaft 2013 und erstmals überhaupt im Weltcup Wettkämpfe der Frauen statt.



Die weiteren Weltcup-Rennen im Salzburger Land in der kommenden Woche - Abfahrt und Super-G der Frauen in Zauchensee (15. und 16. Januar) - sollen wie geplant stattfinden. (dab/sda)

Bild: keystone