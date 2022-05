Die Dallas Mavericks verhinderten in den Playoff-Halbfinals gegen die Golden State Warriors das vorzeitige Aus. Die Texaner gewannen gegen das Team aus San Francisco 119:109 und verkürzten in der Best-of-7-Serie auf 1:3.



Am Ende des dritten Viertels lagen die Mavericks mit 29 Punkten in Führung. Als Dallas im Schlussviertel etwas zu früh die Luft rausnahm, kamen die Warriors drei Minuten vor Ende noch einmal bis auf acht Punkte heran. Golden State, der Meister der Jahre 2015, 2017 und 2018, hat nun in der Nacht auf Freitag in der eigenen Halle die nächste Chance, um den Einzug in den NBA-Final perfekt zu machen. (pre/sda)