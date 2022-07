Joel Wicki erweitert sein beeindruckendes Palmarès. Der Sörenberger gewinnt mit einem Sieg im Schlussgang gegen Lario Kramer zum dritten Mal das Bergkranzfest auf der Rigi. Der 16. Kranzfestsieg insgesamt ist für Wicki der sechste an einem Bergfest. Für einen 25-Jährigen ist dies ein mehr als stattlicher Leistungsausweis.



Wicki drehte in der 5. Minute des Schlussgangs Lario Kramer auf den Rücken. Zu Beginn war Wicki selber am Boden in Bedrängnis geraten, sodass der 24-jährige Deutschfreiburger seinerseits nahe an seinen zweiten Triumph an einem Bergfest herankam. 2018 hatte er auf sensationelle Weise und gerade noch als Teenager auf dem Stoos gewonnen. (abu/sda)

