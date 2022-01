Nicolas Huber ist nach seiner Anreise zu den Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Zürcher Freestyle-Snowboarder, der keine Symptome aufweist, wurde wie in den Richtlinien des Organisationskomitees vorgesehen in einem isolierten Hotelzimmer in Zhangjiakou untergebracht.



Huber wird aus der Isolation entlassen, sobald er im Abstand von 24 Stunden zweimal negativ auf das Coronavirus getestet wird. Somit darf der WM-Zweite von 2017 noch immer darauf hoffen, dass er wie geplant am Sonntag, 6. Februar, an der Qualifikation im Slopestyle teilnehmen kann. (pre/sda)

Bild: keystone