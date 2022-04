What a thriller to open the day with! 😮



steht beim hochdotierten WTA-1000-Turnier in Madrid in der 2. Runde. Die Seeländerin gewinnt gegen die Tschechin6:3, 7:5. Teichmann (WTA 35) benötigte in beiden Sätzen zwei Servicedurchbrüche, um in der dritten Partie gegen die Wimbledon-Siegerin von 2011 und 2014 zum zweiten Sieg zu kommen. Auf das jeweils erste Break vermochte die frühere Weltranglisten-Zweite Kvitova (WTA 30) im Linkshänderinnen-Duell noch zu reagieren.Teichmann zeigte damit eine gelungene Reaktion auf die unerwartete, vor einer Woche erlittene Niederlage in der 2. Runde des Turniers in Istanbul gegen die unbekannte Österreicherin. Kvitova dagegen muss auch nach ihrem dritten Start in einem Sandplatzturnier in dieser Saison weiter auf ihren ersten Sieg warten. Nächste Gegnerin von Teichmann ist die Kanadierin(WTA 20), die ihre Partie gegen die Deutsche(WTA 64) in drei Sätzen und nach mehr als zwei Stunden Spieldauer gewann. (pre/sda)