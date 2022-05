Xherdan Shaqiri from the spot for #cf97. pic.twitter.com/ssFOy4azih — Major League Soccer (@MLS) May 1, 2022

verliert das Heimspiel gegen die. Dasin der MLS bleibt ohne Wert.Xherdan Shaqiri ist im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr von einer Wadenverletzung sein zweites Tor für Chicago Fire in der MLS gelungen. Im Heimspiel gegen die New York Red Bulls brachte der Basler Offensivakteur sein Team nach einer Viertelstunde mittels einesin Führung. Bereits bei seinem ersten Treffer in der nordamerikanischen Profiliga war Shaqiri im März vom Punkt erfolgreich gewesen.Trotzdem konnte er gegen den vorübergehenden Leader der Eastern Conference die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen nicht verhindern. Nach zwei späten Platzverweisen gegen Chicago stellte New York mit einem verwandelten Penalty in der Nachspielzeit den 2:1-Sieg sicher. Seit Shaqiris Verletzung Anfang April hat Fire wettbewerbsübergreifendund ist in der Conference auf den zweitletzten Platz abgerutscht. (dab/sda)