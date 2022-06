OFFICIAL STATEMENT https://t.co/UuBPO78wbZ — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 30, 2022

Dänische Polizeikräfte haben am Tag vor dem Start derauf Ansuchen französischer Behörden eine Razzia im Hotel des Teamsdurchgeführt. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Die Beamten hätten in den frühen Morgenstunden alle Zimmer der Teammitglieder sowie die Mannschaftsfahrzeuge durchsucht, jedoch sei bei der zweistündigen Aktionworden. Bereits vor der Abreise der Mannschaft zum Start der Tour in Dänemark – kein Schweizer Fahrer befindet sich im Aufgebot – waren Wohnungen von Fahrern und Betreuern durchsucht worden. Schon an der letztjährigen Frankreich-Rundfahrt hatte es in den Pyrenäen Durchsuchungen von Hotelzimmern der Equipe Bahrain gegeben. Ein. Bisher ist gegen keinen Fahrer ein offizielles Verfahren eingeleitet worden, auch Sperren wurden nicht verhängt. (pre/sda)