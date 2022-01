Die SCL Tigers reagieren auf die anhaltende Negativserie und trennen sich von ihrem Cheftrainer Jason O’Leary. Yves Sarault übernimmt die Mannschaft bereits für das Spiel am Montag in Rapperswil-Jona.



Der 49-jährige Kanadier Sarault spielte zwischen 2003 und 2008 in der Schweiz für Bern, Genève-Servette, Davos und Basel. Als Trainer arbeitete er von 2014 und 2018 als Assistenz-, Junioren- und Cheftrainer in Lausanne. Letzte Saison war er Headcoach beim EHC Visp.



Der Kanadier O'Leary hatte die Emmentaler seit Beginn dieser Saison trainiert. Die Tigers liegen nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge in der Tabelle auf dem 12. Platz, der Rückstand auf Rang 10 beträgt 14 Punkte. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE