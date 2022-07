Aarau , Thun und Lausanne-Sport starteten ohne Sieg in die Challenge League 2022/23 . In den Freitagspielen der 2. Runde antworten Aarau und Lausanne-Sport mit Siegen. Die beste Rehabilitation glückte Absteiger Lausanne-Sport. Dem 0:1 in Bellinzona liessen die Waadtländer ein 5:1 auf der Tuilière gegen Schaffhausen folgen. Goduine Koyalipou und der von Stade Lausanne-Ouchy verpflichtete Goalgetter Brighton Labeau zeichneten sich als zweifache Torschützen aus. Lausanne-Sport - Schaffhausen 5:1 (2:1) 2890 Zuschauer. - SR Kanagasingam Tore : 11. Sanches 1:0. 21. Bobadilla 1:1. 24. Labeau 2:1. 75. Labeau 3:1. 78. Koyalipou (Foulpenalty) 4:1. 92. Koyalipou 5:1. Aarau geriet bei Neuchâtel Xamax in Rückstand, aber diesmal wussten die Aarauer die Partie zu drehen. Die ersten beiden Tore erzielten Leihspieler: Henri Konde (vom FCZ) für die Neuenburger und Shkelqim Vladi (von YB) für Aarau. Das Siegestor schliesslich schoss nach 70 Minuten der auf diese Saison von den Grasshoppers fix zurückgekehrte Nikola Gjorgjev . Neuchâtel Xamax - Aarau 1:2 (1:1) 3808 Zuschauer. - SR Von Mandach. Tore : 37. Koide 1:0. 45. Vladi 1:1. 70. Gjorgjev 1:2. Wie schon in ersten zwei Saisons nach dem Abstieg 2020 kommt der FC Thun zu Beginn nicht in die Gänge. Nach der Niederlage in Schaffhausen brachten es die Berner Oberländer zuhause gegen Bellinzona nur zu einem 1:1. Den Ausgleich mussten sie in der 91. Minute auf einen Penalty hinnehmen. Thun - Bellinzona 1:1 (1:0) 3109 Zuschauer. - SR Drmic. Tore : 29. Ahmed 1:0. 91. Cortelezzi (Foulpenalty) 1:1. (sda)

Der topgesetzte Titelhalter Casper Ruud (Bild) und der Italiener Matteo Berrettini bestreiten den Final des Swiss Open Gstaad. Mit dem Österreicher Dominic Thiem machte Berrettini kurzen Prozess: Er siegte in 79 Minuten 6:1, 6:4. Der Italiener greift damit zum zweiten Mal nach 2018 nach dem Turniersieg in Gstaad. Als Favorit in den Final steigt Casper Ruud. Wie Berrettini fand auch der topgesetzte Norweger am Halbfinaltag seine Topform. Nach dem erknorzten Erfolg über Jaume Munar (7:6, 7:6) machte Ruud mit Albert Ramos Viñolas kurzen Prozess (6:2, 6:0). Seit 16 Partien ist Casper Ruud, die Nummer 5 der Welt, in der Schweiz unbesiegt. Gegen Berrettini winkt ihm die erfolgreiche Titelverteidigung am Swiss Open. Bislang verteidigte Ruud erst einen ATP-Tour-Titel mit Erfolg: vor drei Monaten in Genf. (ram/sda)

Der Monegasse Charles Leclerc startet am Sonntag aus der Pole-Position zum Grand Prix von Frankreich. In Le Castellet war er mit seinem Ferrari drei Zehntel schneller als Max Verstappen im Red Bull-Honda. In der zweiten Reihe stehen Verstappens Teamkollege Sergio Perez sowie der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Carlos Sainz im zweiten Ferrari wurde wegen unerlaubter Wechsel von diversen Antriebskomponenten wie auch Kevin Magnussen im Haas-Ferrari in die letzte Startreihe strafversetzt. Die Fahrer des Hinwiler Rennstalls Alfa Romeo-Ferrari schafften es nicht ins Q3. Der Finne Valtteri Bottas startet von Position 11 ins Rennen, der Chinese Zhou Guanyu von Startplatz 16. (ram/sda)

Beide Schweizer Starterinnen über 100 m Hürden haben an der Leichtathletik-WM in Eugene den Einzug in die Halbfinals geschafft. Noemi Zbären gelang dies als Dritte ihres Vorlaufs auf direktem Weg. Sie lief eine Zeit von 13.00 Sekunden. Zittern musste Ditaji Kambundji. Sie startete stark, wurde dann aber von mehreren Kontrahentinnen überholt. Mit 13.12 s schaffte sie es als sechste und letzte Läuferin gerade noch über die Zeit eine Runde weiter. Halbfinals und Final sind in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit). (ram)

Die 100-Meter-Staffel strebt die Krönung eines Jahrzehnt-Projekts an

In der Nacht auf Samstag nimmt die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen einen weiteren Anlauf, um das Jahrzehnt-Projekt mit einer Medaille zu krönen.

Platz 4 an den Olympischen Spielen in Tokio, Platz 4 an der WM 2019 in Doha, Platz 4 an der EM 2018 in Berlin: Die Sprintstaffel der Schweizer Frauen war zumindest gemessen an der Rangierung an den vergangenen drei Grossanlässen nahe dran am Coup. Eine Medaille in Eugene wäre nicht gestohlen, auch wenn womöglich eine der grossen Nationen (Jamaika, USA, Grossbritannien) patzen und Deutschland und Co. in Schach gehalten werden muss.