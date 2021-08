An den am Montag beginnenden US Open in New York sind zwar Zuschauer erlaubt, allerdings erhält nur Einlass, wer gegen das Coronavirus geimpft ist. Kapazitätsbeschränkungen gibt es keine. Das beschlossen die Verantwortlichen. Die Regelung gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren. Im vergangenen Jahr war das Turnier ohne Zuschauer ausgetragen worden. (zap/sda/apa/reuters)

Bild: keystone