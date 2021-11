Die Weltnummer 2 Daniil Medwedew und etwas überraschend Alexander Zverev spielen um den Sieg an den ATP-Finals in Turin. Der Deutsche schaltet Novak Djokovic aus. In einem vor allem im ersten Satz hochklassigen und spektakulären Halbfinal-Duell behielt der Weltranglisten-Dritte Zverev die Nerven und setzte sich in 2:28 Stunden 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 durch.



Bei Djokovic schlichen sich jedoch immer mehr Fehler ein, so zum Beispiel ein folgenschwerer Doppelfehler im Tiebreak oder auch im dritten Satz beim entscheidenden Break zum 1:3. Zverev konnte sich auf dem schnellen Hallenbelag hingegen ausser beim einzigen Aufschlagverlust zum 4:5 im zweiten Durchgang auf seinen starken Service verlassen.



Die Weltnummer 1 verpasst damit die Chance, mit einem sechsten Masters-Titel zu Roger Federer aufzuschliessen. Schon im Olympia-Halbfinal war ihm Zverev vor der Sonne gestanden. Die beiden wechselten sich in diesem Jahr mit Siegen ab - der Serbe am Australian und am US Open, der Deutsche in Tokio und Turin. (abu/sda)

Bild: keystone