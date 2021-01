Sport

Sport-News

Sport-News: Arsenal scheitert im FA Cup an Southampton



Sport-News

Arsenal scheitert im Cup-Sechzehntelfinal +++ Dumoulin nimmt Auszeit vom Radsport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dumoulin nimmt sich Auszeit vom Radsport

Tom Dumoulin nimmt sich überraschend eine Pause vom professionellen Radsport. Ob und wann der 30-jährige Niederländer ins Renngeschehen zurückkehrt, ist offen. «Es ist so, als ob ein Rucksack von hundert Kilo von meinen Schultern gerutscht ist», sagte der Giro-Sieger und Zeitfahr-Weltmeister von 2017 in einer Video-Botschaft. Sein Team Jumbo-Visma unterstütze ihn in diesem Entscheid.

Noch am Tag zuvor hatte Dumoulin das Rennprogramm für die Saison 2021 bekanntgegeben. Demnach sollte er mit dem letztjährigen Gesamtzweiten Primoz Roglic und seinem Landsmann Steven Kruijswijk eine Dreierspitze an der Tour de France bilden. (abu/sda)

Bild: keystone

Titelverteidiger Arsenal gescheitert

Titelverteidiger Arsenal ist in den Sechzehntelfinals des FA Cup gescheitert. Die Londoner mit Granit Xhaka verloren das Premier-League-Duell bei Southampton 0:1. Ein Eigentor von Gabriel entschied die Partie (24.). Für Arsenal war es der erste Gegentreffer in einem Pflichtspiel nach 508 Minuten. (abu/sda)

Smith und Lenherr erst auf der Zielgeraden geschlagen

Die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith verpasst im schwedischen Idre Fjäll ihren 27. Weltcup-Sieg nur knapp. Drei Tage nach ihrem Triumph auf der Sprintstrecke musste sich Fanny Smith im schwedischen Skiort nahe der norwegischen Grenze mit dem 3. Rang begnügen.

Bei den Männern schaffte mit Jonas Lenherr ebenfalls ein Schweizer den Sprung unter die besten drei. Nach seinem 4. Rang am Mittwoch schaffte es der St. Galler als Zweiter zum ersten Mal in dieser Saison aufs Treppchen. Den Sieg sicherte sich der im Gesamtweltcup führende Reece Howden aus Kanada. (abu/sda)

Bild: keystone

Cologna nur von Norwegern und Bolschunow geschlagen

Dario Colognas Formaufbau in Richtung WM in einem Monat scheint zu stimmen. Beim Weltcup in Lahti belegt der 34-jährige Bündner im Skiathlon über je 15 km klassisch und Skating den starken 7. Platz.

Der Weltmeister von 2013 und Olympiasieger 2014 musste sich lediglich der norwegischen Übermacht und dem Weltcup-Leader Alexander Bolschunow geschlagen geben. Auf den Tagessieger Emil Iversen verlor Cologna 32 Sekunden. Mit Jason Rüesch (19.) und Jonas Baumann (27.) holten zwei weitere Schweizer Weltcup-Punkte. (abu/sda)

Bild: keystone

ZSC holt Ryan Lasch

Die ZSC Lions haben für den Rest der Saison den Amerikaner Ryan Lasch unter Vertrag genommen. Der 34-jährige Flügelstürmer stösst von den Pelicans aus Lahti zu den Zürchern. Für den Tabellenzweiten der finnischen Liga erzielte er in der laufenden Saison in 27 Spielen 37 Skorerpunkte.

Lasch kennt man in der Schweiz vor allem aus seiner Zeit beim SC Bern. Mit den Bernern wurde er 2017 Meister, ehe er nach nur einer Saison zu den Frölunda Indians nach Göteborg zurückkehrte. Mit den Schweden gewann der Amerikaner dreimal die Champions Hockey League.

Beim ZSC soll Lasch die Lücke schliessen, die nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Chris Baltisberger bis Ende Saison entstanden ist. Laut den Lions entsteht durch den Transfer keine zusätzliche finanzielle Belastung für den Klub, da der Ausfall Baltisbergers «mit den Versicherungsleistungen kompensiert werden kann». (zap/sda)

Capela in der Form seines Lebens

Clint Capela präsentiert sich weiterhin in beneidenswerter Form. Dem Genfer in Diensten der Atlanta Hawks gelingt in der NBA zum ersten Mal in seiner Karriere ein sogenanntes Triple-Double.

Capela steuerte beim 116:98-Sieg der Hawks auswärts gegen die Minnesota Timberwolves 13 Punkte, 19 Rebounds und 10 Blocks bei. Noch nie zuvor war der Schweizer Center in einem NBA-Match in drei Statistik-Kategorien auf zweistellige Werte gekommen. Zwei Tage zuvor hatte er beim 123:115-Erfolg nach Verlängerung gegen die Detroit Pistons bereits mit 27 Punkten und zuvor von ihm unerreichten 26 Rebounds überzeugt.

Ein Triple-Double inklusive 10 geblockter Schüsse ist in der besten Basketball-Liga der Welt eine Seltenheit. Zuletzt schaffte dieses Kunststück Lakers-Star Anthony Davis im März 2018 im Dress der Pelicans. Ausserdem beging Capela kein einziges Foul – ein Novum in der NBA-Geschichte für einen Spieler mit mindestens 15 Rebounds und 10 Blocks. Atlantas Aufbauspieler Trae Young glänzte indes mit 43 Punkten.

Nach einer schlechten Phase nach dem Jahreswechsel mit nur zwei Siegen aus acht Partien weisen die Atlanta Hawks momentan wieder eine positive Bilanz (8:7 Siege) aus. Sie rangieren damit in der Eastern Conference an 5. Position. (zap/sda)

LAST 2 GAMES for @CapelaClint:



🔥 40 points

😤 45 rebounds

😳 15 blocks



The only other player to reach those thresholds over 2 games since 1973-74 is KAREEM in 1975! pic.twitter.com/MfcIVm1Pav — NBA (@NBA) January 23, 2021

Abfahrt in Kitzbühel abgesagt

Das Wetter macht auch den Organisatoren in Kitzbühel einen Strich durch die Rechnung. Die Hahnenkamm-Abfahrt vom Samstag wurde auf Sonntag verschoben. Der für Sonntag vorgesehene Super-G findet neu am Montag statt.

Wie vorausgesagt schlug in Kitzbühel in der Nacht auf Samstag das Wetter um. Es setzten Schnee und, vor allem im unteren Teil der Streif, Schneeregen ein. (zap/sda)

Bild: keystone

Chorleys Cup-Märchen ist vorbei

In den Sechzehntelfinals des englischen FA Cup endete der Lauf des Sechstligisten FC Chorley. Das Team aus der Grafschaft Lancashire verlor gegen die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League 0:1.

Chorley hatte zuvor die favorisierten Profiklubs Wigan Athletic, Peterborough United und Derby County ausgeschaltet und war in der 138-jährigen Vereinsgeschichte erstmals unter die letzten 32 vorgestossen. (ram/sda)

GC gewinnt Spitzenkampf

Die Grasshoppers festigen bei der Wiederaufnahme der Challenge League ihre Leaderposition. Die Zürcher entscheiden den Spitzenkampf gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 2:0 für sich. Das Spiel bot Spektakel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die Gäste wurden für eine gute Leistung schlecht belohnt. Petar Pusic (54.) und Nikola Gjorgjev in der Nachspielzeit trafen für GC.

Im zweiten Spiel beendete der SC Kriens die Negativserie von zehn sieglosen Spielen. Die Luzerner setzten sich im Strichduell bei Absteiger Neuchâtel Xamax 1:0 durch und feierten den ersten Meisterschaftssieg seit dem 20. Oktober. (ram/sda)

Mahomes ist rechtzeitig fit

Quarterback-Superstar Patrick Mahomes vom Titelverteidiger Kansas City Chiefs kann nach seiner Hirnerschütterung im NFL-Halbfinal gegen die Buffalo Bills am Sonntag wieder spielen. Das teilte die National Football League am Freitag mit.

In der Partie gegen die Cleveland Browns am letzten Sonntag war Mahomes nach einem Schlag auf den Hinterkopf ausgewechselt worden. Er war beim Super-Bowl-Sieg in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler gewählt worden. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter