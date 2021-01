Sport

Sport-News: Kevin De Bruyne fehlt Manchester City mehrere Wochen lang



De Bruyne länger verletzt +++ Schweizer Biathleten verpassen Top 15 knapp

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

ManCity länger ohne De Bruyne

Manchester City muss vier bis sechs Wochen auf Stammspieler Kevin De Bruyne verzichten. Der belgische Nationalspieler habe sich am Mittwoch gegen Aston Villa (2:0) eine schwere Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen, teilte Trainer Pep Guardiola mit. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Biathleten verpassen Top 15 knapp

Benjamin Weger hat beim Biathlon-Weltcup in Antholz einen weiteres Topergebnis verpasst. Fünf Tage, nachdem er im Massenstart-Rennen in Oberhof zum ersten Mal seit fast neun Jahren wieder aufs Weltcup-Podest gelaufen war, beendete der Walliser den Einzel-Wettkampf über 20 km auf Platz 20.

Als bester Schweizer klassierte sich im Südtirol Jeremy Finello im 17. Rang. Der Genfer (im Bild hinten) leistete sich am Schiessstand drei Fehler und erhielt damit eine Strafminute mehr aufgebrummt als Weger. Dank einer starken Laufleistung verpasste Finello sein Karriere-Bestergebnis (15.) allerdings nur knapp. Den Sieg sicherte sich überlegen der fehlerfreie Alexander Loginow (vorne) aus Russland. (ram/sda)

Bild: keystone

Zidane mit Coronavirus infiziert

Zinédine Zidane, der Trainer von Real Madrid, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab sein Klub bekannt, ohne weitere Details zu nennen. Der Franzose wird den Königlichen damit am Samstag im Auswärtsspiel gegen Alaves fehlen.

Real liegt in der Tabelle als erster Verfolger von Leader Atlético Madrid bereits sieben Punkte hinter dem Stadtrivalen zurück. Am Mittwoch war Zidane mit seinem Team in den Cup-Sechzehntelfinals am Drittligisten Alcoyano gescheitert. (zap/sda/afp)

Bild: keystone

WM-Bronze für Juniorin Hasler im Zweierbob

Fünf Tage nach ihrem ersten Podestplatz im Zweierbob-Weltcup doppelte Melanie Hasler auf dem Olympia-Bobrun in St. Moritz nach. Die 22-jährige Aargauerin gewann an den Junioren-Weltmeisterschaften im Engadin zusammen mit ihrer temporären Anschieberin Nadja Pasternack die Bronzemedaille.

Geschlagen geben musste sich Hasler, die in ihrer ersten Weltcup-Saison nach 6 von 8 Rennen den 3. Rang in der Gesamtwertung belegt, einzig zwei deutschen Schlitten. Den WM-Titel sicherte sich die gleichaltrige Laura Nolte, die in diesem Winter schon drei Weltcupsiege eingefahren hat. Im Bobsport liegt die Grenze für die Teilnahme an Junioren-WM bei 26 Jahren. (zap/sda)

Bild: keystone

Yves Sarault übernimmt in Visp

Yves Sarault wird Trainer beim Swiss-League-Klub EHC Visp. Der 48-jährige Kanadier folgt bei den Oberwallisern auf den Finnen Matti Alatalo, der Ende Oktober nach nur sieben Spielen entlassen worden war. Seither wurde die Mannschaft interimistisch von Sportchef Bruno Aegerter betreut.

Sarault war seit 2014 in verschiedenen Funktionen für den Lausanne HC tätig. In der Saison 2017/18 führte er die Waadtländer in der National League zwischenzeitlich sogar als Headcoach an. Als Spieler war der Kanadier als Haudegen bekannt. Er wurde mit Bern (2004) und Davos (2007) Meister. (zap/sda)

Yves Sarault übernimmt ab sofort das Traineramt beim EHC Visp.



Yves Sarault est le nouveau entraîneur en chef du HC Viège.https://t.co/bZdbd79UNf — EHC Visp Sport AG (@EHCVisp) January 22, 2021

Los Angeles Lakers siegen dank Saisonbestwert von LeBron James

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA ihre Vormachtstellung mit einem 113:106-Erfolg bei den Milwaukee Bucks untermauert. Zum Matchwinner beim 12. Sieg im 16. Saisonspiel des Titelhalters avancierte Superstar LeBron James mit 34 Punkten (Saisonbestwert).

James entschied damit auch das Prestigeduell mit dem Griechen Giannis Antetokounmpo für sich. Der wertvollste Spieler der vergangenen beiden Saisons verbuchte 25 Punkte für die Bucks, ehe er sein Team in der Schlussphase nach einem sechsten Foul nur noch von der Ersatzbank aus unterstützen konnte. (zap/sda)

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



The @Lakers improve to 8-0 on the road behind LeBron James' season-high 34 PTS (6 3PM), 8 AST!



Kentavious Caldwell-Pope: 23 PTS, 7 3PM

Anthony Davis: 18 PTS, 9 REB, 6 AST pic.twitter.com/lUxytgw6ro — NBA (@NBA) January 22, 2021

Barça zittert sich weiter

Der FC Barcelona hat im Cup nur mit Mühe die Achtelfinals erreicht. Die Katalanen siegten beim Drittligisten Cornella nach Verlängerung 2:0.

In Abwesenheit des gesperrten Lionel Messi scheiterte das Team von Trainer Ronald Koeman in der regulären Spielzeit durch Miralem Pjanic und Ousmane Dembélé zweimal vom Penaltypunkt aus. In der Verlängerung sorgten Dembélé (92.) und Martin Braithwaite (121.) mit ihren Toren dann doch noch für die Entscheidung zugunsten des Favoriten. Cornella hatte in der Runde zuvor sensationell Atlético Madrid, den Leader der La Liga, ausgeschaltet. (zap/sda)

Luis Suarez schiesst Atlético zum Auswärtssieg gegen Eibar

Dank einem späten Penalty-Tor vergrössert Atlético Madrid in der spanischen Liga den Vorsprung auf die Verfolger. Doppeltorschütze Luis Suarez trifft auswärts gegen Eibar in der 89. Minute zum 2:1.

Es war im 17. Spiel der 14. Sieg für den Leader. Damit beträgt der Abstand von Atlético auf Titelverteidiger und Stadtrivale Real Madrid bei einem Spiel weniger sieben Punkte.

Der Uruguayer Suarez steht nun bei elf Saisontoren und damit auf gleicher Höhe wie Superstar Lionel Messi, sein früherer Teamkollege beim FC Barcelona. Gegen Eibar trifft Suarez besonders häufig; in den letzten acht Spielen gegen den Provinzklub aus den baskischen Hügeln hat Suarez nun zwölf Tore erzielt. (zap/sda)

Eibar - Atlético Madrid 1:2 (1:1)

Tore: 12. Dmitrovic (Foulpenalty) 1:0. 40. Suarez 1:1. 89. Suarez (Foulpenalty) 1:2.

Liverpool kassiert Heimniederlage

Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Burnley verliert der FC Liverpool nach einem späten Penalty 0:1. Es ist für den Meister die erste Heimniederlage in der Premier League nach 68 Spielen.

Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte muss sich Liverpool damit zum ersten Mal seit langer Zeit mit einer Krise auseinandersetzen. Der Rückstand auf Leader Manchester United beträgt sechs Punkte. Manchester City steht nach Verlustpunkten sogar schon um sieben Zähler besser da.

Fünf Meisterschaftsspiele in Folge ohne Sieg hat Liverpool letztmals vor fast vier Jahren erlebt. Der letzte Erfolg liegt über einen Monat zurück; am 19. Dezember hatte es auswärts bei Crystal Palace ein 7:0 gegeben. Damals war das Team von Trainer Jürgen Klopp noch Leader – jetzt ist man nach Verlustpunkten nur noch Sechster.

Xherdan Shaqiri stand zum zweiten Mal in Folge in der Startformation und kam während 84 Minuten zum Einsatz. Klopp wechselte ihn unmittelbar nach dem Gegentor aus. Damit hat Shaqiri in dieser Saison in der Premier League 245 Minuten gespielt – 74 mehr als in der gesamten letzten Spielzeit. (zap/sda)

Servettes Mercier begnadigt

Der Genève-Servette HC war mit seinem Rekurs gegen die Sperre seines Verteidigers Jonathan Mercier mehrheitlich erfolgreich. Diese wurde vom Verbandssportgericht von sieben auf drei Spiele reduziert, womit der 34-Jährige ab sofort wieder spielberechtigt ist.

Auch die Busse beträgt nur noch 2520 statt 5700 Franken. Mercier hatte im Meisterschaftsspiel vom 12. Januar in Ambri-Piotta einen Schiedsrichter angegangen. (ram/sda)

Bild: keystone

Ex-FCB-Trainer Sousa übernimmt Polen

Der Portugiese Paulo Sousa ist neuer Nationaltrainer von Polen. Der 50-Jährige wird Nachfolger von Jerzy Brzeczek, der trotz Qualifikation für die EM-Endrunde und Klassenerhalt in der Liga A der Nations League unlängst entlassen wurde. Zuletzt war Sousa, der den FC Basel in der Saison 2014/15 zum Schweizer Meistertitel geführt hatte, Trainer bei Girondins Bordeaux. (ram/sda)

Bild: keystone

Biathletinnen zielten zu schlecht

Die Schweizerinnen haben beim Biathlon-Weltcup in Antholz im Einzel-Wettkampf über 15 km die Top 20 wegen zu vieler Fehler im Schiessstand verpasst. So war Selina Gasparin auf dem Weg zu einem Podestplatz, ehe sie im letzten Stehendschiessen gleich vier Scheiben verpasste und dafür vier Strafminuten aufgebrummt erhielt.

Ihr Rückstand auf die erstmals im Weltcup siegreiche Österreicherin Lisa Theresa Hauser betrug am Ende 4:36 Minuten, auf die zweitplatzierte Weissrussin Julia Dschima weniger als vier Minuten. Damit blieb der Olympia-Zweiten von 2014 in dieser Disziplin nur der 45. Rang. Lena Häcki (23./3 Schiessfehler) und Irene Cadurisch (30./2) schafften es immerhin in die Punkteränge. (ram/sda)

Bild: keystone

Feuz 14. im Abschlusstraining – Janka Fünfter

Beat Feuz klassiert sich im Abschlusstraining zu den Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel vom Freitag und Samstag im 14. Rang. Carlo Janka wird Fünfter, der Österreicher Vincent Kriechmayr stellt die Bestzeit auf.

Janka deutete mit einer überzeugenden Fahrt an, dass er in den kommenden Tagen ebenfalls für eine Top-Klassierung gut ist. «Dass es weniger Schläge hat dieses Jahres, ist ein Vorteil für mich», sagte der Bündner. Der Rücken sei «okay im Moment».

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:55,48.

2. Matteo Marsaglia (ITA) 0,44 zurück.

3. Max Franz (AUT) 0,45.

4. Dominik Paris (ITA) 0,84.

5. Carlo Janka (SUI) 1,10.

6. Andreas Sander (GER) 1,13.

Ferner:

14. Beat Feuz (SUI) 2,03.

22. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2,22.

24. Urs Kryenbühl (SUI) 2,24.

25. Stefan Rogentin (SUI) 2,26.

28. Marco Odermatt (SUI) 2,45.

33. Matthias Mayer (AUT) 2,77.

36. Ralph Weber (SUI) 2,94.

42. Nils Mani (SUI) 3,28.

52. Gilles Roulin (SUI) 4,40. (abu/sda)

Bild: keystone

FIFA droht mit Ausschluss für Spieler der «European Super League»

Der Weltverband FIFA und seine sechs Kontinentalverbände inklusive der UEFA würden eine «European Super League» nicht anerkennen, wie der Weltverband in einem Statement verlauten lässt.

«Jedem Klub oder Spieler, der an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würde, wäre es in der Folge nicht mehr erlaubt, in einem von der FIFA oder den Konföderationen organisierten Wettbewerb teilzunehmen», so die FIFA.

Seit Jahren gibt es Spekulationen über die Gründung einer geschlossenen europäischen Superliga. Aktuell ist von einer «European Premier League» die Rede, an der 18 Klubs teilnehmen sollen. Teil dieser Liga sollen unter anderen Manchester United, Liverpool, Bayern München, Juventus Turin, Real Madrid, Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona sein. (zap/sda)

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.



ℹ️👉 https://t.co/0WCjeZSVDl pic.twitter.com/uiCAVBkMXw — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2021

Jasmine Flury und Lara Gut-Behrami beste Schweizerinnen

Jasmine Flury und Lara Gut-Behrami sind im Abschlusstraining für die zwei Abfahrten in Crans-Montana die bestklassierten Schweizerinnen. Die Bündnerin und die Tessinerin werden Vierte und Sechste.

Flury und Gut-Behrami büssten auf die Bestzeit von Kajsa Lie sechs beziehungsweise sieben Zehntel ein. Die Norwegerin, die vor vier Jahren an der Junioren-WM in Davos die Titel in Abfahrt und Super-G geholt hat, führt das Klassement vor der Amerikanerin Breezy Johnson und der Italienerin Sofia Goggia an.

Flury hatte sich mit der Strecke schon in der Vorwoche angefreundet. Am letzten Samstag gewann sie gleichenorts eine Europacup-Abfahrt. Weniger angetan von der Piste war vorerst Gut-Behrami. Nach dem ersten Training übte die Doppelsiegerin des Vorjahres harsche Kritik an den Bedingungen i und stiess damit vorab die Organisatoren vor den Kopf.

Corinne Suter, die im ersten Training Zweite war, liess es vorsichtiger angehen. Die Innerschweizerin war anderthalb Sekunden langsamer als Lie. (zap/sda)

Bild: keystone

Weiteres Spiel mit dem SC Bern verschoben

Das Coronavirus verhindert eine weitere Meisterschaftspartie des SC Bern am vorgesehenen Termin. Das Spiel vom nächsten Sonntag gegen Leader Zug muss verschoben werden. Der SCB verfügt wegen unterschiedlich langer Quarantäne-Dauer weiterhin nicht über genügend Spieler. Das neue Datum für die Begegnung Bern – Zug ist noch nicht festgelegt.

Sein letztes Spiel in der National League hat Bern am 5. Januar (3:1-Sieg gegen Ambri-Piotta) bestritten. Seither sind wegen der Quarantäne-Bestimmungen sieben Partien mit den Bernern verschoben worden. (zap/sda)

Bild: keystone

Brillanter Capela führt die Hawks zum Sieg

Clint Capela ist die grosse Figur beim Sieg der Atlanta Hawks gegen die Detroit Pistons. Der Genfer steuert zum 123:115 nach Verlängerung 27 Punkte und unglaublich anmutende 26 Rebounds bei.

Lange hatten die Pistons die Vorteile auf ihrer Seite. Im vierten Viertel lagen sie zwischenzeitlich 17 Punkte voraus. Capela glich 5,4 Sekunden vor Ende aus und rettete die Hawks in die Verlängerung. Auch in der zusätzlichen Zeit hatte der Romand entscheidenden Einfluss. Anderthalb Minuten vor dem Ende sorgte er mit der 116:113-Führung für die letzte Wende in dieser Partie.

Mit 26 Rebounds, einem seltenen Wert, schaffte Capela eine persönliche Bestleistung in der NBA. Ähnliches, nämlich je 27 Punkte und Rebounds, hatte als zuvor Letzter der zweifache All Star Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves vor zwei Jahren erreicht.

Nach 14 Spielen weisen die Hawks eine ausgeglichene Bilanz aus. Gegen die Pistons hatten sie kurz vor dem Jahreswechsel schon das erste Saisonduell gewonnen. Capela gab in jenem Spiel nach überstandener Achillessehnen-Verletzung sein Debüt für das Team aus Georgia. (zap/sda)

🔥 27 PTS

😤 26 REB (career high)

🚫 5 BLK@CapelaClint goes for 25+ PTS, 25+ REB and 5+ BLK for the first time since SHAQ in 2004! pic.twitter.com/UZCGKMtZEZ — NBA (@NBA) January 21, 2021

Real Madrid blamiert sich im Cup

Real Madrid scheidet im Cup durch eine blamable Niederlage aus. Die Königlichen verlieren in den Sechzehntelfinals beim Drittligisten Alcoyano 1:2 nach Verlängerung.

Die ohne mehrere Stammkräfte angetretenen Madrilenen gingen kurz vor der Pause in Führung, doch der Aussenseiter glich zehn Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit aus. In der Verlängerung führte Alcoyano die Entscheidung in der 115. Minute herbei. Zu jenem Zeitpunkt spielten die Einheimischen nach einem Platzverweis nur noch zu zehnt. (zap/sda)

Juventus gewinnt italienischen Supercup

Juventus Turin gewinnt den italienischen Supercup. Der Meister setzt sich in Reggio Emilia gegen Cupsieger Napoli 2:0 durch und revanchiert sich damit für den im Juni verlorenen Cupfinal.

Das 1:0 schoss Cristiano Ronaldo nach gut einer Stunde im Anschluss an einen Corner. Es war das 760. Tor in der Profi-Karriere des bald 36-jährigen Portugiesen, der damit den 2001 verstorbenen Tschechen Josef Bican als erfolgreichsten Torschützen der Geschichte abgelöst haben soll. Allerdings ist die Quellenlage sehr unsicher. (abu/sda)

Langenthal und Ajoie bleiben Kloten auf den Fersen

Langenthal und Ajoie kamen am Mittwoch zu überlegenen Erfolgen und bleiben dem Swiss-League-Leader Kloten auf den Fersen. Langenthal sorgte beim 4:1-Sieg bei Sierre mit drei Toren im Mitteldrittel für die entscheidende Differenz und liegt noch vier Punkte hinter dem Aufstiegsfavoriten Kloten.

Ajoie meistert sein Mammutprogramm nach wie vor verblüffend gut. Die Jurassier gewannen beim HC Thurgau locker 6:1. Auf Platz 3 klassiert, weisen sie den besten Punkteschnitt auf. Ajoie, das sich schon dreimal in Quarantäne begeben musste, bestritt sein neuntes Spiel in 18 Tagen - und hat gegenüber Kloten und Langenthal noch immer sieben Partien aufzuholen. (abu/sda)

Sechster Sieg in Folge für Manchester City

Manchester City setzt seinen Erfolgslauf in der Premier League fort. Die Mannschaft von Pep Guardiola feiert mit dem 2:0-Heimsieg gegen Aston Villa den sechsten Sieg in Folge.

Erst in den letzten gut zehn Spielminuten machte Manchester City den Unterschied gegen Aston Villa, das wegen Corona-Fällen erst das zweite Meisterschaftsspiel in diesem Jahr bestritt. Der Portugiese Bernardo Silva traf in der 79. Minute sehenswert, aber nicht unumstritten: Assistgeber Rodri kam aus dem Abseits, um sich den Ball zu erobern, den er dann zu Silva weiterleitete. Ein Penalty von Ilkay Gündogan sorgte für den Schlussstand.

Nach Punkten noch vor den Citizens liegt Stadtrivale Manchester United. Der Leader setzte sich bei Fulham nach einem 0:1-Rückstand dank Toren von Edinson Cavani und Paul Pogba 2:1 durch. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer ist in der Premier League seit 13 Spielen ohne Niederlage. (sda)

Fulham - Manchester United 1:2 (1:1)

Tore: 5. Lookman 1:0. 21. Cavani 1:1. 65. Pogba 1:2.

Manchester City - Aston Villa 2:0 (0:0)

Tore: 79. Silva 1:0. 90. Gündogan (Handspenalty) 2:0. (abu/sda)

Breel Embolo bei Gladbach wieder im Training

Breel Embolo hat nach der internen Suspendierung für das Bundesligaspiel vom Dienstag gegen Werder Bremen das Training bei Borussia Mönchengladbach wieder aufgenommen. Der Verein hatte den 23-jährigen Schweizer als Vorsichtsmassnahme aus dem Kader gestrichen, weil er am Wochenende gegen die Corona-Schutzverordnung verstossen haben soll und nach Mitteilung der Polizei unter dem Verdacht steht, in Essen an einer Party teilgenommen zu haben. Embolo bestritt eine Teilnahme an der Party. (sda/dpa)

Smith rast zum 26. Weltcupsieg

Die 28-jährige Skicrosserin Fanny Smith beweist ihre grossartige Form auch am Weltcup im schwedischen Idre Fjäll. Sie gewinnt vor Marielle Thompson aus Kanada und feiert den 26. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Talina Gantenbein schaffte es ebenfalls aufs Podest. Die Bündnerin wurde Dritte hinter Thompson. Sanna Lüdi wurde Sechste.

Bei den Männern reichte es nicht für einen Podestplatz: Marc Bischofberger (6.) und Ryan Regez (7.) wurden in den kleinen Final verwiesen, Jonas Lenherr musste sich im vom Franzosen Bastien Midol gewonnenen Final mit dem 4. Platz begnügen. (ram/sda)

Bild: keystone

Estermann kommt mit Rekurs nicht durch

Der Luzerner Springreiter Paul Estermann wurde auch in zweiter Instanz wegen Tierquälerei schuldig gesprochen. Das Luzerner Kantonsgericht bestätigte in wesentlichen Teilen das Urteil des Bezirksgerichts Willisau.

Demnach hat Estermann 2015 den Wallach «Lord Pepsi» und 2016 die Stute «Castlefield Eclipse» unnötig hart mit der Peitsche traktiert. In zwei Fällen sprach das Kantonsgericht den Springreiter frei. Es verurteilte diesen zu einer bedingten Geldstrafe von 105 Tagessätzen. Estermann war seit den Olympischen Spielen 2012 in London ein sicherer Wert der Schweizer Equipe. Im November 2019 verzichtete er auf die Kader-Zugehörigkeit, damit sich das Schweizer Team störungsfrei auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten kann. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

