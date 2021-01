Sport

Sport-News: Miro Muheim (FCSG) fällt mit Schulterverletzung lange aus



FSCG lange ohne Muheim +++ Zverev verlässt Federers Agentur «Team 8»

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

St.Gallen lange ohne Muheim

Miro Muheim vom FC St. Gallen muss sechs bis acht Wochen pausieren. Der Aussenverteidiger zieht sich eine Schulterverletzung zu.

Muheim riss sich am Samstag im Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Altach (2:0) mehrere Bänder in der linken Schulter. Er wurde bereits operiert. St. Gallen nimmt den Meisterschaftsbetrieb am Mittwoch mit dem Nachtragsspiel gegen Vaduz wieder auf. (abu/sda)

Zverev nicht mehr bei Federers Agentur Team 8

Alexander Zverev hat die erst im vorletzten Jahr begonnene Zusammenarbeit mit der von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick gegründeten Agentur Team 8 wieder beendet. Der Deutsche setzt in Zukunft wieder vollumfänglich auf die Unterstützung seiner Familie.

«Ich habe mich entschieden, zurück zu den Wurzeln zu gehen und mich von meiner Familie beim Coaching und meinem Bruder Mischa und Sergej Bubka beim Management unterstützen zu lassen», schrieb Zverev bei Instagram. Erst vor kurzem hatte der Weltranglisten-Siebente die Trennung von Coach David Ferrer bekannt gegeben. (abu/sda/dpa)

Nygren für vorgetäuschtes Foul gebüsst

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat den Schweden Magnus Nygren mit 2000 Franken gebüsst. Der Verteidiger des HC Davos hatte am vergangenen Dienstag im Meisterschaftsspiel gegen Fribourg-Gottéron (6:7 n.V.) ein Foul vorgetäuscht. (abu/sda)

Positiv getesteter FIS-Renndirektor Waldner nicht in Kitzbühel

FIS-Renndirektor Markus Waldner wird positiv auf das Coronavirus getestet. Der Südtiroler ist bei den Weltcup-Rennen in Kitzbühel nicht vor Ort. Waldner lieferte den positiven Test am Wochenende nach den zwei Weltcup-Slaloms in Flachau ab. Er begab sich in Selbstisolation.

Nach dem positiven Befund wurden alle Waldner nahestehenden Personen, vorab sein Mitarbeiterstab, ein weiteres Mal auf das Virus getestet. Die Ergebnisse fielen negativ aus. In Kitzbühel, wo zwei Abfahrten und ein Super-G im Programm stehen, wird Waldner durch seine Assistenten Emmanuel Couder und Hannes Trinkl vertreten. (abu/sda)

Bild: keystone

Itten verhindert erste Saisonniederlage der Rangers

Cedric Itten verhinderte in der 24. Runde der schottischen Premiership die erste Saisonniederlage der Glasgow Rangers. Der Basler traf beim 1:1 auswärts gegen Motherwell in der 72. Minute per Kopf zum Ausgleich.

Für Itten war es der 4. Saisontreffer. Für das Team von Steven Gerrard endete damit eine Serie von 15 Siegen in Folge. Die Rangers führen die Tabelle mit grossem Vorsprung vor dem Stadtrivalen Celtic an. (ram/sda)

Weger schafft es aufs Podest

Biathlet Benjamin Weger gelingt in Oberhof das beste Ergebnis in diesem Winter. Der 31-Jährige belegte im Massenstart-Rennen Rang 3. Weger brillierte besonders am Schiessstand, wo er alle 20 Scheiben abräumte. «Alle Hochs und Tiefs macht man für solche Momente durch. Ich bin dankbar, dass es endlich aufgegangen ist», sagte Weger im SRF-Interview.

Für den Walliser ist es der erste Weltcup-Podestplatz seit neun Jahren. Den Sieg holte sich trotz eines Schiessfehlers der Norweger Tarjei Boe vor dem überraschenden Österreicher Felix Leitner. (ram)

Bild: keystone

Auto rammt mehrere Radprofis

Sieben Fahrer des Teams Bora-Hansgrohe haben sich bei einem Trainingsunfall mit einem Auto Verletzungen zugezogen. Dabei erwischte es auch den für die Tour de France als Captain vorgesehenen Neuzugang Wilco Kelderman (Bild). Er habe sich eine Gehirnerschütterung und eine Rückenwirbelfraktur zugezogen, teilte Bora mit. Alle Verunfallten seien bei Bewusstsein geblieben. Die Mannschaft hielt sich zuletzt zu einem Trainingslager am Gardasee auf. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Hasler sorgt für Glanzlicht

Melanie Hasler ist in St.Moritz als erste Schweizerin seit sieben Jahren auf das Podest eines Zweierbob-Weltcups gefahren. Die 22-jährige Aargauerin belegte mit ihrer Anschieberin Irina Strebel hinter Stephanie Schneider (Deutschland) und Elana Meyers-Taylor (USA) den 3. Platz.

Auch dem zweiten Schweizer Duo Martina Fontanive/Nadja Pasternack gelang mit Rang 5 ein Spitzenergebnis. Letztmals hatte Fabienne Meyer, die heutige Sportchefin von Swiss-Sliding, bei ihrem Sieg im Januar 2014 in Königssee als Schweizerin auf einem Weltcup-Podest gestanden. (ram/sda)

Bild: keystone

Schelker rückt an die WM nach

Die Schweizer Handballer erhalten an der WM in Ägypten Verstärkung. Jonas Schelker ist am Sonntag nachgereist. Der 21-jährige Regisseur musste zunächst in der Schweiz bleiben, nachdem er am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zwei weitere Tests am Donnerstag und Samstag fielen nun negativ aus, sodass er die Kriterien des Weltverbandes IHF erfüllt. Am Montag bekommen es die Schweizer im letzten Vorrundenspiel mit dem sechsfachen Weltmeister Frankreich zu tun.

Deutschland steht derweil vorzeitig in der Hauptrunde. Es gewinnt die Partie gegen die Kap Verde 10:0 forfait. Sie war wegen mehrerer Coronafälle bei den Afrikanern abgesagt worden. (ram/sda)

Bild: keystone

«Patriot» kentert auf dem Weg zum Sieg

Am Prada Cup in Neuseeland ist es zu einer dramatischen Szene gekommen. Im sechsten Duell der Vorrunde zwischen Italien und Amerika ist die US-Yacht «Patriot» vom Team American Magic gekentert. Dabei lag das Team in Führung und war nach drei Niederlagen in Folge auf dem Weg zum ersten Sieg.

Die elfköpfige Crew um Skipper Terry Hutchinson und Steuermann Dean Barker schoss mit ihrer Yacht kurz vor Schluss in einer starken Böe in die Luft und legte sich dann auf die Seite. Die Mannschaft blieb nach ersten Meldungen unverletzt und erhielt bei der Bergung des Bootes sowohl Hilfe der Veranstalter als auch anderer Teams. Der Rennsieg ging an «Luna Rossa». Die Herausforderer-Runde zum 36. America's Cup wird am 22. Januar fortgesetzt. (ram/sda/dpa)

