Rodriguez erhält neuen Trainer +++ 5 Cup-Achtelfinals angesetzt, 3 verschoben

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fünf Achtelfinals angesetzt, drei verschoben

Jene fünf Achtelfinals im Schweizer Cup zwischen Mannschaften der Swiss Football League wurden am 10. und 11. Februar angesetzt. Grasshoppers - Lausanne-Sport (18.00 Uhr), St. Gallen - Young Boys (20.15 Uhr) und Aarau - Sion (20.30 Uhr) finden am Mittwoch, 10. Februar statt, Chiasso - Luzern (17.00 Uhr) und Winterthur - Basel (20.15 Uhr) am Tag darauf. Sollte die Swiss Football League für diese Tage allerdings ein Meisterschafts-Nachholspiel ansetzen, hätte dieses Priorität.

Die weiteren Cup-Achtelfinals mit Beteiligungen von Amateur-Teams sind auf noch zu bestimmende Daten verschoben. Derzeit ruhen die Meisterschaften in den unteren Ligen wegen der Corona-Situation. Betroffen von den Verschiebungen sind Monthey (2. Liga inter) - Lugano, Solothurn (1. Liga) - Kriens und Vevey (1.) - Servette. (abu/sda)



Bild: keystone

Neuer Trainer für Ricardo Rodriguez bei Torino

Ricardo Rodriguez bekommt bei Torino einen neuen Trainer. Davide Nicola wurde beim Drittletzten der Serie A als Nachfolger des entlassenen Marco Giampaolo vorgestellt. Nicola betreute in den letzten Jahren unter anderen Bari, Crotone, Udinese und zuletzt Genoa. (abu/sda)

Bild: keystone

Capela schafft erneut ein Double-Double

Der Schweizer Clint Capela hat in der Nacht auf Dienstag wesentlichen Anteil am Sieg der Atlanta Hawks gegen die Minnesota Timberwolves.

Der Genfer trug 23 Punkte zum 108:97-Sieg über das Schlusslicht der Western Conference bei. Wie fast in jeder Partie gelang Capela ein Double-Double. Der Schweizer überzeugte mit 15 Rebounds – dem klar besten Wert innerhalb des Teams. (abu/sda)

Milan festigt Tabellenspitze

Die AC Milan liegt wieder mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A. Am Montag feierte das Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic einen 2:0-Sieg in Cagliari. Der 39-Jährige erzielte beide Tore des Abends. Das erste per Elfmeter, das zweite nach einer herrlichen Direktabnahme. Den schönsten Zlatan-Move zeigt er aber bei folgendem Pass:

(cma)

Gladbach streicht Embolo aus dem Kader

Borussia Mönchengladbach verzichtet vorerst auf Nati-Star Breel Embolo. Das gab der Bundesligist am Montagabend bekannt. Der Klub begründet den Schritt, den Schweizer vorerst aus dem Profi-Kader zu streichen, damit, dass Embolo vermutlich gegen die Corona-Schutzverordnung verstossen hat. (cma)

ℹ️ Borussia hat Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das morgige Bundesligaspiel gegen @werderbremen gestrichen, nachdem heute bekannt geworden ist, dass der Schweizer Nationalspieler möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hat. 👇https://t.co/NJnfyRbTcj — Borussia (@borussia) January 18, 2021

HC Davos verlängert mit Ambühl und vier weiteren

Der HC Davos verlängerte die Verträge mit Captain Andres Ambühl, Sven Jung, Chris Egli, Davyd Barandun und Oliver Heinen.

Der 37-jährige Andres Ambühl verlängerte den Vertrag um zwei Jahre bis Frühling 2023; er spielt also bis fast 40 beim HCD. debütierte vor mehr als 20 Jahren und bestritt bislang 1065 Partien in der National League (inklusive drei Saisons mit den ZSC Lions).

Chris Egli verlängerte mit Davos ebenfalls um zwei Saisons. Davyd Barandun und Oliver Heinen spielen drei weitere Saisons für den HCD. Mit Sven Jung wurde der Kontrakt sogar um vier Jahre verlängert. (zap/sda)

Bild: keystone

Gegen Litauen und Finnland in St. Gallen

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet die ersten zwei Heim-Länderspiele in diesem Jahr in St. Gallen. Am Sonntag, 28. März, spielt die Schweiz im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Litauen. Drei Tage später (Mittwoch, 31. März) folgt ein Testspiel gegen Finnland. Anspielzeit ist jeweils 20.45 Uhr.

Vor den beiden Begegnungen in St. Gallen eröffnet die Schweiz am Donnerstag, 25. März, die WM-Kampagne mit einem Auswärtsspiel in Bulgarien. (zap/sda)

Équipe A : les premiers matches à domicile de l’année à Saint-Gall ➡️ https://t.co/EhlGvCmLWj



Nazionale A: prime partite casalinghe dell'anno a San Gallo ➡️ https://t.co/kJD2kLt4zD https://t.co/YFnNsUhKxf — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) January 18, 2021

Kap Verde zieht sich von der WM zurück

Nach mehreren Corona-Fällen und der Absage des Vorrundenspiels am Sonntag gegen Deutschland zieht Neuling Kap Verde sich von der Weltmeisterschaft in Ägypten zurück. Dies gibt die IHF bekannt.

Die Afrikaner begründeten ihren Rückzug damit, nicht genügend Spieler für die Fortsetzung des Turniers zur Verfügung zu haben. Das letzte Vorrundenspiel in der Gruppe A gegen Uruguay sowie alle Rangierungsspiele werden laut Reglement jeweils mit 10:0 für die Gegner gewertet. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Kein Abfahrtstraining am Dienstag

Das erste Training im Hinblick auf die beiden Weltcup-Abfahrten der Männer in Kitzbühel findet wegen schlechter Wetteraussichten nicht wie geplant am Dienstag, sondern erst am Mittwoch statt. Bei den 81. Hahnenkammrennen steht am Freitag und am Samstag jeweils eine Abfahrt sowie am Sonntag ein Super-G im Programm. (abu/sda/apa)

Bild: keystone

FIFA bestätigte Sperre gegen Kieran Trippier

Der Berufungskommission der FIFA hat die vor Weihnachten ausgesprochene Sperre von zehn Wochen gegen den englischen Internationalen Kieran Trippier bestätigt. Damit fehlt der Verteidiger seinem Verein Atlético Madrid bis am 28. Februar. Anfang Jahr hatte die FIFA die wegen Verstössen gegen Wettregeln verhängte internationale Sperre auf Antrag von Atlético zunächst ausgesetzt. (abu/sda)

Schweizer Doppelerfolg im Europacup

Die Schweizer Fahrer drückten dem ersten von zwei Europacup-Super-G in Zinal im Kanton Wallis den Stempel auf. Der Berner Lars Rösti gewann das Rennen am Tag vor seinem 23. Geburtstag mit einem Hundertstel Vorsprung vor dem Walliser Arnaud Boisset.

Wenig fehlte, und die Schweizer hätten das Podest ganz in Beschlag genommen. Nils Mani lag als Vierter nur fünf Hundertstel hinter dem drittklassierten Österreicher Stefan Rieser. (abu/sda)

Alain Nef kehrt zum FCZ zurück

Der ehemalige Spieler Alain Nef kehrt zum FC Zürich zurück. Der bald 39-Jährige wird Assistenztrainer der U18. Nef hatte im Sommer 2019 seine Karriere als Spieler beendet. Mit dem FCZ gewann der ehemalige Schweizer Internationale einen Meistertitel und vier Cup-Trophäen. (abu/sda)

Der #Stadtclub freut sich mitzuteilen, dass Alain Nef ab heute die Funktion als Assistenztrainer der FCZ U18 übernimmt. Damit konnte die letzte freie Stelle in der #FCZAcademy durch einen langjährigen und sehr erfahrenen #FCZ’ler optimal ergänzt werden.



👉🏽https://t.co/I7a8Ecja2N pic.twitter.com/qQBxGcRYEY — FC Zürich (@fc_zuerich) January 18, 2021

St.Gallen lange ohne Muheim

Miro Muheim vom FC St. Gallen muss sechs bis acht Wochen pausieren. Der Aussenverteidiger zieht sich eine Schulterverletzung zu.

Muheim riss sich am Samstag im Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Altach (2:0) mehrere Bänder in der linken Schulter. Er wurde bereits operiert. St. Gallen nimmt den Meisterschaftsbetrieb am Mittwoch mit dem Nachtragsspiel gegen Vaduz wieder auf. (abu/sda)

Miro #Muheim hat sich gegen den @SCRAltach mehrere Bänder in der linken Schulter gerissen. Unser Aussenverteidiger ist gestern in der Berit-Klinik in Speicher erfolgreich operiert worden.



Miro Muheim fällt rund sechs bis acht Wochen aus. Wir wünschen Miro gute Besserung! #FCSG pic.twitter.com/O99LrSCI6x — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) January 18, 2021

Zverev nicht mehr bei Federers Agentur Team 8

Alexander Zverev hat die erst im vorletzten Jahr begonnene Zusammenarbeit mit der von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick gegründeten Agentur Team 8 wieder beendet. Der Deutsche setzt in Zukunft wieder vollumfänglich auf die Unterstützung seiner Familie.

«Ich habe mich entschieden, zurück zu den Wurzeln zu gehen und mich von meiner Familie beim Coaching und meinem Bruder Mischa und Sergej Bubka beim Management unterstützen zu lassen», schrieb Zverev bei Instagram. Erst vor kurzem hatte der Weltranglisten-Siebente die Trennung von Coach David Ferrer bekannt gegeben. (abu/sda/dpa)

