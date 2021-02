Sport

Sport-News: 1 Million TV-Zuschauer sahen die WM-Abfahrt der Männer



Über 1 Mio. sahen die Männer-Abfahrt +++ Parallelrennen mit Gut-Behrami und Odermatt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Über eine Million TV-Zuschauer bei der Männer-Abfahrt

Die Abfahrt der Männer an der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo bescherte dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Sonntag wie erwartet eine Top-TV-Quote. In der Spitze, während der Fahrt von Marco Odermatt, verfolgten bei einem Marktanteil von 82,7 Prozent 1,02 Millionen Zuschauer das Rennen, das mit dem Gewinn der Bronzemedaille für Beat Feuz endete.

Das entspricht ziemlich genau den Zahlen der Lauberhorn-Abfahrt 2020, die in der Spitze 1,03 Millionen Personen verfolgten. Die von Wetter-Kapriolen begleitete WM-Abfahrt vor zwei Jahren in Are sahen bis zu 748'000 Zuschauer.

Bei Corinne Suters Gold-Medaillengewinn am Samstag waren maximal 807'000 Personen (82,9 Prozent Marktanteil) zugeschaltet. Die Durchschnittswerte der beiden WM-Rennen vom Wochenende standen dem SRF noch nicht zur Verfügung. (abu/sda)

Bild: keystone

Platzabtausch zwischen Winterthur und Basel

Der Achtelfinal im Schweizer Cup zwischen dem FC Winterthur und Basel findet am Mittwoch (17.30 Uhr) nicht wie geplant beim Challenge-League-Klub, sondern im St. Jakob-Park statt. Die beiden Vereine einigten sich auf einen Platzabtausch, weil die Durchführung in Winterthur aufgrund des Zustandes des Terrains zu unsicher ist. Am letzten Samstag musste die Challenge-League-Partie zwischen Winterthur und Kriens wegen des unbespielbaren Platzes auf der Schützenwiese verschoben werden. (pre/sda)

Die Partie im Achtelfinal zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel 1893 vom Mittwoch, 17. Februar 2021, 17.30 Uhr, wird nach Absprache zwischen den Clubs, dem SFV und der SFL nach Basel verlegt

https://t.co/9gE4YZmpmA — Cup / Coupe / Coppa 🇨🇭 (@SchweizerCup) February 15, 2021

Red Bull baut ab 2022 eigene Motoren

Red Bull kümmert sich ab dem kommenden Jahr wie erwartet selbst um den Bau der Motoren für seine Formel-1-Autos. Der ehemalige Weltmeister-Rennstall gründete eine neue Firma namens «Red Bull Powertrains Limited». Diese wird auf die Technologie des aktuellen Motorenpartners Honda zurückgreifen. Die Japaner steigen nach der kommenden Saison aus, sie beliefern Red Bull und auch Alpha Tauri, das zweite Team des österreichischen Milliardärs Dietrich Mateschitz.

Möglich wurde diese von Red Bull angestrebte Lösung vor allem auch durch einen Beschluss des Internationalen Automobilverbandes, demzufolge die Motorenentwicklung in der Formel 1 von 2022 bis zur Saison 2025 eingefroren wird. Red Bull und Alpha Tauri können somit nun praktisch in Eigenregie weitere drei Jahre die Antriebstechnologie der Japaner nutzen, ohne weitere teure Entwicklungsarbeit leisten zu müssen. (pre/sda)

Did someone say FREEZE?! ✋ Introducing Red Bull Powertrains Limited - Powering the Team from 2022 💪 #ChargeOn 🤘 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 15, 2021

Parallelrennen mit Gut-Behrami und Odermatt

Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Jasmina Suter und Camille Rast bei den Frauen sowie Marco Odermatt, Loïc Meillard, Gino Caviezel und Justin Murisier treten am Dienstag an der WM in Cortina d'Ampezzo in den Parallelrennen an. Dies gab Swiss-Ski bekannt. Der Parallel-Wettkampf fungiert zum ersten Mal im Programm von alpinen Ski-Weltmeisterschaften. (pre/sda)

Bild: keystone

Herzog für Kopf-Check vorsorglich gesperrt

Fabrice Herzog vom HC Davos wurde vorsorglich für zwei Partien gesperrt. Der 26-jährige Stürmer verletzte im Spiel gegen den SC Bern (1:5) am Sonntag den Verteidiger Eric Blum mit einem Check gegen den Kopf. Der Berner erlitt eine Hirnerschütterung und weitere Verletzungen. Das definitive Strafmass gegen Herzog wird im eröffneten ordentlichen Verfahren festgelegt.

Auch gegen die beiden Rapperswiler Lukas Lhotak und Martin Ness wurde ein Verfahren eröffnet. Sie leisteten sich im Match gegen Lugano (4:2) am Sonntag unerlaubte Checks und müssen vorsorglich am Dienstag im Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron pausieren. (pre/sda)

Bild: keystone

Omlin erstmals im Team der Runde

Jonas Omlin hat es erstmals in das Team der Ligue-1-Runde der Sportzeitung «L'Equipe» geschafft. Der Goalie, der im letzten Sommer von Basel zu Montpellier gewechselt hatte, war am Samstagabend mit seinen Paraden entscheidend beim 2:1-Überraschungssieg der Südfranzosen beim Titelkandidaten Lyon.

Für Omlin kommt die Auszeichnung zur richtigen Zeit. Der Innerschweizer hatte in den letzten Wochen einige schwierige Spiele mit vielen Gegentoren. Neben Omlin standen drei weitere Spieler von Montpellier im Team der Runde, darunter der unverwüstliche, brasilianische Abwehrchef Hilton. Der 43-Jährige, der von 2002 bis 2004 für Servette spielte, bestreitet seine zehnte Saison für Montpellier. (pre/sda)

Bild: keystone

Siege für das Spitzentrio

In der Swiss League bleibt nach der Sonntags-Runde an der Tabellenspitze alles beim Alten. Leader Kloten feiert ebenso einen Sieg, wie die Verfolger Ajoie und Langenthal. Kloten gab sich beim 7:0 zuhause gegen den Tabellenletzten Winterthur keine Blösse und gewann auch das fünfte Duell mit dem Kantonsrivalen in dieser Saison ohne Mühe. Fünf der sieben Tore fielen im Powerplay, zwei davon erzielte der Kanadier Eric Faille, der die Partie letztlich sogar als dreifacher Torschütze beendete.

Ajoie bezwang La Chaux-de-Fonds zuhause mit 4:1. Die Jurassier feierten bereits den sechsten Sieg in Folge und liegen somit weiterhin fünf Punkte hinter Kloten – bei vier gespielten Partien weniger. Am meisten vom Spitzentrio zu kämpfen hatte Langenthal. Die Oberaargauer lagen im Erzrivalen-Derby gegen Olten bis zur 38. Minute 3:4 zurück, ehe Captain Stefan Tschannen und Mathieu Maret mit einem Doppelschlag innert 91 Sekunden noch vor der zweiten Pause die Wende herbeiführten. Am Ende setzte sich Langenthal gegen defensiv nachlässige Oltner mit 6:4 durch. Olten steckt nach der achten Niederlage immer tiefer in der Krise. (zap/sda)

Lena Häcki verpasst die Top Ten

Lena Häcki fiel an den Weltmeisterschafen in Pokljuka nach dem 7. Rang im Sprint in der Verfolgung aus den Top 10. Die Frau aus Engelberg beendete den Wettkampf auf Platz 12. Die Schweizerin war gleich im ersten Liegendanschlag mit zwei Fehlschüssen vom Kurs abgekommen. Trotz danach guter Leistung lief die 25-Jährige nie mehr in den ersten zehn.

Die Norwegerin Tiril Eckhoff doppelte nach Gold im Sprint nach. Bei ihrem 8. Saisonsieg konnte sie zwei Strafrunden verkraften. Silber ging an die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, Bronze holte die Französin Anaïs Chevalier-Bouchet. Die Titelverteidigerin Dorothea Wierer räumte alle Scheiben ab und stiess von Position 20 auf Platz 4 vor. (zap/sda)

Bild: keystone

Der Franzose Jacquelin in der Verfolgung erneut Weltmeister

Emilien Jacquelin gewinnt mit einem perfekten Rennen die Goldmedaille in der Verfolgung an den Weltmeisterschaften in Pokljuka. Der Franzose, als Nummer 3 mit 13 Sekunden Rückstand ins Rennen gestartet, räumte als schnellster Schütze auch alle 20 Scheiben ab. Er verteidigte somit das WM-Gold von Antholz 2020 erfolgreich.

Der Favorit Johannes Thingnes Bö lief zwei Strafrunden und musste sich im Kampf um Silber dem im Schiessstand fehlerfreien Schweden Sebastian Samuelsson geschlagen geben.

Die Schweizer setzten keine Akzente. Martin Jäger (43.) und Niklas Hartweg (48.) konnte ihre Klassierung aus dem Sprint nur unwesentlich verbessern und verpassten die angepeilten Weltcup-Punkteränge. Der Team-Leader Benjamin Weger hatte wegen des missglückten Sprints vom Freitag die Qualifikation für die Verfolgung verpasst. (dab/sda)

Bild: keystone

Kenianerin Chepkoech stellt Weltrekord über 5 km auf

Die Kenianerin Beatrice Chepkoech hat bei einem Strassenlauf in Monaco den Weltrekord über 5 Kilometer verbessert. Die 29-Jährige, die bereits den Weltrekord über 3000 m Steeple auf der Bahn inne hat, blieb in 14:43 Minuten eine Sekunde unter der Bestmarke von Sifan Hassan aus dem Jahr 2019. Im selben Rennen stellte die 19-jährige Westschweizerin Agnès McTighe in 16:29 auch eine Schweizer Bestleistung auf. (dab/sda)

Athletics-Kenya's Chepkoech breaks 5km world record in Monaco https://t.co/e0QU8HdDpR pic.twitter.com/l5BndvY2lV — CNA (@ChannelNewsAsia) February 14, 2021

Trostpflaster für Teichmann

Jil Teichmann zieht in Melbourne am «Trostturnier» (Philipp Island Trophy) für die in den ersten zwei Runden des Aussie Open ausgeschiedenen Spielerinnen in die 2. Runde ein.

Die Schweizerin besiegte die in der Weltranglisten 80 Plätze schlechter platzierte Rumänin Mihaela Buzarnescu (WTA 138) in 2:34 Stunden 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. In den Sechzehntelfinals bekommt es Teichmann mit der als Nummer 6 gesetzten Chinesin Zhang Shuai (WTA 35) zu tun. Die «Philipp Island Trophy» ist als WTA-250-Turnier kategorisiert.

In den letzten 13 Monaten startete Teichmann an elf Hartplatz-Turnieren und nur einmal - bei der Finalqualifikation in Lexington (USA) unmittelbar nach der fast sechsmonatigen Tour-Pause wegen des Coronavirus - schied sie nicht in der ersten oder zweiten Runde aus. (dab/sda)

Bild: keystone

Saalbach Ersatzort für drei Weltcup-Rennen

Saalbach-Hinterglemm springt als Ersatzort gleich für drei abgesagte Weltcup-Rennen der Männer ein. In der Salzburger Station, in der in vier Jahren die Weltmeisterschaften stattfinden, werden Anfang März die eine der ursprünglich in Wengen geplanten zwei Abfahrten sowie die Abfahrt und der Super-G ausgetragen, die in Kvitfjell vorgesehen waren.

Das verlängerte Wochenende beginnt am Freitag, 5. März, mit der Ersatz-Abfahrt für Wengen. Das erste der beiden am Lauberhorn geplanten Rennen war in Kitzbühel nachgeholt worden. Am Samstag und Sonntag folgen die Abfahrt und der Super-G, die auf der Olympiastrecke von 1994 programmiert waren.

Die Rennen in Wengen waren wegen einer hohen Anzahl von Corona-Infektionen abgesagt worden. In Norwegen verhindern strikte Richtlinien wegen des Virus die Durchführung. (dab/sda)

Bild: APA/APA

Columbus sichert sich Rechte an Gregory Hofmann

Die Columbus Blue Jackets haben von den Carolina Hurricanes im Tausch für einen Siebentrunden-Pick des NHL-Drafts 2022 die Rechte am Stürmer Gregory Hofmann übernommen. Die laufende Saison wird der 28-jährige Schweizer Internationale nach Angaben der Franchise aus Ohio aber in Zug beenden.

Hofmann war 2011 von den Hurricanes gedraftet worden, hat aber noch keine Partie in der NHL bestritten. (dab/sda)

🚨 The Blue Jackets have acquired the rights to LW Gregory Hofmann from Carolina. Details below 👇#CBJ | @Huntington_Bank https://t.co/AJThbpEEcr — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) February 13, 2021

Roman Josi wird erstmals Vater

Roman Josi kassiert in der NHL mit den Nashville Predators gegen die Detroit Red Wings eine 2:4-Niederlage, darf sich aber dennoch freuen: Er ist zum ersten Mal Vater geworden.

Als stolzer Vater nahm Josi die Partie gegen die Red Wings in Angriff, nachdem seine Frau Ellie kurz zuvor den Sohn Luca James geboren hatte. Den Freudentag konnte der Captain der Predators allerdings nicht krönen. Bereits nach 28 Minuten lag Nashville 0:3 zurück, Josi verliess am Ende der Partie das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.

Philipp Kuraschew konnte sich beim 3:2-Sieg der Chicago Blackhawks nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets seinen vierten Assist in der NHL gutschreiben lassen. Der Puckgewinn des Schweizer Stürmers wurde zur Vorlage für den Schweden Carl Söderberg, der knapp vier Minuten vor Ende des dritten Drittels für Chicago ausglich. Bei Columbus wurde Dean Kukan nicht berücksichtigt.

Auch Nino Niederreiter feierte mit den Carolina Hurricanes einen Sieg (4:3 n.P. in Dallas). Der Churer blieb dabei aber im Gegensatz zu den beiden Spielen zuvor ohne Torerfolg. (dab/sda)

Bild: imago images/Icon SMI

Ligety muss auf Abschiedsrennen verzichten

Ted Ligety verzichtet auf den Start beim WM-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo vom kommenden Freitag und erklärt seine Karriere damit für beendet. Er sei «mit dem schlimmsten Ischias-Schmerz meines Lebens aufgewacht», schrieb der 36-jährige Amerikaner auf Instagram.

«Mein Rücken hat gesagt: Ich bin der Boss und das war es jetzt.» Der zweifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister hatte Anfang Woche mitgeteilt, dass er nach der WM zurücktreten würde. (ram/sda/apa)

Bild: keystone

Friedli fährt an der Bob-WM kopfüber

An der WM in Altenberg haben die Schweizer Viererbobs bei Halbzeit keine Medaillenchancen mehr. Junioren-Weltmeister Michael Vogt belegt mit seinem Team nach dem ersten Tag den 10. Rang. Sein Rückstand auf den Bronze-Platz beträgt bereits 69 Hundertstel. Noch schlechter erging es Simon Friedli: Der Solothurner stürzte, doch blieben er und seine drei Anschieber dem ersten Anschein nach unverletzt.

Bei der WM-Premiere im Monobob liegen die Medaillenränge auch für die Schweizerinnen bei Halbzeit ausser Reichweite. Nach zwei Durchgängen ist Martina Fontanive aber auf Kurs zum angestrebten Top-8-Platz, der die halbe Olympia-Qualifikation bedeuten würde. Die Zürcherin belegt den 7. Rang. Enttäuschend ist mit dem 12. Zwischenrang das Abschneiden von Melanie Hasler. (ram/sda)

Video: SRF

Ammann kann Top-Quali-Resultat nicht bestätigen

Die Schweizer Skispringer schafften im ersten von zwei Weltcup-Springen in Zakopane keine Spitzenresultate. Gregor Deschwanden (24.) und Simon Ammann (26.) holten immerhin ein paar Weltcup-Punkte.

Ammann hat sein Tief überwunden und qualifiziert sich wieder regelmässig für die zweiten Durchgänge. In der Qualifikation sprang er auf Rang 4, was auf ein Spitzenresultat im Wettkampf hoffen liess. Bei eisiger Kälte und Schneefall sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi seinen 17. Weltcup-Sieg. Zweiter wurde Lokalmatador Andrzej Stekala vor dem Norweger Marius Lindvik. (ram/sda)

Bild: keystone

Rappi trennt sich von Tomlinson

Die Rapperswil-Jona Lakers trennen sich nach dem Ende der Saison von ihrem Coach Jeff Tomlinson. Der Kanadier stand seit sechs Jahren bei den Lakers an der Bande und führte den Klub 2017 zurück in die National League. In gemeinsamen Gesprächen mit dem Coach sei der Entscheid gefasst worden, «dass mit Abschluss der laufenden Saison der Zeitpunkt für einen Wechsel und den nächsten Schritt gekommen ist», schreiben die Lakers in einer Medienmitteilung.

Tomlinson hatte die Ostschweizer nach dem Abstieg in die Swiss League 2015 übernommen, sie in seiner dritten Saison zum Aufstieg und dem Cupsieg geführt und seither in der obersten Spielklasse gehalten. Die laufende Saison soll der 50-Jährige mit seinem Staff beim Tabellen-Neunten geregelt zum Abschluss bringen. (ram/sda)

Bild: keystone

Häcki im Sprint in den Top 10

Biathletin Lena Häcki überzeugte an der WM in Pokljuka im Sprint. Als Siebte war sie beste Schweizerin. Häcki verfehlte eine von zehn Scheiben. Selina Gasparin traf acht Mal und war auf dem Weg zu einem Glanzresultat, ehe sie doch noch zwei Mal in die Strafrunde musste. So resultierte Rang 15.

Solide Leistungen zeigten beim Sieg der fehlerfreien Norwegerin Tirill Eckhoff die beiden anderen Gasparin-Schwestern. Elisa (1 Fehler) lief auf Rang 27, Aita (2 Fehler) belegte den 33. Platz. Sie schafften damit locker den Einzug in den Verfolgungswettkampf der besten 60 des Sprints. (ram)

Bild: keystone

