41 Profiklubs beantragten Bundesgelder +++ Sion holt slowakischen Stürmer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

41 Profiklubs beantragten Bundesgelder

Bis jetzt haben 41 Profi- und semiprofessionelle Klubs A-fonds-perdu-Beiträge vom Bund beantragt. Aus den Eishockey-Profiligen National League und Swiss League sind es deutlich mehr Vereine als aus den Fussball-Ligen Super League und Challenge League. Hinzu kommen Klubs aus den höchsten Ligen im Handball (4), Volleyball (6) und Basketball (2).

Wie das Bundesamt für Sport (BASPO) auf Anfrage mitteilte, haben im Eishockey elf von zwölf National-League-Vereine sowie neun von zwölf Klubs aus der Swiss League Bundesgelder beantragt. Laut dem «Blick» verzichtet aus der höchsten Spielklasse nur Lausanne auf finanzielle Unterstützung.

Die Gesamtsumme der Anträge beläuft sich im Eishockey auf 4,7 Millionen Franken. Die Klubs bekommen Geld als Ersatz für den fehlenden Umsatz bei Heimspielen. Im Fussball sollen gemäss TA-Media aus der Super League nur der FC Basel, der FC Zürich und der FC Sion Bundesgelder beantragt haben. Aus der Challenge League sind es gemäss BASPO sechs von zehn Klubs. Die angefragte Summe im Fussball beläuft sich auf 13,6 Millionen Franken. (ram/sda)

Sion verpflichtet slowakischen Stürmer

Der FC Sion hat sich wenige Tage vor der Schliessung des nationalen Transferfensters nochmals verstärkt. Die Walliser verpflichteten auf Leihbasis bis Ende Saison den slowakischen Stürmer Lubomir Tupta.

Der 22-Jährige gehört Hellas Verona, war in der ersten Saisonhälfte aber an den Serie-B-Klub Ascoli ausgeliehen (12 Spiele, 0 Tore). In der Saison 2018/19 spielte Tupta in Verona unter dem jetzigen Sion-Trainer Fabio Grosso. (abu/sda)

✍🏻𝙃𝙀𝙇𝙇𝘼𝙎 𝙑𝙀𝙍𝙊𝙉𝙀 🤝 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉



Le FC Sion a le plaisir d’annoncer l’arrivée de l’attaquant slovaque Lubomir Tupta (22 ans) en prêt jusqu’au terme de la saison en provenance de @HellasVeronaFC.



Le communiqué 👉🏻https://t.co/21tHyec9Oa#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/9VaSEm2txI — FC Sion (@FCSion) February 10, 2021

Lausanne HC nicht mehr in Quarantäne

Die vorsorgliche Quarantäne gegen den Lausanne HC wurde am Mittwoch nach knapp einer Woche beendet. Die Mannschaft von Trainer Craig McTavish kann damit wieder in den Spielbetrieb der National League zurückkehren. Am Freitag steht das Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers im Programm.

Für den gleichen Tag setzte die Liga ausserdem die Partie zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers neu an. Die Begegnung hätte erst am 26. März stattfinden sollen.

#CovidUpdate



Die vorsorgliche Quarantäne des @lausannehc ist seit heute, 10.02., beendet. Die Mannschaft ist somit gemäss Spielplan am Freitag wieder einsatzbereit.



Neu angesetzt wird am Freitag, 12.02., ausserdem die Partie @official_EVZ – @hopplangnou (vorgeholt vom 26.03.). pic.twitter.com/1CC6tTfw4H — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 10, 2021

Tsegay knackt 1500-m-Weltrekord

Gudaf Tsegay lief beim Hallen-Meeting in Liévin über 1500 m in 3:53,09 Weltrekord. Die 24-jährige Äthiopierin, die an den Weltmeisterschaften 2019 in Doha im Freien über dieselbe Distanz Bronze gewann, absolvierte die 1500 m über zwei Sekunden schneller als ihre Landsfrau Genzebe Dibaba (3:55,17), die die vormalige Hallen-Rekordzeit aufgestellt hatte. (sda/afp)

💥¡Día de RÉCORDS! Gudaf Tsegay hace una carrera para la historia y bate el récord del mundo en pista cubierta de 1500 metros lisos



📺Sigue la reunión de Lievin, aquí: https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/ULsuv5eYTe — Teledeporte (@teledeporte) February 9, 2021

GC gewinnt Zürcher Derby

Der Grasshopper Club gewinnt das einzige Challenge-League-Spiel des Dienstagabends in Winterthur. Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnte der Rekordmeister nach der Pause zulegen und mit 3:2 gewinnen.

Das Siegtor nach zweimaligem Rückstand schoss Shkelqim Demhasaj in der 84. Minute, wobei Winterthur in der Schlussviertelstunde ohne Florian Baak auskommen musste, der nach eine Notbremse Rot sah. Vor dem Spitzenkampf gegen Leader Thun am Freitag setzte GC die Berner Oberländer damit unter Druck. Mit einem Sieg würden sich die Hoppers wieder an die Tabellenspitze setzen. (ram)

Winterthur – GC 2:3 (2:1)

SR Fähndrich. - Tore: 22. Pepsi 1:0. 37. Toti 1:1. 44. Arnold 2:1. 47. Gjorgjev 2:2. 84. Demhasaj 2:3. - Bemerkungen: 16. Kopfball von Buess (Winterthur) an die Latte. 74. Rot gegen Baak (Winterthur/Notbremse).

Video: SRF

Englische Klubs müssen ins Exil

Das Europa-League-Duell der beiden Schweizer Internationalen Granit Xhaka (Arsenal) und Haris Seferovic (Benfica Lissabon) wird am 18. Februar in Rom stattfinden. Grund für den Spielort-Wechsel sind die Beschränkungen für Reisen aus Grossbritannien im Zuge der Corona-Pandemie. Auch das gleichentags stattfindende Spiel von Manchester United gegen Real Sociedad San Sebastian findet in Turin auf italienischem Boden statt.

Bei Arsenals Rückspiel gegen Benfica gibt es ein weiteres Problem. Da Portugal als Hochrisikoland auf der sogenannten «roten Liste» steht, dürfen die Gäste wegen der strengen Regeln laut der Nachrichtenagentur PA überhaupt nicht nach England einreisen. Auch dieses Spiel wird daher wohl an einem neutralen Ort gespielt. (ram/sda)

Ligety tritt nach der WM zurück

Einer der besten Riesenslalom-Fahrer der Geschichte mag nicht mehr. Der 36-jährige Amerikaner Ted Ligety tritt nach der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo zurück. Im Weltcup errang er 25 Siege, 24 davon im Riesenslalom, womit er in dieser Sparte hinter dem Schweden Ingemar Stenmark und dem Österreicher Marcel Hirscher die Nummer 3 ist. Im Riesenslalom gewann er auch fünfmal die Disziplinen-Wertung.

Erfolgreich war Ligety auch bei Grossanlässen. Fünfmal war er Weltmeister, dreimal im Riesenslalom (2011, 2013, 2015) sowie im Super-G und in der Kombination (beide 2013). Olympia-Gold holte er sich bei den Spielen 2006 in der Kombination und 2014 im Riesenslalom. (pre/sda)

Bild: AP/AP

SFL-Klubs plädieren für Punkte-Quotient

Das Komitee der Swiss Football League hat an einer Sitzung am letzten Freitag eine Änderung im Spielbetriebsreglement für den Fall eines vorzeitigen Meisterschaftsabbruchs ausgearbeitet. Demzufolge sollen die Tabellen in der Super League und Challenge League nicht nach der Anzahl Punkte, sondern nach dem Punkte-Quotient (durchschnittlichen Anzahl Punkte pro Spiel) berechnet werden.

Der Vorschlag des SFL-Komitees wird den 20 Klubs im Rahmen einer schriftlich durchgeführten, ausserordentlichen Generalversammlung am 15. Februar zur Abstimmung unterbreitet. Damit die Anpassung im Spielbetriebsreglement umgehend in Kraft tritt, benötigt es eine einfache Mehrheit.

Bis anhin gilt ein Reglement, wonach die Rangliste nach 18 Runden (Saisonhälfte) beziehungsweise 27 Runden (drei Viertel) gewertet wird, wenn jeder Klub mindestens diese entsprechende Anzahl Spiele erreicht hat. Nach dem Punkte-Quotient wird in dieser Saison bei einem allfälligen Abbruch auch die Tabelle in den Eishockey-Ligen National League und Swiss League sowie in der Unihockey-NLA berechnet. (pre/sda)

⏱️ 🤔 Was geschieht im Falle eines Abbruchs der Meisterschaft?

Alle Infos 👉 ℹ️ https://t.co/qs9rNYrTFt

-

⏱️ 🤔 Le quotient décisif en cas d’arrêt? Votation par écrit.

Toutes les informations sur 👉 ℹ️ https://t.co/qs9rNYrTFt pic.twitter.com/oZFn88SEw9 — Swiss Football League (@News_SFL) February 9, 2021

Atlético lässt zwei Punkte liegen

Atlético Madrid hat im Meisterschaftsrennen zwei Punkte liegen lassen. In der 89. Minute glich Celta Vigo noch zum 2:2 aus. Zuvor hatte Luiz Suarez mit zwei Treffern den 0:1-Rückstand im Heimspiel gedreht. Die Situation präsentiert sich für Atlético gleichwohl komfortabel. Die Konkurrenz liegt 11 und mehr Verlustpunkte zurück.

Atlético Madrid - Celta Vigo 2:2 (1:1)

Tore: 13. Mina 0:1. 45. Suarez 1:1. 50. Suarez 2:1. 89. Ferreyra 2:2. (pre/sda)

Lewandowski trifft zweimal

Bayern München steht dank Robert Lewandowski im Final der Klub-WM in Katar und kann dort einen weiteren Titel gewinnen. Die Deutschen siegten im Halbfinal gegen Al Ahly Kairo aus Ägypten 2:0.

Vor rund 12'000 Zuschauern sorgte der Weltfussballer Lewandowski mit zwei Toren für den ungefährdeten Erfolg. Im Final treffen die Bayern am Donnerstag auf Tigres UANL aus Mexiko. Das Münchner Team von Trainer Hansi Flick will nach dem Triple mit Meisterschaft, Cup und Champions League sowie zwei Supercup-Siegen die Trophäensammlung komplettieren. (sda/dpa)

Auch Super-G der Männer verschoben

Die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo hat ihre zweite Verschiebung. Der am Dienstag geplante Super-G der Männer wird erst am Donnerstag ausgetragen. Das an jenem Tag vorgesehene erste Abfahrtstraining entfällt.

Grund für die Verschiebung ist die Piste, die – auch wegen der grossen Lawinengefahr – nach den heftigen Schneefällen nicht termingerecht in rennbereiten Zustand gebracht werden kann. (abu/sda)

GC schwächt den direkten Konkurrenten Thun

Kurz vor dem Spitzenkampf der Challenge League am Freitag wechselt Nuno da Silva vom FC Thun per sofort zum Grasshopper Club. Der 26 Jahre alte schweizerisch-portugiesische Doppelbürger war mit sechs Treffern der beste Saisontorschütze der Berner Oberländer. Thun ist Tabellenführer und hat vier Punkte Vorsprung auf GC. Die Zürcher haben aber noch zwei Partien weniger ausgetragen, eine davon wird am Dienstag beim FC Winterthur nachgeholt.

«Selbstverständlich bedauern wir den Transfer Da Silvas», lässt sich Thuns Sportchef Andres Gerber zitieren. «Wir verfügen aber derzeit über ein Kader, das einen solchen Abgang zu kompensieren vermag.» Im Direktduell vom Freitag gegen GC geht Thun laut einer einer Mitteilung davon aus, dass Da Silva aufgrund eines Gentlemen's Agreements nicht eingesetzt wird. (ram)

Bild: keystone

Hamilton eine weitere Saison bei Mercedes

Die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Lewis Hamilton und Mercedes ist unter Dach und Fach. Der Formel-1-Weltmeister und die Verantwortlichen des Teams haben sich auf einen neuen, für die im März beginnende Saison gültigen Vertrag geeinigt.

An der Fortführung der seit 2013 bestehenden Partnerschaft gab es eigentlich keine Zweifel. Hamilton hatte unlängst angetönt, der Formel 1 und dem Weltmeister-Team Mercedes auch nach seinem siebten Weltmeistertitel erhalten bleiben zu wollen. Nachdem sich die Verhandlungen über mehrere Monate hinausgestreckt haben, wurden die letzten Vertragsdetails nun endlich geklärt.

Hamilton fährt seit sieben Jahren für Mercedes. In dieser Zeit sammelte er sechs seiner sieben WM-Titel und feierte er 74 seiner insgesamt 95 Grands-Prix-Siegen. Die Rekordzahl an WM-Titeln teilt er sich seit letztem Herbst mit Michael Schumacher.

Mit Hamiltons Vertragsverlängerung ist das letzte bislang noch offene Cockpit für die Saison 2021 offiziell vergeben. Die neue Formel-1-WM beginnt am 28. März mit dem Grand Prix von Bahrain. Zuvor finden auf dem Rundkurs in Sakhir vom 12. bis 14. März bereits die Winter-Testfahrten statt. (zap/sda)

Bild: keystone

Kombination der Frauen abgesagt

Die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo beginnt mit einer Absage. Die Kombination der Frauen kann wegen starkem Schneefall nicht wie geplant heute Montag durchgeführt werden. Wann der Wettkampf nachgeholt wird, steht noch nicht fest. (zap/sda)

Bild: keystone

Ski-WM in Cortina mit kleiner, aber feiner Feier eröffnet

Mit einer farbenfrohen, kleinen Zeremonie werden die 46. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo am Sonntagabend offiziell eröffnet.

An der Feier im Ortskern traten italienische Künstler wie zum Beispiel die Sängerin Gianna Nannini auf. Athleten nahmen gemäss den Plänen zur Eindämmung des Corona-Infektionsrisikos nicht teil.

Bis einschliesslich 21. Februar stehen bei den Titelkämpfen in dem italienischen Wintersportort insgesamt 13 Entscheidungen an. 71 Nationen sind gemeldet.

Als erster Wettbewerb steht, sofern das Wetter mitmacht, am Montag die Kombination der Frauen mit Titelverteidigerin Wendy Holdener im Programm. (sda/apa/dpa)

Bild: keystone

Fabian Schär mehrere Monate out

Fabian Schär bangt um die Teilnahme an der EM-Endrunde mit der Schweiz im nächsten Juni. Der Ostschweizer Verteidiger von Newcastle United schied am Samstag im Heimspiel gegen Southampton mit einer schweren Knieverletzung kurz vor Schluss aus. Englische Medien gehen davon aus, dass Schär im linken Knie einen Kreuzbandriss erlitten hat. Dieser Befund wurde offiziell noch nicht bestätigt.

Eine längere Pause kündigte aber Schär selbst via Twitter an: «Es ist schwierig zu akzeptieren. (...) Jetzt werde ich für ein paar Monate ausfallen und es wird eine harte Zeit sein. Aber ich werde alles versuchen, so bald wie möglich zurück auf dem Rasen zu sein. Mein Ziel ist es, rechtzeitig für die Euro bereit zu sein.» (pre/sda)

Difficult to accept. I felt really good on the pitch and the team did well the last few games. Now i will be out for a few months and its gonna be a hard time. But i will try everything to be back on the pitch as soon as possible. And my goal will be to be ready for the euros🙏. pic.twitter.com/6LyooFpCGx — Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) February 7, 2021

Der SCB steht zum 3. Mal Cupfinal

Der SC Bern hat sich für den Cupfinal qualifiziert. Der Tabellenletzte der National League schlug im Halbfinel den HC Genève-Servette mit 3:2 nach Penaltyschiessen – im Final warten die ZSC Lions auf die Berner. Bis kurz vor Schluss lag der SCB noch mit 1:2 in Rückstand, der Ausgleich durch Yannik Burren fiel erst 2:56 Minuten vor dem Ende. Im Penaltyschiessen trafen Vincent Praplan, Inti Pestoni und Tristan Scherwey.

Die Berner stehen zum dritten Mal im Cup-Final. Die ersten beiden Endspiele entschieden sie 1965 gegen Villars (5:2) und 2015 gegen Kloten (3:1) für sich. Die ZSC Lions hatten das Final-Ticket bereits am 20. Dezember mit einem 4:1-Halbfinalsieg bei Fribourg-Gottéron gelöst. Die Zürcher, die am 28. Februar Heimrecht geniessen, streben den vierten Titelgewinn in diesem Wettbewerb nach 1960, 1961 und 2016 an. Der Cup, der 2014 nach einem 42 Jahre dauernden Unterbruch neu lanciert worden ist, wird in dieser Saison zum letzten Mal ausgetragen. (pre/sda)

Bild: keystone

Leipzig gegen Liverpool in Budapest

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinal zwischen Leipzig und Liverpool findet in Budapest statt. Wegen des Einreiseverbots für den englischen Meister kann die Partie nicht in Leipzig stattfinden. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen hatte die deutsche Bundespolizei einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des FC Liverpool abgelehnt. Grossbritannien gilt wegen der als besonders ansteckend eingestuften Coronavirus-Mutation als Hochrisikoland, aus dem eine Einreise nach Deutschland bis mindestens 17. Februar untersagt ist. Der Tausch des Heimrechts – das Rückspiel findet am 10. März statt – hatten die Liverpooler abgelehnt.

Nach einer hektischen Suche mit den Optionen Salzburg, London, Danzig und Krakau präsentierte die UEFA am Sonntag die ungarische Hauptstadt als Lösung. Für Ungarn gelten zwar bis mindestens zum 1. März Binnengrenzkontrollen und ebenfalls strenge Einreisebestimmungen. Für Profisportler sind aber Ausnahmen vorgesehen. Für die Rückreise nach Deutschland reicht ein negatives Test-Ergebnis, da Ungarn anders als Grossbritannien nicht als Hochrisikoland eingestuft ist. (pre/sda)

