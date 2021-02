Sport

Aarau wirft Sion spektakulär aus dem Cup +++ GC holt St.Gallens Ribeiro

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Aarau wirft Sion spektakulär aus dem Cup

Der FC Aarau qualifiziert sich als erstes Team für die Cup-Viertelfinals. Der Klub aus der Challenge League bezwingt den Oberklassigen FC Sion auf dem Brügglifeld 4:2 nach Verlängerung.

Bis zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sah es trotz 45-minütiger Unterzahl gut aus für den Klub aus der Super League. Die Sittener hatten sich weder von der Roten Karte wegen eines Notbremsefouls gegen Verteidiger Jan Bamert (41.) noch einem frühen Gegentor durch Donat Rrudhani (12.) auf dem verschneiten Brügglifeld aus dem Konzept bringen lassen. Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause und den Toren von Anto Grgic per Foulpenalty (62.) und Guillaume Hoarau (83.), der sein erstes Tor im Trikot der Walliser erzielte, drehte Sion die Partie zu seinen Gunsten.

Erst ein sehenswerter Kunstschuss von Liridon Balaj zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit rettete die Aargauer in die Verlängerung, wo die Zeichen nach einer Gelb-Roten Karte gegen den vormaligen Torschützen Balaj die Gäste vermeintlich zurück auf die Erfolgsspur führte. Bei gleich verteilten Kräfteverhältnissen setzten sich allerdings die Aargauer besser in Szene. Ein Doppelschlag durch Raoul Giger (113.) und den ehemaligen Sittener Filip Stojilkovic (114.) innerhalb von 91 Sekunden besiegelte den ersten Aargauer Pflichtspielsieg des Jahres. (zap/sda)

Aarau - Sion 4:2 (2:2, 1:0) n.V.

SR Schärer. -

Tore: 12. Rrudhani 1:0. 51. Grgic (Foulpenalty) 1:1. 83. Hoarau 1:2. 88. Balaj 2:2. 113. Giger 3:2. 114. Stojilkovic 4:2.

Sion: Fickentscher; Ndoye, Bamert, Ruiz (115. Lacroix); Wesley (92. Serey Die), Zock, Grgic, Theler; Clemenza (46. Baltazar); Hoarau (92. Abdellaoui), Karlen (82. Uldrikis).

Bemerkungen: Aarau ohne Gashi, Thaler, Verboom, Qollaku, Peralta, Hajdari (alle verletzt), Schindelholz und Ammeter (beide krank). Sion ohne Iapichino (verletzt). 30. Freistoss von Clemenza an den Pfosten. 40. Rote Karte gegen Bamert (Notbremse-Foul). 105. Gelb-rote Karte gegen Balaj (Aarau/Foul).

Verwarnungen: 40. Jäckle (Aarau/Foul), 49. Fickentscher (Reklamieren), 54. Schneider (Aarau/Foul), 68. Ruiz (Foul), 73. Balaj (Aarau/Foul), 114. Stojilkovic (Unsportlichkeit).

GC holt St.Gallens Ribeiro

Challenge-League-Klub GC hat André Ribeiro vom FC St.Gallen verpflichtet. Der 23-jährige schweizerisch-portugiesische Doppelbürger unterschrieb bei den Hoppers für zweieinhalb Jahre. Beim FCSG kam der Mittelfeldspieler in der laufenden Super-League-Saison in zehn Spielen zum Einsatz, in denen ihm ein Tor gelang. (ram)

Schweizer Mixed-Staffel belegt Platz 10

Die Schweizer Mixed-Staffel muss zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Pokljuka mit Platz 10 vorliebnehmen. Die Schlussläuferin Lena Häcki bringt eine ansprechende Ausgangslage nicht ins Ziel.

Bereits die Schweizer Männer mit Benjamin Weger und Jeremy Finello brachten die Schweiz mit Zwischenrang 10 ins Hintertreffen, obwohl es an der Leistung im Schiessstand mit zwei Nachladern für den Walliser und einem für den Genfer nicht viel zu bemängeln gibt. Aber der Nassschnee machte das Laufen zäh, und die idealen Bedingungen am Schiessstand sorgten dafür, dass die Top-Nationen zumindest bei den Männern keine Schwierigkeiten bekundeten. Nach Halbzeit betrug der Rückstand auf Norwegen 1:40 Minuten, auf das Podest 45 Sekunden.

Eine Top-Leistung der im Schiessen fehlerfreien und in der Loipe starken Selina Gasparin liess nochmals Hoffnung aufkommen. Der Rückstand aufs Podest schrumpfte auf eine halbe Minute. Die Schlussläuferin Lena Häcki musste Platz 6 gegen die Weltbesten verteidigen. Mit sechs Nachladern und einer Strafrunde gelang dies nicht.

Der Sieg ging an Norwegen, trotz mässiger Leistung im Schiessstand. Auf das Podest stiegen auch die Mannschaften aus Österreich und Schweden. (zap/sda)

Auch Sejersted fällt aus: Norwegens Team schrumpft weiter

Das norwegische Ski-Team wird das Verletzungspech nicht los. Auch Adrian Sejersted muss für die WM in Cortina d'Ampezzo Forfait erklären. Wie Sejersted mitteilte, wird er sich einer Knieoperation unterziehen. Der 26-jährige Speed-Spezialist, der in dieser Saison im Super-G zweimal auf das Podest gefahren ist, reiste am Mittwoch aus Italien ab und erklärte seine Saison für beendet.

Sejersted ist der fünfte gewichtige Ausfall im norwegischen Team. Die Skandinavier waren bereits ohne Aleksander Kilde, Lucas Braathen und Atle McGrath zu den Titelkämpfen in den Dolomiten gereist. Maria Tviberg musste ebenfalls verletzungsbedingt absagen. Somit besteht die norwegische Speed-Delegation in Cortina nur noch aus Abfahrts-Weltmeister Kjetil Jansrud und Henrik Roea. (abu/sda/dpa/apa)

Atlético Madrid – Chelsea in Bukarest

Atlético Madrid wird das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 23. Februar gegen Chelsea in Bukarest bestreiten. Gespielt wird in der rumänischen Hauptstadt in der Arena Nationala. Der Grund für die Verlegung des Heimspiels ist das in Spanien geltende Einreiseverbot aus Corona-Hochrisiko-Ländern wie Grossbritannien.

Zuvor waren auch schon die Achtelfinal-Hinspiele zwischen RB Leipzig und Liverpool (16. Februar) sowie Borussia Mönchengladbach und Manchester City (24. Februar) verlegt worden. Sie finden in Budapest in der Puskas Arena statt. Auch einige Europa-League-Partien werden im Exil ausgetragen. (ram/sda)

41 Profiklubs beantragten Bundesgelder

Bis jetzt haben 41 Profi- und semiprofessionelle Klubs A-fonds-perdu-Beiträge vom Bund beantragt. Aus den Eishockey-Profiligen National League und Swiss League sind es deutlich mehr Vereine als aus den Fussball-Ligen Super League und Challenge League. Hinzu kommen Klubs aus den höchsten Ligen im Handball (4), Volleyball (6) und Basketball (2).

Wie das Bundesamt für Sport (BASPO) auf Anfrage mitteilte, haben im Eishockey elf von zwölf National-League-Vereine sowie neun von zwölf Klubs aus der Swiss League Bundesgelder beantragt. Laut dem «Blick» verzichtet aus der höchsten Spielklasse nur Lausanne auf finanzielle Unterstützung.

Die Gesamtsumme der Anträge beläuft sich im Eishockey auf 4,7 Millionen Franken. Die Klubs bekommen Geld als Ersatz für den fehlenden Umsatz bei Heimspielen. Im Fussball sollen gemäss TA-Media aus der Super League nur der FC Basel, der FC Zürich und der FC Sion Bundesgelder beantragt haben. Aus der Challenge League sind es gemäss BASPO sechs von zehn Klubs. Die angefragte Summe im Fussball beläuft sich auf 13,6 Millionen Franken. (ram/sda)

Sion verpflichtet slowakischen Stürmer

Der FC Sion hat sich wenige Tage vor der Schliessung des nationalen Transferfensters nochmals verstärkt. Die Walliser verpflichteten auf Leihbasis bis Ende Saison den slowakischen Stürmer Lubomir Tupta.

Der 22-Jährige gehört Hellas Verona, war in der ersten Saisonhälfte aber an den Serie-B-Klub Ascoli ausgeliehen (12 Spiele, 0 Tore). In der Saison 2018/19 spielte Tupta in Verona unter dem jetzigen Sion-Trainer Fabio Grosso. (abu/sda)

Lausanne HC nicht mehr in Quarantäne

Die vorsorgliche Quarantäne gegen den Lausanne HC wurde am Mittwoch nach knapp einer Woche beendet. Die Mannschaft von Trainer Craig McTavish kann damit wieder in den Spielbetrieb der National League zurückkehren. Am Freitag steht das Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers im Programm.

Für den gleichen Tag setzte die Liga ausserdem die Partie zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers neu an. Die Begegnung hätte erst am 26. März stattfinden sollen.

Tsegay knackt 1500-m-Weltrekord

Gudaf Tsegay lief beim Hallen-Meeting in Liévin über 1500 m in 3:53,09 Weltrekord. Die 24-jährige Äthiopierin, die an den Weltmeisterschaften 2019 in Doha im Freien über dieselbe Distanz Bronze gewann, absolvierte die 1500 m über zwei Sekunden schneller als ihre Landsfrau Genzebe Dibaba (3:55,17), die die vormalige Hallen-Rekordzeit aufgestellt hatte. (sda/afp)

GC gewinnt Zürcher Derby

Der Grasshopper Club gewinnt das einzige Challenge-League-Spiel des Dienstagabends in Winterthur. Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnte der Rekordmeister nach der Pause zulegen und mit 3:2 gewinnen.

Das Siegtor nach zweimaligem Rückstand schoss Shkelqim Demhasaj in der 84. Minute, wobei Winterthur in der Schlussviertelstunde ohne Florian Baak auskommen musste, der nach eine Notbremse Rot sah. Vor dem Spitzenkampf gegen Leader Thun am Freitag setzte GC die Berner Oberländer damit unter Druck. Mit einem Sieg würden sich die Hoppers wieder an die Tabellenspitze setzen. (ram)

Winterthur – GC 2:3 (2:1)

SR Fähndrich. - Tore: 22. Pepsi 1:0. 37. Toti 1:1. 44. Arnold 2:1. 47. Gjorgjev 2:2. 84. Demhasaj 2:3. - Bemerkungen: 16. Kopfball von Buess (Winterthur) an die Latte. 74. Rot gegen Baak (Winterthur/Notbremse).

Englische Klubs müssen ins Exil

Das Europa-League-Duell der beiden Schweizer Internationalen Granit Xhaka (Arsenal) und Haris Seferovic (Benfica Lissabon) wird am 18. Februar in Rom stattfinden. Grund für den Spielort-Wechsel sind die Beschränkungen für Reisen aus Grossbritannien im Zuge der Corona-Pandemie. Auch das gleichentags stattfindende Spiel von Manchester United gegen Real Sociedad San Sebastian findet in Turin auf italienischem Boden statt.

Bei Arsenals Rückspiel gegen Benfica gibt es ein weiteres Problem. Da Portugal als Hochrisikoland auf der sogenannten «roten Liste» steht, dürfen die Gäste wegen der strengen Regeln laut der Nachrichtenagentur PA überhaupt nicht nach England einreisen. Auch dieses Spiel wird daher wohl an einem neutralen Ort gespielt. (ram/sda)

Ligety tritt nach der WM zurück

Einer der besten Riesenslalom-Fahrer der Geschichte mag nicht mehr. Der 36-jährige Amerikaner Ted Ligety tritt nach der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo zurück. Im Weltcup errang er 25 Siege, 24 davon im Riesenslalom, womit er in dieser Sparte hinter dem Schweden Ingemar Stenmark und dem Österreicher Marcel Hirscher die Nummer 3 ist. Im Riesenslalom gewann er auch fünfmal die Disziplinen-Wertung.

Erfolgreich war Ligety auch bei Grossanlässen. Fünfmal war er Weltmeister, dreimal im Riesenslalom (2011, 2013, 2015) sowie im Super-G und in der Kombination (beide 2013). Olympia-Gold holte er sich bei den Spielen 2006 in der Kombination und 2014 im Riesenslalom. (pre/sda)

