Am Freitag wird in Australien wieder gespielt

Die Vorbereitungsturniere auf das Australian Open sollen morgen Freitag wieder vorgesetzt werden. Der Spielplan wurde bereits veröffentlicht. Aufgrund des dicht gedrängten Programms wird der dritte Satz bei den Frauen als Match-Tiebreak auf 10 Gewinnpunkte gespielt. Bei den Männern bleibt hingegen alles beim Alten.

Nach dem Corona-Fall bei einem Beschäftigten eines Spielerhotels wurden alle Spiele vom Donnerstag abgesagt und 507 Tennisprofis, Offizielle und Mitarbeiter mussten sich aufgrund des Zwischenfalls isolieren und testen lassen. Nur wer einen negativen Befund hat, darf die Quarantäne verlassen und auf den Platz zurückkehren. Dazu gehört gemäss dem deutschen «Sportinformationsdienst» Angelique Kerber. Ob auch Stan Wawrinka und Belinda Bencic, die ebenfalls betroffen waren, negativ getestet worden sind, ist derzeit noch unklar. (pre)

Bernal nicht an der Tour de France

Das britische Radsport-Team Ineos setzt bei der Tour de France in diesem Jahr auf den Waliser Geraint Thomas und den Ecuadorianer Richard Carapaz. Egan Bernal, der Tour-Sieger von 2019, muss hingegen mit dem Giro d'Italia vorlieb nehmen. Neben Thomas, der die Frankreich-Rundfahrt 2018 gewonnen hat, und Carapaz, dem Giro-Champion von 2019, komplettiert der Engländer Tao Geoghegan Hart, der letztes Jahr den Giro für sich entschied, den hochkarätigen Ineos-Dreizack bei der Tour de France vom 26. Juni bis 18. Juli.

Bei der Vuelta in Spanien soll die Neuverpflichtung Adam Yates das Team anführen. Bei der Tour de France hat Ineos etwas gutzumachen. Nachdem das früher unter dem Namen Sky fahrende Team zuletzt sieben von acht Ausgaben der «Grande Boucle» gewonnen hatte, blieb es im letzten Jahr erfolglos. (pre/sda)

Nächste knappe Niederlage von Atlanta

Die Atlanta Hawks verloren in der NBA auf heimischem Parkett 116:122 gegen die Dallas Mavericks, die elfte Niederlage im 21. Spiel der Saison. Der Genfer Clint Capela schaffte zwar mit 10 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double, mit minus 15 wies er aber auch die schlechteste Plus-/Minus-Bilanz seines Teams auf. Was Atlanta etwas zu denken geben muss: Neun der elf Niederlagen fielen mit weniger als zehn Punkten Differenz aus. Nicht gerade ein Zeichen der Stärke in den entscheidenden Momenten. (pre/sda)

Australian Open sollen wie geplant stattfinden

Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley hat «keine Absichten», das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen eines positiven Coronatests bei einem Hotelmitarbeiter zu verschieben, wie er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag versicherte. «Wir sind absolut zuversichtlich, dass das Australian Open stattfinden wird», beteuerte Tiley.

507 Spieler, Spielerinnen und Offizielle der Australian-Open-Blase mussten sich erneut in Quarantäne begeben, weil sie als mögliche Kontakte eines Hotel-Angestellten im «Grand Hyatt» in Melbourne gelten. Um 9.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr Mittwochabend Schweizer Zeit) sei mit dem Testen begonnen worden, erklärte Tiley. Bis zum Nachmittag wolle man fertig sein. Er sei optimistisch, dass alle Tests negativ ausfallen.

Die für Donnerstag geplanten Partien der beiden ATP- und drei WTA-Turniere sowie des ATP Cups, die den in erster Linie Profis als Vorbereitung auf den ersten grossen Event des Jahres dienen, waren abgesagt worden. Davon betroffen waren unter anderen die Schweizer Stan Wawrinka und Belinda Bencic. Tiley sagte, er sei zuversichtlich, dass man am Freitag wieder im Plan sei, wenn alle Testergebnisse bekannt seien.

Gemäss Medienberichten sollen unter anderen Wawrinka und der Grieche Stefanos Tsitsipas von der erneuten Quarantäne betroffen sein. Und Bencic, die bereits 14 Tage unter einer harten Quarantäne gestanden hatte, lässt auf Social-Media-Posts durchblicken, dass auch sie wieder dazu gehört. Die Auslosung für das Australian Open, die am Donnerstag vorgesehen war, wurde um einen Tag verschoben. (pre/sda)

Bild: keystone

Vier Spiele von Fialas Wild verschoben

In der NHL mussten vier Spiele der Minnesota Wild wegen positiven Corona-Tests verschoben werden. Der Ostschweizer Kevin Fiala gehört gehört aber nicht zu den Spielern auf der Covid-Liste. Fünf weitere Spieler des Teams aus dem Norden der USA wurden neu auf die Liste gesetzt, auf der bereits drei Akteure standen.

Die Wild hätten am Donnerstag in Colorado antreten sollen. Nun findet das nächste Spiel erst am 11. Februar zuhause gegen die St. Louis Blues im revidierten Programm. Insgesamt wurden in der NHL seit dem verspäteten Saisonstart Mitte Januar bislang 22 Partien verschoben. (pre/sda)

NEWS: The #NHL announced that #mnwild players Nick Bjugstad, Nick Bonino, Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson and Jared Spurgeon have been added to the NHL’s COVID-19 Protocol List.



More information » https://t.co/i8l4sqdvjd pic.twitter.com/lAAFjMwhva — Minnesota Wild (@mnwild) February 3, 2021

ZSC Lions länger ohne Roe

Eishockeyspieler Garrett Roe von den ZSC Lions hat sich am Unterkörper verletzt. Wie die Zürcher mitteilen, fällt der 32-jährige Amerikaner für mehrere Wochen aus. Roe ist drittbester Skorer der Lions, die in der Offensive schon auf mehrere andere verletzte Spieler verzichten müssen. Mit Maxim Noreau und Ryan Lasch hat der ZSC nur zwei gesunde Ausländer im Kader. (ram)

Bild: keystone

Luzern verpflichtet Wehrmann

Der FC Luzern verstärkt sich mit dem 21-jährigen Niederländer Jordy Wehrmann. Der zentrale Mittelfeldspieler stösst leihweise bis Ende Saison von Feyenoord Rotterdam zum Vorletzten der Super League. Die Innerschweizer besitzen eine Option für eine definitive Übernahme.

Im Oktober kam er für Feyenoord zu seinem ersten von sieben Einsätzen in der höchsten niederländischen Liga. Das Training mit dem FC Luzern wird Wehrmann in der kommenden Woche aufnehmen. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Holdener trennt sich von Trainer

Kurz vor dem Start der WM in Cortina hat Swiss-Ski verkündet, dass sich Wendy Holdener per sofort vom Österreicher Klaus Mayrhofer getrennt hat. Erst im vergangenen April hatte der Verband den Österreicher engagiert. Nun endet die Zusammenarbeit zu einem überraschenden Zeitpunkt – mitten in der Saison und fünf Tage vor dem ersten WM-Einsatz Holdeners in der Kombination.

In der täglichen Arbeit hätten die beiden zunehmend feststellen müssen, dass ihre Trainingsphilosophien nicht bestmöglich miteinander vereinbar seien, heisst es in der Mitteilung. «Es kommt immer wieder mal vor, dass sich eine zunächst als sehr gut erachtete Lösung in der Praxis als nicht optimal herausstellt», liess sich Alpin-Direktor Walter Reusser zitieren. Als Bestresultate hat Holdener in diesem Winter einen 3. Rang und zwei 4. Plätze vorzuweisen. In den letzten vier Rennen schied sie dreimal aus. (ram/sda)

Bild: keystone

Australian Open: Gegen 600 Personen in Quarantäne nach Coronafall

Dem am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne droht Ungemach. Am Mittwoch mussten sich 600 Personen – unter ihnen angeblich Dutzende von Tennisspielerinnen und -spielern – in Quarantäne begeben, nachdem ein Mitarbeiter im Grand Hyatt Hotel in Melbourne positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wie die Regierung des Bundesstaates Victoria mitteilte.

Am Donnerstag findet deshalb in Melbourne, wo derzeit verschiedene Turniere parallel laufen, keines der 62 geplanten Matches statt. Auch Stan Wawrinka und Belinda Bencic hätten eigentlich spielen sollen. (ram/zap/sda/afp)

Bild: keystone

Luganos Mannschaft verzichtet auf Teil des Lohns

Die Spieler und Trainer des HC Lugano verzichten in der laufenden Saison wegen der Corona-Pandemie auf einen «relevanten Teil» ihres Lohns, wie der Klub aus der National League verkündete. Eine entsprechende Vereinbarung habe man bereits im Sommer getroffen, nun hätte die Mannschaft auch schriftlich zugestimmt. Konkrete Zahlen nannte Lugano aber nicht. (abu/sda)

Bild: keystone

Spielsperre für Lausannes Barberio

Weil er am Dienstag im Spiel gegen Zug (5:1) zum zweiten Mal in dieser Saison eine Fünfminuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten hatte, wurde Mark Barberio vom Lausanne HC automatisch für eine Partie gesperrt. Die National League brummte ihm zudem eine Busse von 2500 Franken auf. (abu/sda)

#Disciplinary



Mark Barberio vom @lausannehc wird für ein Spiel gesperrt und mit 2’550.- gebüsst. Barberio hatte im Spiel vom 2.02.2021 gegen den @official_EVZ seine zweite Spieldauerdisziplinarstrafe in dieser Saison erhalten, was automatisch eine Spielsperre zur Folge hat. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 3, 2021

Zug verstärkt sich mit NHL-Saurier

Der EV Zug hat sich bis Ende Saison mit dem amerikanischen Stürmer Justin Abdelkader verstärkt. Der 33-Jährige war zuletzt ohne Klub, nachdem die Detroit Red Wings aus der NHL den Vertrag mit dem Flügel im Oktober vorzeitig aufgelöst hatten. In dreizehn Saisons für die Red Wings absolvierte Abdelkader 803 Spiele, dabei erzielte er 112 Tore und 153 Assists. (abu/sda)

Der #EVZ verpflichtet bis Saisonende Justin Abdelkader. Nach 803 NHL-Spielen mit den Detroit Red Wings wurde sein Vertrag letzten Oktober vorzeitig aufgelöst und ausbezahlt.



«Er freut sich extrem, endlich wieder spielen zu können», sagt Reto Kläy.



📰 https://t.co/LB08I9DMOi pic.twitter.com/DBwZQpe8Lj — EVZ (@official_EVZ) February 3, 2021

Erstes Abfahrtstraining abgesagt

Das erste Training im Hinblick auf die Weltcup-Abfahrt der Männer am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ist aufgrund der Witterungsbedingungen und zur Schonung der Piste abgesagt worden. Das nächste Training ist für Donnerstag geplant, am Freitag findet ein Super-G statt. (abu/sda)

MEDIA ALERT🚨

Unfortunately the first downhill training run at Garmisch for the men has been cancelled due to current weather conditions and in order to preserve the slope. We'll try again tomorrow! 🤞 #worldcupgap — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 3, 2021

Wawrinka startet mit Sieg in die Saison

Stan Wawrinka startet mit einem Sieg in die neue Saison. Der 35-jährige Romand schlägt in der 2. Runde am Murray River Open in Melbourne den Kasachen Michail Kukuschkin (ATP 90) 4:6, 6:3, 6:1.

Nach einem verhaltenen Start auf Court 3 im Melbourne Park, wo am Montag das Australian Open beginnt, drehte Wawrinka auf. Spätestens nach seinem ersten Break zum 4:2 im zweiten Satz war er der spielbestimmende Spieler, im dritten Satz blieb Kukuschkin chancenlos. In der 3. Runde trifft Wawrinka nun auf den 28-jährigen Australier Alex Bolt. Gegen die Nummer 174 der Welt hat der Waadtländer noch nie gespielt. (abu/sda)

Bild: keystone

Shiffrin plant vier WM-Starts

Mikaela Shiffrin plant bei der am Montag beginnenden WM in Cortina d'Ampezzo so viele Starts wie nie zuvor bei einem internationalen Grossevent. Sie wolle in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten, kündigte die 25-Jährige an. Bislang hatte sie bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stets maximal drei Rennen bestritten. Im Slalom gewann sie zuletzt vier WM-Titel in Serie. Bei den vergangenen Titelkämpfen im schwedischen Aare vor zwei Jahren überraschte sie zudem mit der Goldmedaille im Super-G.

In diesem Winter ist die 68-fache Weltcup-Siegerin bislang nur Technikrennen gefahren. Zuletzt habe sie zwar drei Trainingstage im Super-G eingestreut, berichtete sie. Sie trete in dieser Disziplin aber nicht mit der Erwartung an, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen und verwies unter anderem auf die Topform von Lara Gut-Behrami, die die vergangenen vier Super-G-Rennen gewonnen hat. (pre/sda)

Bild: keystone

