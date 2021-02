Sport

Fabian Schär mehrere Monate out

Fabian Schär bangt um die Teilnahme an der EM-Endrunde mit der Schweiz im nächsten Juni. Der Ostschweizer Verteidiger von Newcastle United schied am Samstag im Heimspiel gegen Southampton mit einer schweren Knieverletzung kurz vor Schluss aus. Englische Medien gehen davon aus, dass Schär im linken Knie einen Kreuzbandriss erlitten hat. Dieser Befund wurde offiziell noch nicht bestätigt.

Eine längere Pause kündigte aber Schär selbst via Twitter an: «Es ist schwierig zu akzeptieren. (...) Jetzt werde ich für ein paar Monate ausfallen und es wird eine harte Zeit sein. Aber ich werde alles versuchen, so bald wie möglich zurück auf dem Rasen zu sein. Mein Ziel ist es, rechtzeitig für die Euro bereit zu sein.» (pre/sda)

Difficult to accept. I felt really good on the pitch and the team did well the last few games. Now i will be out for a few months and its gonna be a hard time. But i will try everything to be back on the pitch as soon as possible. And my goal will be to be ready for the euros🙏. pic.twitter.com/6LyooFpCGx — Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) February 7, 2021

Der SCB steht zum 3. Mal Cupfinal

Der SC Bern hat sich für den Cupfinal qualifiziert. Der Tabellenletzte der National League schlug im Halbfinel den HC Genève-Servette mit 3:2 nach Penaltyschiessen – im Final warten die ZSC Lions auf die Berner. Bis kurz vor Schluss lag der SCB noch mit 1:2 in Rückstand, der Ausgleich durch Yannik Burren fiel erst 2:56 Minuten vor dem Ende. Im Penaltyschiessen trafen Vincent Praplan, Inti Pestoni und Tristan Scherwey.

Die Berner stehen zum dritten Mal im Cup-Final. Die ersten beiden Endspiele entschieden sie 1965 gegen Villars (5:2) und 2015 gegen Kloten (3:1) für sich. Die ZSC Lions hatten das Final-Ticket bereits am 20. Dezember mit einem 4:1-Halbfinalsieg bei Fribourg-Gottéron gelöst. Die Zürcher, die am 28. Februar Heimrecht geniessen, streben den vierten Titelgewinn in diesem Wettbewerb nach 1960, 1961 und 2016 an. Der Cup, der 2014 nach einem 42 Jahre dauernden Unterbruch neu lanciert worden ist, wird in dieser Saison zum letzten Mal ausgetragen. (pre/sda)

Bild: keystone

Leipzig gegen Liverpool in Budapest

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinal zwischen Leipzig und Liverpool findet in Budapest statt. Wegen des Einreiseverbots für den englischen Meister kann die Partie nicht in Leipzig stattfinden. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen hatte die deutsche Bundespolizei einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des FC Liverpool abgelehnt. Grossbritannien gilt wegen der als besonders ansteckend eingestuften Coronavirus-Mutation als Hochrisikoland, aus dem eine Einreise nach Deutschland bis mindestens 17. Februar untersagt ist. Der Tausch des Heimrechts – das Rückspiel findet am 10. März statt – hatten die Liverpooler abgelehnt.

Nach einer hektischen Suche mit den Optionen Salzburg, London, Danzig und Krakau präsentierte die UEFA am Sonntag die ungarische Hauptstadt als Lösung. Für Ungarn gelten zwar bis mindestens zum 1. März Binnengrenzkontrollen und ebenfalls strenge Einreisebestimmungen. Für Profisportler sind aber Ausnahmen vorgesehen. Für die Rückreise nach Deutschland reicht ein negatives Test-Ergebnis, da Ungarn anders als Grossbritannien nicht als Hochrisikoland eingestuft ist. (pre/sda)

Yule komplettiert Schweizer Slalom-Quartett

Die WM in Cortina d'Ampezzo findet mit Mauro Caviezel statt. Der Bündner, der seit Anfang Januar verletzungsbedingt aussetzen musste, steht im 14-köpfigen Aufgebot von Swiss-Ski. Somit entsendet der Schweizer Verband eine überaus schlagkräftige Männer-Equipe zu den Titelkämpfen in den Dolomiten.

Angeführt wird das Aufgebot von Beat Feuz, der in der Abfahrt nach seiner zweiten WM-Goldmedaille nach 2017 greift. Mit Medaillenchancen treten neben Feuz und Mauro Caviezel insbesondere auch Marco Odermatt, Loïc Meillard und Ramon Zenhäusern an. Die Allrounder Odermatt und Meillard mischen im Weltcup in mehreren Disziplinen vorne mit.

Geklärt ist auch, wer am 21. Februar im Slalom zum Zuge kommen soll. Auf der Liste stehen mit Zenhäusern, Meillard, Luca Aerni, Daniel Yule, Tanguy Nef und Sandro Simonet sechs Athleten mit dem Potenzial für ein Spitzenergebnis. Der vierte Startplatz neben Zenhäusern, Meillard und Aerni geht indes an Yule, wie Cheftrainer Tom Stauffer am Sonntag erklärte. (pre/sda)

Das Männer-Kader für die Ski-WM: Luca Aerni, Semyel Bissig, Gino Caviezel, Mauro Caviezel, Beat Feuz, Niels Hintermann, Carlo Janka, Loïc Meillard, Justin Murisier, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Sandro Simonet, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern.

Bild: keystone

Hediger und Furger überraschen mit 2. Rang

Nach den Frauen überzeugten auch die Männer im Team-Sprint in Ulricehamn. Jovian Hediger und Roman Furger holten sich in der Skating-Technik über 6mal 1,5 km hinter Italien den 2. Rang. Zum ersten Mal überhaupt lief im Weltcup ein Schweizer Männer-Duo im Team-Sprint aufs Podest.

Hediger/Furger nutzten die Gunst der Stunde konsequent. Norwegens Top-Läufer waren nicht in Schweden, das starke russische Duo fiel in den Halbfinals durch Sturz aus und die starken Franzosen mussten bei der letzten Übergang nach einem Sturz ihre Ambitionen begraben. (pre/sda)

Bild: keystone

Langlauf-Frauen sprinten aufs Podest

Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich glückte in Ulricehamn im Team-Sprint die WM-Hauptprobe vollauf. Im Rennen über 6mal 1,5 km auf den Skating-Ski belegten die beiden den 3. Rang. Somit lief das Duo in dieser Disziplin zum vierten Mal in Folge aufs Weltcup-Podest.

Schlussläuferin Fähndrich rang auf der Zielgeraden noch die Weltcup-Führende Jessie Diggins aus den USA in einem Foto-Finish nieder. Der Sieg ging überraschend an Slowenien und nicht an Schweden. Das Feld bei der Hauptprobe für die Titelkämpfe war nahezu komplett. Einzig die Russinnen fehlten. (pre/sda)

Bild: keystone

Frauen-Kombi beginnt mit Slalom statt Super-G

Der Auftakt zur 46. WM der Alpinen in Cortina d'Ampezzo erfolgt mit abgeändertem Programm. Die Kombination der Frauen beginnt am Montag mit dem Slalom statt mit dem Super-G. Grund für den Tausch sind die ungünstigen Wetterprognosen. Der Start zum Slalom ist auf 11.00 Uhr angesetzt. Der Super-G soll um 14.30 Uhr beginnen.

Der Plan von Swiss-Ski, Lara Gut-Behrami und Corinne Suter für die Kombination zu nominieren, um in den Genuss eines zusätzlichen Super-Gs auf der WM-Piste zu kommen, hat sich damit zerschlagen. Anstelle der Medaillen-Anwärterinnen in den Speed-Disziplinen nominierte Cheftrainer Beat Tschuor Jasmina Suter neben Wendy Holdener, Michelle Gisin und Priska Nufer. (pre/sda)

Bild: keystone

Zogg feiert sechsten Weltcup-Sieg

Julie Zogg feierte im russischen Bannoje ihren sechsten Weltcup-Sieg. Die 28-jährige Sarganserländerin setzte sich im Parallelslalom durch. Den Final gewann sie gegen die Deutsche Cheyenne Loch. Zogg, die sich mit Bestzeit für die Achtelfinals qualifiziert hatte, setzte sich im Viertelfinal gegen ihre Landsfrau Patrizia Kummer durch und im Halbfinal gegen die Japanerin Tomoka Takeuchi. Für Zogg, 2019 Weltmeisterin im Parallelslalom, war es der erste Sieg in diesem Winter. In der letzten Saison hatte sie dreimal im Weltcup triumphiert und die Disziplinenwertung gewonnen.

Bei den Männern verpasste Dario Caviezel das Podest nur knapp. Der 25-jährige Bündner wurde Vierter, nachdem er im Halbfinal und im Rennen um Platz 3 jeweils an Einheimischen gescheitert war, an Dimitri Loginow und Andrej Sobolew. Loginow gewann nach dem Parallel-Riesenslalom am Vortag auch den Parallelslalom und schaffte damit gleiches wie vor zwei Jahren an der WM. (pre/sda)

Bild: keystone

Rodgers zum dritten Mal zum MVP gekürt

Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ist am Abend vor dem Super Bowl zum wertvollsten Spieler der NFL-Saison gewählt worden. Der 37-Jährige hatte die Mannschaft aus Wisconsin an die Spitze seiner Conference geführt. In den Playoffs scheiterten die Packers im Halbfinal an den Tampa Bay Buccaneers. Rodgers erhielt bei der Wahl 44 der 50 Stimmenm, er wurde bereits 2011 und 2014 als MVP ausgezeichnet. (pre/sda)

Russland und Sinner dürfen jubeln

Russland hat sich im Final gegen Italien souverän die zweite Ausgabe des ATP Cup gesichert. Daniil Medwedew und Andrej Rublew machten mit Matteo Berrettini und Fabio Fognini kurzen Prozess. In 61 Minuten deklassierte Rublew den chancenlose Fognini mit 6:1, 6:2. Danach baute Medwedew seine Siegesserie mit dem 6:4, 6:2 gegen den Weltranglisten-Zehnten Berrettini aus. Seit November hat Medwedew 14 Spiele am Stück und drei Turniere gewonnen. Medwedew und Rublew könnten beim Australian Open im Viertelfinal aufeinander treffen.

Auch der 19-jährige Jannik Sinner konnte die in der letzten Saison begonnene Siegesserie im neuen Jahr fortsetzen. Der Italiener feierte beim 250er-Turnier in Melbourne im Final gegen seinen Landsmann Stefano Travaglia mit 7:6 (7:4), 6:4 den zehnten Sieg in Folge. Sinner ist der jüngste Spieler seit Nadal 2005 der zwei Turniere hintereinander gewinnen kann. Im letzten November war er mit dem Titel in Sofia in die Winterpause gegangen. (pre/sda)

Nadal hofft, am Dienstag bereit zu sein

Rafael Nadal kämpft seit zwei Wochen mit Rückenschmerzen. Der Spanier hofft, dass er rechtzeitig zu seinem ersten Einsatz beim Australian Open am Dienstag bereit sein wird. Auf Einsätze beim ATP-Cup hatte er in den letzten Tagen vor dem Grand-Slam-Turnier verzichtet.

«Zu Beginn war der Muskel müde, aber mittlerweile fühlt er sich angespannter an als normalerweise», sagte Nadal am Sonntag zu seinen Rückenbeschwerden. « So ist es schwierig, mit richtiger Bewegungsfreiheit zu spielen.» Nadal startet das Australian Open am Dienstag mit der Partie gegen den Serben Laslo Djere. (pre/sda)

Bild: keystone

Capelas Hawks beenden Pleitenserie

Clint Capela und die Atlanta Hawks sind nach drei Niederlagen in Folge in der NBA gegen die Toronto Raptors zum 132:121-Heimsieg gekommen. Der Genfer steuerte 23 Punkte und 16 Rebounds bei. Capela hat in dieser Saison im Schnitt über 14 Rebounds pro Spiel gemacht und führt damit diese wichtige Liga-Statistik an. Auch in der Offensive trat der 26-Jährige gegen Toronto effizient auf: Er leistete sich nur drei Fehlwürfe. (pre/sda)

Noé Roth feiert zweiten Weltcup-Sieg

Noé Roth ist beim Aerials-Wettkampf in Deer Valley zu seinem zweiten Weltcup-Sieg gekommen. Der 20-Jährige setzte sich dank einem nahezu perfekten finalen Sprung vor dem Amerikaner Justin Schoenfeld und seinem Teamkollegen Pirmin Werner durch. In Abwesenheit der in dieser Saison dominanten Russen sowie der Weissrussen und der in dieser Saison pausierenden Chinesen trumpften die beiden jungen Schweizer in Deer Valley wieder auf. Im letzten Jahr hatte Roth an gleicher Stätte WM-Bronze gewonnen und mit dem Team Gold.

«Ich liebe diesen Ort», sagte Roth, der im letzten Winter im Skigebiet von Utah auch im Weltcup einen Podestplatz erreicht hatte. Seinen ersten Weltcup-Sieg sicherte er sich im letzten März im russischen Krasnojarsk. Ein Erfolg, der ihm auch den Gesamtweltcup einbrachte. Diesen hat sich in dieser Saison der Russe Maxim Burow gesichert, der die ersten fünf Saisonspringen für sich entschied. Für den 21-jährigen Pirmin Werner war es der zweite Weltcup-Podestplatz. Im letzten Februar war er in Kasachstan Zweiter geworden. (pre/sda)

Bild: keystone

Kloten taucht gegen die Ticino Rockets

Nach sechs Siegen in Serie verlor Leader Kloten in der Swiss League wieder einmal. Die Zürcher Unterländer unterlagen zu Hause dem Drittletzten Biasca Ticino Rockets 2:5. Es war für Kloten die dritte Niederlage im vierten Saisonduell gegen das Farmteam aus dem Tessin, das zuletzt auch Olten (4:1) bezwungen hatte.

In der fünften Minute lag Kloten bereits 0:2 zurück. Der zweite Treffer der Ticino Rockets durch Loic Vedova, der praktisch mit der Schlusssirene auch das 5:2 erzielte, war ein Shorthander. Das 1:0 (4.) und 4:1 (42.) schossen die Gäste in einfacher respektive doppelter Überzahl. Die Torschützen hiessen Dario Rohrbach und Matteo Romanenghi, die in der aktuellen Spielzeit mehrheitlich in der National League für Ambri-Piotta beziehungsweise Lugano zum Einsatz gekommen waren.

Kloten weist somit weiterhin einen Vorsprung von neun Punkten auf Langenthal auf – die Oberaargauer siegten am Freitag gegen Visp 7:4. Elf Zähler hinter dem Leader liegt Ajoie, das die GCK Lions 6:1 abfertigte. Die Jurassier haben fünf Partien weniger ausgetragen wie Kloten und sind nach Verlustpunkten Leader. (pre/sda)

GC lässt gegen das Schlusslicht Punkte liegen

Den Grasshoppers ist der Wiedereinstieg in der Challenge League nach zweiwöchiger Spielpause misslungen. Die Zürcher mussten sich im Heimspiel der 19. Runde gegen den Tabellenletzten Chiasso mit einem 1:1 begnügen.

Verteidiger Dominik Schmid unterlief zwölf Minuten vor dem Ende das slapstickartige Eigentor, das GC zwei Punkte kostete. Die Grasshoppers sind in der Tabelle Zweiter mit vier Punkten Rückstand auf Leader Thun, der allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen hat.

Die Grasshoppers waren gegen den krassen Aussenseiter, der seit der 4. Runde am Tabellenende klassiert ist und aus den vier Spielen zuvor nur einen Punkt geholt hatte, in der 73. Minute in Führung gegangen. Der eingewechselte Cristian Ponde traf nach einem Corner. (pre/sda)

Bild: keystone

Ronaldo bleibt auch mit 36 treffsicher

Einen Tag nach seinem 36. Geburtstag hat Cristiano Ronaldo Juventus Turin zu einem 2:0-Sieg im Spitzenspiel gegen die AS Roma geführt. Der Superstar erzielte in der 13. Minute das wegweisende 1:0. Es war sein 16. Saisontreffer im 17. Einsatz. Beim 2:0 nahm Roma-Verteidiger Roger Ibañez dem Portugiesen die Arbeit, als er vor dem einschussbereiten CR7 ins eigene Netz traf. Für Juventus ist es der fünfte Sieg in Serie, damit hat die «Alte Dame» die Roma überholt und liegt nun auf Rang 3.

Juventus Turin - AS Roma 2:0 (1:0)

Tore: 13. Ronaldo 1:0. 69. Ibañez (Eigentor) 2:0. (pre/sda)

Varane erlöst Real Madrid spät

Real Madrid kommt zu einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht Huesca. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ist es Huesca, das die ersten Akzente setzt: Erst trifft Mikel Rico per Direktabnahme die Querlatte, dann bringt Javier Galan den Underdog in der 48. Minute per Traumtor sogar mit 1:0 in Führung.

Die Königlichen stecken jedoch nicht auf und kommen durch Abwehrchef Raphael Varane nach einem Freistoss von Karim Benzema zum Ausgleich. In der Schlussphase drücken die Madrilenen dann vehement auf den Siegtreffer. Nachdem zunächst Benzema einige Hochkaräter auslässt, ist es kurz darauf wieder Varane, der im gegnerischen Strafraum richtig steht und Real in der 84. Minute späte drei Punkte beschert. Der Titelverteidiger schiebt sich in der Tabelle wieder auf den zweiten Platz, Atlético Madrid ist mit zwei Spielen weniger jedoch sieben Punkte voraus.

Huesca - Real Madrid 1:2 (0:0)

Tore: 48. Galan 1:0. 55. Varane 1:1. 84. Varane 1:2. (pre/sda)

Atalanta verspielt 3:0-Vorsprung gegen Torino

Vom 3:0 zum 3:3 gegen Torino: Zwei Wochen nach dem Auswärtssieg gegen Leader Milan verabschiedet sich Atalanta Bergamo von der leisen Hoffnung, im Kampf um den Meistertitel in der Serie A mitzureden. Nach 21 Minuten hatte Atalanta Bergamo bereits 3:0 geführt. Es reichte trotzdem nicht zum Sieg gegen den Tabellen-Viertletzten.

Und so erlebte Atalanta die zweite Enttäuschung innerhalb von einer Woche. Am letzten Samstag hatte es eine Heimniederlage gegen Lazio Rom abgesetzt. Der Rückstand von Atalanta auf die Spitze beträgt nach 21 Runden nun 13 Verlustpunkte. Das Duell zwischen den Schweizer Nationalspielern Remo Freuler und Ricardo Rodriguez fand nicht statt. Freuler sass bei Atalanta auf der Ersatzbank, Rodriguez fehlte bei Torino wegen einer Magen-Darm-Grippe.

Atalanta Bergamo - Torino 3:3 (3:2)

Tore: 14. Ilicic 1:0. 19. Gosens 2:0. 21. Muriel 3:0. 42. Belotti (Foulpenalty/Nachschuss) 3:1. 45. Bremer 3:2. 84. Bonazzoli 3:3.

Bemerkung: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz), Torino ohne Rodriguez (krank). (pre/sda)

Auch Truppe verpasst die WM

Österreichs Frauen-Team hat einen weiteren Ausfall zu beklagen. Katharina Truppe hat im Slalom-Training auf der Reiteralm in der Steiermark einen Muskel- und Sehnenriss im Adduktorenbereich erlitten. Die Kärntnerin, die im Slalom ihre besten Ergebnisse vorzuweisen hat, muss mehrere Wochen pausieren und verpasst die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Ricarda Haaser nach einem Bandscheibenvorfall einer Operation unterziehen müssen. Wegen Verletzungen fehlen der Equipe von Cheftrainer Christian Mitter zudem für lange Zeit Nina Ortlieb, Nicole Schmidhofer und Bernadette Schild. (pre/sda)

Bild: keystone

Sergio Ramos wochenlang out

Real Madrid muss wochenlang auf seinen Captain und Abwehrchef Sergio Ramos verzichten. Der 34-Jährige wurde am Samstag am Innenmeniskus des linken Knies operiert.

Ramos, dessen Vertrag in Madrid Ende Juni ausläuft, hatte sich die Verletzung am 14. Januar bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao im Halbfinal des spanischen Supercups zugezogen und anschliessend drei Spiele verpasst. Der Klub hatte aber gehofft, dass man eine Operation würde vermeiden können. Nun dürfte Ramos gemäss spanischen Medienberichten rund sechs bis acht Wochen ausfallen. (pre/sda)

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2021

Wawrinka eröffnet das Australian Open

Stan Wawrinka bestreitet seinen Erstrunden-Match beim Australian Open gegen den Portugiesen Pedro Sousa in der Nacht auf Montag. Der Sieger von 2014 eröffnet das Turnier gegen den Portugiesen Pedro Sousa um 11.00 Uhr Lokalzeit (1.00 Uhr Schweizer Zeit) auf dem zweitgrössten Court. Die weiteren Schweizer, Belinda Bencic, Jil Teichmann und Henri Laaksonen, stehen am Dienstag zum ersten Mal im Einsatz. (pre/sda)

