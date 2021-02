Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

GC schlägt Thun im Spitzenspiel

Die Grasshoppers sind nun wieder nach Verlustpunkten wie auch nach effektiv gewonnenen Punkten Leader der Challenge League. Sie gewannen den Spitzenkampf beim FC Thun 2:0. GC liegt jetzt zwei Punkte vor Thun und wird überdies am Dienstag das Heimspiel gegen Aarau nachholen können. Die Tore, erzielt in der 40. und in der 72. Minute, glichen sich stark. Beide Male war ein Zürcher Defensivspieler nach einem zunächst abgewehrten Corner am schnellsten zur Stelle: Der «Sechser» Dominik Schmid traf zum 1:0, Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic zum 2:0.

Spielanteile und Chancen hatten die Thuner mehr als die Hoppers, die sich dafür eine hohe Effizienz auf die Fahne schreiben durften. Die Berner Oberländer hätten in Führung gehen müssen, aber der Zürcher Goalie Mateo Matic verhinderte es nach einer knappen Viertelstunde. Innerhalb weniger Sekunden machte er mit hervorragenden Paraden einen Flachschuss von Nicolas Hasler und einen platzierten Kopfball von Dominik Schwizer unschädlich. Beide Versuche wehrte Matic aus kurzer Distanz ab. Später zeigte er noch drei weitere erstklassige Paraden.

Für die Hoppers war es der zweite Sieg in Folge in einem schwierigen Auswärtsspiel, nachdem sie am Mittwoch in Winterthur 3:2 gewonnen hatten. Für die Thuner war es die erste Niederlage im neuen Jahr. Die vorangegangenen vier Partien hatten sie für sich entschieden.

Thun - Grasshoppers 0:2 (0:1)

SR Hänni.

Tore: 40. Schmid 0:1. 72. Cvetkovic 0:2. (pre/sda)

Bild: keystone

Bayern holt Upamecano aus Leipzig

Bayern München verstärkt seine Abwehr im Sommer mit Dayot Upamecano vom Ligakonkurrenten RB Leipzig. Der 22-jährige Franzose wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister, wie Sportchef Hasan Salihamidzic gegenüber der «Bild»-Zeitung bestätigte. Bis zuletzt warben auch Chelsea und Liverpool um die Gunst des bulligen Abwehrmanns, am Ende machten aber die Bayern das Rennen. (pre)

Aline Danioth auf gutem Weg

Aline Danioth ist auf gutem Weg zurück in den Weltcup. Die 22-jährige Urnerin kann vier Monate nach ihrem erneuten Kreuzbandriss dank gutem Heilungsverlauf früher als geplant wieder auf Schnee trainieren. Wie Swiss-Ski mitteilte, stand die Technik-Spezialistin bereits wieder auf Ski.

Verläuft die Genesung weiterhin positiv, erübrigt sich die vorgesehene zweite Operation. Ursprünglich wäre diese Ende Februar angestanden. Danioth hatte sich im Oktober zum zweiten Mal innert neun Monaten das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Es war ihre fünfte schwere Verletzung in vier Jahren. (pre/sda)

Ammann lässt aufhorchen

Simon Ammann überraschte in der Qualifikation zum Weltcupspringen in Zakopane mit einem 4. Rang. Der Toggenburger flog dank 131 m in die Region der Weltbesten. Bereits im Training hatte er mit 131 und 129,5 m überzeugt. Der vierfache Olympiasieger hatte nach einem völlig missratenen Saisonstart eine Auszeit genommen und kehrte vor zwei Wochen wesentlich verbessert in den Weltcup-Tross zurück. Auch Gregor Deschwanden (22.) wird am Samstag vom Balken abstossen. Für den Wettkampf vom Sonntag ist erneut eine Qualifikation erforderlich. (pre/sda)

Bild: keystone

Schwacher Weger verpasst die Verfolgung

Benjamin Weger muss bei der WM in Pokljuka ein enttäuschendes Resultat verdauen. Beim Sprint kam der Schweizer Team-Leader nach drei Strafrunden nicht über Platz 62 hinaus. Weger verabschiedete sich bereits beim ersten Schiessen mit zwei Fehlern von einer guten Klassierung. Bei Laborbedingung war schon vor Beginn des Wettkampfs klar, dass nur neun oder zehn Treffer einen Spitzenplatz eintragen – einzig Johannes Thingnes Bö ist fähig, in der Loipe eine Strafrunde zu kompensieren.

Für Weger geriet nach einem dritten Fehlschuss sogar die Qualifikation für die Verfolgung der Top 60 in Gefahr – und die Blamage traf ein. Er ist somit an diesem Wettkampf nicht startberechtigt. Die Schweizer werden auch am Sonntag kaum brillieren, denn am Sprint hängt nicht nur das Resultat vom Freitag, sondern auch das Abschneiden für den Verfolgungs-Wettkampf vom Sonntag. Martin Jäger (44.) und Niklas Hartweg (50.) werden mit rund 2 Minuten Rückstand auf den Sprint-Sieger Martin Ponsiluoma aus Schweden ins Rennen steigen. (pre/sda)

Bild: keystone

Nach dem Super-G-Titel die Trainingsbestzeit

Lara Gut-Behrami ist auch für WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo bereit. Die Tessinerin fährt im einzigen Training auf der gesamten Strecke Bestzeit. Am Tag nach ihrem grossen Sieg im Super-G führt Gut-Behrami die Rangliste vor Tamara Tippler, die als einzige der Österreicherinnen für das Rennen am Samstag gesetzt war, und deren Teamkolleginnen Mirjam Puchner und Ramona Siebenhofer an.

In der Schweizer Equipe hatten Gut-Behrami und Corinne Suter, die als Elfte gut sieben Zehntel auf die Tessinerin einbüsste, die Teilnahme in der Abfahrt auf sicher. Von den in die interne Qualifikation involvierten Fahrerinnen schnitt Michelle Gisin als Achte am besten ab. Jasmina Suter, Jasmine Flury, die ein Tor verpasste, und Priska Nufer waren auf den Plätzen 15, 16 und 18 durch lediglich 16 Hundertstel getrennt. Ausschlaggebend für die Vergabe der zwei verbleibenden Startplätze sind nicht allein die Trainingsleistungen. Die Trainer werden für ihren Entscheid weitere Kriterien einfliessen lassen.

Ein erstes Training hatte schon am Morgen stattgefunden, auf verkürzter Strecke allerdings. Weil gleichzeitig die Männer ein erstes Mal für die Abfahrt vom Sonntag übten, konnten die Frauen den untersten Teil der Piste nicht nutzen. (zap/sda)

Video: SRF

Auch Rückspiel zwischen Arsenal und Benfica verlegt

In der Europa League kann ein weiteres Spiel wegen der Corona-Pandemie und der derzeitigen Reisebeschränkungen nicht am eigentlich vorgesehenen Ort stattfinden. Das Schweizer Duell zwischen Granit Xhaka (Arsenal) und Harris Seferovic (Benfica Lissabon) am 25. Februar wird von London ins griechische Piräus verlegt.

Schon für das erste Aufeinandertreffen in den Sechzehntelfinals am 18. Februar müssen beide Teams ausweichen, statt in Lissabon findet das Hinspiel in Rom statt. Damit sind in der ersten K.o.-Runde der Europa League jetzt schon vier Begegnungen verlegt worden. (abu/sda)

Bild: keystone

Bayerns Gnabry fällt mit Muskelfaserriss aus

Bayern Münchens Stürmer Serge Gnabry zog sich im gewonnenen Final der Klub-WM in Katar einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Der 25-Jährige wird damit die Bundesliga-Spiele gegen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt verpassen. Auch zum Start der K.o.-Runde in der Champions League am 23. Februar im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom kann der deutsche Internationale nicht eingeplant werden. (abu/sda/dpa)

Der #FCBayern muss vorerst auf @SergeGnabry verzichten. Der Offensivspieler zog sich im gestrigen Finale der FIFA Klub-WM gegen UANL Tigres einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu.



ℹ https://t.co/YsgvU68kX4 — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 12, 2021

Nach Sexismus-Vorwürfen: OK-Präsident zurückgetreten

Keine sechs Monate vor den Sommerspielen müssen die Olympia-Macher in Tokio die Führungsspitze auswechseln. Organisationschef Yoshiro Mori tritt wegen abfälliger Äusserungen über Frauen zurück.

Mori machte seinen mittlerweile erwarteten Rückzug am Freitag offiziell. Der 83-jährige ehemalige Regierungschef hatte vergangene Woche bei einer Online-Vorstandssitzung des OK gesagt, dass Sitzungen mit Frauen sich in die Länge zögen, weil die miteinander konkurrierenden Frauen alle reden wollten. Daraufhin war in Japan und auch international ein Sturm der Entrüstung entbrannt.

Als Kandidat für seine Nachfolge gilt Medienberichten zufolge Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto. «Die Regierung wird weitere Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen wiederherzustellen und das grosse Konzept der Vielfalt und Harmonie im In- und Ausland zu verbreiten», erklärte Hashimoto. (abu/sda)

Bild: keystone

Seferovic im portugiesischen Cup erfolgreich

Haris Seferovic schoss Benfica Lissabon im Hinspiel der Cup-Halbfinals in Portugal zum Sieg. Beim 3:1-Erfolg in Estoril wurde der Schweizer Internationale in der 58. Minute eingewechselt und erzielte elf Minuten später den Treffer zum 2:1. Es war Seferovics erstes Tor seit genau einem Monat, als er gegen Estrela ebenfalls im Cup erfolgreich war.

Das Rückspiel in Lissabon ist am 3. März geplant. (zap/sda)

OK-Präsident der Olympischen Spiele zurückgetreten

Yoshiro Mori, der OK-Präsident der Olympischen Sommerspiele in Tokio, ist zurückgetreten. Der frühere Regierungschef war wegen abfälliger Kommentare über Frauen unter Beschuss geraten und musste nun die Konsequenzen ziehen. Bei einer Online-Vorstandssitzung des Organisationskomitees soll der 83-Jährige zuvor gesagt haben, Frauen würden in Sitzungen zu viel reden.

Wegen der Corona-Pandemie waren die Spiele letztes Jahr um ein Jahr verschoben worden. (zap/sda/afp)

Bild: keystone

Bayern München zum zweiten Mal Sieger der Klub-WM

Bayern München ist nach 2013 zum zweiten Mal der Gewinner der im Jahr 2000 eingeführten Klub-Weltmeisterschaft. Die Bayern besiegten im Final des in Doha ausgetragenen Turniers die mexikanische Mannschaft Tigres UANL 1:0.

Die Bayern, die ohne den mit dem Coronavirus infizierten Thomas Müller spielen mussten, waren im Final deutlich überlegen. Auch nebst dem von Verteidiger Benjamin Pavard in der 59. Minute erzielten Tor kreierten sie die besten Szenen, so mit einem Lattenschuss von Leroy Sané nach 34 Minuten. Allein in den letzten zehn Minuten hatten Douglas Costa und Corentin Tolisso beste Möglichkeiten, das Score zu erhöhen.

Die Mexikaner dagegen brachten einen einzigen Schuss auf Manuel Neuers Tor. Die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft bleibt eine Domäne Europäer, der jeweiligen Sieger der Champions League. Die letzten nicht europäischen Sieger die Corinthians São Paulo im Jahr 2002. Seither siegten viermal Real Madrid, je einmal Barcelona und Liverpool sowie nunmehr zweimal Bayern München. (sda)

Bild: keystone

Caviezel verzichtet auf weitere WM-Einsätze

Mauro Caviezel wird an der WM in Cortina d'Ampezzo keine weiteren Rennen bestreiten. Der Bündner reist heim. Im Super-G hatte es Mauro Caviezel am Donnerstag versucht. Nur fünf Wochen nach seinem schweren Sturz im Training in Garmisch, bei dem er eine starke Hirnerschütterung und im linken Knie eine Aussenbandverletzung und eine Knochenprellung erlitten hatte, kehrte er auf die Rennpiste zurück.

Nach dem Versuch, der auf dem tückischen Kurs nach gut 20 Fahrsekunden zu Ende war, berichtete Caviezel, sich schon beim Einfahren nicht sonderlich wohl gefühlt zu haben. «Ich habe gemerkt, dass noch nicht alles stimmt.» Weil er nach wie vor die Folgen des Sturzes verspürt, hat sich Caviezel für den Rückzug und weitere Pflege in der Heimat entschieden. (pre/sda)

Bild: keystone

Neymar fällt für Duell gegen Barça aus

Neymar wird mit Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nicht gegen seinen früheren Klub Barcelona antreten können. Der renommierte Stürmer leidet an einer Adduktorenverletzung. Das Hinspiel findet nächsten Dienstag in Barcelona statt. Die Verletzung im linken Oberschenkel zog sich Neymar am Mittwoch im Cupspiel in Caen zu. Ob Neymar gegen Barcelona im Rückspiel am 10. März zur Verfügung stehen wird, ist offen. (pre/sda)

Alle weiteren Bayern-Tests negativ

Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit fällt der Offensivspieler von Bayern München für den Final der Klub-WM gegen die UANL Tigres von heute Abend (19.00 Uhr) in Katar aus. Die Partie ist indes nicht in Gefahr: Die gesamte Mannschaft der Bayern wurde am heutigen Donnerstag erneut getestet. Es ergab sich kein weiterer positiver Befund.

Bei der Einreise waren bereits alle Bayern-Profis negativ getestet worden. Zuvor wurden allerdings Müllers Teamkollegen Javi Martinez und Leon Goretzka positiv getestet. Sie waren in München geblieben. (pre)

Thomas Müller positiv auf Coronavirus getestet. — FC Bayern München (@FCBayern) February 11, 2021

Casanova glänzt an Boardercross-WM als Fünfte

Den Schweizer Boardercrosser gelingt im Rahmen der Cross-WM im schwedischen Idre Fjäll der erhoffte Medaillen-Exploit nicht. Bei den Frauen sichert sich Lara Casanova überraschend den 5. Platz. Die 24-jährige Ostschweizerin, die im kleinen Final triumphierte, sorgte damit für das beste Resultat für die Schweiz im Boardercross seit zwölf Jahren.

Die Goldmedaille sicherte sich die für Grossbritannien startende Charlotte Banks vor Michaela Moioli aus Italien und der tschechischen Titelverteidigerin Eva Samkova. Aline Albrecht und Sophie Hediger hatten die K.o.-Läufe verpasst.

Die grössten Erwartungen aus Schweizer Sicht hatte im Vorfeld Kalle Koblet geweckt. Der 26-jährige Winterthurer blieb nach der fünftbesten Zeit der Qualifikation jedoch im Viertelfinal hängen. Für Nick Watter endete der Wettkampf bereits in der ersten K.o.-Runde. Gold in einem spektakulären Finale sicherte sich der Spanier Lucas Eguibar um Haaresbreite vor dem Österreicher Alessandro Hämmerle. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Wolf der Kopf der neuen FCL-Führung

In der Führungsetage des FC Luzern kommt es zum grossen Umbruch – Stefan Wolf ist der neue starke Mann bei den Innerschweizern: Der Ex-Internationale übernimmt per sofort den Posten des Verwaltungsrats-Präsidenten der FCL Holding AG von Philipp Studhalter, der nach mehr als fünf Jahren den Weg für eine Neuanfang im Verein frei macht. Zusammen mit Wolf nehmen auch Laurent Prince, von 2013 bis 2020 Technische Direktor im Schweizerischen Fussballverband, und Medienunternehmer Bruno Affentranger Einsitz im Verwaltungsrat. Das Trio gesellt sich zu Vizepräsident Josef Bieri, der dem Gremium erhalten bleibt.

Nach einem langjährigen Tauziehen kommt es auch im Aktionariat des Super-League-Klubs zu grossen Veränderungen. Die bisherigen Aktionäre Hans Schmid, Samih Sawiris, Marco Sieber und Markus Bösiger haben ihre Anteile an Bieri verkauft. Der Vizepräsident hält damit neu 48 Prozent der Aktien. Mehrheitsaktionär bleibt Bernhard Alpstaeg mit 52 Prozent. Schmid, Sawiris und Sieber waren bereits im Oktober 2019 aus dem FCL-Verwaltungsrat zurückgetreten. (pre/sda)

Der FCL richtet sich neu aus. Stefan Wolf wird neuer Präsident! Zudem wurde der Aktionärsstreit gelöst. Alle Infos dazu unten auf dem Link oder an der Medienkonferenz auf unserer Webseite live ab 13:30 Uhr.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/cv0y7CjzC4 — FC Luzern (@FCL_1901) February 11, 2021

Abonniere unseren Newsletter