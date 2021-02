Sport

Sport-News

Sport-News: Hochspringerin Blanka Vlasic tritt zurück



Sport-News

Hochspringerin Vlasic tritt zurück +++ Stuttgart verlängert mit Trainer Matarazzo

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bayern mehrere Monate ohne Tolisso

Bayern München muss mehrere Monate auf seinen Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Der französischen Internationale zog sich am Donnerstag im Training einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zu, womit er auch die im Juni beginnende EM verpassen könnte. Der 26-Jährige wurde bereits am Freitag operiert. (pre/sda)

Bild: keystone

Stuttgart verlängert mit Matarazzo

Der VfB Stuttgart und Trainer Pellegrino Matarazzo verlängerten ihren Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Ende Juni 2024. Der 43-jährige gebürtige Amerikaner hatte den VfB Ende des Jahres 2019 übernommen und führte die Schwaben zurück in die Bundesliga. Derzeit belegen die Stuttgarter mit dem Schweizer Keeper Gregor Kobel Platz 10 in der Tabelle. (pre/sda)

Hochspringerin Vlasic tritt zurück

Die kroatische Hochspringerin Blanka Vlasic hat ihre Karriere beendet. Die 37-Jährige aus Split begründete ihren Rücktritt mit ihren Verletzungsproblemen in den letzten Jahren. Vlasic gewann 2007 und 2009 WM-Gold, an Olympischen Spielen holte sie einmal Silber (2008) und einmal Bronze (2016). Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 2,08 m. (sda/afp)

Smith knapp am Sieg vorbei

Fanny Smith hat bei der Weltcup-Premiere der Skicrosser in Reiteralm ihren 28. Weltcupsieg verpasst. Die 28-jährige Waadtländerin musste sich wie an der WM in Idre Fjäll im Final der Schwedin Sandra Näslund beugen. Mit Platz 2 resultierte für Smith der siebte Podestplatz im achten Weltcup-Rennen der Saison.

Talina Gantenbein blieb hinter der Kanadierin Courtney Hoffos erneut nur der undankbare 4. Platz. Bei den Männern verpasste der Schweizer Marc Bischofberger als Vierter einen Podestplatz knapp. Der 30-jährige Appenzeller erzielte damit aber sein bestes Ergebnis in dieser Saison. Jonas Lenherr sicherte sich dank dem Sieg im kleinen Final Platz 5. (ram/sda)

Bild: keystone

James übertrifft 35'000-Punkte-Marke

LeBron James hat in der NBA einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Forward der Los Angeles Lakers übertraf bei der 98:109-Niederlage gegen die Brooklyn Nets als dritter Spieler der Geschichte nach Kareem Abdul-Jabbar und Karl Malone die Marke von 35'000 Punkten.

James und Kevin Durant, der gegen die Lakers verletzt fehlte, werden am All-Star-Game am 7. März in Atlanta die beiden Teams der Western und Eastern Conference als Captains anführen, wie die Liga am Donnerstag bestätigte. Für James, der sich kritisch zur Durchführung des Events äusserte, wäre es die 17. Teilnahme. Nur Kobe Bryant (18) und Abdul-Jabbar (19) wurden öfter ins All-Star-Team gewählt. (pre/sda)

The moment he reached 35,000 pic.twitter.com/DfeCMJabtr — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 19, 2021

Zweiter Major-Titel für Mertens/Sabalenka

Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben am Australian Open ihren zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel geholt. Das als Nummer zwei gesetzte Duo aus Belgien und Weissrussland besiegte im Final die beiden Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova klar 6:2, 6:3. Mertens und Sabalenka hatten schon 2019 beim US Open triumphiert.

Im Einzel waren beide im Achtelfinal gescheitert, Mertens gegen Karolina Muchova, Sabalenka gegen Serena Williams. In der Runde zuvor hatte die Belgierin die letzte Schweizerin Belinda Bencic aus dem Turnier geworfen. (pre/sda)

Weger und Cadurisch knapp in den Top Ten

Benjamin Weger und Irene Cadurisch müssen in der Single-Mixed-Staffel an den Weltmeisterschaften in Pokljuka mit Platz 9 vorliebnehmen. Mit neun Nachladern und einer Strafrunde lag ein Top-Resultat für das Schweizer Duo ausser Reichweite.

Nach halbem Pensum schien mit 18 Treffern für 20 Scheiben eine Überraschung noch möglich. Beim zweiten Einsatz hingegen leistete sich Weger eine Strafrunde. Und auch Cadurisch musste dreimal nachladen, um eine Zusatzschlaufe zu verhindern. Die Schweiz büsste 1:50 Minuten auf Antonin Guigonnat und Julia Simon ein. Das Duo aus Frankreich hielt ganz knapp Johannes Thingnes Bö und Tiril Eckhoff in Schach, Platz 3 ging an Schweden mit Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg. (ram/sda)

Bild: keystone

Bayern München bis auf Weiteres ohne Pavard

Bayern Münchens Verteidiger Benjamin Pavard ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Franzose, der sich in Isolation befindet, wird dem deutschen Meister vorerst in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am Samstag und drei Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom fehlen. Auch der sich ebenfalls in Isolation befindende Thomas Müller dürfte diese beiden Partien verpassen.

Leon Goretzka und Javi Martinez sollten den Münchnern derweil nach überstandener Corona-Erkrankung in Frankfurt wieder zur Verfügung stehen. (abu/sda/dpa)

Benjamin Pavard, 24, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dem Abwehrspieler geht es gut.



🔗 https://t.co/oLRoZnZjHy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 18, 2021

Capelas Hawks stoppen Niederlagenserie

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela beenden ihre Negativserie in der NBA. Nach vier Niederlagen in Folge schlugen sie die Boston Celtics auswärts mit 122:114. Capela gelangen 24 Punkte und 13 Rebounds. Er war damit der zweitbeste Skorer seiner Mannschaft hinter dem überragenden Trae Young, der 40 Punkte erzielte. (pre/sda)

ManCity marschiert weiter

Manchester City marschiert weiter in Richtung Meistertitel. Das Team von Pep Guardiola liess sich auch von Everton nicht aufhalten und siegte mit 3:1. Den Führungstreffer von Youngster Phil Foden konnte Richarlison kurz vor der Pause noch ausgleichen. Nach einer guten Stunde sorgte ein Doppelschlag von Riyad Mahrez und Bernardo Silva für die Entscheidung.

Die Citizens führen die Tabelle der Premier League nach 24 Spieltagen mit zehn Punkten auf den ersten Verfolger und Stadtrivalen Manchester United an. (bal)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter