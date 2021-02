Sport

Sport-News: Justin Abdelkader unterschreibt beim EVZ



Der EVZ holt einen weiteren Ausländer +++ Lohnverzicht beim HC Lugano

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Luganos Mannschaft verzichtet auf Teil des Lohns

Die Spieler und Trainer des HC Lugano verzichten in der laufenden Saison wegen der Corona-Pandemie auf einen «relevanten Teil» ihres Lohns, wie der Klub aus der National League verkündete. Eine entsprechende Vereinbarung habe man bereits im Sommer getroffen, nun hätte die Mannschaft auch schriftlich zugestimmt. Konkrete Zahlen nannte Lugano aber nicht. (abu/sda)

Spielsperre für Lausannes Barberio

Weil er am Dienstag im Spiel gegen Zug (5:1) zum zweiten Mal in dieser Saison eine Fünfminuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten hatte, wurde Mark Barberio vom Lausanne HC automatisch für eine Partie gesperrt. Die National League brummte ihm zudem eine Busse von 2500 Franken auf. (abu/sda)

EV Zug verstärkt sich mit mit Amerikaner Abdelkader

Der EV Zug hat sich bis Ende Saison mit dem amerikanischen Stürmer Justin Abdelkader verstärkt. Der 33-Jährige war zuletzt ohne Klub, nachdem die Detroit Red Wings aus der NHL den Vertrag mit dem Flügel im Oktober vorzeitig aufgelöst hatten.

In dreizehn Saisons für die Red Wings absolvierte Abdelkader 803 Spiele, dabei erzielte er 112 Tore und 153 Assists. (abu/sda)

Erstes Abfahrtstraining abgesagt

Das erste Training im Hinblick auf die Weltcup-Abfahrt der Männer am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ist aufgrund der Witterungsbedingungen und zur Schonung der Piste abgesagt worden. Das nächste Training ist für Donnerstag geplant, am Freitag findet ein Super-G statt. (abu/sda)

Wawrinka startet mit Sieg in die Saison

Stan Wawrinka startet mit einem Sieg in die neue Saison. Der 35-jährige Romand schlägt in der 2. Runde am Murray River Open in Melbourne den Kasachen Michail Kukuschkin (ATP 90) 4:6, 6:3, 6:1.

Nach einem verhaltenen Start auf Court 3 im Melbourne Park, wo am Montag das Australian Open beginnt, drehte Wawrinka auf. Spätestens nach seinem ersten Break zum 4:2 im zweiten Satz war er der spielbestimmende Spieler, im dritten Satz blieb Kukuschkin chancenlos. In der 3. Runde trifft Wawrinka nun auf den 28-jährigen Australier Alex Bolt. Gegen die Nummer 174 der Welt hat der Waadtländer noch nie gespielt. (abu/sda)

Ronaldo bringt Juve mit Doppelpack auf Finalkurs

Juventus Turin ist auf gutem Weg, zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren den italienischen Cupfinal zu erreichen. Der Meister gewann das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Inter Mailand, dem man vor etwas mehr als zwei Wochen in der Meisterschaft noch 0:2 unterlegen war, dank zwei Toren von Cristiano Ronaldo vor der Pause 2:1. Das Rückspiel in Turin findet am kommenden Dienstag statt.

Im zweiten Halbfinal trifft Napoli am Mittwoch auf Atalanta Bergamo. Auch in diesem Duell wird das Rückspiel in der kommenden Woche ausgetragen. (sda)

Thun löst GC als Leader ab

Weil die Grasshoppers zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen nicht spielen konnten, rückt der FC Thun in der Challenge League dank dem 2:0-Heimsieg gegen Kriens auf den 1. Platz vor. Gegen die Innerschweizer sorgte ein Eigentor des früheren albanischen Internationalen sowie Luzern- und FCZ-Profis Burim Kukeli in der 26. Minute für den wegweisenden Führungstreffer der Thuner. Der Mittelfeldspieler lenkte einen Schuss von Nicolas Hasler gegen die Laufrichtung seines Keepers ins Tor. Das 2:0 erzielte Grégory Karlen nach knapp einer Stunde.

Die Thuner sind weiterhin zwei Punkte vor dem drittklassierten FC Schaffhausen positioniert. Die Schaffhauser siegten dank einem Tor in der Nachspielzeit beim zuletzt aufstrebenden Aarau 2:1 und sind nun – mit ebenfalls zwei Spielen mehr – punktgleich mit den Grasshoppers. Der Kampf um die beiden ersten Plätze bleibt eng: So trennen etwa Thun, Schaffhausen und Winterthur nur drei Verlustpunkte. (pre/sda)

Shiffrin plant vier WM-Starts

Mikaela Shiffrin plant bei der am Montag beginnenden WM in Cortina d'Ampezzo so viele Starts wie nie zuvor bei einem internationalen Grossevent. Sie wolle in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten, kündigte die 25-Jährige an. Bislang hatte sie bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stets maximal drei Rennen bestritten. Im Slalom gewann sie zuletzt vier WM-Titel in Serie. Bei den vergangenen Titelkämpfen im schwedischen Aare vor zwei Jahren überraschte sie zudem mit der Goldmedaille im Super-G.

In diesem Winter ist die 68-fache Weltcup-Siegerin bislang nur Technikrennen gefahren. Zuletzt habe sie zwar drei Trainingstage im Super-G eingestreut, berichtete sie. Sie trete in dieser Disziplin aber nicht mit der Erwartung an, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen und verwies unter anderem auf die Topform von Lara Gut-Behrami, die die vergangenen vier Super-G-Rennen gewonnen hat. (pre/sda)

Van Dijk wohl bis Saisonende out

Der FC Liverpool muss wohl für den Rest der Saison auf seinen Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. «Ich will nicht sagen, dass es absolut unmöglich ist, aber es ist unwahrscheinlich», sagte Trainer Jürgen Klopp zu einer möglichen Rückkehr des Niederländers in der laufenden Saison. «Wirklich keiner, kein Arzt, niemand hat mir gesagt, dass es eine Chance gibt, dass Virgil in dieser Saison wieder spielt.» Van Dijk, in Liverpool Teamkollege von Xherdan Shaqiri, musste im letzten Oktober wegen einer Kniebandverletzung operiert werden und fällt seither aus. (pre/sda)

Neun Fahrerinnen für Ski-WM selektioniert

Swiss-Ski selektioniert für die am Montag beginnende WM in Cortina d'Ampezzo neun Fahrerinnen. Angeführt wird das Aufgebot von der vierfachen Saisonsiegerin Lara Gut-Behrami, die zuletzt in fünf Rennen in Folge immer auf dem Podest stand.

Berechtigte Medaillenhoffnungen hegen auch die in diesem Winter je einmal siegreichen Michelle Gisin und Corinne Suter sowie Wendy Holdener. Letztere ist zweifache Titelverteidigerin in der Kombination und reiste von den letzten zwei Weltmeisterschaften in Are und St. Moritz mit jeweils zwei Medaillen ab.

Neben diesem Quartett, das in dieser Weltcup-Saison für 17 Podestplätze des Frauen-Teams besorgt war, erhielten von der Swiss-Ski-Selektionskommission um Alpin-Direktor Walter Reusser noch fünf weitere Fahrerinnen das WM-Ticket zugezugesprochen. Zu ihrem Debüt an einem Grossanlass bei der Elite kommt Jasmina Suter. (pre/sda)

Die selektionierten Fahrerinnen Jasmine Flury, Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Priska Nufer, Camille Rast, Corinne Suter, Jasmina Suter. - Ersatz: Joana Hählen.

Riga einziger Austragungsort der Hockey-WM

Die lettische Hauptstadt Riga wird vom 21. Mai bis 6. Juni einziger Austragungsort der Eishockey-WM. Angesichts der Risiken durch die Corona-Pandemie entschied sich des Council des Internationalen Eishockeyverbands für eine Lösung mit möglichst wenigen Reisen.

Ursprünglich waren Riga und Minsk als gemeinsame Austragungsstädte vorgesehen gewesen. Wegen der politischen Unruhen und der Kritik an dessen autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko hatte die IIHF Weissrussland jedoch die Durchführung der WM entzogen. (pre/sda)

Bissig mit Premierensieg

Semyel Bissig hat im italienischen Folgaria seinen ersten Sieg im Europacup gefeiert. Der schon nach dem ersten Lauf führende Nidwaldner gewann den ersten von zwei Riesenslaloms mit 0,52 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Timon Haugan.

Der 23-jährige Bissig zeigte in diesem Winter auch im Weltcup starke Leistungen. Er klassierte sich Ende November beim Parallelrennen in Lech/Zürs als Fünfter. Danach gewann er jeweils im Riesenslalom auch in Santa Caterina als 16. und in Alta Badia als 13. Weltcup-Punkte. (ram/sda)

Winterthur gegen GC verschoben

Der für Dienstag angesetzte Spitzenkampf der 18. Runde der Challenge League zwischen dem Tabellenvierten Winterthur und Leader Grasshoppers musste verschoben werden. Das Terrain auf der Schützenwiese ist nach den heftigen Regenfällen in den letzten Tagen nicht bespielbar. (zap/sda)

Drei Spiele der New Jersey Devils verschoben

Die drei bis am Samstag geplanten NHL-Spiele der New Jersey Devils sind aus Angst vor einem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie innerhalb des Klubs verschoben worden. Zudem wurde das Trainingsgelände bis auf weiteres geschlossen.

Die NHL setzte sechs weitere Spieler der Organisation der Devils auf die Corona-Liste, die mittlerweile zehn Spieler umfasst. Die nächste Partie New Jerseys mit dem derzeit verletzten Schweizer Nico Hischier ist am 9. Februar gegen die Pittsburgh Penguins angesetzt. (ram/sda)

Nadal gibt forfait

Rafael Nadal hat auf seinen ersten Einsatz beim ATP-Cup in Melbourne verzichtet. Der 34-Jährige erklärte für die Auftaktpartie der Spanier gegen Gastgeber Australien wegen eines blockierten unteren Rückens Forfait.

Novak Djokovic (Bild) startete mit Titelverteidiger Serbien mit einem Sieg in den mit 4,5 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Teamwettbewerb. Die Weltnummer 1 siegte gegen den Kanadier Denis Shapovalov 7:5, 7:5 und gewann später auch das Doppel zusammen mit Filip Krajinovic. Eine Niederlage setzte es für den Österreicher Dominic Thiem ab. Der letztjährige Australian-Open-Finalist und Sieger des US Open verlor sein Einzel gegen den Italiener Matteo Berrettini klar mit 2:6, 4:6. (ram/sda)

Müller wechselt nach Schweden

Mirco Müller setzt seine Karriere in Schweden fort. Nachdem er in der NHL keinen neuen Klub gefunden hat, schliesst sich der Winterthurer Verteidiger mit einem Vertrag bis Ende Saison Leksands IF an.

Müller war letzte Saison noch Teamkollege von Nico Hischier bei den New Jersey Devils. Seit 2014 bestritt der WM-Silbermedaillengewinner von 2017 für die San Jose Sharks und New Jersey 188 NHL-Spiele (5 Tore/23 Assists). (ram/sda)

Federer plant sein Comeback im März

Roger Federer plant seine Rückkehr am ATP-Turnier in Doha. Dies bestätigte der 39-jährige Baselbieter gegenüber SRF. Das Turnier in der katarischen Hauptstadt findet vom 8. bis 13. März statt. «Für mich ist es ein guter Test», sagte Federer, der das Turnier dreimal gewonnen hat.

Federers Motivation fürs Tennis ist auch nach mehr als 20 Jahren auf der Tour und 20 Grand-Slam-Titeln ungebrochen. «Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich», sagte Federer. «Ich musste untendurch, habe es aber immer mit Freude gemacht.» Seinen letzten Einsatz auf der Tour hatte Federer vor einem Jahr am Australian Open. (ram/sda)

Laaksonen verpasst kleinen Coup

Henri Laaksonen ist am ATP-Turnier in Melbourne in der Startrunde am Amerikaner Sam Querrey gescheitert. Der Schaffhauser unterlag der Nummer 51 der Welt 6:4, 6:7 (5:7), 0:6.

Laaksonen (ATP 136) stand beim «Great Ocean Road Open», das wie alle anderen Vorbereitungsturniere auf das Australian Open ebenfalls im Melbourne Park stattfindet, kurz vor einem kleinen Coup. Im Tiebreak des zweiten Satzes führte der Aussenseiter gegen den aufschlagstarken Amerikaner mit 4:1 und zwei Minibreaks, ehe er den Vorteil aus der Hand gab. Im dritten Satz blieb Laaksonen chancenlos. (ram/sda)

Capela und die Hawks unterliegen dem Titelverteidiger

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben beim 99:107 gegen die Los Angeles Lakers die zehnte Saisonniederlage kassiert. Kurz vor Ende des dritten Viertels hatten die Hawks noch mit 76:70 geführt, ehe den Lakers innerhalb von knapp fünf Minuten 16 Punkte in Serie gelangen.

Bester Skorer für den Titelverteidiger war Anthony Davis mit 25 Punkten. Capela zeigte eine solide Leistung. Dem Genfer gelangen in einer halben Stunde Spielzeit 16 Punkte, 13 Rebounds und 3 Blocks. (ram/sda)

BVB-Goalie Bürki fällt länger aus

Borussia Dortmund muss länger ohne seinen Stammgoalie Roman Bürki auskommen. Laut dem Tabellen-Sechsten der Bundesliga wird der Berner weitere zehn bis 14 Tage ausfallen, nachdem er aufgrund einer im Training erlittenen Schulterverletzung bereits das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Augsburg (3:1) verpasst hat.

Bürki dürfte am Dienstag im Cup-Achtelfinal gegen den Zweitligisten Paderborn sowie am Samstag im Bundesliga-Spiel in Freiburg erneut von seinem Landsmann Marvin Hitz im BVB-Tor vertreten werden. (sda)

Mauro Caviezel soll in Garmisch sein Comeback geben

Mauro Caviezel hat sich offensichtlich gut von seiner Sturzverletzung erholt. Der Bündner steht überraschend im Aufgebot von Swiss-Ski für die Speedrennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen.

Caviezel dürfte damit einmal mehr schneller auf die Rennpiste zurückkehren, als erwartet. Vor knapp einem Monat hatte sich der 32-Jährige bei einem heftigen Trainingssturz in Garmisch eine Gehirnerschütterung sowie eine Aussenbandverletzung und eine Knochenprellung am Knie zugezogen. Danach gab er sich kämpferisch: «Ich werde alles daran setzen, um diesen Winter nochmals am Start zu stehen.»

Nun könnte Caviezel, der bereits wieder auf Ski trainiert, schon diese Woche wieder Weltcuprennen bestreiten. In Garmisch steht als WM-Hauptprobe am Freitag ein Super-G und tags darauf eine Abfahrt im Programm. Hält sein Körper den Belastungen in den beiden Abfahrtstrainings am Mittwoch und Donnerstag stand, steht einer Rückkehr nichts im Weg. (sda)

