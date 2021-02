Sport

Sport-News: Nico Hischier wird Captain bei den New Jersey Devils



Hischier wird Captain bei den Devils +++ Lara Stalder mit Punkterekord in Schweden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nico Hischier wird Captain bei New Jersey

Was schon lange vermutet wurde, ist jetzt bestätigt. Der nächste Captain der New Jersey Devils heisst Nico Hischier. Der 22-Jährige Walliser tritt damit die Nachfolge von Andy Greene an, der letzte Saison vor der Deadline zu den New York Islanders getradet wurde.

Hischier ist nach Roman Josi (Nashville Predators) und Mark Streit (New York Islanders) der dritte Schweizer, der in der NHL ein Captainamt innehat. (abu)

When you C it. pic.twitter.com/rtQUfA7a99 — New Jersey Devils (@NJDevils) February 20, 2021

Schweizer Biathletinnen enttäuschen in der Staffel

Den Schweizer Frauen ist der Staffel-Auftritt an der WM in Pokljuka missglückt. Das Quartett mit den drei Gasparin-Schwestern und Lena Häcki belegte Platz 12.

Wie schon vor einem Jahr in Antholz zog ausgerechnet die routinierte Selina Gasparin einen schwachen Tag ein. Im Einzel am Dienstag noch starke Sechste, brachte sie diesmal die Schweiz mit einer Strafrunde entscheidend ins Hintertreffen. Nach Halbzeit übergab die Olympia-Zweite von Sotschi auf Platz 16 und 1:47 Minuten Rückstand auf einen Podestplatz.

Den Sieg sicherten sich, trotz 11 Nachladern, die Norwegerinnen vor den Deutschen und den Frauen aus der Ukraine. Die Top 3 waren innerhalb von 10 Sekunden klassiert. Die Schweizerinnen kassierten als Zwölfte vier Minuten. Mit einer Strafrunde und 13 Nachladern war die Leistung im Schiessstand ungenügend. (dab/sda)

Bild: keystone

Lara Stalder mit Punkterekord in Schweden

Die Luzernerin Lara Stalder stellt in der höchsten schwedischen Eishockey-Liga einen Punkterekord auf.

Dank ihrem Assist bei der 2:3-Niederlage gegen Djurgarden in der vorletzten Partie der Qualifikation kommt die Spielerin von Brynäs in dieser Saison auf mindestens 80 Skorerpunkte (30 Tore und 50 Assists in 35 Partien). Keine andere Spielerin hat in einer Qualifikation der 2007 eingeführten schwedischen Eliteliga so oft gepunktet wie nun die 26-Jährige. (sda)

Weitere Niederlage für Clint Capela

Die Atlanta Hawks von Clint Capela kommen nicht aus dem Formtief heraus. Zwei Tage nach dem Erfolg bei den Boston Celtics unterlag der Genfer mit seinem Team beim gleichen Gegner mit 109:121. Capela gelangen 24 Punkte und 15 Rebounds, womit er der zweitbeste Skorer der Hawks war.

Atlanta wartet seit einem Monat darauf, zwei Siege aneinanderzureihen und hat acht der letzten zehn Partien verloren. (dab/sda)

Bild: keystone

Wolfsburg siegt dank Steffen und bleibt ohne Gegentor

Renato Steffen führt Wolfsburg bei Aufsteiger Arminia Bielefeld mit einer Doublette zum 3:0-Sieg. Der VfL legt damit im Rennen um die Champions-League-Startplätze vor.

Der Schweizer Internationale hat schon härter für Tore arbeiten müssen, als es im Duell mit dem Aufsteiger der Fall war. In Bielefeld, wo Steffen am Freitagabend die zweite Bundesliga-Doublette seiner Karriere glückte, reichte es dem 29-Jährigen jeweils, den Fuss hinzuhalten. Beim 1:0 in der 29. Minute profitierte Steffen von einer punktgenauen Hereingabe von Yannick Gerhardt, zwei Minuten nach der Pause von einem Abwehrfehler von Arminia-Goalie Stefan Ortega. Das vorentscheidende 3:0 erziele Maximilian Arnold in der 54. Minute.

Arminia Bielefeld - Wolfsburg 0:3 (0:1)

Tore: 29. Steffen 0:1. 47. Steffen 0:2. 54. Arnold 0:3.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner. Wolfsburg mit Steffen (bis 74.) und Mbabu, ohne Mehmedi (Ersatz). (abu/sda)

Angepasste Quarantäne-Regel für Profiklubs

Der Swiss Football League (SFL) ist in Bezug auf die Quarantäne-Bestimmungen im Profifussball womöglich ein Durchbruch geglückt. «Nach mehreren Interventionen» hat die SFL erreicht, dass der Vorstand der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz (VKS) zuhanden ihrer Kantonsärzte eine Empfehlung für eine angepasste Quarantäne-Regelung zukommen liess. «Das ist eine gute Nachricht für den Spielbetrieb im Schweizer Fussball», liess sich SFL-CEO Claudius Schäfer zitieren.

Das aus Österreich bekannte Modell bietet den Profiklubs unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, eine verordnete Quarantäne für Spieler für Trainingseinheiten und Wettkampfspiele zu unterbrechen. Unter anderem ist das vorgeschlagene Modell an die Bedingung geknüpft, dass bei Quarantäne-Unterbrechungen täglich Antigentests durchgeführt werden müssten. Zudem kommt das neue Modell bei Infektionen mit mutierten Coronaviren nicht zur Anwendung. (abu/sda)

👉🏼 Empfehlung für angepasste Quarantäne-Regelung

🖥 Alle Informationen jetzt auf https://t.co/qs9rNYrTFt

-

👉🏼 Recommandation pour des «quarantaines aménagées»

— Swiss Football League (@News_SFL) February 19, 2021

Schaffhausen und Wil heizen Aufstiegsrennen an

Innerhalb von einer Woche erlitten die Thuner Wiederaufstiegsambitionen den zweiten Dämpfer. Auf das 0:2 im Letzigrund gegen Leader GC folgte in Schaffhausen ein äusserst schmerzhaftes 0:4. Danilo del Toro (4.), Francisco Rodriguez (22./73.) und Liga-Topskorer Rodrigo Pollero (37.) schossen Schaffhausen zum Sieg und damit auf den Barrage-Platz.

Nur mit Glück verhinderte der Leader aus Zürich die fünfte Saisonniederlage. In Wil kam GC dank einem späten Treffer von Cristian Ponde (83.) zum 1:1. Die Ostschweizer, die wie die Züricher in diesem Jahr noch ungeschlagen sind, waren nach einer knappen Stunde durch Tician Tushi in Führung gegangen. (abu/sda)

