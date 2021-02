Sport

Sport-News

Sport-News: Raphael Varane erlöst Real Madrid spät



Sport-News

Varane erlöst Real Madrid spät +++ Atalanta verspielt 3:0-Vorsprung gegen Torino

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Varane erlöst Real Madrid spät

Real Madrid kommt zu einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht Huesca. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ist es Huesca, das die ersten Akzente setzt: Erst trifft Mikel Rico per Direktabnahme die Querlatte, dann bringt Javier Galan den Underdog in der 48. Minute per Traumtor sogar mit 1:0 in Führung.

Die Königlichen stecken jedoch nicht auf und kommen durch Abwehrchef Raphael Varane nach einem Freistoss von Karim Benzema zum Ausgleich. In der Schlussphase drücken die Madrilenen dann vehement auf den Siegtreffer. Nachdem zunächst Benzema einige Hochkaräter auslässt, ist es kurz darauf wieder Varane, der im gegnerischen Strafraum richtig steht und Real in der 84. Minute späte drei Punkte beschert. Der Titelverteidiger schiebt sich in der Tabelle wieder auf den zweiten Platz, Atlético Madrid ist mit zwei Spielen weniger jedoch sieben Punkte voraus.

Huesca - Real Madrid 1:2 (0:0)

Tore: 48. Galan 1:0. 55. Varane 1:1. 84. Varane 1:2. (pre/sda)

Atalanta verspielt 3:0-Vorsprung gegen Torino

Vom 3:0 zum 3:3 gegen Torino: Zwei Wochen nach dem Auswärtssieg gegen Leader Milan verabschiedet sich Atalanta Bergamo von der leisen Hoffnung, im Kampf um den Meistertitel in der Serie A mitzureden. Nach 21 Minuten hatte Atalanta Bergamo bereits 3:0 geführt. Es reichte trotzdem nicht zum Sieg gegen den Tabellen-Viertletzten.

Und so erlebte Atalanta die zweite Enttäuschung innerhalb von einer Woche. Am letzten Samstag hatte es eine Heimniederlage gegen Lazio Rom abgesetzt. Der Rückstand von Atalanta auf die Spitze beträgt nach 21 Runden nun 13 Verlustpunkte. Das Duell zwischen den Schweizer Nationalspielern Remo Freuler und Ricardo Rodriguez fand nicht statt. Freuler sass bei Atalanta auf der Ersatzbank, Rodriguez fehlte bei Torino wegen einer Magen-Darm-Grippe.

Atalanta Bergamo - Torino 3:3 (3:2)

Tore: 14. Ilicic 1:0. 19. Gosens 2:0. 21. Muriel 3:0. 42. Belotti (Foulpenalty/Nachschuss) 3:1. 45. Bremer 3:2. 84. Bonazzoli 3:3.

Bemerkung: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz), Torino ohne Rodriguez (krank).

Auch Truppe verpasst die WM

Österreichs Frauen-Team hat einen weiteren Ausfall zu beklagen. Katharina Truppe hat im Slalom-Training auf der Reiteralm in der Steiermark einen Muskel- und Sehnenriss im Adduktorenbereich erlitten. Die Kärntnerin, die im Slalom ihre besten Ergebnisse vorzuweisen hat, muss mehrere Wochen pausieren und verpasst die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Ricarda Haaser nach einem Bandscheibenvorfall einer Operation unterziehen müssen. Wegen Verletzungen fehlen der Equipe von Cheftrainer Christian Mitter zudem für lange Zeit Nina Ortlieb, Nicole Schmidhofer und Bernadette Schild. (pre/sda)

Bild: keystone

Ammann wieder in den Punkten

Simon Ammann bestätigte in Klingenthal den Coup von Willingen, wo er vor Wochenfrist bei der Rückkehr in den Weltcup mit den Plätzen 12 und 9 positiv überrascht hatte. Der Routinier erreichte am Samstag einen 20. Rang. Dies tönt zwar nicht überragend, gehört aber gemessen am Saisoneinstieg in eine andere Kategorie. Bis und mit der Vierschanzentournee hatte der vierfache Olympiasieger nicht den Hauch einer Chance auf einen Weltcuppunkt. Nun kann er wieder mit einem Top-10-Platz liebäugeln. In Klingenthal nahm er den zweiten Durchgang aus Position 14 in Angriff. Der zweite, schwächere Sprung warf ihn dann noch zurück.

Gregor Deschwanden hingegen kann seine Konstanz, die ihn bis Anfang Januar ausgezeichnete, nicht bestätigen. Im Erzgebirge musste er nach 122 m mit Platz 35 vorliebnehmen. Ammann zeigte Flüge auf 130 und 127 m. Der Norweger Halvor Egner Granerud sicherte sich überlegen den neunten Saisonsieg. 140,5 und 141,5 m schufen ihm ein Polster von 12,6 Punkten auf den Tournee-Sieger Kamil Stoch. Der drittklassierte Bor Pavlovcic aus Slowenien stand erstmals auf einem Weltcup-Podest. (pre/sda)

Bild: keystone

Lausanne weiter in Quarantäne

Die vorsorgliche Quarantäne des Lausanne HC wird um mindestens zwei weitere Tage bis am Dienstag verlängert - bei neun Teammitgliedern fällt der Corona-Test positiv aus. Deshalb muss auch das Auswärtsspiel der Waadtländer vom kommenden Dienstag gegen die SCL Tigers verschoben werden. Langnau empfängt nun Lugano. Ausserdem wurde die Partie zwischen Zug und Biel um drei Tage vorgezogen und findet nun ebenfalls am 9. Februar statt. (pre/sda)

La quarantaine préventive du @lausannehc a été prolongée jusqu'au mardi, les membres de l’équipe qui avaient été testés negatifs seront soumis à un nouveau test de dépistage du Covid-19 lundi.



Lausanne mindestens bis Dienstag in vorsorglicher Quarantäne, 2 Spiele neu angesetzt. pic.twitter.com/NTNmBvAnPw — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 6, 2021

Sergio Ramos wochenlang out

Real Madrid muss wochenlang auf seinen Captain und Abwehrchef Sergio Ramos verzichten. Der 34-Jährige wurde am Samstag am Innenmeniskus des linken Knies operiert.

Ramos, dessen Vertrag in Madrid Ende Juni ausläuft, hatte sich die Verletzung am 14. Januar bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao im Halbfinal des spanischen Supercups zugezogen und anschliessend drei Spiele verpasst. Der Klub hatte aber gehofft, dass man eine Operation würde vermeiden können. Nun dürfte Ramos gemäss spanischen Medienberichten rund sechs bis acht Wochen ausfallen. (pre/sda)

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2021

Nadine Fähndrich verpasst in Ulricehamn den vierten Vorstoss in einen Sprint-Final in dieser Saison recht deutlich.Die Luzernerin blieb in Südschweden auf den Skating-Latten im Halbfinal chancenlos, obwohl die Dominatorin Linn Svahn bereits in den Viertelfinals durch Sturz ausgeschieden war und das Feld doch einige Lücken aufwies. Das beste Schweizer Resultat lieferte Janik Riebli. Der 22-jährige Obwaldner stiess bei seinem achten Weltcup-Einsatz zum zweiten Mal in die Top 10 vor.

Maja Dahlqvist feierte ihren ersten Solo-Weltcupsieg. Bislang stand die Schwedin stets bei den Team-Sprints zuoberst auf dem Podest, unter anderem an den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld. Dahlqvists Glückstag erhielt nochmals eine Steigerung, als sich wenig später ihr Freund Oskar Svensson bei den Männern durchsetzte. (pre/sda

Bild: keystone

Wawrinka startet in Melbourne am Montag

Stan Wawrinka bestreitet seinen Erstrunden-Match beim Australian Open gegen den Portugiesen Pedro Sousa in der Nacht auf Montag. Der Sieger von 2014 eröffnet das Turnier gegen den Portugiesen Pedro Sousa um 11.00 Uhr Lokalzeit (1.00 Uhr Schweizer Zeit) auf dem zweitgrössten Court. Die weiteren Schweizer, Belinda Bencic, Jil Teichmann und Henri Laaksonen, stehen am Dienstag zum ersten Mal im Einsatz. (pre/sda)

Inter überholt Stadtrivale Milan

Zumindest bis am Sonntag heisst der Leader der Serie A Inter Mailand. Die «Nerazzurri» siegten bei Fiorentina mit 2:0. Nicolo Barella (31.) und Ivan Perisic (52.) erzielten die Tore.

Inter hat damit einen Punkt Vorsprung auf die AC Milan. Der Stadtrivale dürfte sich Platz 1 am Sonntag aller Voraussicht nach zurück erobern: Milan spielt dann zuhause im San Siro gegen den Tabellenletzten Crotone. (ram)

Bayern München siegt in Berlin

Der Bundesliga-Tabellenführer und Titelverteidiger FC Bayern München hat seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig auf zehn Punkte ausgebaut. Die Bayern siegten bei Hertha BSC mit 1:0.

Kingsley Coman war einziger Torschütze im winterlichen Olympiastadion. Zuvor war Robert Lewandowski, Bayerns Torschütze vom Dienst, mit einem Foulpenalty an Hertha-Keeper Rune Jarstein gescheitert. Dessen Teamkollege Matheus Cunha besass in der 89. Minute eine ganz dicke Möglichkeit, für den selbst ernannten «Big City Club» auszugleichen. Doch der ehemalige Sion-Stürmer setzte einen Chip, nachdem er alleine vor Manuel Neuer aufgetaucht war, neben das Tor. (ram)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter