Schalke und Schneider trennen sich +++ Ryf gibt Mitte März ihr Comeback

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ryf gibt Mitte März ihr Comeback

Daniela Ryf bestreitet am 12. März den 70.3 Ironman in Dubai. Die Solothurnerin bestreitet erstmals nach fast anderthalb Jahren wieder einen Wettkampf. Letztmals hatte sich die Schweizer Sportlerin des Jahres 2018 im Oktober 2019 beim Ironman auf Hawaii mit der Konkurrenz gemessen. Danach folgten die coronabedingten Absagen. Die vierfache Ironman- und fünffache Ironman-70.3-Weltmeisterin nutzte die Zeit, um sich von einer Fussverletzung zu erholen und ihr Studium in Lebensmitteltechnologie abzuschliessen.

Die 33-Jährige fühlt sich für den ersten Formtest in Dubai bereit. «In den vergangenen Monaten konnte ich sehr viel und sehr intensiv trainieren. Wie es aber um meine Form steht, kann ich noch nicht beurteilen,» liess sie per Communiqué verlauten. «Ich brauche Ziele und Perspektiven als Motivation für das tägliche Training. Dass ich jetzt in Dubai in die Saison einsteigen kann, freut mich.» Die Planung für den weiteren Saisonverlauf steht noch nicht. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Schalke und Schneider trennen sich

Der Klub Schalke 04 und sein Sportvorstand Jochen Schneider trennen sich im Sommer. Der bis Ende Juni 2022 laufende Vertrag werde nach dieser Saison einvernehmlich aufgelöst, teilte der Tabellenletzte der Bundesliga mit.

Schneider hatte sein Amt vor knapp zwei Jahren als Nachfolger von Christian Heidel angetreten, vermochte die Talfahrt des Traditionsvereins aber nicht zu stoppen. Ende Dezember verpflichtete Schneider als letzte Hoffnung im Abstiegskampf Trainer Christian Gross, den er seit der gemeinsamen Zeit in Stuttgart kennt. (pre/sda)

Alaba bestätigt Weggang von Bayern München

David Alaba verlässt Bayern München wie erwartet zum Saisonende. Der österreichische Verteidiger gab seinen Abgang nach 13 Jahren beim Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt. Zuvor waren schon im Herbst Verhandlungen für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages gescheitert.

Alaba, der 2008 von Austria Wien zu Bayern München gewechselt hatte, gewann mit den Deutschen 26 Titel. Sein nächste Station verriet er nicht. Als erste Wahl gilt Real Madrid. (abu/sda/apa)

Bild: keystone

Seoane möglicher Trainerkandidat bei Mönchengladbach

Nach dem Entscheid von Marco Rose, Borussia Mönchengladbach nach der Saison Richtung Dortmund zu verlassen, beginnen die Spekulationen um die Nachfolge. Einer der Kandidaten ist Gerardo Seoane.

Zwar verlängerte der 42-jährige Seoane erst Anfang Dezember seinen Vertrag mit den Bernern bis 2023, im Fall einer konkreten Anfrage des Champions-League-Achtelfinalisten dürfte er aber kaum zu halten sein. Seoane wechselte 2018 als Nachfolger von Adi Hütter zu den Young Boys und führte diese erstmals in die Champions League und zu zwei weiteren Meistertiteln. (abu/sda)

Bild: keystone

Schweizer Biathletinnen mit starken Leistungen

Marketa Davidova aus der Tschechischen Republik ist in Pokljuka Weltmeisterin im Einzelwettkampf über 15 Kilometer geworden. Sie traf mit all ihren 20 Schüssen ins Schwarze und gewann vor Hanna Öberg (1 Fehler) aus Schweden und Ingrid Tandrevold (1) aus Norwegen.

Die Schweizer Teilnehmerinnen überzeugten durchs Band. Die als vorletzte gestartete Irene Cadurisch durfte sogar lange von einem Podestplatz träumen, ehe sie sich beim 17. Schuss eine Strafminute einhandelte. So belegte sie am Ende Rang 8 und egalisierte ihr bestes Karriereresultat. Beste Schweizerin wurde Selina Gasparin (2, Bild) auf Rang 6, Lena Häcki (2) wurde 12. und Elisa Gasparin (1) 19. «Ich hoffe, dass wir unsere Lockerheit für die Staffel beibehalten können», blickte Teamleaderin Selina Gasparin im SRF voraus. (ram)

Bild: keystone

Punktequotient entscheidet über Klassierung

Die Klubs der Swiss Football League haben sich mit grosser Mehrheit dafür ausgesprochen, dass im Fall eines Meisterschaftsabbruchs der Punktequotient über die Klassierungen entscheidet. An einer ausserordentlichen Generalversammlung stimmten die Vereine aus der Super- und Challenge League für die Anpassung des Reglements.

Bisher war nach 18 oder mehr gespielten Runden das Klassement nach dem letzten komplett durchgeführten Spieltag ausschlaggebend. In Zukunft werden – vorausgesetzt es sind mindestens 18 Runden bestritten – bei ungleicher Anzahl Spiele die erzielten Punkte durch die Zahl der absolvierten Partien geteilt, um die Tabellenplätze zu verteilen. (ram/sda)

Israel Gastgeber der EM 2021?

Israel hat sich als Austragungsort für Spiele der Fussball-EM sowie für Partien der Champions League und Europa League ins Gespräch gebracht, sollte die Corona-Situation in Europa Spiele vor Publikum im Mai und Juni noch nicht erlauben. Verbandschef Oren Hasson habe das Angebot vergangene Woche dem UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin unterbreitet, teilte ein Sprecher des Verbandes mit.

Ceferin habe zugesagt, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, sollte es auf dem Kontinent in den kommenden Monaten keine positive Entwicklung geben, hiess es der Mitteilung. Israel beendet derzeit schrittweise den dritten Lockdown. Grund zur Hoffnung bietet eine massive Impfkampagne. (ram/sda)

Die EM-Stadien 2024 in Deutschland

Cory Conacher verstärkt den SC Bern

Der Kanadier Cory Conacher (9 Tore, 5 Assists in 21 Spielen) kam mit grossen Vorschusslorbeeren nach Lausanne, wurde dann im Waadtland aber nur spärlich eingesetzt. Nun wechselt der kanadische Center per sofort zurück in seine alte Heimat Bern. Beim SCB soll er den nach Schweden zurückgekehrten Stürmer Ted Brithén ersetzen. (abu)

Nico Hischier kurz vor dem Comeback

Lange rätselten die Fans der New Jersey Devils wie es um Nico Hischier wirklich stand. Seitens des Klubs hiess es nur, dass der Walliser mit einer Verletzung am Unterkörper ausfalle, einen Zeitplan für eine Rückkehr gab es nicht. Mittlerweile ist klar: Hischier hat sich im Dezember das Wadenbein gebrochen.

Seit gestern weiss man allerdings auch, dass der 22-Jährige grundsätzlich bereit wäre für sein Comeback in der NHL. Devils-Trainer Lindy Ruff bestätigte dies bei einer Pressekonferenz. Dennoch muss sich Hischier noch einige Tage gedulden: Aktuell ist Hischier noch auf der Corona-Liste der Devils und darf nicht mit der Mannschaft trainieren oder spielen. Sobald das vorbei ist, soll er wieder einsatzbereit sein. (abu)

Capela verliert mit Atlanta erneut

Für Clint Capela und die Atlanta Hawks setzte sich die schlechte Serie in der NBA fort. Die Mannschaft aus Georgia verlor bei den New York Knicks 112:123 und damit zum vierten Mal in Folge. Capela gelangen 15 Punkte und 18 Rebounds. Auf der Gegenseite brillierte Julius Randle mit 44 Punkten. (ram/sda)

Chelsea macht weiter Boden gut

Chelsea setzt seine positive Serie unter Trainer Thomas Tuchel fort. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Newcastle United sind die Londoner unter dem Deutschen in der Premier League weiter ungeschlagen. Die Tore erzielten Olivier Giroud (31.) und Timo Werner (39.).

Für Tuchel war es im fünften Meisterschaftsspiel als Chelsea-Coach bereits der vierte Sieg und der vierte in Folge. Seinem Vorgänger Frank Lampard waren vor seiner Entlassung in acht Partien nur zwei Siege gelungen.

Chelsea - Newcastle United 2:0 (2:0)

Tore: 31. Giroud 1:0. 39. Werner 2:0.

Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (verletzt). (abu/sda)

Topskorer Gregory Hofmann fehlt dem EV Zug mehrere Wochen

Der EV Zug muss einen gewichtigen Ausfall hinnehmen. Gregory Hofmann fällt mehrere Wochen aus. Gregory Hofmann, vor dem Heimspiel am Montag gegen Lugano der Topskorer des souveränen Leaders der National League, verletzte sich am Sonntag in der Partie bei den SCL Tigers (4:2) an den oberen Extremitäten. Weitere Abklärungen ergaben, dass der 28-jährige Stürmer etwa sechs Wochen ausfallen wird.

Hofmann brachte es in der laufenden Meisterschaft in 33 Partien auf 17 Tore und 21 Assists. (abu/sda)

Grégory Hofmann hat sich im Spiel vom 14. Februar gegen die SCL Tigers verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Wir wünschen Grégory gute Besserung! ☘️



Verwaltungsrat von Genève-Servette zurückgetreten

Genève-Servette erhält einen neuen Verwaltungsrat. Neben Klubpräsident Laurent Strawson haben am Montag auch Jacques Apothéloz und Paul Neury ihren sofortigen Rücktritt eingereicht.

Bis ein neuer Verwaltungsrat gewählt ist, wird Didier Fischer dem Klub aus der National League als Interimspräsident vorstehen. Der ehemalige Präsident von Servette FC ist als Vorsitzender der Klub-Eigentümer um die «Fondation 1890» mit den Genfern verbunden. Laut der «Tribune de Genève» sollen die Rücktritte nichts mit den Lohn-Streitigkeiten zwischen dem früheren Trainer und Sportchef Chris McSorley und Genève-Servette zu tun haben. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Alonso aus Spital entlassen

Fernando Alonso hat vier Tage nach seinem Velounfall das Spital wieder verlassen, wie sein Team Alpine (vormals Renault) mitteilte. Der zweifache Formel-1-Weltmeister hatte bei einer Kollision mit einem Auto am vergangenen Donnerstag in der Nähe von Lugano einen Oberkieferbruch erlitten und musste operiert werden.

Das Alpine-Team erwartet, dass Alonso schon bald wieder «komplett einsatzfähig» sein werde, die Saisonvorbereitung sei durch den Sturz nicht beeinträchtigt. Einem Einsatz des 39-jährigen Spaniers bei den Testfahrten Mitte März und dem Saisonstart am 28. März in Bahrain stehe nichts im Weg. (sda/dpa)

Argentinischer Youngster für den FC Basel

Am letzten Tag des Schweizer Transferfensters gibt der FC Basel die Verpflichtung des 18-jährigen Argentiniers Matias Palacios bekannt.

Palacios, der als sehr talentiert gilt, kommt von Atlético San Lorenzo de Almagro aus Argentinien und erhält einen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag. Laut einem Communiqué des FCB handelt es sich um den ersten Transfer, der durch die seit September 2019 bestehende Kooperation zwischen Basel und dem argentinischen Spitzenklub begünstigt wurde. (abu/sda)

FC St. Gallen verpflichtet jungen Stürmer aus Österreich

Nach zwei Abgängen im Sturm vermeldet der FC St. Gallen kurz vor der Schliessung des nationalen Transferfensters einen Neuzugang in der Offensive.

Die Ostschweizer leihen bis Ende Saison vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg den 19-jährigen Mittelstürmer Junior Adamu aus. Der österreichische Junioren-Internationale mit nigerianischen Wurzeln soll beim FCSG die Winter-Abgänge von Florian Kamberi (FC Aberdeen) und André Ribeiro (zu den Grasshoppers) kompensieren. (abu/sda)

Über eine Million TV-Zuschauer bei der Männer-Abfahrt

Die Abfahrt der Männer an der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo bescherte dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Sonntag wie erwartet eine Top-TV-Quote. In der Spitze, während der Fahrt von Marco Odermatt, verfolgten bei einem Marktanteil von 82,7 Prozent 1,02 Millionen Zuschauer das Rennen, das mit dem Gewinn der Bronzemedaille für Beat Feuz endete.

Das entspricht ziemlich genau den Zahlen der Lauberhorn-Abfahrt 2020, die in der Spitze 1,03 Millionen Personen verfolgten. Die von Wetter-Kapriolen begleitete WM-Abfahrt vor zwei Jahren in Are sahen bis zu 748'000 Zuschauer.

Bei Corinne Suters Gold-Medaillengewinn am Samstag waren maximal 807'000 Personen (82,9 Prozent Marktanteil) zugeschaltet. Die Durchschnittswerte der beiden WM-Rennen vom Wochenende standen dem SRF noch nicht zur Verfügung. (abu/sda)

Bild: keystone

