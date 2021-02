Sport

Sport-News: Schweiz an der Eishockey-WM 2021 zuerst gegen Tschechien



Erster Nati-Gegner an WM Tschechien +++ Ajax-Goalie Onana wegen Doping ein Jahr gesperrt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Erster Nati-Gegner an der Eishockey-WM ist Tschechien

Der Spielplan der Eishockey-Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga steht. Die in der Gruppe A eingeteilten Schweizer starten am Samstagabend, 22. Mai, gegen Tschechien ins Turnier.

Danach bekommt es das Team von Trainer Patrick Fischer der Reihe nach mit Dänemark (23. Mai), Schweden (25. Mai), der Slowakei (27. Mai), Russland (29. Mai), Belarus (30. Mai) und Grossbritannien (1. Juni) zu tun. Die ersten vier Teams der beiden Gruppen erreichen die Viertelfinals. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

FIFA erlässt striktere Abstellungs-Kriterien

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und damit einhergehender strikter Reisebestimmungen passt die FIFA ihre Regularien für die Abstellung von Spielern für die Nationalteams weiter an. Müsste ein Spieler vor oder nach dem Zusammenzug für mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen, kann der Klub den Profi nicht freigeben. Ebenso gilt keine Abstellungspflicht, wenn Reisebeschränkungen gelten, für die von den nationalen Behörden keine Ausnahmeregelung erteilt wird. (ram/sda)

Bild: keystone

Zeiter bei Heilbronn entlassen

Michel Zeiter ist nicht mehr Trainer des deutschen Zweitligisten Heilbronner Falken, der aktuell abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegt. Der frühere Schweizer Internationale war im vergangenen April im Amt eingesetzt worden. Die Nachfolge Zeiters übernimmt Bill Stewart, der 2004/05 Lausanne trainierte. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Torhüter Onana wegen Dopings ein Jahr gesperrt

Die UEFA hat den kamerunischen Torhüter André Onana von Ajax Amsterdam wegen Dopings für ein Jahr gesperrt. Dem 24-Jährigen wurde in einer Dopingkontrolle Ende Oktober die Einnahme des Diuretikums Furosemid nachgewiesen. Onana war zuletzt in diversen Medien als möglicher Konkurrent von Roman Bürki bei Borussia Dortmund gehandelt worden. (zap/sda/afp)

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

Ralph Krueger mit Coronavirus infiziert

Ralph Krueger, der Headcoach der Buffalo Sabres, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der langjährige Schweizer Nationaltrainer wurde am Donnerstag neu auf die Covid-Liste gesetzt, auf der sich bereits fünf Spieler seiner Mannschaft befinden.

Der Klub musste deshalb sein Trainingszentren schliessen, vier Spiele wurden verschoben. Die Buffalo Sabres sind eines von fünf NHL-Teams, die derzeit von einem Trainings- und Spielverbot betroffen sind. (abu/sda)

Bild: keystone

Dritte Niederlage in Serie für die Atlanta Hawks

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Center Clint Capela haben in der NBA ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia verlor gegen die Utah Jazz 91:112.

Ohne ihren Spielmacher Trae Young, der wegen einer Wadenverletzung passen musste, blieben die Hawks gegen das derzeit beste Team der Liga chancenlos. Capela traf nur 3 seiner 14 Würfe, holte aber immerhin 17 Rebounds. Damit verzeichnete der Genfer in dieser Kategorie zum 18. Mal in Folge einen zweistelligen Wert. (abu/sda)

Bild: keystone

Wawrinka dreht Partie gegen Bolt, verzichtet aber auf Viertelfinal

Stan Wawrinka qualifiziert sich am Murray River Open in Melbourne für den Viertelfinal, auf den er aber verzichtet. Der topgesetzte Romand setzt sich in der 3. Runde gegen den Australier Alex Bolt 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) durch.

Wawrinka bewies gegen den australischen Linkshänder Bolt (ATP 174) Kämpferqualitäten. Im dritten Satz lag der 35-jährige Waadtländer bereits mit einem Break hinten, ehe ihm beim Stand von 4:5 das Rebreak gelang. Auf den später am Tag angesetzten Viertelfinal gegen den Franzosen Jérémy Chardy, gegen den er alle sieben Partien gewonnen hat, verzichtete Wawrinka. Der Grund für Wawrinkas Verzicht war vorerst nicht bekannt, womöglich wollte der Romand aber drei Tage vor Beginn des Australien Open seinen Körper nicht allzu stark forcieren. (abu/sda)

Stan Wawrinka 🇨🇭 sobrevive para meterse entre los ocho mejores del #MurrayRiverOpen



El máximo favorito del torneo, que caía 5-3 en el set decisivo, supero en un duro encuentro a Bolt 🇦🇺 por, un apretado, 6-4 4-6 y 7-6(5).



En QF irá vs. Jeremy Chardy. pic.twitter.com/5JTvDFYB1x — Tenis Central (@Tenis_Central) February 5, 2021

Belinda Bencic startet mit Niederlage

Belinda Bencic startet nach turbulenter Vorbereitung mit einer Niederlage in die neue Saison. An der Grampians Trophy in Melbourne verliert sie in den Achtelfinals gegen Sorana Cirstea 5:7, 2:6.

Der Start im Einzel in die neue Saison hatte sich für Bencic reichlich verzögert. Anfang des Jahres verzichtete sie kurzfristig auf eine Teilnahme am Turnier in Abu Dhabi, weil sie das Training in Dubai vorzog. In Australian angekommen, musste die 23-Jährige aus Wollerau in eine gute zweiwöchige harte Quarantäne, worauf sie sich aufgrund des Trainingsrückstands erst für das kurzfristig eingeschobene dritten Vorbereitungsturnier in Melbourne einschrieb. Aufgrund der massiv gestörten Vorbereitung ist das Resultat Bencics von geringer Aussagekraft. (abu/sda)

Bild: keystone

Tottenham verliert auch gegen Chelsea

Chelsea hat im dritten Meisterschaftsspiel unter Trainer Thomas Tuchel den zweiten Sieg errungen. Dem 0:0 gegen Wolverhampton und dem 2:0 gegen Burnley liess Chelsea ein 1:0 beim Londoner Rivalen Tottenham Hotspur folgen.

José Mourinho, der Coach der Spurs, hatte vor dem Spiel gegen Tuchel gestichelt, aber auf dem Platz gewann der Deutsche das Duell der renommierten Trainer dank einem Foulpenalty-Tor des Italieners Jorginho in der 24. Minute.

In der Tabelle setzte sich Chelsea als Sechster drei Punkte vor Tottenham ab, die Spurs werden aber noch ein Spiel nachtragen.

Tottenham Hotspur - Chelsea 0:1 (0:1)

Tor: 24. Jorginho (Foulpenalty) 0:1. (zap/sda)

Liverpool darf nicht nach Leipzig reisen

Die Champions-League-Partie zwischen Leipzig und Liverpool am 16. Februar kann nicht in Deutschland stattfinden. Aufgrund der aktuellen Lage der Coronavirus-Pandemie erhalten die Reds keine Bewilligung zur Einreise.

Einen Sonderantrag der Sachsen für die Einreise des englischen Meisters mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri lehnte die Bundespolizei ab, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums der dpa bestätigte. Bis zum 17. Februar gilt in Deutschland eine Einreisesperre für Personen aus Corona-Mutationsgebieten, zu denen Grossbritannien zählt. Das Hinspiel ist auf den 16. Februar terminiert, das Rückspiel in Liverpool soll am 10. März stattfinden. Die Achtelfinals müssen bis am 2. April gespielt sein. Leipzig muss nun schnellstmöglich eine Alternative vorschlagen, im schlimmsten Fall droht dem Bundesligisten eine 0:3-Forfaitniederlage.

Eine Option wäre nun eine zeitliche Verlegung, die angesichts des ohnehin engen Spielplans wohl keinem Club gefallen dürfte. Zudem besteht die Möglichkeit, das Heimrecht zu tauschen. Durch die Geisterspiele fällt der Zuschauer-Effekt ohnehin weg. Allerdings wäre das Problem damit womöglich nur aufgeschoben, da die Bundesrepublik die Verordnung verlängern könnte. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Cunti verlängert in Biel bis 2025

Der EHC Biel bindet seinen aktuellen Topskorer Luca Cunti bis 2025 an sich. Der 31-jährige Zürcher war 2019 aus Lugano zu den Seeländern gestossen. In 72 Liga-Einsätzen für Biel erzielte Cunti 54 Skorerpunkte. (zap/sda)

Der EHC Biel und Luca Cunti haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum April 2025 verständigt. Cunti, aktueller TopScorer beim EHCB spielt seit 2019 im Seeland.



Mehr Infos➡️ https://t.co/Oe894S3U1C#ehcb #icicestbienne #biennoisbis2025 pic.twitter.com/b6xwuaXw97 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) February 4, 2021

Lausanne vorsorglich in Quarantäne

Nach zwei positiven Coronavirus-Tests bei Lausanne HC musste sich das gesamte Team vorsorglich in Quarantäne begeben. Das Spiel der Waadtländer vom Freitag gegen Fribourg-Gottéron kann gemäss einer Mitteilung des Eishockey-Verbandes nicht planmässig stattfinden und wird verschoben. Der Kantonsarzt entscheidet nun, ob die Lausanner eine angeordnete Quarantäne antreten müssen.

Eine Quarantäne-Anordnung ausgesprochen hat der Tessiner Kantonsarzt für das Team von Ambri-Piotta. Nach insgesamt 20 positiven Fällen müssen die Leventiner bis am Sonntag in Quarantäne bleiben. Aufgrund der grossen Anzahl positiver Fälle sowie «den Return-to-play-Empfehlungen der medizinischen Kommission von Swiss Ice Hockey» bleibt Ambri über das Quarantäne-Ende hinaus nicht einsatzbereit. Daher werden auch die Spiele gegen Leader Zug (Dienstag, 9. Februar) und die SCL Tigers (Freitag, 12. Februar) verschoben. Ein Nachholdatum war zunächst nicht bekannt. (zap/sda)

Bild: keystone

Davos verlängert mit Wohlwend

Christian Wohlwend bleibt voraussichtlich bis 2023 Trainer des HC Davos. Der Bündner Hockeyklub verständigt sich mit dem 44-jährigen Engadiner auf einen neuen Vertrag bis zur Saison 2022/23.

Wohlwend steht beim HCD seit 2019 unter Vertrag, wo er das schwere Erbe des langjährigen Cheftrainers Arno Del Curto angetreten war. In der letzten Saison führte er die Davoser in der National League nach schwierigem Saisonstart bis auf den 3. Platz. «Die erfolgreichen letzten zwei Jahre, sowie der eingeschlagene positive Weg, verdient eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses», liess sich HCD-CEO Marc Gianola in einer Mitteilung zitieren.

Im Interview mit «MySports» sprach Wohlwend von einer «extrem turbulenten Zeit» seit seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren. Am eingeschlagenen Weg mit dem HCD will er bis 2023 festhalten. Die Philosophie beim Bündner Klub bleibe es, attraktives, offensives und temporeiches Eishockey zu spielen. «Weiterführen wollen wir auch, dass wir junge Spieler integrieren und ihnen eine grosse Rolle geben», sagt Wohlwend. (zap/sda)

Bild: keystone

Feuz und Odermatt im Training in Top 10

Mit Beat Feuz und Marco Odermatt reihen sich im einzigen Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen zwei Schweizer in den ersten Zehn ein. Die Abfahrt auf der aufgeweichten Piste Kandahar wird statt am Samstag schon am Freitag ausgetragen. Dafür soll der Super-G erst 24 Stunden später stattfinden. Feuz verlor als Achter 1,66 Sekunden auf die Bestzeit des Österreichers Max Franz. Odermatt folgte mit 1,72 Sekunden Rückstand als Zehnter.

Mauro Caviezel verzichtete auf die einzige Trainingsfahrt und wird erst im Super-G eingreifen. Niels Hintermann (56.) nutzte hingegen das Training am Donnerstag zum Comeback. Der Zürcher will sich in Garmisch bei letzter Gelegenheit noch das WM-Ticket sichern. Auch Thomas Dressen bestritt das einzige Training. Der Deutsche ist in diesem Winter nach einer Hüft-OP Ende November noch ohne Renneinsatz. (pre/sda)

Bild: keystone

Corona-Opfer Badosa aus der Quarantäne raus

Paula Badosa, die einzige Spielerin, die nach der Ankunft in Australien positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnte am Mittwochabend als letzte die Quarantäne im Hotel verlassen. Auf den sozialen Medien teilte sie Bilder eines Trainings um Mitternacht in der Margaret Court Arena und schrieb: «What a feeling! Erste Tennisschläge nach 21 Tagen.»

Die 23-jährige Spanierin, Nummer 67 des WTA-Rankings, hatte vier Tage länger im harten Lockdown verbracht als die übrigen Spieler. Sie war nach der positiven Probe in ein anderes Hotel mit kleineren Zimmern und noch weniger Bewegungsmöglichkeiten gebracht worden. Sie hatte sich entsprechend über die Bedingungen beklagt. Nun hat sie aber Glück im Unglück: Da sie nicht mehr im «Grand Hyatt» logierte, musste sie nach dem positiven Test eines Hotelangestellten nicht wie hunderte andere wieder in die Quarantäne. (pre/sda)

What a feeling! First hit after 21 days lockdown. Freedom🙌😍 #1am pic.twitter.com/Vw5iu6RZsC — Paula Badosa (@paulabadosa) February 3, 2021

Am Freitag wird in Australien wieder gespielt

Die Vorbereitungsturniere auf das Australian Open sollen morgen Freitag wieder fortgesetzt werden. Der Spielplan wurde bereits veröffentlicht. Aufgrund des dicht gedrängten Programms wird der dritte Satz bei den Frauen als Match-Tiebreak auf 10 Gewinnpunkte gespielt. Bei den Männern bleibt hingegen alles beim Alten.

Nach dem Corona-Fall bei einem Beschäftigten eines Spielerhotels wurden alle Spiele vom Donnerstag abgesagt und 507 Tennisprofis, Offizielle und Mitarbeiter mussten sich aufgrund des Zwischenfalls isolieren und testen lassen. Nur wer einen negativen Befund hat, darf die Quarantäne verlassen und auf den Platz zurückkehren. Dazu gehört gemäss dem deutschen «Sportinformationsdienst» Angelique Kerber. (pre)

