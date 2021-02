Sport

Sport-News: Schweizer Viererbob von Simon Friedli stürzt an der WM



Schweizer Bob crasht an der WM +++ Ammann kann Top-Quali nicht bestätigen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Friedli fährt an der Bob-WM kopfüber

An der WM in Altenberg haben die Schweizer Viererbobs bei Halbzeit keine Medaillenchancen mehr. Junioren-Weltmeister Michael Vogt belegt mit seinem Team nach dem ersten Tag den 10. Rang. Sein Rückstand auf den Bronze-Platz beträgt bereits 69 Hundertstel. Noch schlechter erging es Simon Friedli: Der Solothurner stürzte, doch blieben er und seine drei Anschieber dem ersten Anschein nach unverletzt.

Bei der WM-Premiere im Monobob liegen die Medaillenränge auch für die Schweizerinnen bei Halbzeit ausser Reichweite. Nach zwei Durchgängen ist Martina Fontanive aber auf Kurs zum angestrebten Top-8-Platz, der die halbe Olympia-Qualifikation bedeuten würde. Die Zürcherin belegt den 7. Rang. Enttäuschend ist mit dem 12. Zwischenrang das Abschneiden von Melanie Hasler. (ram/sda)

Ammann kann Top-Quali-Resultat nicht bestätigen

Die Schweizer Skispringer schafften im ersten von zwei Weltcup-Springen in Zakopane keine Spitzenresultate. Gregor Deschwanden (24.) und Simon Ammann (26.) holten immerhin ein paar Weltcup-Punkte.

Ammann hat sein Tief überwunden und qualifiziert sich wieder regelmässig für die zweiten Durchgänge. In der Qualifikation sprang er auf Rang 4, was auf ein Spitzenresultat im Wettkampf hoffen liess. Bei eisiger Kälte und Schneefall sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi seinen 17. Weltcup-Sieg. Zweiter wurde Lokalmatador Andrzej Stekala vor dem Norweger Marius Lindvik. (ram/sda)

Rappi trennt sich von Tomlinson

Die Rapperswil-Jona Lakers trennen sich nach dem Ende der Saison von ihrem Coach Jeff Tomlinson. Der Kanadier stand seit sechs Jahren bei den Lakers an der Bande und führte den Klub 2017 zurück in die National League. In gemeinsamen Gesprächen mit dem Coach sei der Entscheid gefasst worden, «dass mit Abschluss der laufenden Saison der Zeitpunkt für einen Wechsel und den nächsten Schritt gekommen ist», schreiben die Lakers in einer Medienmitteilung.

Tomlinson hatte die Ostschweizer nach dem Abstieg in die Swiss League 2015 übernommen, sie in seiner dritten Saison zum Aufstieg und dem Cupsieg geführt und seither in der obersten Spielklasse gehalten. Die laufende Saison soll der 50-Jährige mit seinem Staff beim Tabellen-Neunten geregelt zum Abschluss bringen. (ram/sda)

Häcki im Sprint in den Top 10

Biathletin Lena Häcki überzeugte an der WM in Pokljuka im Sprint. Als Siebte war sie beste Schweizerin. Häcki verfehlte eine von zehn Scheiben. Selina Gasparin traf acht Mal und war auf dem Weg zu einem Glanzresultat, ehe sie doch noch zwei Mal in die Strafrunde musste. So resultierte Rang 15.

Solide Leistungen zeigten beim Sieg der fehlerfreien Norwegerin Tirill Eckhoff die beiden anderen Gasparin-Schwestern. Elisa (1 Fehler) lief auf Rang 27, Aita (2 Fehler) belegte den 33. Platz. Sie schafften damit locker den Einzug in den Verfolgungswettkampf der besten 60 des Sprints. (ram)

Feuz setzt im Training ein Zeichen

Beat Feuz ist im Abschlusstraining für die WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo Dritter geworden. Er büsste auf die Bestzeit des Italieners Dominik Paris 36 Hundertstel ein. Carlo Janka als zweitbester Schweizer lag rund eine Sekunde hinter Paris zurück.

Rund um die Passage beim «Vertigine»-Sprung, die seit Tagen für Gesprächsstoff sorgt, wurden einige Tore um mehrere Meter versetzt. Die Strecke dreht dort zwar weiterhin, um wie geplant die Geschwindigkeit zu drosseln. Doch nun ist ein flüssiges Fahren möglich. Vollends glücklich sind die Speed-Spezialisten auch damit nicht. Feuz sah es pragmatisch – und dachte wohl wie viele seiner Konkurrenten. «Wenn Rennen ist, ist Rennen, und es geht um einen Medaillensatz. Ich glaube aber auch, dass das die Kurssetzung ist, die auf dieser Piste machbar ist.» (ram/sda)

Fetscherin zurück zum EHC Arosa

Nach dem abrupten Ende seiner Zeit bei Fussball-Rekordmeister GC zieht sich Adrian Fetscherin in die Berge zurück. Der 46-Jährige, der bei den Hoppers als Medienchef Mitglied der Geschäftsleitung war, wird Geschäftsführer des EHC Arosa. Diesen Posten hatte er schon fünf Jahre lang inne, ehe er vor einem Jahr von den neuen chinesischen GC-Besitzern angeheuert wurde. Fetscherin verlässt die Zürcher im Streit und nach der Veröffentlichung einer Abrechnung mittels Facebook-Video. (ram)

Die unendliche GC-Saga

Auch Aarau – Xamax verschoben

Nach Winterthur - Kriens muss auch die Partie Aarau - Neuchâtel Xamax der 20. Runde der Challenge League vom Samstag verschoben werden. Das Brügglifeld in Aarau ist nach dem Schnee und den tiefen Temperaturen der letzten Tage nicht bespielbar. (sda/bal)

Ted Brithen verlässt den SCB

Ted Brithen verlässt per sofort den SC Bern. Der 30-jährige Schwede kehrt aus familiären Gründen in seine Heimat zu seinem Stammverein Rögle BK zurück. Brithen bestritt 22 Partien für den SCB, in denen er 13 Skorerpunkte erzielte (5 Tore/8 Assists). (viw/sda)

Weitere Niederlage für Atlanta und Capela

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela haben beim 114:125 gegen die San Antonio Spurs die fünfte Niederlage in den letzten sechs Partien kassiert. Der Genfer verbuchte 14 Punkte und 11 Rebounds, verbrachte aber den Grossteil der zweiten Spielhälfte auf der Bank. Mitte des dritten Viertels lag Atlanta bereits mit 61:100 zurück. (viw/sda)

Leipzigs dritter Sieg in Serie

RB Leipzig hat in der Bundesliga den Rückstand von sieben Verlustpunkten auf Leader Bayern München beibehalten. Die Leipziger siegten daheim gegen Augsburg 2:1.

Zwei Tore, je eines pro Mannschaft, kamen auf Foulpenaltys zustande. Das dritte – es war das 2:0 für Leipzig – erzielte der Franzose Christopher Nkunku kurz vor der Pause. Bei Augsburg wurde Ruben Vargas für die letzte halbe Stunde eingewechselt.

Leipzig hat nun drei Meisterschaftsspiele in Serie gewonnen. Die Bayern werden ihr Heimspiel der 21. Runde gegen Arminia Bielefeld am Montag austragen, weil sie erst am Donnerstag in Doha den Final der Klub-WM bestritten (und gewannen).

Leipzig - Augsburg 2:1 (2:0)

Tore: 38. Olmo (Foulpenalty) 1:0. 43. Nkunku 2:0. 76. Caligiuri (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkungen: Augsburg ab 63. mit Vargas (pre/sda)

GC schlägt Thun im Spitzenspiel

Die Grasshoppers sind nun wieder nach Verlustpunkten wie auch nach effektiv gewonnenen Punkten Leader der Challenge League. Sie gewannen den Spitzenkampf beim FC Thun 2:0. GC liegt jetzt zwei Punkte vor Thun und wird überdies am Dienstag das Heimspiel gegen Aarau nachholen können. Die Tore, erzielt in der 40. und in der 72. Minute, glichen sich stark. Beide Male war ein Zürcher Defensivspieler nach einem zunächst abgewehrten Corner am schnellsten zur Stelle: Der «Sechser» Dominik Schmid traf zum 1:0, Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic zum 2:0.

Spielanteile und Chancen hatten die Thuner mehr als die Hoppers, die sich dafür eine hohe Effizienz auf die Fahne schreiben durften. Die Berner Oberländer hätten in Führung gehen müssen, aber der Zürcher Goalie Mateo Matic verhinderte es nach einer knappen Viertelstunde. Innerhalb weniger Sekunden machte er mit hervorragenden Paraden einen Flachschuss von Nicolas Hasler und einen platzierten Kopfball von Dominik Schwizer unschädlich. Beide Versuche wehrte Matic aus kurzer Distanz ab. Später zeigte er noch drei weitere erstklassige Paraden.

Für die Hoppers war es der zweite Sieg in Folge in einem schwierigen Auswärtsspiel, nachdem sie am Mittwoch in Winterthur 3:2 gewonnen hatten. Für die Thuner war es die erste Niederlage im neuen Jahr. Die vorangegangenen vier Partien hatten sie für sich entschieden.

Thun - Grasshoppers 0:2 (0:1)

SR Hänni.

Tore: 40. Schmid 0:1. 72. Cvetkovic 0:2. (pre/sda)

Bayern holt Upamecano aus Leipzig

Bayern München verstärkt seine Abwehr im Sommer mit Dayot Upamecano vom Ligakonkurrenten RB Leipzig. Der 22-jährige Franzose wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister, wie Sportchef Hasan Salihamidzic gegenüber der «Bild»-Zeitung bestätigte. Bis zuletzt warben auch Chelsea und Liverpool um die Gunst des bulligen Abwehrmanns, am Ende machten aber die Bayern das Rennen. (pre)

Aline Danioth auf gutem Weg

Aline Danioth ist auf gutem Weg zurück in den Weltcup. Die 22-jährige Urnerin kann vier Monate nach ihrem erneuten Kreuzbandriss dank gutem Heilungsverlauf früher als geplant wieder auf Schnee trainieren. Wie Swiss-Ski mitteilte, stand die Technik-Spezialistin bereits wieder auf Ski.

Verläuft die Genesung weiterhin positiv, erübrigt sich die vorgesehene zweite Operation. Ursprünglich wäre diese Ende Februar angestanden. Danioth hatte sich im Oktober zum zweiten Mal innert neun Monaten das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Es war ihre fünfte schwere Verletzung in vier Jahren. (pre/sda)

