Christian Streich verlängert Vertrag mit Freiburg

Christian Streich hat seinen Vertrag als Trainer des SC Freiburg verlängert. Über die Laufzeit der neuen Vereinbarung machte der Bundesligist keine Angaben. Auch der Schweizer Goalietrainer Andreas Kronenberg bleibt dem Klub über die kommende Saison hinaus erhalten.

Streich wird im Sommer bereits seine elfte Saison als Cheftrainer in Freiburg in Angriff nehmen. Der 55-Jährige ist damit mit Abstand der dienstälteste Trainer in der Bundesliga. (abu/sda)

Müller positiv auf Corona getestet

Thomas Müller ist gemäss «Sky»-Informationen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit fällt der Offensivspieler von Bayern München für den Final der Klub-WM gegen die UANL Tigres von heute Abend in Katar aus. Ob die Austragung der Partie ebenfalls in Gefahr ist, steht derzeit noch nicht fest. Bei der Einreise waren noch alle Bayern-Profis negativ getestet worden. Zuvor wurden allerdings schon Müllers Teamkollegen Javi Martinez und Leon Goretzka positiv getestet. Sie waren in München geblieben. (pre)

Bild: keystone

Everton gewinnt Cup-Thriller mit neun Treffern

Nach einem spektakulären Spiel ist der FC Everton in die Viertelfinals des FA Cups eingezogen. Die «Toffees» schlugen Tottenham Hotspur mit 5:4 n.V.

Eine Runde weiter sind auch Leicester City (1:0 gegen Brighton) sowie Manchester City und Sheffield United, die sich beide gegen einen Zweitligisten durchsetzten. ManCity siegte in Swansea 3:1, die «Blades» schlugen Bristol City 1:0. (ram)

Bitterer Abend für Capela und die Atlanta Hawks

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben in der NBA eine bittere Niederlage kassiert. Das Team mit dem Schweizer Center unterlag den Dallas Mavericks auswärts nach einem verpatzten Schlussviertel 117:118.

Capela blieb mit sechs Punkten und sieben Rebounds für einmal diskret. Für den Genfer war es im 20. Saisonspiel erst das zweite Mal, dass er keine zehn Rebounds verbuchte. Aufgrund von vielen Fouls kam Capela nur auf etwas mehr als 21 Minuten Einsatzzeit. (ram/sda)

Freuler mit Atalanta im Final der Coppa

Atalanta Bergamo hat sich zum zweiten Mal nach 2019 und zum vierten Mal in der Klubgeschichte für den Final des italienischen Cups qualifiziert. Die Norditaliener, bei denen Remo Freuler die ganze Partie bestritt, nutzten die gute Ausgangslage nach dem 0:0 im Hinspiel und bezwangen Napoli daheim 3:1. Das Weiterkommen war nur zwischen Napolis Anschlusstor in der 53. Minute und dem 3:1 des Doppeltorschützen Matteo Pessina eine Viertelstunde vor Schluss gefährdet.

Atalanta, das 1963 zum bislang einzigen Mal die Coppa Italia gewann, wird im Final auf Juventus Turin treffen. (sda)

Bild: keystone

Atalanta Bergamo - Napoli 3:1 (2:0)

Tore: 10. Zapata 1:0. 16. Pessina 2:0. 53. Lozano 2:1. 78. Pessina 3:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. (zap/sda)

Kloten kehrt zum Siegen zurück – Ajoie gewinnt Verfolgerduell

Tabellenführer Kloten kehrte in der Swiss League nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück. Die Zürcher Unterländer siegten in Olten 2:1. Im Verfolgerduell setzte sich Ajoie bei Langenthal 4:0 durch. Die Jurassier liegen somit weiterhin acht Punkte hinter Kloten – bei fünf gespielten Partien weniger. Der Rückstand von Langenthal auf den Leader wuchs auf zwölf Punkte.

Robin Figren (39.) und Ramon Knellwolf (43.) brachten Kloten mit zwei Powerplay-Toren 2:0 in Führung, worauf Olten durch Simon Lüthi (50.) nur noch der Anschlusstreffer gelang. Die ambitionierten Solothurner verloren bereits zum siebenten Mal hintereinander. Dennoch sind sie weiterhin Fünfter.

Die Basis zu Ajoies Sieg in Langenthal legte, wie könnte es auch anders sein, das kanadische Duo Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos. Ersterer schoss die Gäste bis zur 15. Minute zweimal auf Vorarbeit von Devos mit seinen Saisontoren 33 und 34 2:0 in Front. Ajoies Goalie Tim Wolf feierte den fünften Shutout in der laufenden Meisterschaft. Derweil erlitt Langenthal die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen.

In den fünf Partien vom Mittwoch gab es nur Auswärtssiege. Das viertklassierte Sierre gewann gegen die Biasca Ticino Rockets 5:2. Arnaud Montandon erzielte mit dem 3:1 (32.) seinen 29. Treffer in dieser Saison. Die EVZ Academy verlor nach fünf Siegen erstmals wieder – 1:4 gegen die GCK Lions. Roman Schlagenhauf zeichnete sich bei den Gästen als Doppel-Torschütze aus. Visp bezwang La Chaux-de-Fonds dank zwei Treffern und eines Assists des Amerikaners Mark Van Guilder 5:3. (zap/sda)

Aarau wirft Sion spektakulär aus dem Cup

Der FC Aarau qualifiziert sich als erstes Team für die Cup-Viertelfinals. Der Klub aus der Challenge League bezwingt den Oberklassigen FC Sion auf dem Brügglifeld 4:2 nach Verlängerung.

Bis zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sah es trotz 45-minütiger Unterzahl gut aus für den Klub aus der Super League. Die Sittener hatten sich weder von der Roten Karte wegen eines Notbremsefouls gegen Verteidiger Jan Bamert (41.) noch einem frühen Gegentor durch Donat Rrudhani (12.) auf dem verschneiten Brügglifeld aus dem Konzept bringen lassen. Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause und den Toren von Anto Grgic per Foulpenalty (62.) und Guillaume Hoarau (83.), der sein erstes Tor im Trikot der Walliser erzielte, drehte Sion die Partie zu seinen Gunsten.

Erst ein sehenswerter Kunstschuss von Liridon Balaj zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit rettete die Aargauer in die Verlängerung, wo die Zeichen nach einer Gelb-Roten Karte gegen den vormaligen Torschützen Balaj die Gäste vermeintlich zurück auf die Erfolgsspur führte. Bei gleich verteilten Kräfteverhältnissen setzten sich allerdings die Aargauer besser in Szene. Ein Doppelschlag durch Raoul Giger (113.) und den ehemaligen Sittener Filip Stojilkovic (114.) innerhalb von 91 Sekunden besiegelte den ersten Aargauer Pflichtspielsieg des Jahres. (zap/sda)

Aarau - Sion 4:2 (2:2, 1:0) n.V.

SR Schärer. -

Tore: 12. Rrudhani 1:0. 51. Grgic (Foulpenalty) 1:1. 83. Hoarau 1:2. 88. Balaj 2:2. 113. Giger 3:2. 114. Stojilkovic 4:2.

Sion: Fickentscher; Ndoye, Bamert, Ruiz (115. Lacroix); Wesley (92. Serey Die), Zock, Grgic, Theler; Clemenza (46. Baltazar); Hoarau (92. Abdellaoui), Karlen (82. Uldrikis).

Bemerkungen: Aarau ohne Gashi, Thaler, Verboom, Qollaku, Peralta, Hajdari (alle verletzt), Schindelholz und Ammeter (beide krank). Sion ohne Iapichino (verletzt). 30. Freistoss von Clemenza an den Pfosten. 40. Rote Karte gegen Bamert (Notbremse-Foul). 105. Gelb-rote Karte gegen Balaj (Aarau/Foul).

Verwarnungen: 40. Jäckle (Aarau/Foul), 49. Fickentscher (Reklamieren), 54. Schneider (Aarau/Foul), 68. Ruiz (Foul), 73. Balaj (Aarau/Foul), 114. Stojilkovic (Unsportlichkeit).

Bild: keystone

GC holt St.Gallens Ribeiro

Challenge-League-Klub GC hat André Ribeiro vom FC St.Gallen verpflichtet. Der 23-jährige schweizerisch-portugiesische Doppelbürger unterschrieb bei den Hoppers für zweieinhalb Jahre. Beim FCSG kam der Mittelfeldspieler in der laufenden Super-League-Saison in zehn Spielen zum Einsatz, in denen ihm ein Tor gelang. (ram)

Schweizer Mixed-Staffel belegt Platz 10

Die Schweizer Mixed-Staffel muss zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Pokljuka mit Platz 10 vorliebnehmen. Die Schlussläuferin Lena Häcki bringt eine ansprechende Ausgangslage nicht ins Ziel.

Bereits die Schweizer Männer mit Benjamin Weger und Jeremy Finello brachten die Schweiz mit Zwischenrang 10 ins Hintertreffen, obwohl es an der Leistung im Schiessstand mit zwei Nachladern für den Walliser und einem für den Genfer nicht viel zu bemängeln gibt. Aber der Nassschnee machte das Laufen zäh, und die idealen Bedingungen am Schiessstand sorgten dafür, dass die Top-Nationen zumindest bei den Männern keine Schwierigkeiten bekundeten. Nach Halbzeit betrug der Rückstand auf Norwegen 1:40 Minuten, auf das Podest 45 Sekunden.

Eine Top-Leistung der im Schiessen fehlerfreien und in der Loipe starken Selina Gasparin liess nochmals Hoffnung aufkommen. Der Rückstand aufs Podest schrumpfte auf eine halbe Minute. Die Schlussläuferin Lena Häcki musste Platz 6 gegen die Weltbesten verteidigen. Mit sechs Nachladern und einer Strafrunde gelang dies nicht.

Der Sieg ging an Norwegen, trotz mässiger Leistung im Schiessstand. Auf das Podest stiegen auch die Mannschaften aus Österreich und Schweden. (zap/sda)

Bild: keystone

Auch Sejersted fällt aus: Norwegens Team schrumpft weiter

Das norwegische Ski-Team wird das Verletzungspech nicht los. Auch Adrian Sejersted muss für die WM in Cortina d'Ampezzo Forfait erklären. Wie Sejersted mitteilte, wird er sich einer Knieoperation unterziehen. Der 26-jährige Speed-Spezialist, der in dieser Saison im Super-G zweimal auf das Podest gefahren ist, reiste am Mittwoch aus Italien ab und erklärte seine Saison für beendet.

Sejersted ist der fünfte gewichtige Ausfall im norwegischen Team. Die Skandinavier waren bereits ohne Aleksander Kilde, Lucas Braathen und Atle McGrath zu den Titelkämpfen in den Dolomiten gereist. Maria Tviberg musste ebenfalls verletzungsbedingt absagen. Somit besteht die norwegische Speed-Delegation in Cortina nur noch aus Abfahrts-Weltmeister Kjetil Jansrud und Henrik Roea. (abu/sda/dpa/apa)

Atlético Madrid – Chelsea in Bukarest

Atlético Madrid wird das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 23. Februar gegen Chelsea in Bukarest bestreiten. Gespielt wird in der rumänischen Hauptstadt in der Arena Nationala. Der Grund für die Verlegung des Heimspiels ist das in Spanien geltende Einreiseverbot aus Corona-Hochrisiko-Ländern wie Grossbritannien.

Zuvor waren auch schon die Achtelfinal-Hinspiele zwischen RB Leipzig und Liverpool (16. Februar) sowie Borussia Mönchengladbach und Manchester City (24. Februar) verlegt worden. Sie finden in Budapest in der Puskas Arena statt. Auch einige Europa-League-Partien werden im Exil ausgetragen. (ram/sda)

Bild: TI-PRESS

41 Profiklubs beantragten Bundesgelder

Bis jetzt haben 41 Profi- und semiprofessionelle Klubs A-fonds-perdu-Beiträge vom Bund beantragt. Aus den Eishockey-Profiligen National League und Swiss League sind es deutlich mehr Vereine als aus den Fussball-Ligen Super League und Challenge League. Hinzu kommen Klubs aus den höchsten Ligen im Handball (4), Volleyball (6) und Basketball (2).

Wie das Bundesamt für Sport (BASPO) auf Anfrage mitteilte, haben im Eishockey elf von zwölf National-League-Vereine sowie neun von zwölf Klubs aus der Swiss League Bundesgelder beantragt. Laut dem «Blick» verzichtet aus der höchsten Spielklasse nur Lausanne auf finanzielle Unterstützung.

Die Gesamtsumme der Anträge beläuft sich im Eishockey auf 4,7 Millionen Franken. Die Klubs bekommen Geld als Ersatz für den fehlenden Umsatz bei Heimspielen. Im Fussball sollen gemäss TA-Media aus der Super League nur der FC Basel, der FC Zürich und der FC Sion Bundesgelder beantragt haben. Aus der Challenge League sind es gemäss BASPO sechs von zehn Klubs. Die angefragte Summe im Fussball beläuft sich auf 13,6 Millionen Franken. (ram/sda)

Sion verpflichtet slowakischen Stürmer

Der FC Sion hat sich wenige Tage vor der Schliessung des nationalen Transferfensters nochmals verstärkt. Die Walliser verpflichteten auf Leihbasis bis Ende Saison den slowakischen Stürmer Lubomir Tupta.

Der 22-Jährige gehört Hellas Verona, war in der ersten Saisonhälfte aber an den Serie-B-Klub Ascoli ausgeliehen (12 Spiele, 0 Tore). In der Saison 2018/19 spielte Tupta in Verona unter dem jetzigen Sion-Trainer Fabio Grosso. (abu/sda)

