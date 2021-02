Sport

Sport-News: Winterthur gegen GC verschoben



Winterthur gegen GC verschoben +++ Nadal gibt mit Rückenproblemen forfait

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Winterthur gegen GC verschoben

Der für Dienstag angesetzte Spitzenkampf der 18. Runde der Challenge League zwischen dem Tabellenvierten Winterthur und Leader Grasshoppers musste verschoben werden. Das Terrain auf der Schützenwiese ist nach den heftigen Regenfällen in den letzten Tagen nicht bespielbar. (zap/sda)

ℹ️ Winterthur-GC verschoben

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

ℹ️ Winterthour-GC renvoyé

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/LQ5dRCGOb4 — Swiss Football League (@News_SFL) February 2, 2021

Drei Spiele der New Jersey Devils verschoben

Die drei bis am Samstag geplanten NHL-Spiele der New Jersey Devils sind aus Angst vor einem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie innerhalb des Klubs verschoben worden. Zudem wurde das Trainingsgelände bis auf weiteres geschlossen.

Die NHL setzte sechs weitere Spieler der Organisation der Devils auf die Corona-Liste, die mittlerweile zehn Spieler umfasst. Die nächste Partie New Jerseys mit dem derzeit verletzten Schweizer Nico Hischier ist am 9. Februar gegen die Pittsburgh Penguins angesetzt. (ram/sda)

Bild: keystone

Nadal gibt forfait

Rafael Nadal hat auf seinen ersten Einsatz beim ATP-Cup in Melbourne verzichtet. Der 34-Jährige erklärte für die Auftaktpartie der Spanier gegen Gastgeber Australien wegen eines blockierten unteren Rückens Forfait.

Novak Djokovic (Bild) startete mit Titelverteidiger Serbien mit einem Sieg in den mit 4,5 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Teamwettbewerb. Die Weltnummer 1 siegte gegen den Kanadier Denis Shapovalov 7:5, 7:5 und gewann später auch das Doppel zusammen mit Filip Krajinovic. Eine Niederlage setzte es für den Österreicher Dominic Thiem ab. Der letztjährige Australian-Open-Finalist und Sieger des US Open verlor sein Einzel gegen den Italiener Matteo Berrettini klar mit 2:6, 4:6. (ram/sda)

Bild: keystone

Müller wechselt nach Schweden

Mirco Müller setzt seine Karriere in Schweden fort. Nachdem er in der NHL keinen neuen Klub gefunden hat, schliesst sich der Winterthurer Verteidiger mit einem Vertrag bis Ende Saison Leksands IF an.

Müller war letzte Saison noch Teamkollege von Nico Hischier bei den New Jersey Devils. Seit 2014 bestritt der WM-Silbermedaillengewinner von 2017 für die San Jose Sharks und New Jersey 188 NHL-Spiele (5 Tore/23 Assists). (ram/sda)

Leksands IF gjorde under måndagen klart med den 25-årige schweiziske backen Mirco Müller som närmast kommer från New Jersey Devils i NHL. Kontraktet med Müller gäller för resterande delen av säsongen 20/21.#leksandsifhttps://t.co/nGHuSfYYYe — Leksands IF (@leksands_if) February 1, 2021

Federer plant sein Comeback im März

Roger Federer plant seine Rückkehr am ATP-Turnier in Doha. Dies bestätigte der 39-jährige Baselbieter gegenüber SRF. Das Turnier in der katarischen Hauptstadt findet vom 8. bis 13. März statt. «Für mich ist es ein guter Test», sagte Federer, der das Turnier dreimal gewonnen hat.

Federers Motivation fürs Tennis ist auch nach mehr als 20 Jahren auf der Tour und 20 Grand-Slam-Titeln ungebrochen. «Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich», sagte Federer. «Ich musste untendurch, habe es aber immer mit Freude gemacht.» Seinen letzten Einsatz auf der Tour hatte Federer vor einem Jahr am Australian Open. (ram/sda)

Bild: keystone

Laaksonen verpasst kleinen Coup

Henri Laaksonen ist am ATP-Turnier in Melbourne in der Startrunde am Amerikaner Sam Querrey gescheitert. Der Schaffhauser unterlag der Nummer 51 der Welt 6:4, 6:7 (5:7), 0:6.

Laaksonen (ATP 136) stand beim «Great Ocean Road Open», das wie alle anderen Vorbereitungsturniere auf das Australian Open ebenfalls im Melbourne Park stattfindet, kurz vor einem kleinen Coup. Im Tiebreak des zweiten Satzes führte der Aussenseiter gegen den aufschlagstarken Amerikaner mit 4:1 und zwei Minibreaks, ehe er den Vorteil aus der Hand gab. Im dritten Satz blieb Laaksonen chancenlos. (ram/sda)

Bild: keystone

Capela und die Hawks unterliegen dem Titelverteidiger

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben beim 99:107 gegen die Los Angeles Lakers die zehnte Saisonniederlage kassiert. Kurz vor Ende des dritten Viertels hatten die Hawks noch mit 76:70 geführt, ehe den Lakers innerhalb von knapp fünf Minuten 16 Punkte in Serie gelangen.

Bester Skorer für den Titelverteidiger war Anthony Davis mit 25 Punkten. Capela zeigte eine solide Leistung. Dem Genfer gelangen in einer halben Stunde Spielzeit 16 Punkte, 13 Rebounds und 3 Blocks. (ram/sda)

BVB-Goalie Bürki fällt länger aus

Borussia Dortmund muss länger ohne seinen Stammgoalie Roman Bürki auskommen. Laut dem Tabellen-Sechsten der Bundesliga wird der Berner weitere zehn bis 14 Tage ausfallen, nachdem er aufgrund einer im Training erlittenen Schulterverletzung bereits das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Augsburg (3:1) verpasst hat.

Bürki dürfte am Dienstag im Cup-Achtelfinal gegen den Zweitligisten Paderborn sowie am Samstag im Bundesliga-Spiel in Freiburg erneut von seinem Landsmann Marvin Hitz im BVB-Tor vertreten werden. (sda)

Bild: keystone

Mauro Caviezel soll in Garmisch sein Comeback geben

Mauro Caviezel hat sich offensichtlich gut von seiner Sturzverletzung erholt. Der Bündner steht überraschend im Aufgebot von Swiss-Ski für die Speedrennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen.

Caviezel dürfte damit einmal mehr schneller auf die Rennpiste zurückkehren, als erwartet. Vor knapp einem Monat hatte sich der 32-Jährige bei einem heftigen Trainingssturz in Garmisch eine Gehirnerschütterung sowie eine Aussenbandverletzung und eine Knochenprellung am Knie zugezogen. Danach gab er sich kämpferisch: «Ich werde alles daran setzen, um diesen Winter nochmals am Start zu stehen.»

Nun könnte Caviezel, der bereits wieder auf Ski trainiert, schon diese Woche wieder Weltcuprennen bestreiten. In Garmisch steht als WM-Hauptprobe am Freitag ein Super-G und tags darauf eine Abfahrt im Programm. Hält sein Körper den Belastungen in den beiden Abfahrtstrainings am Mittwoch und Donnerstag stand, steht einer Rückkehr nichts im Weg. (sda)

Bild: keystone

Raeto Raffainer verlässt den HCD per sofort

Seit etwas mehr als einer Woche ist bekannt, dass Sportchef Raeto Raffainer den HC Davos in Richtung des SC Bern verlassen wird. Nun ist auch klar, wann dieser Wechsel vollzogen wird: per sofort. «Es ist für alle Beteiligten so am Besten, der Kern der Mannschaft für nächstes Jahr steht ja bereits», sagt Raffainer auf Anfrage des «Tages-Anzeigers».

Für den HC Davos ist das auch eine Möglichkeit, um Lohnkosten einzusparen. Zudem dürfte das vorzeitige Auskaufen Rafainers aus dessen Vertrag den SCB auch etwas kosten. Der 39-jährige Engadiner wird seine Stelle in Bern in den nächsten Tagen antreten. (abu)

Belinda Bencic nach Freilos gegen Riske oder Cirstea

Belinda Bencic wird im Einzel gegen die Amerikanerin Alison Riske (WTA 26) oder die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 72) in die Saison starten. Bencic, die Nummer 12 der Welt, geniesst beim am Mittwoch beginnenden WTA-Turnier «Grampians Trophy» in Melbourne in der Startrunde ebenso wie die topgesetzte Bianca Andreescu aus Kanada ein Freilos.

Für Bencic wird es der erste Einzel-Auftritt in diesem Jahr, nachdem sie Anfang Januar auf eine Teilnahme am Turnier in Abu Dhabi verzichtet hat. Ihren ersten Einsatz in Australien hat Bencic am Dienstag im Doppel an der Seite von Barbora Strycova im Rahmen der «Gippsland Trophy». (abu/sda)

Scherrer kann Exploit nicht wiederholen

Jan Scherrer konnte an den X-Games in Aspen im Superpipe-Final seinen Exploit aus dem Vorjahr, als er Rang 3 belegt hatte, nicht wiederholen. Der Toggenburger musste sich mit dem siebten und letzten Platz begnügen. Gewonnen wurde der Wettkampf vom Japaner Yuto Totsuka. Der 19-Jährige setzte sich dank einem starken dritten Run vor dem Australier Scotty James durch und sicherte sich seine erste Goldmedaille an den X-Games.

Der Amerikaner Shaun White verzichtete kurzfristig auf einen Start, nachdem er im Training Schmerzen im Knie verspürt hatte. Der dreifache Olympiasieger in der Halfpipe hatte letztmals 2017 an den X-Games teilgenommen. (pre/sda)

Teichmann verliert Krimi gegen Gauff

Jil Teichmann ist im Einzel mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die 23-Jährige verlor in der Startrunde der Gippsland Trophy in Melbourne gegen den amerikanischen Youngster Coco Gauff 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7). Die Niederlage Teichmanns nach einem 2:47 Stunden dauernden Abnützungskampf in der Margaret-Court-Arena war bitter. Beim vorentscheidenden Ballwechsel beim Stand von 5:5 im Tiebreak glitt die Schweizerin aus, worauf sich die Amerikanerin den ersten Matchball erkämpfte und diesen auch verwertete.

Die 16-jährige Gauff, die im Ranking neun Positionen höher klassiert ist als Teichmann, hatte sowohl im zweiten als auch im dritten Satz bereits mit einem Break geführt, doch die Schweizerin kämpfte sich jeweils zurück in die Partie. In der parallel stattfinden Yarra Valley Classic, die ebenfalls im Melbourne Park stattfindet, ist Teichmann noch in der Doppel-Konkurrenz vertreten. (pre/sda)

Ragettli im Slopstyle geschlagen

Am Samstag konnte der Schweizer Andri Ragettli bei den X-Games in Aspen (USA) einen Sieg im Big Air feiern. Nur einen Tag später wollte er auch im Slope-Style eine Medaille gewinnen. Doch er landete beim letzten Sprung unschön und wurde zum Schluss Fünfter. Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch wurde Achter. (aze)

Bild: keystone

Dänemark erneut Weltmeister

Dänemark verteidigt an der Handball-WM in Ägypten den Titel erfolgreich. Der Olympiasieger von 2016 setzte sich im Final gegen Schweden 26:24 durch.

Das skandinavische Duell war die erwartet knappe Angelegenheit. In der 44. Minute stand es 20:20 – zuvor hatte sich kein Team mit mehr als zwei Toren abgesetzt. Dann zogen die Dänen mit drei Treffern in Serie auf 23:20 (49.) davon. In der 58. Minute scheiterte Hampus Wanne mit einem Penalty am dänischen Keeper Niklas Landin, es wäre das 24:25 gewesen. In der Folge entschied Magnus Landin mit dem 26:23 (59.) das Spiel.

Überhaupt war Niklas Landin der Matchwinner. Der Torhüter des THW Kiel wehrte in den letzten 14 Minuten nicht weniger als sieben Schüsse ab. Insgesamt verzeichnete er 15 Paraden, was eine Abwehrquote von 41 Prozent ergab. Bester Werfer der Dänen war mit sieben Toren der dreifache Welthandballer Mikkel Hansen.

Wie schon an der WM vor zwei Jahren gewannen die Dänen sämtliche Partien – sie haben nun an diesem Turnier 19 Spiele in Folge für sich entschieden, was noch nie einer Mannschaft gelungen ist. Damit gelang ihnen eine eindrückliche Reaktion auf das Vorrunden-Out an der letztjährigen EM.

Die Schweden standen zum ersten Mal seit 20 Jahren in einem WM-Final. Den letzten ihrer vier WM-Titel holten sie 1999, als das Turnier ebenfalls in Ägypten stattfand. Bronze gewann Europameister Spanien mit einem 35:29-Sieg gegen Frankreich. In der 8. Minute führten die Iberer bereits 7:2. Alex Dujshebaev steuerte acht Treffer zum Sieg bei. (sda)

Bild: keystone

Super-G am Montag mit Gisin

Entgegen ihren Absichten kehrt Michelle Gisin vor den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo (9. bis 21. Februar) noch einmal in den Weltcup zurück. Die Engelbergerin figuriert auf der Startliste für den auf Montag verschobenen Super-G in Garmisch-Partenkirchen.

Gisin entschied sich am letzten Dienstag nach dem Riesenslalom in Kronplatz eigentlich, die Speedrennen auf der Kandahar-Piste zwecks Erholung und WM-Vorbereitung auszulassen. Nach der Verschiebung des zweiten Super-G am Sonntag fasste die Kombinations-Olympiasiegerin nun den Entschluss, in Bayern doch an den Start zu gehen. Sie wird in der Startliste mit Nummer 18 geführt.

Im Gesamtweltcup belegt Gisin mit 783 Punkten hinter der Slowakin Petra Vlhova (909) und Lara Gut-Behrami (847) den 3. Rang. (sda)

Bild: keystone

Sofia Goggia verpasst Heim-WM

Hiobsbotschaft für das italienische Team eine Woche vor Beginn der Heim-WM in Cortina d'Ampezzo: Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia hat sich bei einem Sturz in Garmisch-Partenkirchen derart schwer verletzt, dass sie die Titelkämpfe verpassen wird. Dies vermeldete der italienische Skiverband am Sonntagabend auf seiner Homepage.

Nach der Verschiebung des ursprünglich für Sonntag geplanten Super-G in Garmisch war Goggia bei der Fahrt vom Startbereich zurück ins Tal gestürzt. Der Unfall soll sich auf einer Touristenpiste ereignet haben. Danach wurde die 28-Jährige mit dem Helikopter von Bayern nach Mailand geflogen, wo sie von Ärzten des nationalen Skiverbandes genauer untersucht wurde.

Eine MRI-Untersuchung ergab, dass Goggia beim Sturz eine Fraktur des seitlichen Schienbeinkopfes im rechten Kniegelenk erlitten hat. Sie wird mehrere Wochen ausfallen. Womöglich könnte für die Gesamtweltcup-Vierte aus Bergamo, die als Draufgängerin gilt und in diesem Winter vier von fünf Abfahrten gewonnen hat, die Saison vorzeitig gelaufen sein. Das Weltcupfinale findet Mitte März in Lenzerheide statt. (sda)

Bild: keystone

Ammann meldet sich zurück

Simon Ammann sendet ein Zeichen an jene, die ihn bereits abgeschrieben haben. Der Toggenburger überzeugt in Willingen. Am Sonntag lässt er auf Platz 12 vom Samstag einen 9. Rang folgen.

Der Toggenburger behielt in einem durch Windböen stets unterbrochenen Wettkampf die Nerven im Griff. Der vierfache Olympiasieger segelte auf 131 m, obwohl er paar Minuten auf die Freigabe warten musste. Seit dem Skifliegen in Planica im März 2019 leuchtete Ammans Name erstmals wieder in den Top Ten auf.

Insbesondere am Sonntag verzerrte der Wind die effektiven Stärkeverhältnisse. Die Jury benötigte über 2 Stunden, um den 55 Fliegern zumindest einen Durchgang zu ermöglichen. Einige Akteure, unter ihnen der Tourneesieger Kamil Stoch, blieben chancenlos. Mit Halvor Egner Granerud setzte sich immerhin der Weltcup-Führende durch. Und gestohlen hat Ammann seinen Top-Ten-Platz nicht. Er lieferte an den drei Tagen im Sauerland stets gute Leistungen ab – mit Auf-, Seiten- oder Rückenwind.

Der Routinier hatte nach der Vierschanzentournee die Reissleine gezogen. Nichts klappte mehr, keinen einzigen Weltcuppunkte hatte er gewonnen. Der 39-Jährige feilte an der Materialabstimmung und scheint die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. Bei Ammann zeigt sich, dass in seiner Sportart, bei der mit rund 90 km/h auf Eis abgesprungen wird, kleinste Details im Bewegungsablauf oder an den Einstellungen bei Schuh und Ski entscheiden – und locker 10 Meter ausmachen. Nach dem Absprung hievt sich nun der Körper wieder schön über den Ski. Das Flugsystem passt. In der ersten Saisonhälfte war Ammanns Sprung fussschwer. Er flog dem Ski leicht hinterher, was eine Bremswirkung erzeugt.

Auch Gregor Deschwanden liess sich am Sonntag als 28. ein paar Weltcuppunkte gutschreiben. (sda)

Bild: keystone

Tolisso und Cunha wegen Corona-Verstössen gebüsst

Die Bundesliga-Profis Corentin Tolisso (Bayern München) und Matheus Cunha (Hertha Berlin) sind von ihren Vereinen wegen dem Verstoss gegen das Corona-Schutzkonzept mit Bussen belegt worden. Sowohl der Franzose als auch der Brasilianer hatten sich Tattoos stechen lassen.

Im Fall von Tolisso sind laut der «Bild-Zeitung» Fotos aufgetaucht, die zeigen, dass weder der Spieler noch der Tätowierer eine Schutzmaske tragen. Laut Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden von Bayern München, wurde Tolisso mit einer «empfindlichen Geldstrafe» belegt, die für karitative Zwecke gespendet wird. Auch der frühere Sion-Spieler Cunha soll eine Spende an eine soziale Einrichtung leisten. (zap/sda)

I hereby want to apologize for my misconduct.

I am sorry to have disobeyed the regulations of my club and the DFL. I know that I have disappointed our Fans and FC Bayern Munich. I am sorry! — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) January 30, 2021

100 Millionen Umsatzrückgang bei Bayern München

Der deutsche Rekordmeister Bayern München rechnet im laufenden Geschäftsjahr wegen der Corona-Krise mit Umsatzeinbussen im dreistelligen Millionenbereich. «Die 100 Millionen Euro Umsatzrückgang sind primär bedingt durch die fehlenden Zuschauer-Einnahmen», sagte Präsident Herbert Hainer in einem Interview mit der «Bild am Sonntag». Einen Gewinn werde man «im laufenden Geschäftsjahr sicherlich nicht erwirtschaften».

Im Geschäftsjahr 2019/20 hatten die Bayern dank dem Triple-Gewinn aus Meisterschaft, Cup und Champions League 698 Millionen Euro umgesetzt und einen Gewinn von 9,8 Millionen Euro erwirtschaftet. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Ragettli holt nächste Schweizer Goldmedaille

Nach Mathilde Gremaud bei den Frauen sicherten sich die Schweizer Freeskier an den X-Games in Aspen dank Andri Ragettli auch im Big-Air-Contest der Männer Gold. Der 22-jährige Bündner aus Flims setzte sich mit 94,00 Punkten vor dem Franzosen Antoine Adelisse und dem Amerikaner Alex Hall durch.

Den Grundstein zum Sieg legte Ragettli in den ersten drei von sechs Versuchen. Sein perfekt rückwärts gelandeter «Triple Cork 1980», den er erstmals in einem Wettkampf zeigte, erhielt mit 48,00 Punkten die höchste Wertung des Tages im achtköpfigen Teilnehmerfeld. Für Ragettli war es die fünfte Medaille an X-Games, die zweite goldene nach dem Sieg im Slopestyle-Wettbewerb im norwegischen Hafjell im letzten März. (sda)

