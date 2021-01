Sport

Sport-News: Andy Murray nach positivem Test in Quarantäne



Murray nach positivem Test in Quarantäne +++ Ammann startet eine Serie tiefer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Murray nach positivem Test in Quarantäne

Andy Murray muss um die Teilnahme am Australian Open bangen. Der Schotte befindet sich gemäss britischen Medien nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Murray ist symptomfrei und hofft deshalb, die Reise nach Melbourne innert nützlicher Frist antreten zu können.

Weil sich die Spielerinnen und Spieler nach Ankunft in Australien für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen, könnte die Zeit für Murray knapp werden. Für das am Montag, 8. Februar, beginnende Grand-Slam-Turnier hat er von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten. (pre/sda)

Bild: keystone

Ammann springt im Continental Cup

Der ausser Form geratene Simon Ammann verzichtet nach Titisee-Neustadt auch auf die Springen am kommenden Wochenende in Zakopane. Der vierfache Olympiasieger stösst dafür am Samstag und Sonntag beim Continental Cup in Innsbruck vom Balken ab. In der zweithöchsten Wettkampfserie will der Toggenburger wieder den Anschluss finden. Diesen Winter hat er noch keinen einzigen Weltcuppunkt geholt.

In Zakopane steht am Samstag zunächst ein Teamwettkampf im Programm. Die Schweizer Farben vertreten in Polen Gregor Deschwanden, Dominik Peter, Andreas Schuler und Sandro Hauswirth. (pre/sda)

Bild: keystone

Sbisa steckt noch in Quarantäne

Luca Sbisa konnte im ersten Spiel der neuen NHL-Saison bei den Nashville Predators nicht mittun. Der Zuger Verteidiger befindet nach seinem in dieser Woche vollzogenen Wechsel von den Winnipeg Jets in Quarantäne. Nashville spielte in der Nacht auf Freitag zuhause gegen die Columbus Blue Jackets. (pre/sda)

Bild: FR51399 AP

Zwei Corona-Fälle bei der Handball-Nati

Das Schweizer Nationalteam reist ohne Jonas Schelker und Luka Maros nach Ägypten an die WM. Die beiden Spieler sind am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Schelker und Maros, die wie alle anderen Delegationsmitglieder bis zum Bekanntwerden der Testergebnisse isoliert waren, reisten vor dem Beginn des Zusammenzugs ab. Das Duo von Kadetten Schaffhausen zeigt keine Symptome. Ein weiterer Test am Donnerstag soll Klarheit bringen. (pre/sda)

Bild: keystone

Lakers siegen auswärts zum 7. Mal in Serie

Die Los Angeles Lakers bleiben in der NBA (auch) in fremden Hallen eine Macht und in dieser Saison ungeschlagen. Der Titelhalter errang mit dem 128:99 bei den Oklahoma City Thunder den siebten Auswärtssieg in Folge. Erfolgreichster Werfer auf Seiten der Lakers war einmal mehr LeBron James. Der Superstar steuerte 26 Punkte zum klaren Sieg bei. Die Lakers sind auch in der ersten Phase dieser Saison das erfolgreichste Team. Die Equipe aus Kalifornien hat von ihren bisherigen 13 Spielen zehn gewonnen.

Die Corona-Pandemie beeinflusst den Spielplan der NBA immer mehr. Die am Freitag vorgesehenen Partien Phoenix Suns - Golden State Warriors und Detroit Pistons - Washington Wizards können nicht ausgetragen werden, womit die Zahl der verschobenen Spiele auf neun anstieg. (pre/sda)

Houston-Star Harden vor Wechsel nach Brooklyn

NBA-Star James Harden scheint sich seinen seit Monaten geäusserten Wunsch nach einem Transfer erfüllen zu können. Gemäss Medienberichten wechselt der achtfache Allstar und MVP von 2018 von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets.

In Texas hatte der 31-Jährige mit dem markanten Bart vergeblich versucht, einen NBA-Meistertitel zu erringen und war zunehmend frustriert mit dem Misserfolg seines Teams. Am Dienstag hatte er sich öffentlich so deutlich wie nie zuvor geäussert. «Diese Situation ist verrückt, und die Probleme können nicht gelöst werden», sagte er nach der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers. Die Rockets seien zu schwach.

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn würde er nun mit Kevin Durant und Kyrie Irving zwei weitere Ausnahmekönner als Teamkollegen erhalten. (zap/sda/afp)

Bild: keystone

Senn und Kuraschew in der «Taxi Squad»

Vor dem Start in die NHL-Saison wurden Goalie Gilles Senn (New Jersey Devils) und Stürmer Philipp Kuraschew (Chicago Blackhawks) von ihren Teams in die «Taxi Squad» versetzt. Das sind vier bis sechs Reservespieler in jedem Team, die mit der NHL-Mannschaft trainieren und kurzfristig aktiviert werden können - vor allem bei Ausfällen wegen positiver Coronatests.

Yannick Weber schaffte es hingegen nicht, sich bei den Nashville Predators für einen Vertrag aufzudrängen. Er hatte zuletzt mittrainiert, wurde nun aber freigestellt. Seine Zukunft ist damit offen. (zap/sda)

Bild: keystone

Sierre stoppt die Aufholjagd von Ajoie

Fünf Mal hatte Ajoie seit seiner zweiten Quarantäne gewonnen, doch zuhause gegen Sierre riss die Erfolgsserie. Die Walliser fügten den Jurassiern mit 5:3 die erste Niederlage im neuen Jahr zu.

Bis zur 48. Minute führte Ajoie, das ein wahres Mammutprogramm absolviert, um seinen Spielerückstand aufzuholen, mit 3:2, ehe die Kräfte schwanden. Noch immer weist das Team von Coach Gary Sheehan aber den besten Punkteschnitt der Swiss League auf. Sierre schloss mit dem Sieg zum drittplatzierten Ajoie auf, hat aber sechs Partien mehr bestritten. (zap/sda)

Vierter Sieg in Folge für Manchester City

Manchester City näherte sich mit dem vierten Sieg in Folge weiter den vordersten Rängen in der Premier League. Nach Verlustpunkten ist die Mannschaft von Pep Guardiola nach dem 1:0-Heimsieg gegen Brighton auf dem 2. Platz hinter Stadtrivale Manchester United.

Dem 20-jährigen Phil Foden gelang kurz vor der Pause nach Vorlage von Kevin de Bruyne der einzige Treffer. Nach der Pause vergab Manchester City diverse Möglichkeiten zum zweiten Tor: Bernardo Silva traf nur die Latte, und Raheem Sterling scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Penalty, den er übers Tor schoss. Bei Brighton blieb der frühere Lausanner Andi Zeqiri 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Manchester City - Brighton 1:0 (1:0)

Tor: 44. Foden 1:0.

Bemerkungen: Brighton ohne Zeqiri (Ersatz). 92. Sterling (Manchester City) verschiesst Penalty.

Der einstige Leader Tottenham gab beim 1:1 gegen Fulham zum wiederholten Mal in den letzten Wochen einen Vorsprung aus der Hand und liegt nur noch auf dem 6. Platz. Nach der Führung durch das elfte Saisontor von Harry Kane in der 25. Minute vergab das Team von José Mourinho einige gute Möglichkeiten. Die fehlende Effizienz bestrafte der Portugiese Ivan Cavaleiro eine Viertelstunde vor Schluss mit seinem Kopfball-Treffer zum 1:1.

Tottenham - Fulham 1:1 (1:0)

Tore: 25. Kane 1:0. 74. Cavaleiro 1:1. (zap/sda)

Thiems Coach Massu mit positivem Coronatest

Nicolas Massu, Trainer des US-Open-Champions Dominic Thiem, kann vorerst nicht nach Australien reisen.

Der Chilene lieferte einen positiven Corona-Test ab, weshalb der Österreicher in Australien bis auf Weiteres von Wolfgang Thiem betreut wird. «Ich hoffe, dass Nicolas so schnell wie möglich nachkommen kann», sagte der Vater von Dominic Thiem.

Thiem junior und senior flogen am Mittwoch nach Adelaide, wo sie ihre Corona-Quarantäne verbringen. Am 29. oder 30. Januar geht es weiter nach Melbourne, dort beginnt am 8. Februar das Australian Open. (zap/sda/apa)

Bild: keystone

Zwei Tore von Bajrami reichten Empoli nicht

Der ehemalige Grasshopper Nedim Bajrami traf für den italienischen Zweitligisten Empoli im Cup-Achtelfinal gegen Napoli mit zwei Weitschüssen, die via Pfosten ins Tor gingen. Trotz der beiden schönen Tore des Schweizer U21-Internationalen zum 1:1 (33.) und zum 2:2 (68.) reichte es den Toskanern nicht zum Coup: Napoli gewann mit 3:2.

Für Empoli stand mit Nicolas Haas noch ein zweiter Schweizer in der Startformation.

Der im September von Luzern zu Genoa gewechselte Darian Males kam zu seinem ersten Einsatz für seinen neuen Klub. Der Schweizer U19-Internationale wurde bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Juventus Turin in der 97. Minute eingewechselt. (zap/sda)

Meisterschaftsabbruch in der MSL

Nach dem Entscheid des Bundesrates, die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis Ende Februar zu verlängern, wurden die Eishockey-Meisterschaften der MySports League, der 1. Liga und der zweithöchsten Frauen-Liga abgebrochen.

Ende Dezember hatte die zuständige Regio League entschieden, für die nun abgebrochenen Meisterschaften den 20. Februar als spätmöglichsten Zeitpunkt für die Fortsetzung anzusetzen. Nun sind diese Fristen nicht mehr einzuhalten.

Von den bundesrätlichen Massnahmen nicht betroffen sind weiterhin die Profibetriebe der National League und Swiss League, die höchsten Juniorenligen auf U20- und U17-Stufe sowie die höchste Frauen-Liga. Die Meisterschaften der unteren Ligen der Regio League und der Senioren waren bereits Ende letzten Jahres abgebrochen worden. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Weitere Sperren gegen Genève-Servette

Genève-Servette muss am Freitag daheim gegen die ZSC Lions gleich auf vier gesperrte Spieler verzichten. Nachdem eben Damien Riat wegen eines Bandenchecks mit sieben Spielsperren bestraft worden ist, müssen nun auch Linus Omark, John Fritsche und Henrik Tömmernes für eine Partie aussetzen.

Das Trio kassierte je eine Spielsperre für sein Verhalten im Match vom Dienstag gegen Ambri-Piotta (0:2). Omark büsst für einen Check gegen den Kopf von Brian Flynn, Tömmernes für die zweite Spieldauerdisziplinarstrafe der Saison und Fritsche für seinen Beitrag zur Massenschlägerei nach der Schlusssirene. (abu/sda)

La fin du match d'hier soir entre le @HCAP1937 et le @officialGSHC a été, pour le moins, musclée. Retour en images sur ce moment "à l'ancienne" ⤵️ pic.twitter.com/egp4BEhI8U — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 13, 2021

Lausanne bleibt in Quarantäne

Die Quarantäne für die gesamte Mannschaft des Lausanne HC wurde bis zum 17. Januar verlängert, weil inzwischen zehn Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Damit müssen zwei weitere Partien der Waadtländer, gegen Biel (15. Januar) und die SCL Tigers (17. Januar), verschoben werden. Die Ersatzdaten stehen noch nicht fest. Neu angesetzt wurden stattdessen die Spiele SCL Tigers – Biel (15. Januar anstatt 27. Februar) und SCL Tigers – Ambri-Piotta (19. anstatt 20. Januar). (abu/sda)

#COVIDUpdate



La quarantaine du @lausannehc est prolongée jusqu'au 17 janvier, deux autres matchs devront être reportés ; nouvelles dates pour deux matchs : https://t.co/1x7hLLtNmA



Zwei weitere Spiele von Lausanne sind verschoben; zwei neue Spieldaten: https://t.co/K3izR9btjk pic.twitter.com/tL4Iws3tQ0 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) January 13, 2021

