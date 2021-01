Sport

Sport-News

Sport-News: Auch zweiter Corona-Test bei Edimilson Fernandes positiv



Sport-News

Auch zweiter Corona-Test bei Fernandes positiv +++ Golubic als einzige Schweizerin übrig

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch zweiter Corona-Test bei Fernandes positiv

Beim zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getesteten Mainzer Bundesliga-Profi Edimilson Fernandes laufen weiter die Untersuchungen mit dem Fokus auf Antikörper. Der 24-jährige Schweizer Internationale war bereits im Spätsommer 2020 positiv getestet worden, dies wiederholte sich am vergangenen Freitag vor der Partie des Abstiegskandidaten gegen Eintracht Frankfurt.

Fernandes wurde unmittelbar nach dem Befund vom Freitag nochmals positiv getestet. Die Erkenntnisse und Ergebnisse nach dieser seltenen zweiten Erkrankung innerhalb weniger Monate sollen medizinisch ausgewertet und fachlich beurteilt werden, sobald sie feststehen. (pre/sda)

Bild: keystone

Golubic als einzige Schweizerin übrig

In der Qualifikation für das Australian Open, die diese Woche in Dubai ausgespielt wird, verbleibt Viktorija Golubic (WTA 138) als einzige Schweizerin im Rennen. Die 28-jährige Zürcherin setzte sich in der 1. Runde in über zwei Stunden 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 gegen die Niederländerin Richel Hogenkamp (WTA 213) durch. In der zweiten von drei Runden trifft sie auf die Japanerin Mayo Hibi (WTA 182).

Die Aargauerin Stefanie Vögele (WTA 116) scheiterte hingegen in der Startrunde 3:6, 4:6 an der Deutschen Katharina Gerlach (WTA 245). Bei den Männern, die in Doha spielen, stehen mit Henri Laaksonen (ATP 133) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 147) zwei Schweizer in der 2. Runde. (pre/sda)

Bild: keystone

EVZ verpflichtet Amerikaner Shore

Der EV Zug hat auf die Rückkehr von Ryan McLeod zu den Edmonton Oilers und die Verletzung von Calvin Thürkauf mit der Verfplichtung des Amerikaners Nick Shore reagiert.

Der 28-jährige Center, der auf 299 NHL-Partien mit den Los Angeles Kings, den Toronto Maple Leafs und den Winnipeg Jets zurückblickt, unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison. Wann er erstmals für den EVZ aufläuft, ist noch offen. Derzeit befindet er sich in einer vorläufigen Quarantäne. (abu/sda)

Nach der Abreise von Ryan McLeod und dem Ausfall von Calvin Thürkauf hat der #EVZ auf der Center-Position einen Ersatz mit viel NHL-Erfahrung gefunden: Nick Shore wird bis zum Ende der Saison verpflichtet.



📰 Zur News 👉 https://t.co/OLBgTVzVxk#EISteam #zämefürzug pic.twitter.com/61BDc4owjQ — EVZ (@official_EVZ) January 11, 2021

FIFA-Präsident Infantino eckt mit Lob für Saudi-Arabien an

Gianni Infantino hat mit einem Auftritt in einem Werbevideo für Saudi-Arabien für Entrüstung gesorgt. Der Präsident des Fussball-Weltverbandes spricht in dem Video, das anlässlich seines Besuchs vor Ort gedreht wurde, von «grossen Fortschritten» des Landes. Scharf kritisiert wird Infantino für seinen Auftritt von Medien und Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International bezeichnete Infantinos Lob als «schwer zu ertragen».

Saudi-Arabien geriet zuletzt immer wieder durch brutale Unterdrückung von Kritikern in die Schlagzeilen. Zudem lässt der Wüstenstaat als letztes Land der Welt noch Menschen enthaupten. (abu/sda)

Bild: keystone

Haas verpasst Saisonstart mit Edmonton

Gaëtan Haas verpasst den Saisonstart mit den Edmonton Oilers in der NHL. Der Schweizer Nationalstürmer wurde bei seiner Ankunft in Nordamerika am 28. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet und konnte erst am letzten Freitag die Isolation verlassen.

Die Oilers empfangen in der Nacht auf Donnerstag die Vancouver Canucks. Erst einen Tag zuvor darf Haas aufs Eis zurückkehren. Gegenüber «Le Journal du Jura» berichtete der Bieler von starken Kopfschmerzen, Energielosigkeit und Müdigkeit während der Erkrankung. (abu/sda)

Bild: AP

Browns gelingt erste Playoff-Überraschung

Die Cleveland Browns sorgen in den NFL-Playoffs für die erste dicke Überraschung. Die Browns gewannen ihr erstes Playoff-Spiel seit 18 Jahren gegen die Pittsburgh Steelers mit Quarterback Ben Roethlisberger 48:37 und zogen erstmals seit 1994 wieder in die 2. Runde ein.

Die Browns führten gegen die völlig indisponierten Steelers nach den ersten 15 Minuten bereits 28:0 und gingen mit einem 35:10 in die Pause. Die ersten Punkte hatten sie schon nach 14 Sekunden erzielt. Steelers-Quarterback Roethlisberger verbuchte zwar vier Touchdown-Pässe und warf über 501 Yards, leistete sich aber auch insgesamt vier Interceptions, drei davon in der ersten Halbzeit. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Spätes Glück für Juventus

Juventus Turin hält sich dank dem dritten Sieg in Folge im neuen Jahr auf den Champions-League-Plätzen. Die drei Punkte im Heimspiel gegen Sassuolo sicherte sich der Meister trotz Überzahl während der gesamten zweiten Halbzeit erst in der Schlussphase. Aron Ramsey (82.) und Cristiano Ronaldo (92.) erzielten die Tore zum 3:1-Sieg. Für den Portugiesen war es der 15. Saisontreffer.

Bild: keystone

Juventus Turin - Sassuolo 3:1 (0:0).

Tore: 51. Danilo 1:0. 59. Defrel 1:1. 82. Ramsey 2:1. 92. Ronaldo 3:1.

Bemerkung: 45. Rote Karte gegen Obiang (Sassuolo). (rst/sda)

Kobel gewinnt Schweizer Duell gegen Vargas

Das Duell zweier Schweizer Jung-Nationalspieler endete deutlich zugunsten von Torhüter Gregor Kobel. Sein VfB Stuttgart gewann auswärts gegen Augsburg mit Ruben Vargas 4:1. Nur in einer einzigen Aktion war Kobel der Verlierer: Als Vargas kurz nach der Pause mit einem geschickten Zuspiel das Augsburger Anschlusstor durch Marco Richter vorbereitete.

Am Ende war der Sieg der Stuttgarter auch in der Höhe verdient. Der attraktive Konterfussball des Aufsteigers führte zu 27 Torschüssen und dem einen oder anderen sehenswerten Treffer. Angeführt wurde das Stuttgarter Spiel vom überragenden Nicolas Gonzalez, der einst von Diego Maradonas Stammklub Argentinos Juniors zu den Schwaben gewechselt hatte.

Für den VfB Stuttgart, der an Augsburg vorbei auf Platz 10 vorrückte, war es nach drei sieglosen Spielen der erste Erfolg in der Bundesliga seit dem 5:1 gegen Borussia Dortmund Mitte Dezember; dieses Spiel hatte damals den Schweizer Borussia-Coach Lucien Favre den Job gekostet.

Im zweiten Spiel vom Sonntag schaffte Arminia Bielefeld dank dem 1:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin erstmals seit sieben Runden wieder den Sprung auf den rettenden 15. Rang. Auf dem Barrage-Platz ist nun der 1. FC Köln klassiert, der vier Punkte mehr aufweist als das vom Schweizer Christian Gross trainierte Schalke. Die Entscheidung für Arminia Bielefeld führte Reinhold Yabo nach etwas mehr als einer Stunde herbei. Es war das erste Saisontor des 28-jährigen Stürmers.

Augsburg - VfB Stuttgart 1:4 (0:2)

Tore: 10. Gonzalez (Foulpenalty) 0:1. 29. Wamangituka 0:2. 46. Richter 1:2. 61. Castro 1:3. 87. Didavi 1:4. -

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 66.), VfB Stuttgart mit Kobel. 76. Gelb-Rote Karte gegen Richter (Augsburg).

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 1:0 (0:0).

Tor: 64. Yabo 1:0.

Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner. (zap/rst/sda)

Mvogo und PSV Eindhoven verspielen Vorsprung im Spitzenspiel

Yvon Mvogo hat mit dem PSV Eindhoven den Sprung an die Tabellenspitze der niederländischen Meisterschaft verpasst. Im Spitzenspiel verspielte das Philips-Ensemble auswärts gegen Ajax Amsterdam eine frühe 2:0-Führung und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Der Brasilianer Antony glich nach der Pause für Meister Ajax aus. Der Titelverteidiger liegt damit weiterhin einen Punkt vor dem PSV Eindhoven.

Mvogo war bei beiden Gegentoren ohne Abwehrchance. Beim 2:2 hatten es seine Vorderleute versäumt, den Ball nach einem abgewehrten Angriff aus der Gefahrenzone zu bringen. (sda)

Bild: keystone

Mauro Caviezel auch am Aussenband verletzt

Mauro Caviezel hat sich beim Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen neben einer starken Gehirnerschütterung auch eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Wie Swiss-Ski in einem Communiqué schrieb, haben die Untersuchungen des Knies eine Aussenbandverletzung und eine Knochenprellung beim 32-Jährigen ergeben.

Eine Teilnahme an den Lauberhorn-Rennen am nächsten Wochenende steht für Caviezel damit ausser Frage. Der Bündner peilt allerdings eine Rückkehr in dieser Saison an. «Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe und werde danach mit der Reha in der Altius Klinik sowie bei meinem Therapeuten Rolf Fischer starten und setze alles daran, um diesen Winter nochmals am Start zu stehen», lässt er sich in der Mitteilung von Swiss-Ski zitieren. (zap/sda)

Bild: keystone

Cologna schliesst Tour de Ski als Achter ab

Dario Cologna schloss die Tour de Ski im 8. Schlussrang ab. Der vierfache Olympiasieger hielt sich mit dem 17. Rang beim Anstieg zur Alpe Cermis in den Top Ten.

Der vierfache Tour-de-Ski-Sieger büsste auf den Tagessieger Denis Spizow 1:10 Minuten ein. Der Russe arbeitete sich noch hinter dem Dominator Alexander Bolschunow und Maurice Manificat in den 3. Gesamtrang vor.

In den Top 7 der Tour de Ski figurieren sechs Russen. Einzig der Franzose Manificat, ein Jahrgänger von Cologna, konnte in Abwesenheit der Norweger die Phalanx durchbrechen. Colognas 8. Rang ist als gutes Resultat werten. Der Routinier war nicht in Bestform zum Etappenrennen angetreten und bekundete am vorletzten Tag auch noch gesundheitliche Probleme.

Als erster Schweizer kam diesmal Roman Furger auf der Alpe Cermis an – das Finale wurde zum zweiten Mal als Massenstart- und nicht als Verfolgungsrennen ausgetragen. Furger wurde ein paar Sekunden vor Cologna 14. Auch Candide Pralong lief als 24. in die Weltcup-Punkteränge des Tagesklassements. (zap/sda)

Bild: keystone

Lange Pause für Dortmunds Axel Witsel

Borussia Dortmund muss mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Axel Witsel verzichten. Der 31-jährige Belgier hat sich am Samstag gegen RB Leipzig (3:1) die Achillessehne gerissen, wie der Verein bekannt gab. Witsel war im Spitzenspiel nach einer halben Stunde bei einer Offensivaktion ohne Einwirkung eines Gegenspielers im Rasen hängen geblieben und hatte das Feld nur gestützt durch die medizinischen Betreuer verlassen können. (zap/sda)

Bild: keystone

Guter 6. Rang für Schweizer Mixed-Team

Die Schweizer Mixed-Staffel überzeugte beim Weltcup in Oberhof. Für Aita Gasparin, Selina Gasparin, Benjamin Weger und Serafin Wiestner resultierte Platz 6 unter 23 Nationen.

Auf die Siegerzeit fehlten der Schweizer Equipe in Thüringen über die 4x6 km mit acht Schiessen anderthalb Minuten. Den Sieg sicherte sich Russland vor Norwegen und Frankreich. Innerhalb des Swiss-Ski Teams ragte der fehlerfreie Weger heraus. Insgesamt wurden für die Schweiz sieben Nachlader notiert, eine Strafrunde musste nicht gedreht werden.

Irene Cadurisch und Sebastian Stalder hielten in der Single-Mixed-Staffel mit dieser Vorgabe, auch wegen ihrer Möglichkeiten in der Loipe, nicht mit. 12 Nachlader liessen sich die beiden zu Schulden kommen. Dies ergab der 16. Schlussrang. (zap/sda)

Bild: keystone

Erneut positiver Corona-Test bei Edimilson Fernandes

Der Schweizer Internationale Edimilson Fernandes von Bundesligist Mainz wurde erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Dies gab der Verein nach einer am Freitag durchgeführten Testreihe bekannt. Der Mittelfeldspieler wurde umgehend isoliert, die Tests seiner Teamkollegen fielen allesamt negativ aus.

Fernandes war bereits im Spätsommer des letzten Jahres am Coronavirus erkrankt. Ob es sich bei dem aktuellen positiven Testergebnis um eine Restviruslast aus der vergangenen Infektion oder eine Neuinfektion handelt, wird aktuell noch untersucht. Fernandes hatte am Samstag beim 0:2 zuhause gegen Eintracht Frankfurt im Aufgebot der Mainzer gefehlt. (zap/sda)

Bild: keystone

Roma und Inter mit Remis im Spitzenspiel

Die AS Roma hat im Spitzenspiel der 17. Runde in der Serie A gegen Inter Mailand in extremis ein 2:2 erreicht. Das Resultat in einer interessanten Partie nützt am Ende beiden wenig.

Die zweitklassierten Mailänder ärgern sich über den verpassten Sieg und liegen nun drei Punkte hinter Leader und Stadtrivale Milan zurück. Die drittklassierten Römer schafften es wieder nicht, ein Team aus den Top 8 der Serie A zu schlagen.

Den späten Ausgleich für die AS Roma erzielte Verteidiger Gianluca Mancini drei Minuten vor dem Ende mittels Kopfball im Anschluss nach einem Corner. Bei Inter gingen die Stürmer Romelu Lukaku und Lautaro Martinez, die in dieser Saison zusammen schon 21 Tore schossen, für einmal leer aus. Die Mailänder Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung gingen auf das Konto der Verteidiger Milan Skriniar und Achraf Hakimi.

Die Römer halten sich dank dem späten Ausgleich zwar weiterhin unter den ersten drei, sie tun sich aber in den Spitzenspielen schwer. In sechs Duellen gegen Teams aus den Top 8 gab es keinen Sieg, nur vier Punkte und 8:15 Tore. Die nächste Chance auf einen Erfolg bietet sich der Roma bereits in der kommenden Runde: Dann steht das Derby gegen Lazio Rom auf dem Programm. (zap/sda)

AS Roma - Inter Mailand 2:2 (1:0)

Tore: 17. Lorenzo Pellegrini 1:0. 56. Skriniar 1:1. 63. Hakimi 1:2. 86. Mancini 2:2. (zap/sda)

Jessie Diggins triumphiert als erste Nicht-Europäerin

Jessie Diggins schreibt in der Tour de Ski Geschichte. Die Amerikanerin gewinnt als erste Nicht-Europäerin geschlechtsübergreifend die Tour de Ski.

Die 29-Jährige gab sich im Aufstieg zur Alpe Cermis keine Blösse und traf beim Massenstartrennen als Zweite im Ziel ein. Den Tagessieg sicherte sich derweil Ebba Andersson. Die Schwedin feierte beim legendären Event ihren ersten Weltcupsieg und stiess in der Overall-Wertung hinter der Russin Julia Stupak noch in den 3. Rang vor.

Nadine Fähndrich verteidigte ihren 11. Rang im Etappenrennen erfolgreich. Die Luzernerin büsste als Tages-16. im Anstieg mit 400 m Höhenunterschied 2:13 Minuten auf Andersson und 45 Sekunden auf einen Top-Ten-Platz ein. In der Gesamtwertung fehlten bloss 15 Sekunden zu den Top Ten. Laurien van der Graaff beendete die Tour de Ski auf Platz 35. (zap/sda)

Bild: keystone

Brady führt Bucs in die 2. Runde

Star-Quarterback Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum ersten Mal seit 18 Jahren in die zweite Runde der NFL-Playoffs geführt. Unter der Regie des sechsfachen Super-Bowl-Champions setzten sich die Bucs am Samstag gegen das Washington Football Team 31:23 durch. Brady kam auf zwei Touchdown-Pässe und ist nun mit 43 Jahren und 159 Tagen der älteste Quarterback, dem das in einem Playoff-Spiel gelungen ist. Der zuvor von George Blanda gehaltene Rekord bestand seit 1970.

Ebenfalls unter den letzten acht Teams stehen die Los Angeles Rams (30:20 gegen die Seattle Seahawks) und die Buffalo Bills (27:24 gegen die Indianapolis Colts). Für die Bills war es der erste Sieg in den Playoffs seit 25 Jahren.

Die NFL-Playoffs finden erstmals mit 14 (statt 12) Teams statt. Die beiden Besten der Conferences, Titelverteidiger Kansas City (AFC) und Green Bay (NFC), geniessen in der ersten Runde ein Freilos. Die 55. Super Bowl geht am 7. Februar in Tampa, Florida, über die Bühne. (sda/dpa)

Bild: keystone

Atlantas Niederlagenserie reisst nicht ab

Die Atlanta Hawks gelangen nach einem guten Saisonstart in der NBA zusehends unter Druck. Die Mannschaft mit dem Schweizer Clint Capela verliert beim 105:113 auswärts gegen die Charlotte Hornets bereits zum vierten Mal in Folge.

Capela verzeichnete auch bei seinem sechsten Einsatz in dieser Saison Rebounds im zweistelligen Bereich, diesmal deren 13. Dazu verbuchte der Genfer sieben Punkte.

Die Geschichte des Spiels schrieb LaMelo Ball. Der erst 19-jährige NBA-Neuling in den Reihen der Hornets kam auf 22 Punkte, 12 Rebounds und 11 Vorlagen. Damit ist er der jüngste Spieler in der NBA-Geschichte, dem ein sogenanntes Triple-Double (zweistellige Werte in den wichtigsten Statistik-Kategorien) gelang.

Atlanta belegt mit einer Bilanz von 4 Siegen und 5 Niederlagen derzeit nur den 11. Rang in der Eastern Conference, die Playoffs sind das erklärte Ziel für die Franchise aus dem Bundesstaat Georgia. (sda)

Bild: keystone

PSG und Lille holen Lyon fast ein

Nach 19 Runden, nach der Hälfte des Pensums, liegt Leader Lyon in der französischen Meisterschaft nur noch je einen Punkt vor Paris Saint-Germain und Lille.

Lyon lag in Rennes nach 79 Minuten 0:2 zurück, holte aber mit einem Doppelschlag von Memphis Depay und Jason Denayer einen Punkt heraus. Paris Saint-Germain siegte daheim gegen Brest mit zwei späten Toren 3:0, während Lille in Nîmes ein 1:0 über die Zeit brachte. Dadurch konnten beide den Rückstand auf Lyon um zwei Punkte reduzieren.

PSGs 1:0 erzielte das italienische Toptalent Moise Kean nach einer guten Viertelstunde mit einem Kopfball-Abstauber. In der Folge hielten die Gäste den Match offen. Sie erspielten sich etwa gleich viele gute Chancen wie der Champions-League-Finalist. Erst nach der 80. Minute erzielten Mauro Icardi und Pablo Sarabia die weiteren Tore. (jaw/sda)

Das Tor durch Kean: Video: streamja

Ambri-Piotta verliert auch gegen Rapperswil-Jona

Zwei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 1:14 – die Rapperswil-Jona Lakers hätten kaum schlechter ins neue Jahr starten können. Im Heimspiel gegen Ambri-Piotta schossen sie sich im ersten Drittel mit vier Treffern den Frust von der Seele. Am Ende stand es 7:2 zu Gunsten der St. Galler.

Den Lakers gelang ein Traumstart: Nach 20 Sekunden zeichnete der amerikanische Captain Andrew Rowe für das 1:0 verantwortlich, 87 Sekunden später erhöhte Kevin Clark im Powerplay auf 2:0. Rowe war es auch, der 21 Sekunden vor der ersten Pause das 4:0 erzielte, wobei Ambris Verteidiger Cédric Hächler den Puck ablenkte.

Bild: keystone

Rowe gelang in seiner zweiten Saison im Dress der Rapperswiler der zweite Doppelpack. Schon in den ersten beiden Duellen gegen die Leventiner in der laufenden Meisterschaft hatte er reüssoert. Wie Rowe schoss auch Gian-Marco Wetter zwei Tore – das 3:0 (13.) und 5:1 (41.). Damit war der 20-Jährige gleich oft erfolgreich wie in seinen ersten 37 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Zudem hatte Wetter beim 7:2 von Roman Cervenka (58.) den Stock im Spiel. Cervenka hat nun wie Rowe viermal in der aktuellen Spielzeit gegen Ambri getroffen.

Die Lakers feierten den vierten Sieg in Serie in der National League gegen die Nordtessiner. Bei den Leventinern, die am Vorabend die ZSC Lions 2:1 nach Verlängerung bezwungen hatten, erzielte Julius Nättinen beim 1:4 (23.) sein 16. Tor in dieser Saison. (sda)

Messi brilliert bei Barça-Gala

Dem FC Barcelona ist in der Meisterschaft der Start ins neue Jahr vorzüglich geglückt. Der Tabellendritte siegte auswärts gegen Europa-League-Teilnehmer Granada 4:0. Es war im dritten Spiel 2021 der dritte Erfolg. Lionel Messi und Antoine Griezmann erzielten je zwei Tore. Der Argentinier ist mit nun elf Treffern erstmals alleiniger Leader im Torschützenklassement.

In der Tabelle liegt der FC Barcelona vorerst nur vier Punkte hinter Leader Atlético Madrid zurück. Allerdings haben die Katalanen drei Spiele mehr absolviert. Atlético war am Samstag spielfrei, weil die Partie zuhause gegen Athletic Bilbao wegen eines Wintereinbruchs hatte verschoben werden müssen.

Abgestürzt ist San Sebastian, das nach zehn Runden noch Leader war, von den letzten neun Spielen aber nur noch eines gewann. Nach dem 2:3 gegen den FC Sevilla ist San Sebastian nur noch auf Platz 6 klassiert. Matchwinner für Sevilla war der 23-jährige Marokkaner Youssef En-Nesyri, dem alle drei Tore gelangen.

Granada - FC Barcelona 0:4 (0:3)

Tore: 14. Griezmann 0:1. 35. Messi 0:2. 42. Messi 0:3. 63. Griezmann 0:4.

Bemerkung: 78. Rote Karte gegen Vallejo (Granada). (zap/sda)

Atalanta und Freuler mit 3. Sieg in Folge

Atalanta Bergamo rückt in der Serie A zumindest für eine Nacht in die Top 4 vor. Dank dem 4:1-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Benevento überholte das Team mit dem Schweizer Remo Freuler in der 17. Runde den Meister Juventus Turin, Napoli und Sassuolo. Die Entscheidung führte Atalanta mit drei Toren innerhalb von 17 Minuten nach der Pause herbei.

Der Erfolg in Benevento war der dritte in Serie. In den letzten sieben Spielen hat Atalanta 17 Punkte geholt und ist ungeschlagen geblieben.



Benevento - Atalanta Bergamo 1:4 (0:1)

Tore: 30. Ilicic 0:1. 50. Sau 1:1. 70. Toloi 1:2 71. Zapata 1:3. 86. Muriel 1:4. -

Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 88.).

Julie Zogg fährt knapp auf das Podest

Am alpinen Snowboard-Weltcup in Scuol sichert Julie Zogg der Schweizer Delegation im Parallel-Riesenslalom einen Podestplatz. Die 28-jährige Sarganserländerin fährt auf Rang 3.

In den Viertelfinals bezwang die Parallelslalom-Weltmeisterin Zogg sehr knapp die deutsche Selina Jörg, nach einer Niederlage im Halbfinal gegen die nachmalige Siegerin Sofia Nadyrschina aus Russland setzte sich Zogg im Run um Rang 3 abermals sehr knapp durch. Sie fuhr zwei Hundertstelsekunden vor der Österreicherin Claudia Riegler über die Linie. (zap/sda)

Bild: keystone

Halbfinal-Out für Nadine Fähndrich

Nadine Fähndrich musste beim Sprint im Val di Fiemme einen leichten Dämpfer hinnehmen. Die Weltcupsiegerin von Dresden schied in der vorletzten Etappe der Tour de Ski in den Halbfinals aus.

Für Laurien Van der Graaff, der Neuntbesten des Cut-Rennens, bedeuteten die Viertelfinals Endstation. In der Abfahrt zum Ziel geriet die Davoserin in eine schlechte Postion und konnte auf der Zielgerade nicht mehr kontern.

Mit der Schwedin Linn Svahn setzte sich die beste Sprinterin der Gegenwart durch. Im Gesamtklassement führt weiterhin die Amerikanerin Jessie Diggins mit knapp einer Minute Vorsprung. (zap/sda)

Bild: keystone

Chris Baltisberger fällt für den Rest der Saison aus

Die ZSC Lions müssen für den Rest der Saison ohne Chris Baltisberger auskommen.

Der zweitbeste Torschütze der Zürcher zog sich am Freitag im Heimspiel gegen Biel (2:0) eine Spiralfraktur am Unterschenkel zu.

Baltisberger sammelte in den bisherigen 23 Meisterschaftsspielen 12 Skorerpunkte. Mehr als seine neun Tore erzielte in den Reihen der ZSC Lions nur Denis Hollenstein. (zap/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter