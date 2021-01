Sport

Sport-News

Sport-News: Fischers Union schafft Überraschung gegen Leverkusen



Sport-News

Fischers Union überrascht auch Leverkusen +++ Lazio düpiert die Roma im Derby

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lazio düpiert die Roma im Derby

Lazio Rom hat im Derby gegen die AS Roma einen prestigeträchtigen Sieg gefeiert. Dank einem 3:0 verhinderte das Team von Simone Inzaghi, dass der Erzrivale nach Punkten zum Tabellenzweiten Inter Mailand aufschliessen konnte.

Topskorer und Captain Ciro Immobile brachte sein Team nach einer Viertelstunde auf Kurs, zum Mann des Spiels avancierte allerdings Teamkollege Luis Alberto. Der 28-jährige Spanier traf im Derby doppelt. Ein erstes Mal war Alberto in der 23. Minute erfolgreich, in der 67. Minute entschied der Mittelfeldspieler die Partie mit seinem zweiten Tor vorzeitig.

Während Lazio den dritten Sieg in Folge feierte, droht die Roma nach dem zweiten sieglosen Spiel in Serie aus den Champions-League-Startplätzen zu rutschen. Sowohl Juventus Turin als auch Remo Freuler mit Atalanta Bergamo können mit Siegen am Sonntag an den Römern vorbeiziehen.

Lazio Rom - AS Roma 3:0 (2:0)

Tore: 15. Immobile 1:0. 23. Alberto 2:0. 67. Alberto 3:0. (pre/sda)

Union überrascht auch Leverkusen

Im unverhofften Bundesliga-Spitzenduell überraschte das von Urs Fischer trainierte Union Berlin auch Bayer Leverkusen. und gewann dank eines späten Treffers mit 1:0. Das Duell der eigentlich offensivstarken Bundesligisten lief auf ein torloses Remis hinaus, als Christian Teuchert das Heimteam zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erlöste. Der 24-jährige Angreifer traf nach starkem Steilpass von Christopher Lenz mit etwas Glück via Oberschenkel von Bayer-Keeper Lukas Hradecky zum entscheidenden Tor. Dennoch war der Sieg der Berliner, die das sechste Ligaspiel in Folge ohne Niederlage blieben und auf den 4. Rang vorstiessen, verdient.

Union überliess zwar dem Gast aus Leverkusen wie erwartet oft den Ball, setzte mit schnellen Gegenstössen aber gefährliche Nadelstiche. Die beste Chance für die Berliner vergab der spätere Matchwinner Teuchert fünf Minuten nach der Pause, als er den Ball an den Pfosten schoss. Leverkusen, das mit einem Sieg bis auf einen Zähler an die Bayern hätte heranrücken können, rutscht derweil weiter in eine Mini-Krise. Die Niederlage in Berlin war für die Mannschaft von Peter Bosz das vierte sieglose Meisterschaftsspiel in Folge. Am Samstag droht Borussia Dortmund Bayer als Tabellen-3. abzulösen.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Tor: 88. Teuchert 1:0. (pre/sda)

Servette muss in Quarantäne

Nach mehreren Coronavirus-Infektionen kann Servette die Super-League-Saison nicht planmässig aufnehmen. Der Genfer Kantonsarzt verordnet für das gesamte Genfer Team eine Quarantäne bis zum 26. Januar. Damit wird das Team von Trainer Alain Geiger die Spiele gegen St. Gallen (24. Januar) und Lugano (28. Januar) nicht austragen können. Der Genfer Fussballklub muss bereits zum zweiten Mal in Quarantäne. Ein erstes Mal hatte der Kantonsarzt diese Massnahme im Oktober verordnet. (pre/sda)

⚠️ Le Servette FC en 𝗾𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲.



A la suite de l’apparition de plusieurs cas de Covid au sein de son vestiaire, le Servette FC a été placé en quarantaine.



Plus d'infos 👉 https://t.co/cSdzqIw9wX pic.twitter.com/o7TzwEHZv2 — Servette FC (@ServetteFC) January 15, 2021

Taulant Xhaka muss unters Messer

Taulant Xhaka dürfte beim FC Basel für den Rest der Saison ausfallen. Der 29-Jährige wird Anfang Februar am Innenband operiert. Der Bruder von Granit Xhaka hatte sich die Verletzung vor fünf Monaten in den Viertelfinals der Europa League gegen Schachtar Donezk zugezogen. Der Mittelfeldspieler hatte ursprünglich geplant, den Teilriss des Innenbandes ohne operativen Eingriff ausheilen zu lassen. Die Genesung verlief aber nicht wie gewünscht. (pre/sda)

🏥 Taulant Xhaka muss am Innenband operiert werden. Er wird Anfang Februar operiert. Der 29-Jährige verpasst somit höchstwahrscheinlich den Rest der aktuellen Saison 2020/2021.



Wir wünschen dir eine rasche Genesung, Tauli! 🙏🏼 #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/NruPznFyma — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 15, 2021

Rooney tritt endgültig zurück

Wayne Rooney beendet per sofort seine Aktivkarriere. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft wird sich künftig vollumfänglich auf die Aufgabe als Chefcoach von Derby County konzentrieren, wie der Klub mitteilte.

Rooney unterschrieb beim englischen Zweitligisten einen über zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag bis im Sommer 2023. Der langjährige Stürmer von Manchester United hatte seit der Entlassung von Phillip Cocu im letztem November beim aktuellen Tabellenletzten der Championship als Interimstrainer fungiert. Seinen letzten Ernstkampf bestritt Rooney am 25. November beim 0:3 gegen Middlesbrough.

Für England absolvierte Rooney 120 Länderspiele und erzielte dabei 53 Tore. Mit Manchester United wurde er zwischen 2007 und 2013 fünf Mal englischer Meister und gewann 2008 die Champions League. (pre/sda)

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Weiteres Lausanne-Spiel verschoben

Aufgrund der aussergewöhnlich langen Quarantäne-Dauer muss ein weiteres Spiel des Lausanne HC in der National League verschoben werden. Die Liga wird die für den nächsten Dienstag in Davos geplante Auswärtspartie der Waadtländer neu ansetzen, nachdem die Quarantäne für die gesamte Lausanner Mannschaft um vier auf 14 Tage verlängert wurde. In der Equipe von Trainer Craig MacTavish, die voraussichtlich erst am Montag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen kann, wurden insgesamt zehn Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet.

Der HC Davos reist stattdessen am kommenden Dienstag nach Biel. Die Begegnung wurde um zehn Tage vorgezogen. (zap/sda)

Bild: keystone

Biel fordert Sanktionen gegen Phil Baltisberger

Der EHC Biel fordert eine Sanktionierung von Phil Baltisberger. Der Verteidiger der ZSC Lions hatte im Meisterschaftsspiel vom 8. Januar Biels Mike Künzle bei einem Check verletzt, der vom Verband zuständige Einzelrichter sah jedoch davon ab, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Gegen dieses Urteil hat der EHC Biel beim Verbandssportgericht nun Berufung eingelegt.

Künzle konnte die Partie im Hallenstadion nach der besagten Szene nicht zu Ende spielen und verpasste dadurch am vergangenen Sonntag auch das Heimspiel gegen Servette. Er feierte jedoch am letzten Dienstag beim 4:0-Sieg gegen die SCL Tigers mit einem Tor und Assist ein erfolgreiches Comeback. Dabei trug er ein Vollplexi. (abu/sda)

Bild: keystone

Todesfall an der Rallye Dakar

Die Rallye Dakar verzeichnete am Schlusstag einen Todesfall. Der französische Amateur Pierre Cherpin erlag am Freitag den Folgen seines Unfalls in der 7. Etappe vom 10. Januar. Der 52-Jährige hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen und befand sich nach einer Not-Operation im künstlichen Koma. Er starb auf dem Rücktransport nach Frankreich in ein Spital in Lille.

Cherpin, der zum vierten Mal teilnahm, ist der erste Todesfall an der diesjährigen Austragung des prestigeträchtigen Mehretappenrennens. Im Vorjahr hatte der Portugiese Paulo Gonçalves seine Teilnahme mit dem Leben bezahlt. (zap/sda/afp)

Bild: keystone

Crystal Palace bremst Arsenal aus

Nach vier Pflichtspielsiegen wurde der Zwischensprint von Arsenal und Granit Xhaka etwas gebremst. Im Spiel der 18. Runde der Premier League blieben die Gunners zuhause gegen Crystal Palace beim 0:0 ohne Gegentor und Sieg.

Arsenal, bei dem Xhaka durchspielte, tat sich gegen das Team des ehemaligen Schweizer Nationalcoach Roy Hodgson wie zuletzt immer schwer. Von den letzten fünf Duellen gegen den Stadtrivalen konnten die Gunners keines gewinnen, zum vierten Mal teilten sich die beiden Teams am Donnerstag die Punkte. (sda)

Bild: keystone

Superstar Harden verlässt die Rockets

Der Wechsel von NBA-Superstar James Harden zu den Brooklyn Nets ist perfekt. Der 31-jährige Harden wird wie von ihm forciert ab sofort nicht mehr für die Houston Rockets in der NBA tätig sein.

In New York wird der Olympiasieger mit dem auffälligen Bart unter dem ehemaligen NBA-Star Steve Nash und zusammen mit Kevin Durant und Kyrie Irving spielen. Die Nets dürften durch Hardens Zuzug zu einem der härtesten Konkurrenten des aktuellen Champions Los Angeles Lakers aufsteigen. (sda/dpa)

Bild: keystone

Murray nach positivem Test in Quarantäne

Andy Murray muss um die Teilnahme am Australian Open bangen. Der Schotte befindet sich gemäss britischen Medien nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Murray ist symptomfrei und hofft deshalb, die Reise nach Melbourne innert nützlicher Frist antreten zu können.

Weil sich die Spielerinnen und Spieler nach Ankunft in Australien für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen, könnte die Zeit für Murray knapp werden. Für das am Montag, 8. Februar, beginnende Grand-Slam-Turnier hat er von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten. (pre/sda)

Bild: keystone

Ammann springt im Continental Cup

Der ausser Form geratene Simon Ammann verzichtet nach Titisee-Neustadt auch auf die Springen am kommenden Wochenende in Zakopane. Der vierfache Olympiasieger stösst dafür am Samstag und Sonntag beim Continental Cup in Innsbruck vom Balken ab. In der zweithöchsten Wettkampfserie will der Toggenburger wieder den Anschluss finden. Diesen Winter hat er noch keinen einzigen Weltcuppunkt geholt.

In Zakopane steht am Samstag zunächst ein Teamwettkampf im Programm. Die Schweizer Farben vertreten in Polen Gregor Deschwanden, Dominik Peter, Andreas Schuler und Sandro Hauswirth. (pre/sda)

Bild: keystone

Sbisa steckt noch in Quarantäne

Luca Sbisa konnte im ersten Spiel der neuen NHL-Saison bei den Nashville Predators nicht mittun. Der Zuger Verteidiger befindet nach seinem in dieser Woche vollzogenen Wechsel von den Winnipeg Jets in Quarantäne. Nashville spielte in der Nacht auf Freitag zuhause gegen die Columbus Blue Jackets. (pre/sda)

Bild: FR51399 AP

Zwei Corona-Fälle bei der Handball-Nati

Das Schweizer Nationalteam reist ohne Jonas Schelker und Luka Maros nach Ägypten an die WM. Die beiden Spieler sind am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Schelker und Maros, die wie alle anderen Delegationsmitglieder bis zum Bekanntwerden der Testergebnisse isoliert waren, reisten vor dem Beginn des Zusammenzugs ab. Das Duo von Kadetten Schaffhausen zeigt keine Symptome. Ein weiterer Test am Donnerstag soll Klarheit bringen. (pre/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter