Sport-News: Henri Laaksonen fehlt noch ein Sieg fürs Australian Open



Laaksonen fehlt noch ein Sieg +++ NHL-Saison mit Openair-Spielen am Lake Tahoe

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Laaksonen fehlt noch ein Sieg

In der in Doha und Dubai ausgetragenen Qualifikation für das Australian Open hat Henri Laaksonen die dritte und letzte Runde erreicht. Der 28-jährige Schaffhauser bezwang den Kanadier Steven Diez 2:6, 6:4, 6:2. Im Match um den Einzug ins Haupttableau von Melbourne trifft Laaksonen auf den 22-jährigen Kroaten Borna Gojo, die Nummer 223 der Weltrangliste. Laaksonen ist um 90 Positionen besser klassiert.

Marc-Andrea Hüsler schied derweil in der 2. Qualifikationsrunde aus. Der Zürcher gewann gegen den Schweden Elias Ymer der Startsatz 6:1, bevor er die weiteren Sätze 3:6 und 2:6 verlor. (pre/sda)

#AusOpen qualies: Henri #Laaksonen through to the final rd, plays B. Gojo (ATP 223) for a spot in the MD 💪🏻✊🏻 Out, however, for Marc-Andrea #Huesler vs E. Ymer #SupportTheSwiss pic.twitter.com/OpSs5CuMnn — Swiss Tennis (@swiss_tennis) January 12, 2021

Philadelphia trennt sich von Super-Bowl-Trainer Pederson

Die Philadelphia Eagles haben sich nach fünf Jahren von Cheftrainer Doug Pederson getrennt. Pederson führte Philadelphia in den fünf Saisons in der National Football League dreimal in die Playoffs und 2018 zum einzigen Super-Bowl-Sieg der Klubgeschichte.

In dieser Saison enttäuschten die Eagles in der schwächsten Division, der NFC East, mit nur 4 Siegen in 16 Spielen. (zap/sda)

Bild: keystone

NHL-Saison mit Openair-Spielen am Lake Tahoe

Die NHL wird in der am Mittwoch beginnenden Saison nun doch Freiluftspiele abhalten. Die Liga gab bekannt, dass im Februar zwei Spiele auf dem Edgewood Golf Course am Südufer des Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien stattfinden wird.

Dabei sollen am 20. Februar die Colorado Avalanche auf die Vegas Golden Knights treffen, am Tag darauf die Boston Bruins auf die Philadelphia Flyers. Beide Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden. (sda/dpa)

Christian Binggeli gibt Präsidium bei Xamax ab

Am Ende der laufenden Saison wird Christian Binggeli als Präsident des Challenge-League-Klubs Neuchâtel Xamax zurücktreten, wie die regionale Neuenburger Zeitung «Arcinfo» berichtet.

Binggeli, der das Präsidium 2012 nach der Misswirtschaft des tschetschenischen Hauptaktionärs Bulat Tschagajew übernahm, kandidiert im März dieses Jahres für die Exekutive seiner Waadtländer Wohngemeinde Echandens. Er werde die Leitung von Xamax jedoch auch dann abgeben, wenn er nicht in der Gemeinderat gewählt werden sollte. (zap/sda)

Bild: keystone

Atlanta Hawks beenden Niederlagenserie

Nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen sind die Atlanta Hawks in der NBA zum Erfolg zurückgekehrt. Die Hawks bezwangen daheim die Philadelphia 76ers 112:94. Clint Capela trug zum Sieg, nach dem Atlanta nunmehr eine ausgeglichene Bilanz vorweist, 12 Punkte und 11 Rebounds bei. Es war im achten Saisonspiel des Genfers bereits das vierte Double-Double.

Bis zum Ende der dritten Spielviertels erarbeiteten sich die Hawks einen Vorsprung von 32 Punkten, sodass sie das letzte Viertel ohne Konsequenzen klar dem Gegner überlassen durften. (zap/sda)

Bild: keystone

Belichick verzichtet auf Auszeichnung durch Trump

Der legendäre Football-Trainer Bill Belichick von den New England Patriots verzichtet auf die Auszeichnung mit der Freiheitsmedaille durch den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Das geht aus einer am Montag (Ortszeit) verbreiteten Stellungnahme des 68-Jährigen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die «Presidential Medal of Freedom» ist die höchste zivile Auszeichnung der USA. Trump wollte Belichick laut US-Medienberichten am Donnerstag ehren.

Belichick begründete seinen Verzicht auf die Auszeichnung mit dem Sturm auf das Kapitol. Nach den «tragischen Ereignissen der vergangenen Woche» sei die Entscheidung getroffen worden, auf die geplante Ehrung zu verzichten, schrieb Belichick, der als Freund Trumps gilt und ihn im Wahlkampf 2016 durch einen Brief unterstützte.

Belichick schrieb weiter, dass eine der bereicherndsten Erfahrungen seiner Trainerlaufbahn gewesen sei zu erleben, wie im vergangenen Jahr «Gespräche über soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte in den Vordergrund rückten und zu Taten wurden». Diese Bemühungen fortzusetzen und dabei «den Menschen, dem Team und dem Land, die ich liebe, treu zu bleiben, wiegt schwerer als jede individuelle Auszeichnung». (pre/sda)

Bild: keystone

Celtic ohne 14 Spieler und Trainerduo

Celtic Glasgow musste im Heimspiel gegen Hibernian auf 14 Spieler der ersten Mannschaft – darunter der Schweizer Albian Ajeti – verzichten, die sich coronabedingt isolieren mussten. Prompt reichte es nur zu einem 1:1.

Nach Angaben des schottischen Meisters war der französische Profi Christopher Jullien nach der Rückkehr aus einem Trainingslager in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden. 13 weitere Spieler sowie Trainer Neil Lennon und sein Assistent John Kennedy wurden als «enge Kontakte» von Jullien eingestuft und mussten sich deshalb vorsichtshalber in Quarantäne begeben.

Alle Betroffenen werden Celtic auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Livingston fehlen. Die Grün-Weissen streben ihren zehnten Meistertitel in Folge an, weisen aber – bei drei Spielen weniger – bereits 21 Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen Rangers auf. (pre/sda)

Celtic Football Club Statement. https://t.co/mvvGWaGObh — Celtic Football Club (@CelticFC) January 11, 2021

Vancouver setzt Bärtschi auf Waiver-Liste

Der Schweizer Stürmer Sven Bärtschi wird von den Vancouver Canucks zusammen mit fünf anderen Spielern auf die Waiver-Liste gesetzt. Damit haben die anderen Teams der NHL 24 Stunden lang die Möglichkeit, den Vertrag des 28-jährigen Oberaargauers zu gleichen Konditionen zu übernehmen. Geschieht dies nicht, dürfte er in die AHL geschickt werden.

Bereits in der letzten Saison kam Bärtschi in der NHL nur zu sechs Einsätzen und spielte grösstenteils bei den Utica Comets in der AHL. Sein Dreijahresvertrag mit Vancouver läuft diesen Sommer aus. Der verspätete Saisonstart der NHL erfolgt für die Canucks am Mittwoch in Edmonton. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Riat für sieben Spiele gesperrt

Damien Riat von Genève-Servette wird für seinen Bandencheck gegen Lugano-Verteidiger Elia Riva vom vergangenen Freitag für sieben Spiele gesperrt. Ausserdem wird er mit 6000 Franken gebüsst. Riat beförderte seinen Gegenspieler bereits in der 1. Minute kopfvoran in die Bande. Dieser konnte das Eis auf wackligen Beinen zwar selbst verlassen, musste aber dennoch ins Spital eingewiesen werden. Eine Spielsperre hat Riat bereits abgesessen. (pre)

🏒⚪⚫ Dopo soli 38" Damien Riat si è reso protagonista di questo brutto intervento ai danni di Elia Riva. Il difensore bianconero, uscito malconcio, è andato in ospedale ma è cosciente e muove tutti gli arti#HCLugano #NLA #RSISport pic.twitter.com/jkLW2yGXgz — Sport RSI (@RSIsport) January 8, 2021

Auch zweiter Corona-Test bei Fernandes positiv

Beim zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getesteten Mainzer Bundesliga-Profi Edimilson Fernandes laufen weiter die Untersuchungen mit dem Fokus auf Antikörper. Der 24-jährige Schweizer Internationale war bereits im Spätsommer 2020 positiv getestet worden, dies wiederholte sich am vergangenen Freitag vor der Partie des Abstiegskandidaten gegen Eintracht Frankfurt.

Fernandes wurde unmittelbar nach dem Befund vom Freitag nochmals positiv getestet. Die Erkenntnisse und Ergebnisse nach dieser seltenen zweiten Erkrankung innerhalb weniger Monate sollen medizinisch ausgewertet und fachlich beurteilt werden, sobald sie feststehen. (pre/sda)

Bild: keystone

EVZ verpflichtet Amerikaner Shore

Der EV Zug hat auf die Rückkehr von Ryan McLeod zu den Edmonton Oilers und die Verletzung von Calvin Thürkauf mit der Verfplichtung des Amerikaners Nick Shore reagiert.

Der 28-jährige Center, der auf 299 NHL-Partien mit den Los Angeles Kings, den Toronto Maple Leafs und den Winnipeg Jets zurückblickt, unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison. Wann er erstmals für den EVZ aufläuft, ist noch offen. Derzeit befindet er sich in einer vorläufigen Quarantäne. (abu/sda)

Nach der Abreise von Ryan McLeod und dem Ausfall von Calvin Thürkauf hat der #EVZ auf der Center-Position einen Ersatz mit viel NHL-Erfahrung gefunden: Nick Shore wird bis zum Ende der Saison verpflichtet.



📰 Zur News 👉 https://t.co/OLBgTVzVxk#EISteam #zämefürzug pic.twitter.com/61BDc4owjQ — EVZ (@official_EVZ) January 11, 2021

FIFA-Präsident Infantino eckt mit Lob für Saudi-Arabien an

Gianni Infantino hat mit einem Auftritt in einem Werbevideo für Saudi-Arabien für Entrüstung gesorgt. Der Präsident des Fussball-Weltverbandes spricht in dem Video, das anlässlich seines Besuchs vor Ort gedreht wurde, von «grossen Fortschritten» des Landes. Scharf kritisiert wird Infantino für seinen Auftritt von Medien und Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International bezeichnete Infantinos Lob als «schwer zu ertragen».

Saudi-Arabien geriet zuletzt immer wieder durch brutale Unterdrückung von Kritikern in die Schlagzeilen. Zudem lässt der Wüstenstaat als letztes Land der Welt noch Menschen enthaupten. (abu/sda)

Bild: keystone

Haas verpasst Saisonstart mit Edmonton

Gaëtan Haas verpasst den Saisonstart mit den Edmonton Oilers in der NHL. Der Schweizer Nationalstürmer wurde bei seiner Ankunft in Nordamerika am 28. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet und konnte erst am letzten Freitag die Isolation verlassen.

Die Oilers empfangen in der Nacht auf Donnerstag die Vancouver Canucks. Erst einen Tag zuvor darf Haas aufs Eis zurückkehren. Gegenüber «Le Journal du Jura» berichtete der Bieler von starken Kopfschmerzen, Energielosigkeit und Müdigkeit während der Erkrankung. (abu/sda)

Bild: AP

