Houston-Star Harden vor Wechsel nach Brooklyn +++ Senn und Kuraschew in der «Taxi Squad»

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Houston-Star Harden vor Wechsel nach Brooklyn

NBA-Star James Harden scheint sich seinen seit Monaten geäusserten Wunsch nach einem Transfer erfüllen zu können. Gemäss Medienberichten wechselt der achtfache Allstar und MVP von 2018 von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets.

In Texas hatte der 31-Jährige mit dem markanten Bart vergeblich versucht, einen NBA-Meistertitel zu erringen und war zunehmend frustriert mit dem Misserfolg seines Teams. Am Dienstag hatte er sich öffentlich so deutlich wie nie zuvor geäussert. «Diese Situation ist verrückt, und die Probleme können nicht gelöst werden», sagte er nach der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers. Die Rockets seien zu schwach.

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn würde er nun mit Kevin Durant und Kyrie Irving zwei weitere Ausnahmekönner als Teamkollegen erhalten. (zap/sda/afp)

Bild: keystone

Senn und Kuraschew in der «Taxi Squad»

Vor dem Start in die NHL-Saison wurden Goalie Gilles Senn (New Jersey Devils) und Stürmer Philipp Kuraschew (Chicago Blackhawks) von ihren Teams in die «Taxi Squad» versetzt. Das sind vier bis sechs Reservespieler in jedem Team, die mit der NHL-Mannschaft trainieren und kurzfristig aktiviert werden können - vor allem bei Ausfällen wegen positiver Coronatests.

Yannick Weber schaffte es hingegen nicht, sich bei den Nashville Predators für einen Vertrag aufzudrängen. Er hatte zuletzt mittrainiert, wurde nun aber freigestellt. Seine Zukunft ist damit offen. (zap/sda)

Bild: keystone

Sierre stoppt die Aufholjagd von Ajoie

Fünf Mal hatte Ajoie seit seiner zweiten Quarantäne gewonnen, doch zuhause gegen Sierre riss die Erfolgsserie. Die Walliser fügten den Jurassiern mit 5:3 die erste Niederlage im neuen Jahr zu.

Bis zur 48. Minute führte Ajoie, das ein wahres Mammutprogramm absolviert, um seinen Spielerückstand aufzuholen, mit 3:2, ehe die Kräfte schwanden. Noch immer weist das Team von Coach Gary Sheehan aber den besten Punkteschnitt der Swiss League auf. Sierre schloss mit dem Sieg zum drittplatzierten Ajoie auf, hat aber sechs Partien mehr bestritten. (zap/sda)

Vierter Sieg in Folge für Manchester City

Manchester City näherte sich mit dem vierten Sieg in Folge weiter den vordersten Rängen in der Premier League. Nach Verlustpunkten ist die Mannschaft von Pep Guardiola nach dem 1:0-Heimsieg gegen Brighton auf dem 2. Platz hinter Stadtrivale Manchester United.

Dem 20-jährigen Phil Foden gelang kurz vor der Pause nach Vorlage von Kevin de Bruyne der einzige Treffer. Nach der Pause vergab Manchester City diverse Möglichkeiten zum zweiten Tor: Bernardo Silva traf nur die Latte, und Raheem Sterling scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Penalty, den er übers Tor schoss. Bei Brighton blieb der frühere Lausanner Andi Zeqiri 90 Minuten auf der Ersatzbank. (zap/sda)

Thiems Coach Massu mit positivem Coronatest

Nicolas Massu, Trainer des US-Open-Champions Dominic Thiem, kann vorerst nicht nach Australien reisen.

Der Chilene lieferte einen positiven Corona-Test ab, weshalb der Österreicher in Australien bis auf Weiteres von Wolfgang Thiem betreut wird. «Ich hoffe, dass Nicolas so schnell wie möglich nachkommen kann», sagte der Vater von Dominic Thiem.

Thiem junior und senior flogen am Mittwoch nach Adelaide, wo sie ihre Corona-Quarantäne verbringen. Am 29. oder 30. Januar geht es weiter nach Melbourne, dort beginnt am 8. Februar das Australian Open. (zap/sda/apa)

Bild: keystone

Zwei Tore von Bajrami reichten Empoli nicht

Der ehemalige Grasshopper Nedim Bajrami traf für den italienischen Zweitligisten Empoli im Cup-Achtelfinal gegen Napoli mit zwei Weitschüssen, die via Pfosten ins Tor gingen. Trotz der beiden schönen Tore des Schweizer U21-Internationalen zum 1:1 (33.) und zum 2:2 (68.) reichte es den Toskanern nicht zum Coup: Napoli gewann mit 3:2.

Für Empoli stand mit Nicolas Haas noch ein zweiter Schweizer in der Startformation. (zap/sda)

Meisterschaftsabbruch in der MSL

Nach dem Entscheid des Bundesrates, die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis Ende Februar zu verlängern, wurden die Eishockey-Meisterschaften der MySports League, der 1. Liga und der zweithöchsten Frauen-Liga abgebrochen.

Ende Dezember hatte die zuständige Regio League entschieden, für die nun abgebrochenen Meisterschaften den 20. Februar als spätmöglichsten Zeitpunkt für die Fortsetzung anzusetzen. Nun sind diese Fristen nicht mehr einzuhalten.

Von den bundesrätlichen Massnahmen nicht betroffen sind weiterhin die Profibetriebe der National League und Swiss League, die höchsten Juniorenligen auf U20- und U17-Stufe sowie die höchste Frauen-Liga. Die Meisterschaften der unteren Ligen der Regio League und der Senioren waren bereits Ende letzten Jahres abgebrochen worden. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Weitere Sperren gegen Genève-Servette

Genève-Servette muss am Freitag daheim gegen die ZSC Lions gleich auf vier gesperrte Spieler verzichten. Nachdem eben Damien Riat wegen eines Bandenchecks mit sieben Spielsperren bestraft worden ist, müssen nun auch Linus Omark, John Fritsche und Henrik Tömmernes für eine Partie aussetzen.

Das Trio kassierte je eine Spielsperre für sein Verhalten im Match vom Dienstag gegen Ambri-Piotta (0:2). Omark büsst für einen Check gegen den Kopf von Brian Flynn, Tömmernes für die zweite Spieldauerdisziplinarstrafe der Saison und Fritsche für seinen Beitrag zur Massenschlägerei nach der Schlusssirene. (abu/sda)

La fin du match d'hier soir entre le @HCAP1937 et le @officialGSHC a été, pour le moins, musclée. Retour en images sur ce moment "à l'ancienne" ⤵️ pic.twitter.com/egp4BEhI8U — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 13, 2021

Lausanne bleibt in Quarantäne

Die Quarantäne für die gesamte Mannschaft des Lausanne HC wurde bis zum 17. Januar verlängert, weil inzwischen zehn Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Damit müssen zwei weitere Partien der Waadtländer, gegen Biel (15. Januar) und die SCL Tigers (17. Januar), verschoben werden. Die Ersatzdaten stehen noch nicht fest. Neu angesetzt wurden stattdessen die Spiele SCL Tigers – Biel (15. Januar anstatt 27. Februar) und SCL Tigers – Ambri-Piotta (19. anstatt 20. Januar). (abu/sda)

#COVIDUpdate



La quarantaine du @lausannehc est prolongée jusqu'au 17 janvier, deux autres matchs devront être reportés ; nouvelles dates pour deux matchs : https://t.co/1x7hLLtNmA



Zwei weitere Spiele von Lausanne sind verschoben; zwei neue Spieldaten: https://t.co/K3izR9btjk pic.twitter.com/tL4Iws3tQ0 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) January 13, 2021

Laaksonen zum zweiten Mal am Australian Open

Henri Laaksonen wird im Februar zum zweiten Mal nach 2019 das Australian Open bestreiten können. In der 3. Runde der Qualifikation siegte er gegen den Kroaten Borna Gojo 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:7). Im dritten Satz lag der 28-jährige Schaffhauser mit einem Break 4:5 und 0:30 zurück, ehe ihm im Tiebreak - gespielt wurde auf zehn Punkte - die vollständige Wende gelang. Die Männer trugen das Australian-Open-Qualifikationsturnier in Doha aus.

Laaksonen erreichte bei seinem Auftritt im Haupttableau des Australian Open in Melbourne 2019 die 2. Runde. Bislang hat er sechs Grand-Slam-Turniere bestritten. (abu/sda)

Vier Coronavirus-Fälle beim FC Luzern

Der FC Luzern hat nach eigenen Angaben vier Coronavirus-Fälle zu beklagen. Betroffen sind die Spieler Lucas Alves, Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub. Verteidiger Lucas Alves klagte am Montagabend über leichte Krankheitssymptome und begab sich umgehend in Isolation. Der am Dienstag durchgeführte Test fiel positiv aus.

Aufgrund dieses positiven Resultates veranlasste der Klub am Dienstagnachmittag eine zusätzliche Testserie bei allen Mitgliedern des Trainerstaffs sowie den Spielern der 1. Mannschaft. Der Trainingsbetrieb kann regulär fortgeführt werden. Das für den Mittwoch vorgesehene Testspiel gegen die Grasshoppers wurde abgesagt. (abu/sda)

Vier positive Coronafälle in der 1. Mannschaft. Die vier Spieler befinden sich nun in zehntägiger Isolation. Zudem ist das Testspiel von heute Nachmittag abgesagt! Alles dazu ➡️https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/YnX6enDlJy — FC Luzern (@FCL_1901) January 13, 2021

Milan siegt im Penaltyschiessen

Die AC Milan hat das Aus in den Achtelfinals des italienischen Cups in extremis abgewendet. Der Leader der Serie A setzte sich zuhause gegen den Ligakonkurrenten FC Torino 5:4 im Penaltyschiessen durch. Aus dem Spiel heraus waren 120 Minuten lang keine Tore gefallen. Vom Penaltypunkt scheiterte einzig Torinos vierter Schütze Tomas Rincon. (ram/sda)

Bild: keystone

Kloten gewinnt Spitzenkampf

Aufstiegsaspirant Kloten setzte im Spitzenkampf auswärts gegen Langenthal mit dem 4:0-Sieg ein Ausrufezeichen und führt die Tabelle der Swiss League nun mit sechs Punkten Vorsprung an. Schon nach dem ersten Drittel lagen die Klotener dank Treffern von Juraj Simek und Fabian Ganz 2:0 in Führung, bereits kurz nach Spielmitte und dem zweiten Powerplay-Treffer durch Ramon Knellwolf war die Partie entschieden.

Heimsiege feierten Visp (5:3 gegen die EVZ Academy) und La Chaux-de-Fonds (4:1 gegen Olten). Das Spiel im Neuenburger Jura begann wegen der starken Schneefälle erst um 21 Uhr. Die Biasca Ticino Rockets setzten sich in Winterthur 2:1 durch. (ram/sda)

Leverkusen wirft Frankfurt aus Pokal

Zehn Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga musste Eintracht Frankfurt im Pokal die Revanche hinnehmen. Nach einer halben Stunde glich Lucas Alario per Handspenalty den frühen Rückstand durch Amin Younes aus, in der zweiten Halbzeit trafen Edmond Tapsoba und zweimal Moussa Diaby zum 4:1-Sieg der «Werkself».

Bei den Frankfurtern fiel Djibril Sow wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes kurzfristig aus. Steven Zuber wurde nach 29 Minuten für den verletzten Younes eingewechselt. In den Achtelfinal muss Leverkusen Anfang Februar zum Regionalligisten Rot-Weiss Essen. (ram/sda)

Bild: keystone

Schweiz an der Handball-WM

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft schafft es über Umwege doch noch an die WM (13. bis 31. Januar) in Ägypten. Nach dem Rückzug des US-Teams, das wegen zahlreicher Coronavirus-Fälle Forfait geben musste, kommt die Schweiz im Teilnehmerfeld der 32 Mannschaften zum Handkuss.

Vor den Amerikanern hatte bereits das tschechische Nationalteam wegen Coronavirus-Infektionen seinen Rückzug bekannt gegeben und das Feld den ebenfalls nachrückenden Nordmazedoniern überlassen. Das Schweizer Team von Nationalcoach Michael Suter wird in Gruppe E auf Norwegen, Österreich und Frankreich treffen. (ram/sda)

Bild: keystone

Ex-Kloten-Boss Bircher muss ins Gefängnis

Nach jahrelangen Untersuchungen wird am Mittwoch vor dem Zürcher Bezirksgericht der Fall Jürg Bircher verhandelt. Gegen den früheren Präsidenten der Kloten Flyers war wegen Vermögensdelikten ermittelt worden.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, ist Bircher geständig, er habe sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Anklage im abgekürzten Verfahren geeinigt. Er kassiert eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten teilbedingt, sechs davon werden vollzogen. Innert kürzester Zeit hatte Bircher den Klub an die Wand gefahren, 2012 war ein Schaden von 11 Millionen Franken festgestellt worden. (ram)

Bild: KEYSTONE

