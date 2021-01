Sport

Sport-News: Jessie Diggins gewinnt die Tour de Ski



Jessie Diggins triumphiert als erste Nicht-Europäerin +++ Brady führt Bucs in die 2. Runde

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jessie Diggins triumphiert als erste Nicht-Europäerin

Jessie Diggins schreibt in der Tour de Ski Geschichte. Die Amerikanerin gewinnt als erste Nicht-Europäerin geschlechtsübergreifend die Tour de Ski.

Die 29-Jährige gab sich im Aufstieg zur Alpe Cermis keine Blösse und traf beim Massenstartrennen als Zweite im Ziel ein. Den Tagessieg sicherte sich derweil Ebba Andersson. Die Schwedin feierte beim legendären Event ihren ersten Weltcupsieg und stiess in der Overall-Wertung hinter der Russin Julia Stupak noch in den 3. Rang vor.

Nadine Fähndrich verteidigte ihren 11. Rang im Etappenrennen erfolgreich. Die Luzernerin büsste als Tages-16. im Anstieg mit 400 m Höhenunterschied 2:13 Minuten auf Andersson und 45 Sekunden auf einen Top-Ten-Platz ein. In der Gesamtwertung fehlten bloss 15 Sekunden zu den Top Ten. Laurien van der Graaff beendete die Tour de Ski auf Platz 35. (zap/sda)

Bild: keystone

Brady führt Bucs in die 2. Runde

Star-Quarterback Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum ersten Mal seit 18 Jahren in die zweite Runde der NFL-Playoffs geführt. Unter der Regie des sechsfachen Super-Bowl-Champions setzten sich die Bucs am Samstag gegen das Washington Football Team 31:23 durch. Brady kam auf zwei Touchdown-Pässe und ist nun mit 43 Jahren und 159 Tagen der älteste Quarterback, dem das in einem Playoff-Spiel gelungen ist. Der zuvor von George Blanda gehaltene Rekord bestand seit 1970.

Ebenfalls unter den letzten acht Teams stehen die Los Angeles Rams (30:20 gegen die Seattle Seahawks) und die Buffalo Bills (27:24 gegen die Indianapolis Colts). Für die Bills war es der erste Sieg in den Playoffs seit 25 Jahren.

Die NFL-Playoffs finden erstmals mit 14 (statt 12) Teams statt. Die beiden Besten der Conferences, Titelverteidiger Kansas City (AFC) und Green Bay (NFC), geniessen in der ersten Runde ein Freilos. Die 55. Super Bowl geht am 7. Februar in Tampa, Florida, über die Bühne. (sda/dpa)

Bild: keystone

Atlantas Niederlagenserie reisst nicht ab

Die Atlanta Hawks gelangen nach einem guten Saisonstart in der NBA zusehends unter Druck. Die Mannschaft mit dem Schweizer Clint Capela verliert beim 105:113 auswärts gegen die Charlotte Hornets bereits zum vierten Mal in Folge.

Capela verzeichnete auch bei seinem sechsten Einsatz in dieser Saison Rebounds im zweistelligen Bereich, diesmal deren 13. Dazu verbuchte der Genfer sieben Punkte.

Die Geschichte des Spiels schrieb LaMelo Ball. Der erst 19-jährige NBA-Neuling in den Reihen der Hornets kam auf 22 Punkte, 12 Rebounds und 11 Vorlagen. Damit ist er der jüngste Spieler in der NBA-Geschichte, dem ein sogenanntes Triple-Double (zweistellige Werte in den wichtigsten Statistik-Kategorien) gelang.

Atlanta belegt mit einer Bilanz von 4 Siegen und 5 Niederlagen derzeit nur den 11. Rang in der Eastern Conference, die Playoffs sind das erklärte Ziel für die Franchise aus dem Bundesstaat Georgia. (sda)

Bild: keystone

PSG und Lille holen Lyon fast ein

Nach 19 Runden, nach der Hälfte des Pensums, liegt Leader Lyon in der französischen Meisterschaft nur noch je einen Punkt vor Paris Saint-Germain und Lille.

Lyon lag in Rennes nach 79 Minuten 0:2 zurück, holte aber mit einem Doppelschlag von Memphis Depay und Jason Denayer einen Punkt heraus. Paris Saint-Germain siegte daheim gegen Brest mit zwei späten Toren 3:0, während Lille in Nîmes ein 1:0 über die Zeit brachte. Dadurch konnten beide den Rückstand auf Lyon um zwei Punkte reduzieren.

PSGs 1:0 erzielte das italienische Toptalent Moise Kean nach einer guten Viertelstunde mit einem Kopfball-Abstauber. In der Folge hielten die Gäste den Match offen. Sie erspielten sich etwa gleich viele gute Chancen wie der Champions-League-Finalist. Erst nach der 80. Minute erzielten Mauro Icardi und Pablo Sarabia die weiteren Tore. (jaw/sda)

Das Tor durch Kean: Video: streamja

Ambri-Piotta verliert auch gegen Rapperswil-Jona

Zwei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 1:14 – die Rapperswil-Jona Lakers hätten kaum schlechter ins neue Jahr starten können. Im Heimspiel gegen Ambri-Piotta schossen sie sich im ersten Drittel mit vier Treffern den Frust von der Seele. Am Ende stand es 7:2 zu Gunsten der St. Galler.

Den Lakers gelang ein Traumstart: Nach 20 Sekunden zeichnete der amerikanische Captain Andrew Rowe für das 1:0 verantwortlich, 87 Sekunden später erhöhte Kevin Clark im Powerplay auf 2:0. Rowe war es auch, der 21 Sekunden vor der ersten Pause das 4:0 erzielte, wobei Ambris Verteidiger Cédric Hächler den Puck ablenkte.

Bild: keystone

Rowe gelang in seiner zweiten Saison im Dress der Rapperswiler der zweite Doppelpack. Schon in den ersten beiden Duellen gegen die Leventiner in der laufenden Meisterschaft hatte er reüssoert. Wie Rowe schoss auch Gian-Marco Wetter zwei Tore – das 3:0 (13.) und 5:1 (41.). Damit war der 20-Jährige gleich oft erfolgreich wie in seinen ersten 37 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Zudem hatte Wetter beim 7:2 von Roman Cervenka (58.) den Stock im Spiel. Cervenka hat nun wie Rowe viermal in der aktuellen Spielzeit gegen Ambri getroffen.

Die Lakers feierten den vierten Sieg in Serie in der National League gegen die Nordtessiner. Bei den Leventinern, die am Vorabend die ZSC Lions 2:1 nach Verlängerung bezwungen hatten, erzielte Julius Nättinen beim 1:4 (23.) sein 16. Tor in dieser Saison. (sda)

Messi brilliert bei Barça-Gala

Dem FC Barcelona ist in der Meisterschaft der Start ins neue Jahr vorzüglich geglückt. Der Tabellendritte siegte auswärts gegen Europa-League-Teilnehmer Granada 4:0. Es war im dritten Spiel 2021 der dritte Erfolg. Lionel Messi und Antoine Griezmann erzielten je zwei Tore. Der Argentinier ist mit nun elf Treffern erstmals alleiniger Leader im Torschützenklassement.

In der Tabelle liegt der FC Barcelona vorerst nur vier Punkte hinter Leader Atlético Madrid zurück. Allerdings haben die Katalanen drei Spiele mehr absolviert. Atlético war am Samstag spielfrei, weil die Partie zuhause gegen Athletic Bilbao wegen eines Wintereinbruchs hatte verschoben werden müssen.

Abgestürzt ist San Sebastian, das nach zehn Runden noch Leader war, von den letzten neun Spielen aber nur noch eines gewann. Nach dem 2:3 gegen den FC Sevilla ist San Sebastian nur noch auf Platz 6 klassiert. Matchwinner für Sevilla war der 23-jährige Marokkaner Youssef En-Nesyri, dem alle drei Tore gelangen.

Granada - FC Barcelona 0:4 (0:3)

Tore: 14. Griezmann 0:1. 35. Messi 0:2. 42. Messi 0:3. 63. Griezmann 0:4.

Bemerkung: 78. Rote Karte gegen Vallejo (Granada). (zap/sda)

Atalanta und Freuler mit 3. Sieg in Folge

Atalanta Bergamo rückt in der Serie A zumindest für eine Nacht in die Top 4 vor. Dank dem 4:1-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Benevento überholte das Team mit dem Schweizer Remo Freuler in der 17. Runde den Meister Juventus Turin, Napoli und Sassuolo. Die Entscheidung führte Atalanta mit drei Toren innerhalb von 17 Minuten nach der Pause herbei.

Der Erfolg in Benevento war der dritte in Serie. In den letzten sieben Spielen hat Atalanta 17 Punkte geholt und ist ungeschlagen geblieben.



Benevento - Atalanta Bergamo 1:4 (0:1)

Tore: 30. Ilicic 0:1. 50. Sau 1:1. 70. Toloi 1:2 71. Zapata 1:3. 86. Muriel 1:4. -

Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 88.).

Julie Zogg fährt knapp auf das Podest

Am alpinen Snowboard-Weltcup in Scuol sichert Julie Zogg der Schweizer Delegation im Parallel-Riesenslalom einen Podestplatz. Die 28-jährige Sarganserländerin fährt auf Rang 3.

In den Viertelfinals bezwang die Parallelslalom-Weltmeisterin Zogg sehr knapp die deutsche Selina Jörg, nach einer Niederlage im Halbfinal gegen die nachmalige Siegerin Sofia Nadyrschina aus Russland setzte sich Zogg im Run um Rang 3 abermals sehr knapp durch. Sie fuhr zwei Hundertstelsekunden vor der Österreicherin Claudia Riegler über die Linie. (zap/sda)

Bild: keystone

Halbfinal-Out für Nadine Fähndrich

Nadine Fähndrich musste beim Sprint im Val di Fiemme einen leichten Dämpfer hinnehmen. Die Weltcupsiegerin von Dresden schied in der vorletzten Etappe der Tour de Ski in den Halbfinals aus.

Für Laurien Van der Graaff, der Neuntbesten des Cut-Rennens, bedeuteten die Viertelfinals Endstation. In der Abfahrt zum Ziel geriet die Davoserin in eine schlechte Postion und konnte auf der Zielgerade nicht mehr kontern.

Mit der Schwedin Linn Svahn setzte sich die beste Sprinterin der Gegenwart durch. Im Gesamtklassement führt weiterhin die Amerikanerin Jessie Diggins mit knapp einer Minute Vorsprung. (zap/sda)

Bild: keystone

Chris Baltisberger fällt für den Rest der Saison aus

Die ZSC Lions müssen für den Rest der Saison ohne Chris Baltisberger auskommen.

Der zweitbeste Torschütze der Zürcher zog sich am Freitag im Heimspiel gegen Biel (2:0) eine Spiralfraktur am Unterschenkel zu.

Baltisberger sammelte in den bisherigen 23 Meisterschaftsspielen 12 Skorerpunkte. Mehr als seine neun Tore erzielte in den Reihen der ZSC Lions nur Denis Hollenstein. (zap/sda)

Marc Hirschi unterschreibt bei UAE Team Emirates

Marc Hirschi fährt in der kommenden Saison an der Seite von Tour-de-France Sieger Tadej Pogacar für das UAE Team Emirates. Der 22-jährige Berner unterschrieb mit dem Rennstall aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Dreijahresvertrag.

«Wir haben die gleichen Ziele. Das Team ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Ich freue mich, davon zu profitieren - für mein Team und für meine Karriere», liess sich Hirschi auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers zitieren. Erst vor wenigen Tagen hatte er den Vertrag mit seinem ehemaligen Rennstall Sunweb überraschend aufgelöst.

Mit der deutschen Equipe hatte Hirschi im letzten Jahr den Durchbruch an die Weltspitze geschafft. Nach der Corona-Pause überzeugte der frühere U23-Weltmeister an der Tour de France mit einem Etappensieg sowie zwei weiteren Top-3-Platzierungen, er gewann den Halbklassiker Flèche Wallone, wurde Zweiter beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und holte an der WM in Imola die Bronzemedaille im Strassenrennen.

Hirschi ist mit seinem neuen, vom Tessiner Mauro Gianetti geleiteten Team bereits im Trainingscamp in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort waren am Freitag alle Fahrer und Betreuer gegen das Coronavirus geimpft worden. (zap/sda)

Damien Riat und Trutmann gesperrt

Damien Riat von Servette und Dario Trutmann von den ZSC Lions sind vorsorglich für ein Spiel gesperrt worden. Riat wurde für einen Bandencheck gegen Elia Riva im Spiel gegen Lugano (5:2) bestraft, Trutmann für einen Stockschlag gegen Jason Fuchs in der Partie gegen Biel (2:0). Beide Spieler fehlen ihrer Mannschaft damit am Sonntag: Riat in Biel, Trutmann gegen die SCL Tigers. Im ordentlichen Verfahren könnten die Sperren noch verlängert werden. (viw/sda)

Bild: keystone

Die Stars isolieren sich in Adelaide

Rund 1270 Spieler und Begleiter werden Ende kommender Woche in Melbourne erwartet, um dort die vorgeschriebene Quarantäne vor dem Australian Open anzutreten. Weil aber die Hotelkapazitäten in der Stadt beschränkt sind, muss das Grand-Slam-Turnier 50 Spieler im 650 Kilometer entfernten Adelaide unterbringen. Dies erklärte Turnierchef Craig Tiley gegenüber «Tennis Channel».

Unter diesen 50 Spielern befinden sich auch jene acht, die am 29. Januar in Adelaide das Exhibition-Turnier bestreiten. Als Teilnehmer stehen bereits fest: Novak Djokovic, Dominic Thiem, Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep und Naomi Osaka. In Adelaide wird unmittelbar nach dem Australian Open auch ein WTA-Turnier stattfinden. (viw/sda/afp)

Bild: imago/Hasenkopf

Shaqiri glänzt nach Einwechslung als Vorbereiter

Xherdan Shaqiri hat sich beim 4:1-Sieg von Liverpool im FA-Cup über Aston Villa als Vorbereiter ausgezeichnet. Der Schweizer Internationale bereitete nach seiner Einwechslung die letzten beiden Tore der «Reds» vor.

Das Team von Jürgen Klopp tat sich gegen den durch die Coronavirus-Pandemie stark geschwächten Birminghamer Klub trotz eines Blitzstarts eine Stunde lang schwer. Sadio Mané brachte Liverpool bereits in der 4. Minute in Front, das Heimteam glich die Partie vier Minute vor der Pause aus.

Shaqiri, der unmittelbar nach Liverpools 2:1 durch Georginio Wijnaldum nach einer Stunde in die Partie kam, fügte sich unmittelbar als entscheidender Faktor ein. Binnen vier Minuten sorgte der Schweizer Internationale mit seinen Pässen auf Mané (63.) und Mohamed Salah (65.) für die vorzeitige Entscheidung. (pre/sda)

Seferovic führt Benfica bei Rückkehr zum Sieg

Haris Seferovic hat seine Coronavirus-Infektion offenbar gut überstanden. Der Schweizer Stürmer führte Benfica Lissabon bei seiner Rückkehr zum 2:0-Sieg im Meisterschaftsspiel gegen Tondela.

Seferovic, der nach der Abgabe des positiven Coronavirus-Tests im Dezember zwei Spiele verpasst hatte, erzielte nach einer Stunde das wegweisende 1:0. Der 28-Jährige traf nach guter Hereingabe von Darwin Nuñez aus rund fünf Metern. Für Seferovic war es im zehnten Meisterschaftseinsatz das siebte Tor für Benfica, womit er in der Torschützenliste auf den zweiten Platz vorrückte. (pre/sda)

Tanno startet mit Big-Air-Sieg in die Saison

Giulia Tanno startet perfekt in die Big-Air-Saison. Die Disziplinensiegerin der Vorsaison feierte beim Weltcup-Auftakt in Kreischberg den Sieg. Mit ihrem dritten und letzten Sprung verdrängte die 22-jährige Bündnerin beim Nacht-Event in der Steiermark Tess Ledeux aus Frankreich um einen Punkt noch vom ersten Platz. Dritte wurde die Estin Kelly Sildaru. Für Tanno ist es der zweite Weltcup-Triumph der Karriere, nachdem sie 2018 beim City-Event in Mönchengladbach hatte gewinnen können.

Während Tanno beim Auftakt zuoberst auf dem Podest landete, verpassten Kim Gubser (4.), Andri Ragettli (5.) und Colin Wili (7.) ein solches im Feld der Männer knapp. Der Sieg bei den Männern ging an den souveränen Norweger Birk Ruud. Der 20-Jährige sicherte sich seinen fünften Weltcupsieg mit fast vier Punkten Vorsprung auf den Franzosen Antoine Adelisse. Dritter wurde Oliwer Magnusson aus Schweden.

Wenig erfolgreich verlief der Abend der Freiburgerin Mathilde Gremaud. Die Olympia-Zweite im Slopestyle von Pyeongchang trat nach Stürzen in ihren ersten beiden Final-Versuchen gar nicht mehr zu einem dritten Versuch an und beendete den Wettkampf als Fünfte. (pre/sda)

bild: screenshot srf

Fähndrich bleibt auf Top-10-Kurs

Nadine Fähndrich behält sich die Option offen, die Tour de Ski in den Top 10 abzuschliessen. Die Luzernerin belegt im Val di Fiemme über 10 km in klassischer Technik mit Massenstart den 12. Rang. In der Overall-Wertung liegt die Schweizerin auf Position 13, der Rückstand zu Platz 10 beträgt bloss 25 Sekunden. Diese Differenz kann sie womöglich am Samstag im Sprint dank Bonussekunden wettmachen.

Das Rennen vom Freitag sorgte für grosse Änderungen im Gesamtklassement, da einige Top-Athletinnen schwächelten. Die bislang zweitklassierte Rosie Brennan aus den USA brach sogar ein und kam mit 2 Minuten Rückstand auf die Tagessiegerin Natalia Neprjajewa ins Ziel. Auch die Leaderin Jessie Diggins überzeugte mit Platz 9 keineswegs. Ihr Vorsprung auf die Russin Julia Stupak betragt noch 55 Sekunden. Zwischen der Schwedin Frida Karlsson auf Platz 3 und der Russin Tatiana Sorina auf Position 9 liegen bloss 45 Sekunden. (pre/sda)

Bild: keystone

11 von 851 SFL-Corona-Tests positiv

Die Swiss Football League (SFL) hat zu Jahresbeginn bei allen 20 Mannschaften der Super League und der Challenge League Corona-Tests durchführen lassen. Von den 851 Tests seien elf positiv ausgefallen. Die SFL schreibt von einem «erfreulichen Resultaten».

Betroffen sind gemäss der Mitteilung der Liga sieben Spieler und vier Betreuer. Nur zwei positive Fälle würden dieselbe Mannschaft betreffen. Damit könne die Vorbereitung auf die Meisterschaft in allen Klubs wie geplant umgesetzt werden.

Die zweite Hälfte der Saison wird am Sonntag, 17. Januar, mit dem Nachtragsspiel in der Super League zwischen Sion und Lugano aufgenommen. In den letzten Tagen stiegen die Klubs nach der kurzen Winterpause – die letzten Spiele vor den Feiertagen fanden am 23. Dezember statt – wieder ins Training ein. (pre/sda)

😷ℹ️ Die SFL organisierte zu Jahresbeginn für ihre 20 Klubs bei der Wiederaufnahme der Trainings kollektive Covid-19-Tests. Die Ergebnisse fielen mit nur elf positiven Fällen von 851 durchgeführten Tests erfreulich aus. pic.twitter.com/jFthPViEXZ — Swiss Football League (@News_SFL) January 8, 2021

Vier SCB-Spiele verschoben

Nach weiteren positiven Coronafällen muss der SC Bern wie erwartet auf Anordnung des Berner Kantonsarztes bis am 17. Januar wieder in Quarantäne. Aus diesem Grund müssen nach dem Spiel in Davos vom Donnerstag vier weitere Partien der National League verschoben werden: zweimal gegen Lugano, gegen Zug (12. Januar) und gegen die SCL Tigers. Der SCB muss bereits zum dritten Mal in dieser Saison in Quarantäne und weist mit 19 bereits jetzt am wenigsten ausgetragene Spiele aller Teams auf. (ram/sda)

Bild: keystone

Weger läuft in die Top 10

Benjamin Weger lief zum Auftakt der Biathlon-Wettkämpfe im deutschen Oberhof zum zweiten Mal in diesem Winter in die Top 10. Der bärtige Walliser lief beim Sprint über 10 km in den 9. Rang. Der 31-Jährige räumte alle Scheiben ab. Ein 4. Rang wie in Kontiolahti lag aber nicht drin. In der Loipe im Thüringer Wald hielt Weger bei kräfteraubenden Bedingungen nicht mit den Besten mit. Johannes Thingnes Bö feierte trotz einer Strafrunde vor seinem Bruder Tarjei Bö den 50. Weltcupsieg.

Weger büsste 56 Sekunden ein, das Podest verfehlte er um 35 Sekunden. Auf der Schlussrunde wurde er noch um drei Plätze durchgereicht. Jeremy Finello (50.) und Serafin Wiestner (54.) werden am Samstag am Ende des Feldes in die Verfolgung starten. Der gute Läufer Finello versagte im Stehend-Anschlag mit drei Fehlern. Zuvor hatte er in der Region von Weger um ein gutes Resultat gekämpft. (pre/sda)

Bild: keystone

Cologna rückt um einen Platz vor

Dario Cologna zeigte in der 6. Etappe der Tour de Ski eine gute Leistung. Der Bündner arbeitete sich im Val di Fiemme mit einem 12. Rang über 15 km in klassischer Technik mit Massenstart im Overall-Klassement auf Platz 6 vor. Der Rückstand auf das Tour-Podest beträgt neu noch 1:30 Minuten.

Einen Platz vor Cologna kam Roman Furger als Elfter ins Ziel. Auch Beda Klee als 14. und Jonas Baumann als 25. holten Weltcuppunkte. Den fünften Etappensieg in Serie feierte der Russe Alexander Bolschunow. Er nahm auf der Schlussrunde Furger oder Cologna rund 15 Sekunden ab. (ram/sda)

Bild: keystone

Abfahrerinnen im zweiten Training zurück

Die Schweizer Speed-Spezialistinnen kamen im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag in St.Anton nicht auf Touren. Als Beste der Swiss-Ski-Vertreterinnen klassierte sich Corinne Suter im 17. Rang. Sie verlor 1,04 Sekunden auf die Bestzeit der Tschechin Ester Ledecka.

Am Vortag hatte Lara Gut-Behrami noch die beste Zeit aufgestellt. Im zweiten Training musste sich die Tessinerin mit einem Rückstand von 1,30 Sekunden mit 24. Rang begnügen. Zwischen Suter und Gut-Behrami klassierten sich Joana Hählen (18.) und Jasmine Flury (20.). (ram/sda)

Bild: keystone

