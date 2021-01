Sport

Sport-News

Sportnews: Anderson und Bunting stehen im Halbfinal der Darts-WM



Sport-News

Anderson im Halbfinal der Darts-WM +++ Kubacki siegt mit Schanzenrekord

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Anderson und Bunting im Halbfinal

Gary Anderson (Bild) darf weiter von seinem dritten Weltmeistertitel träumen. Im Viertelfinal der Darts-WM in London machte der Schotte kurzen Prozess mit Dirk van Duijvenbode. Anderson schlug den ungesetzten Niederländer souverän mit 5:1. Im Halbfinal trifft er morgen auf den Sieger der Begegnung zwischen der Weltnummer 1, Michael van Gerwen, und Dave Chisnall.

Zuvor hatte sich der Engländer Stephen Bunting als erster Spieler für die Halbfinals qualifiziert. Für den BDO-Weltmeister 2014 ist es der bislang grösste Erfolg bei einer PDC-WM. Bunting schlug den Polen Krzysztof Ratajski mit 5:3. Sein Halbfinalgegner wird zwischen Gerwyn Price und Daryl Gurney ermittelt. (ram)

Bild: www.imago-images.de

Kubacki gewinnt Neujahrsspringen

Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki hat sich mit dem Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wieder in Position gebracht. Der Pole gewann überlegen mit dem neuen Schanzenrekord von 144 Metern. Selbst der Weltcup-Führende Halvor Egner Granerud aus Norwegen musste sich klar geschlagen geben. Die Polen, die in Oberstdorf wegen eines positiven Corona-Tests zunächst von der Tournee ausgeschlossen wurden, belegten mit Piotr Zyla und Kamil Stoch auch die Plätze 3 und 4. Gregor Deschwanden holte als einziger Schweizer Weltcuppunkte, er belegte Rang 19.

Im Kampf um den Sieg an der Vierschanzentournee, zeichnet sich ein Vierkampf ab. Kubacki stiess auf Platz 4 vor. Er liegt umgerechnet fünf Meter hinter dem neuen Leader Granerud. Zwischen den beiden rangieren der Deutsche Karl Geiger und Stoch. (ram/sda)

Bild: keystone

Keilerei mit 100 Beteiligten im College Football

Noch vor den Silvester-Raketen lassen es die Footballer von Tulsa und Mississippi State krachen. Nach dem 28:26-Sieg Mississippis in der «Armed Forces Bowl» geht es rund. Um die 100 Spieler, Trainer und Betreuer geraten sich in die Wolle.

«Das ist dumm! Ganz egal was der Auslöser war. Und weiterzumachen ist auch dumm. Ich habe nur die Kategorie dumm dafür», ärgerte sich Mississippis Headcoach Mike Leach. Nun untersucht der Verband die Verstösse. (ram)

Erstmals Cheftrainerin in der NBA

Becky Hammon hat für eine Premiere gesorgt: Nachdem Gregg Popovich des Feldes verwiesen wurde, übernahm die Assistenztrainerin der San Antonio Spurs die Rolle des verantwortlichen Chefcoachs.

Für den historischen Einsatz als erste hauptverantwortliche Trainerin in der NBA gab ihr Popovich nur drei kurze Worte mit. «You get 'em!», in etwa «du hast sie im Griff», brüllte der 71-Jährige, als er durch die Schiedsrichter vom Spielfeldrand verbannt wurde. Die 43-jährige Hammon wollte nach dem 107:121 gegen die Los Angeles Lakers keine grosse Sache aus ihrem Pflichtspiel-Debüt als Cheftrainerin machen: «Ich bin nicht in die Arena gekommen und habe gesagt, dass ich heute coache», berichtete sie, nachdem sie für Popovich eingesprungen war, «aber so läuft es und du kommst damit klar.» (ram)

Bild: keystone

Murray doch nicht in Delray Beach

Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Delray Beach, mit dem die Saison nächste Woche gestartet wird, abgesagt. Er wolle das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus im Vorfeld des ab 8. Februar angesetzten Australian Open minimieren, teilte der 33-Jährige mit.

Die meisten Stars werden erst in Australien erstmals antreten. Roger Federer ist dafür nach seinen Knieoperationen allerdings noch nicht bereit. Er wird frühestens Ende Februar sein Comeback geben. (pre/sda)

Bild: keystone

Hamilton ist nun Sir Lewis

Lewis Hamilton ist jetzt ein Sir. Königin Elizabeth hat den bald 36-jährigen Briten zum Ritter geschlagen – zumindest virtuell. Auf die übliche Feier wurde wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Hamilton steht auf einer 1239 Namen umfassenden Liste, die der Buckingham-Palast am späten Mittwochabend veröffentlicht hat. Der Engländer wurde in diesem Jahr zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister und ist damit zusammen mit Michael Schumacher Rekordhalter. (ram/sda)

Bild: keystone

LeBron James mit einzigartigem Rekord

Ein NBA-Superstar sorgte beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs für einen weiteren Eintrag in die Rekordbücher. LeBron James übertraf an seinem 36. Geburtstag mit seinen 26 Punkten als erster Spieler in der NBA zum 1000. Mal hintereinander die 10-Punkte-Marke. Das letzte Mal hatte er diesen Wert vor knapp 14 Jahren, am 5. Januar 2007, nicht erreicht.

Die Atlanta Hawks mussten sich im vierten Spiel der Saison erstmals geschlagen geben. Das Team mit Clint Capela verlor gegen die Brooklyn Nets 141:145. Der Genfer, der die ersten beiden Partien wegen einer Verletzung an der Achillessehne verpasst hatte, steuerte sieben Punkte bei. Dazu gelangen Capela zwölf Rebounds. (ram/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter