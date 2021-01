Sport

Sportnews: Austragung der Olympischen Spiele in Tokio weiter unsicher



Olympia in Tokio weiter unsicher +++ Mauro Caviezel schwer verletzt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

IOC-Topshot unsicher über Austragung der Olympischen Spiele

Das dienstälteste IOC-Mitglied Dick Pound hat Zweifel an einer Austragung der auf dieses Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio. «Ich kann mir nicht sicher sein, weil die Wellen des Virus immer noch wie ein Elefant im Raum stehen», wird der Kanadier von der britischen BBC zitiert. Zuvor war in der Olympia-Stadt Tokio erneut der Ausnahmezustand verhängt worden, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf neue Rekordhöhen gestiegen waren.

Gastgeber Japan und das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekräftigten am Donnerstag, an ihren Plänen für «sichere und geschützte Spiele» im Juli und August festhalten zu wollen. Wegen der Corona-Pandemie waren die eigentlich für das Vorjahr geplanten Sommerspiele um ein Jahr verschoben worden. Pounds Aussagen nähren nun weniger als 200 Tage vor der geplanten Eröffnungsfeier die Bedenken, dass der Mega-Sportanlass tatsächlich steigen kann. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Mauro Caviezel zieht sich Schädel-Hirn-Trauma zu

Grosses Pech für Mauro Caviezel: Der 32-jährige Bündner stürzte am Donnerstag im Training in Garmisch-Partenkirchen und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Zudem klagte er über Schmerzen im linken Knie, wie der Verband Swiss-Ski mitteilte. Caviezel kehrte in die Schweiz zurück, wo er sich am Freitag weiteren Untersuchungen unterziehen wird.

Caviezel gehört zu den Leadern im Schweizer Team in dieser Saison. Zum Auftakt gewann er im Super-G Mitte Dezember in Val d'Isère sein erstes Weltcuprennen. Es war ein fulminantes Comeback, nachdem sich Caviezel erst im Juni im Konditionstraining die linke Achillessehne gerissen hatte. Eine Woche nach seinem traumhaften Einstieg in die Saison fuhr Caviezel in Val Gardena in seiner Paradedisziplin als Zweiter erneut auf das Podest. In Bormio zum Jahresende wurde er in der Abfahrt und im Super-G jeweils Fünfter. Nach drei von sieben Rennen führt der Vorjahressieger die Disziplinenwertung im Super-G erneut an. (sda)

Bild: keystone

Kredit in dreistelliger Millionenhöhe für Arsenal

Arsenal hat infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie einen kurzfristigen Kredit von 143 Millionen Franken aufgenommen. Wie der Klub bestätigte, fliesst das Geld in Form aus dem Fonds der Corona-Hilfsgelder der Bank of England. Es sei im Mai dieses Jahres rückzahlbar. (sda/dpa)

Bild: keystone

Svahn positiv auf Corona getestet

Die schwedische Weltklasse-Langläuferin Linn Svahn ist an der Tour de Ski positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 21-Jährige sei ebenso isoliert worden wie Personen, die sich in ihrer Nähe aufgehalten hätten, sagte Schwedens Teamarzt Per Andersson.

Svahn zeige keine Symptome. Ein PCR-Test solle nun das positive Ergebnis des Schnelltests bestätigen. Mit einem Resultat werde am Freitagvormittag gerechnet. Svahn hatte die ersten beiden Etappen der Tour de Ski gewonnen. Als nächster Wettkampf steht am Freitag in Val di Fiemme das Massenstart-Rennen an.

Svahn ist nicht die einzige Tour-de-Ski-Teilnehmerin, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Auch im finnischen Langlaufteam gab es zwei positive Schnelltests. Wie die Finnen auf Twitter mitteilten, warten auch diese beiden Personen auf die Ergebnisse ihrer PCR-Tests. Um wen es sich handelte, wurde nicht bekanntgegeben. (pre/sda)

Bild: keystone

Jastremska positiv auf Doping getestet

Der internationale Tennisverband ITF hat die Ukrainerin Dajana Jastremska (WTA 29) wegen eines Dopingvergehens provisorisch gesperrt. Eine am 24. November entnommenen Urinprobe der 20-Jährigen aus Odessa enthielt Spuren des anabolen Steroids Mesterolone, wie die ITF mitteilte.

«Ich bin erstaunt und schockiert», liess Jastremska auf ihrem Instagram-Kanal verlauten. Zwei Wochen vor der Probe sei sie am Turnier in Linz negativ getestet worden, danach habe sie die Saison beendet und auch das Training eingestellt. Sie habe nie leistungssteigernde oder verbotene Substanzen eingenommen, so Jastremska.

Jastremska gewann in ihrer Karriere drei WTA-Turniere und erreichte 2019 in Wimbledon nach einem Sieg gegen Viktorija Golubic die Achtelfinals. Sie hat die Möglichkeit, das Urteil anzufechten. (pre/sda)

Das Statement von Jaestremska: Statement: pic.twitter.com/pBEpJ8gkls — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) January 7, 2021

Die 1000 Spiele der Maldinis

Mit seinem sechsten Einsatz für Milan hat Daniel Maldini seiner Familie zu einer historischen Marke verholfen. Grossvater Cesare, Vater Paolo und der Sprössling Daniel Maldini kommen nunmehr auf 1000 Einsätze in der Serie A. Die grosse Freude blieb aber aus, denn die Mailänder verloren am Mittwochabend daheim gegen Juventus Turin 1:3.

Die Maldinis sind eine Fussball-Dynastie. Cesare Maldini kam im Tenü der Rossoneri auf 347 Einsätze. Paolo spielte 25 Jahre bei Milan und brachte es auf 647 Spiele. Daniel hatte letzte Saison das Debüt in der Meisterschaft gegeben. In der laufenden Spielzeit war es das vierte Spiel, in dem der 19-jährige Stürmer für Milan auf dem Platz stand. (pre/sda)

Bild: keystone

Benzema muss wegen Sextape-Skandal vor Gericht

Real-Stürmer Karim Benzema muss sich wegen Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch im Zusammenhang mit dem Sextape-Skandal von 2015 vor Gericht verantworten. Das teilte die Staatsanwaltschaft Versailles am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Der 81-fache französische Nationalspieler soll seinen früheren Mitspieler Mathieu Valbuena dazu gedrängt haben, Erpresser zu bezahlen, die mit der Veröffentlichung eines intimen Videos drohten.

«Wir sind leider nicht überrascht. Das ist eine Entscheidung, die ebenso absurd wie vorhersehbar ist», erklärte Benzemas Anwalt Sylvain Cormier und betonte, sein Mandant werde «schikaniert». Der Angreifer, der seit 2009 für Real Madrid spielt, gab an, dass ein Polizeibeamter unehrliche Methoden angewandt habe, um ihn in den Vorfall hineinzuziehen.

Vier weitere Männer müssen sich in dem Fall vor Gericht verantworten. Nicht dazu gehört Ex-Nationalspieler Djibril Cisse, der gemäß den Anträgen der Staatsanwaltschaft aus dem Verfahren entlassen wurde. (pre/sda)

Bild: keystone

SCB-Sciaroni fällt mit Knieverletzung lange aus

Die Saison ist für Gregory Sciaroni vom SC Bern womöglich zu Ende. Der 31-jährige Stürmer erlitt am Dienstag im Heimspiel gegen Ambri-Piotta einen Innenbandriss im linken Knie und wurde am Mittwoch operiert. Sciaroni wird mindestens drei Monate ausfallen. (abu/sda)

Der SCB-Stürmer Gregory Sciaroni hat am Dienstag im Spiel gegen Ambrì-Piotta einen Innenbandriss am linken Knie erlitten und fällt voraussichtlich mindestens drei Monate aus. https://t.co/ukRPgbf9Ct — SC Bern (@scbern_news) January 7, 2021

Gut-Behrami mit Bestzeit im ersten Training

Lara Gut-Behrami hat den Abstecher zu den Speedrennen in St. Anton mit der Bestzeit im ersten Training lanciert. Die Tessinerin teilte sich den 1. Platz mit der zeitgleichen Österreicherin Tamara Tippler.

Zwei Zehntel hinter dem Spitzenduo belegte Tipplers Teamkollegin Nina Ortlieb den 3. Platz. Corinne Suter klassierte sich als zweitbeste Schweizerin im 14. Rang, gefolgt von Jasmine Flury (24.) und Rahel Kopp (27.). Michelle Gisin tastete sich als 33. bei ihrer Premiere auf der Karl-Schranz-Piste vorsichtig ans Renntempo heran.

In St. Anton bestreiten die Frauen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag einen Super-G. Letztmals hatte der Weltcup 2013 im Skiort in den Tiroler Alpen gastiert. Auch damals war Lara Gut-Behrami im Training die Schnellste. In den Rennen musste sie sich mit den Plätzen 38 (Abfahrt) und 7 (Super-G) begnügen. (zap/sda)

Bild: keystone

