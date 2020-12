Sport

Sportnews: Basel-Verteidiger Petretta mit Erschütterung des Rückenmarks



Petretta mit Erschütterung des Rückenmarks +++ Die NHL bestätigt Saisonstart am 13. Januar

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tödlicher Zwischenfall bei Ligue-1-Spiel in Lorient

In Frankreich ist es nach dem Spiel der Ligue 1 zwischen Lorient und Rennes (0:3) am Sonntagabend zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Im Stade du Moustoir in der Bretagne stürzte ein Teil der Rasen-Beleuchtungsanlage auf einen Greenkeeper, der nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort in ein Spital gebracht werden musste, wo er seinen Verletzungen erlag. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.

Der Unfall in Lorient hatte sich wenige Minuten nach dem Spiel ereignet. Bei dem Unfalloper soll es sich um einen 38-jährigen Familienvater handeln. Er soll ehrenamtlich für den Klub gearbeitet haben. (zap/sda/dpa)

L’horreur à la fin du match Lorient - Rennes, une rampe de projecteurs servant à l’entretien de la pelouse par luminothérapie est tombée sur un jardinier, qui est dans un état critique. pic.twitter.com/1BvsAxUzdN — Frétigné (@lfretigne) December 20, 2020

Die NHL bestätigt den Saisonstart am 13. Januar

Die National Hockey League hat den Start der neuen Saison am 13. Januar bestätigt. Alle Teams werden in der Qualifikation, die am 8. Mai 2021 endet, 56 Spiele bestreiten. Danach werden die Playoffs mit 16 Teams im Best-of-7-Modus gespielt.

Wegen der Reisebeschränkungen an der kanadisch-amerikanischen Grenze werden die sieben kanadischen Teams in der sogenannten «North Division» nur untereinander Partien bestreiten. Die Teams aus den USA sind in eine «East Division», «Central Division» und «West Division» mit je acht Teams eingeteilt. Auch hier treten die Teams nur innerhalb einer «Division» gegeneinander an.

Die Spielpläne sollten in den nächsten Tagen kommuniziert werden. (zap/sda)

The season is set to begin on January 13.



Details: https://t.co/7hXC6mEGui — NHL (@NHL) December 20, 2020

Utah Jazz vergolden Gobert

Der Franzose Rudy Gobert hat seinen Vertrag mit den Utah Jazz um fünf Jahre verlängert. Mit 205 Millionen Dollar handelt es sich laut «ESPN» um den am dritthöchsten dotierte Vertrag der NBA-Geschichte.

Nur Giannis Antetokounmpo (228 Millionen) und Russell Westbrook (206,8 Millionen) haben bessere Verträge unterschrieben, als der 28-jährige Center, der seit 2013 in Salt Lake City spielt. 2018 und 2019 war Gobert zum besten Defensivspieler der NBA gewählt worden. (ram/sda/afp)

Bild: keystone

Petretta mit Erschütterung des Rückenmarks

Raoul Petretta, Defensivspieler des FC Basel, hat bei seinem Zwischenfall im Heimspiel gegen St. Gallen eine Erschütterung des oberen Rückenmarks erlitten, wie der Klub auf Twitter mitteilt. Die Verletzung sei mit einer Hirnerschütterung vergleichbar.

Petretta weise keine Symptome einer Querschnittlähmung auf, und es gehe ihm wieder deutlich besser. Weitere stationäre Abklärungen werden gemäss dem Klub in den nächsten Tagen folgen. (sda)

Bild: keystone

SCB über Weihnachten in Quarantäne

Die ganze Mannschaft des SC Bern muss sich bis und mit 28. Dezember in Quarantäne begeben. Die Kantonsärztin ordnete diese Massnahme nach sechs positiven Corona-Tests an. Wie der Eishockeyverband mitteilt, müssen drei Partien verschoben werden: Zwei in der Meisterschaft gegen die ZSC Lions und der Cup-Halbfinal gegen Servette, der am Dienstag hätte stattfinden sollen. (ram)

Bild: keystone

Smith mit Jubiläumserfolg

Skicrosserin Fanny Smith gewinnt das Weltcuprennen im französischen Val Thorens. Im Final feierte sie einen Start-Ziel-Sieg vor der Französin Jade Grillet Aubert und der Kanadierin Marielle Thompson. Für Smith ist es bereits der 25. Weltcupsieg der Karriere. Nach den Rängen 2 und 1 in Arosa baute die 28-jährige Waadtländerin ihre Spitze an der Weltcup-Gesamtwertung damit aus.

Bei den Männern konnte das Schweizer Team für einmal nicht überzeugen. Keiner schaffte es in die Halbfinals der besten acht. Überschattet wurde der Weltcup von einem schweren Sturz der Schwedin Alexandra Edebo im kleinen Final. Die Siegerin des Weltcup-Auftakts in Arosa musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. (ram)

Bild: keystone

Fähndrich/van der Graaff siegen

Einen Tag nach dem ersten Weltcupsieg von Nadine Fähndrich haben die Schweizer Langläuferinnen in Dresden nachgedoppelt. Gemeinsam mit Laurien van der Graaff triumphierte Fähndrich im Teamsprint. Das Schweizer Duo setzte sich in einem packenden Endspurt gegen Russland und Slowenien durch. Es nutzte damit die Chance, die sich durch die freiwillige Absenz der Teams aus Norwegen, Schweden und Finnland bot, resolut aus.

Das zweite Schweizer Duo Lea Fischer/Alina Meier belegte mit 10 Sekunden Rückstand Platz 6. Bei den Männern belegten Roman Schaad und Jovian Hediger den 5. Rang. Russland, Frankreich und Italien lagen ausser Reichweite. (ram/sda)

Bild: keystone

Binotto wird Xamax-Trainer

Der neue Trainer von Neuchâtel Xamax heisst Andrea Binotto. Der 50-jährige italienisch-schweizerische Doppelbürger löst Anfang Januar Stéphane Henchoz ab, der seinen Posten beim inzwischen auf den letzten Platz abgestürzten Challenge-League-Klub vor einer Woche räumen musste.

Binotto, der in der Romandie den Spitznamen «Professor» trägt, hatte Stade Lausanne-Ouchy von der 2. Liga interregional in die Challenge League geführt. Im Mai trat er nach sieben Jahren als Trainer der Waadtländer zurück. (ram/sda)

Bild: keystone

Atlanta beendet Vorbereitung mit Sieg

Clint Capela und die Atlanta Hawks beendeten ihre Vorbereitung auf die neue NBA-Saison mit einem Sieg. Die Hawks bezwangen in Memphis die Grizzlies mit 117:116.

In vier Testspielen resultierten für Atlanta je zwei Siege und zwei Niederlagen. Die neue Saison beginnt für die Hawks am Mittwoch in Chicago. (sda)

Bild: keystone

Pelé über Messi: «Ich bewundere dich»

Nach der Egalisierung des Uralt-Torrekordes bringt Pelé seine Bewunderung für Lionel Messi zum Ausdruck. Beide haben für ihren Klub unglaubliche 643 Tore erzielt. «Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fussball leider immer seltener. Ich bewundere Dich sehr, Messi», schrieb Pelé, der im Oktober seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, auf Instagram zu einem Foto mit Messi. Darauf jubelt der Argentinier über ein Tor, ähnlich dem Brasilianer bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko.

Mit seinem Treffer in der Meisterschaftspartie gegen Valencia, die am Samstag 2:2 endete, war Messi auf sein 643. Tor für den FC Barcelona gekommen. Das sind so viele Treffer, wie «O Rei» (Der König) zwischen 1957 und 1974 für den FC Santos erzielt hatte. «Wenn Dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie Du weiss ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie Du weiss ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt», schrieb Pelé. (sda/dpa)

Bild: keystone

Ronaldo-Doublette führt Juve zum Sieg

Juventus Turin gibt sich gegen Parma keine Blösse und feiert einen 4:0-Auswärtssieg. Dejan Kulusevski (23.) und Cristiano Ronaldo (26.) bringen den amtierenden Meister schon früh auf die Siegestrasse. Ronaldo legt kurz nach der Pause noch einen weiteren Treffer nach. Dank dieses Sieges bleibt Juve an Inter und Milan dran.

Parma - Juventus Turin 0:4 (0:2)

Tore: 23. Kulusevski 0:1. 26. Ronaldo 0:2. 48. Ronaldo 0:3. 85. Morata 0:4.

Bemerkungen: Parma mit Sohm. (abu/sda)

Fünfter Aarauer Sieg in sechs Spielen

Der FC Aarau ist die Mannschaft der Stunde in der Challenge League. Mit einem 3:1 gegen das zuletzt ebenfalls gut aufgekommene Thun hat Aarau den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen erringen. Das einzige nicht gewonnenen Spiel in dieser Zeit ging unentschieden aus.

Die Thuner konnten auf dem Brügglifeld zeitweilig verkürzen, aber Rückkehrer Marco Aratore stellte den Sieg in der Nachspielzeit sicher. Aarau liegt jetzt auf dem 2. Platz, nur noch zwei Punkte hinter Leader GC. Nach Verlustpunkten ist allerdings Winterthur zwischen GC und Aarau klassiert. (abu/sda)

Kloten siegt im Tessin, Langenthal verliert beim Erzrivalen

Der EHC Kloten erledigt beim 2:1-Sieg in Biasca seine Pflichtaufgabe, ohne zu brillieren. Der Leader und Aufstiegsanwärter Nummer 1 der Swiss League tat sich gegen das Schlusslicht der Liga erneut schwer, nachdem es für ihn im Oktober im Heimspiel sogar eine 0:2-Niederlage gegen die Ticino Rockets abgesetzt hatte. Die Klotener Tore bei der Revanche im Tessin erzielten Andri Spiller (5.) sowie Ramon Knellwolf (34.) in Überzahl.

Weil Langenthal im Duell der beiden Erzrivalen in Olten mit 2:3 den Kürzeren zog, konnte Kloten den Vorsprung in der Tabelle auf zehn Punkte ausbauen. Das drittplatzierte Ajoie, das sich nach 13 neuen Corona-Fällen am Mittwoch zum zweiten Mal in Quarantäne begeben musste, hat allerdings ganze sechs Spiele weniger ausgetragen als die Zürcher Unterländer.

Barça siegt trotz Lionel Messis Rekord nicht

Ausrutscher werden für den FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft zur Normalität. Gegen das im Mittelfeld rangierte Valencia kam Barça daheim nicht über ein 2:2 hinaus. Nach 13 Runden der «La Liga» hat Barcelona in mehr als der Hälfte der Spiele (3 Remis, 4 Niederlagen) Punkte abgegeben.

Das zeitweilige 1:1 im Match gegen Valencia erzielte Lionel Messi unmittelbar vor der Pause, indem er mit einem Kopfball den Abpraller nach seinem abgewehrten Foulpenalty verwertete. Messi hat für Barcelona nunmehr 643 Mal in den verschiedenen Wettbewerben getroffen. Er holte damit den grossen Pelé als den Spieler mit den meisten Toren für einen einzigen Klub ein. Pelé hatte seine 643 Tore zwischen 1956 und 1974 für den FC Santos erzielt.

Barcelona - Valencia 2:2 (1:1)

Tore: 30. Diakhaby 0:1. 45. Messi (Kopfball nach abgewehrtem Foulpenalty) 1:1. 52. Araujo 2:1. 69. Gomez 2:2. (abu/sda)

Enttäuschende Schweizer in Engelberg

Die Schweizer Skispringer konnten beim Heim-Weltcup in Engelberg keinen Schritt nach vorne machen. Selbst der bisher in dieser Saison sehr solide Gregor Deschwanden enttäuschte nach Sprüngen auf 120 und 119,5 m mit dem 27. Platz. Das ist das schlechteste Resultat des 29-jährigen Luzerners in diesem Weltcup-Winter. Simon Ammann (39./111 m) und Dominik Peter (42./105,5 m) verpassten bei schwierigen Rückenwind-Verhältnissen, die jeden Fehler brutal bestraften, die Qualifikation für den Final-Durchgang klar.

In anderen Dimensionen springt derzeit Halvor Egner Granerud. Der Norweger sicherte sich mit Flügen auf 133,5 und 138 m den vierten Sieg im Weltcup in Folge. Er distanzierte den dreifachen Olympiasieger Kamil Stoch um 2,2 Punkte. (abu/sda)

Bild: keystone

Neymar fällt bis Jahresende aus

Paris Saint-Germain muss auch in den verbleibenden beiden Spielen in diesem Kalenderjahr ohne Superstar Neymar auskommen. Der Brasilianer fehlt dem französischen Meister aufgrund einer Knöchelverletzung sowohl im Topspiel der Ligue 1 am Sonntag gegen den Tabellenersten Lille als auch am Mittwoch im Heimspiel gegen Strasbourg.

Nach Angaben von PSG hat Neymar nach der vor Wochenfrist im Meisterschaftsspiel gegen Olympique Lyon (0:1) erlittenen Verstauchung Blutergüsse am Knochen, die einen Einsatz verunmöglichen. Der Offensivspieler fehlte deshalb bereits am vergangenen Mittwoch im Ligaspiel gegen Lorient. (abu/sda)

Bild: keystone

Erster Weltcupsieg von Nadine Fähndrich

Nadine Fähndrich feierte beim Sprint-Weltcup in Dresden ihren ersten Weltcupsieg. Die 25-jährige Luzernerin lief in all ihren Heats als Erste ins Ziel und liess im Final auch der zweitplatzierten Amerikanerin Sophie Caldwell keine Chance.

Zuvor hatte Laurien van der Graaff, die in Dresden Fünfte wurde, als bisher einzige Schweizerin Weltcupsiege im Sprint gefeiert (2). (abu/sda)

