Sportnews: Corona-Ausbruch bei ManCity: Spiel gegen Everton verschoben



Corona-Ausbruch bei ManCity: Spiel gegen Everton verschoben ++ Ammann und Co. qualifiziert

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann und Co. qualifiziert

Gregor Deschwanden, Dominik Peter und Simon Ammann heben am Dienstag beim ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ab. Das Schweizer Trio überstand die Qualifikation.

Ammann flog auf Rang 32 und wurde dabei vom turbulenten Wind bei heftigem Schneefall noch begünstigt. Im Training hatte er mit den Positionen 43 und 38 trotz des modifizierten Karbon-Schuhs keine deutliche Aufwärtstendenz gegenüber seinen bisherigen Einsätzen erkennen lassen. Noch immer steht der vierfache Olympiasieger in dieser Saison ohne einen einzigen Weltcuppunkt da.

Auch Deschwanden wurde vom Rückenwind weniger stark in den Hang gedrückt als die meisten seiner Konkurrenten. Der Luzerner schaffte den Sprung auf Platz 10, erhielt deswegen aber keinen leichten Gegner zugeteilt. Er misst sich gegen den ehemaligen Tournee-Sieger Peter Prevc aus Slowenien. Trotz Windpech hatte Peter Glück. Er schaffte als 50. gerade noch den Sprung ins Hauptfeld und darf gegen den Qualifikationssieger Philipp Aschenwald aus Österreich ran. Nach dem coronabedingten Out der Polen mussten nur fünf Starter über die Klinge springen. (pre/sda)

Bild: keystone

Corona-Ausbruch bei ManCity: Spiel gegen Everton verschoben

Wegen eines Corona-Ausbruchs in den Reihen von Manchester City muss das für Montagabend vorgesehene Premier-League-Spiel der «Citizens» gegen den FC Everton verschoben werden. Schon an Weihnachten waren die Spieler Kyle Walker und Gabriel Jesus sowie zwei Staff-Mitglieder der «Skyblues» positiv getestet worden. Nun kamen fünf weitere Fälle hinzu.

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. ManCity hat den Trainingsbetrieb vorsichtshalber bis auf weiteres eingestellt. Morgen Dienstag sollen weitere Tests Aufschluss über das Ausmass des Ausbruchs geben. (pre)

Stoch und Kubacki von Tournee ausgeschlossen

Der Auftakt zur Vierschanzentournee am 30. Dezember in Oberstdorf findet ohne den dreifachen Olympiasieger Kamil Stoch und Vorjahressieger Dawid Kubacki statt. Die Organisatoren schlossen am Tag vor der Qualifikation zum ersten Springen der Tournee das polnische Team aus, nachdem Klemens Muranka positiv auf das Coronavirus getestet worden war. (ram/sda)

Bild: keystone

Neues Programm in Bormio

Der Weltcup-Super-G der Männer in Bormio ist auf Dienstag verschoben. Schneefälle verhindern am Montag eine Durchführung des Rennens. Die Abfahrt findet erst am Mittwoch statt. Die Startzeiten beider Rennen bleiben bei 11.30 Uhr.

Neuschnee auf der Piste, schlechte Sichtverhältnisse und nicht gewährleistete Flugwege für den Rettungshelikopter erzwangen am Montag eine Stunde vor Rennbeginn eine weitere Umstellung. Für die nächsten Tage ist besseres Wetter angesagt. (ram/sda)

❗Info Men's Bormio Super G:

Program confirmed for the moment. Decision about starting time at 10.30 CET. #fisalpine pic.twitter.com/PsWw3UPxTB — FIS Alpine (@fisalpine) December 28, 2020

Mavericks mit NBA-Rekord

Beim 124:73-Sieg über die Los Angeles Clippers haben die Dallas Mavericks eine neue Bestmarke aufgestellt. Zur Pause lagen die Texaner bereits mit 77:27 vorne – die höchste Halbzeitführung in der NBA seit Einführung der Shotclock 1954. «Keine grosse Sache», befand Clippers-Star Paul George. «Ja, uns wurde in den Arsch getreten. Aber es ist nur ein Spiel.» (ram)

Hockey-Junioren verlieren auch gegen Finnland

Zwei Tage nach der 0:1-Niederlage gegen die Slowakei verloren die Schweiz auch ihr zweites Spiel an der U20-WM in Edmonton. Das Team von Trainer Marco Bayer unterlag Finnland 4:1. Das Schussverhältnis im zweiten Drittel lautete 16:6 zu Gunsten der Nordländer (total 43:14), obwohl die Schweizer während sechs Minuten mit einem Mann mehr spielen konnten. Die Finnen ihrerseits nutzten die einzige Überzahlgelegenheit im Mittelabschnitt zum 2:1. Es war allerdings kein typisches Powerplay-Tor, traf doch Jusso Pärssinen nach einem Solo, das er mit einem herrlichen Backhand-Schuss in die nahe Ecke abschloss.

Die Schweizer waren optimal in die Partie gestartet. Sie nutzten in der vierten Minute die erste Strafe gegen die Finnen zur Führung – der erst 17-jährige Attilio Biasca traf mit einem platzierten Schuss ins Lattenkreuz. Das 1:0 hielt aber nur gerade 36 Sekunden, dann glich der im Herbst von den Florida Panthers als Nummer 12 gedraftete Anton Lundell aus. Dem Tor ging ein schlechter Wechsel der Schweizer voraus.

Damit wartet die Bayer-Equipe weiterhin auf die ersten Punkte in diesem Turnier. Vor einem Jahr hatten die Schweizer in der Vorrunde sowohl die Slowakei (7:2) als auch Finnland (5:2) bezwungen. Einfacher wird es in der dritten Partie in der Nacht auf Mittwoch nicht, ist doch Titelverteidiger Kanada der Gegner. Die Nordamerikaner fertigen im ersten Spiel Deutschland gleich 16:2 ab. (pre/sda)

Wright scheitert am «German Giant»

Titelverteidiger Peter Wright ist an der Darts-WM in London sensationell in der 3. Runde ausgeschieden. «Snakebite» verlor in einem spannenden Match gegen den Deutschen Gabriel Clemens mit 3:4 Sätzen. «The German Giant» steht damit als erster Deutscher überhaupt im Achtelfinal der Darts-WM.

Während der 37-jährige Clemens spätestens nach dem 2:2-Satzausgleich voll in der Partie drin war, ging dem Titelverteidiger die Treffsicherheit auf die Doppelfelder komplett verloren. Im fünften Satz brach Wright sogar seinen Wurf ab. Nach der verpassten Doppel-14 zum Checkout musste er sich nochmal neu sammeln und kämpfte sich in die Partie zurück, doch «The German Giant» machte einfach keine Fehler mehr. (pre)

𝙋𝙀𝙏𝙀𝙍 𝙒𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙄𝙎 𝙊𝙐𝙏



World Champion Peter Wright is ELIMINATED at the Last 32 stage as Gabriel Clemens takes the deciding leg to win the biggest match of his career! pic.twitter.com/dO9a2sgy0W — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2020

Murray erhält Wildcard beim Australian Open

Der frühere Weltranglistenerste Andy Murray ist beim Australian Open (8. bis 21. Februar) im Hauptfeld dabei. Der 33-jährige Schotte, der derzeit im Ranking nur Platz 122 einnimmt, erhält von den Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eine Wildcard.

2020 bestritt Murray wegen Corona und Verletzungen nur sieben Partien (drei Siege, vier Niederlagen). In die kommende Saison startet er früh – bereits Anfang Januar beim Hartplatz-Turnier von Delray Beach in Florida. (pre/sda)

Bild: keystone

Cochran-Siegle wieder nicht zu schlagen

Ryan Cochran-Siegle ist auch im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio am Dienstag der Schnellste. Der Amerikaner klassierte sich rund drei Zehntel vor den Österreichern Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer sowie dem Franzosen Brice Roger. Cochran-Sieglehatte schon am Samstag die Trainingsbestzeit aufgestellt. Vor einer Woche war er in Val Gardena als Zweiter zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest gefahren.

Mauro Caviezel büsste als bester Schweizer 1,28 Sekunden auf die Bestzeit ein. Stefan Rogentin folgte mit anderthalb Sekunden Rückstand im 10. Rang, vier Positionen vor Marco Odermatt. Der Bündner drängte sich damit in der internen Qualifikation mit Gilles Roulin, Lars Rösti und Cedric Ochsner für den letzten Schweizer Startplatz auf.

Beat Feuz deckte seine Karten wie gewohnt nicht auf. Auf den 12. Platz am Samstag liess der Emmentaler einen 19. Rang folgen. Der Italiener Dominik Paris, der die fünf letzten Speedrennen in Bormio allesamt gewonnen hat, tastete sich als Sechster ans Renntempo heran. Aleksander Kilde, der norwegische Sieger von Val Gardena, reihte sich an 12. Stelle ein. (pre/sda)

Bild: keystone

Zweistellige Kanterniederlagen für Deutschland und Österreich

Für die deutschen und die österreichischen Junioren setzte es an der U20-WM in Edmonton jeweils ein Debakel ab. Die vom Schweizer Roger Bader trainierten Österreicher verloren gegen die USA 0:11, die Deutschen gegen den Gastgeber Kanada sogar 2:16.

Das DEB-Team, der letzte Gruppengegner der Schweizer, war nach etlichen Corona-Infektionen allerdings arg dezimiert und konnte nur 14 Feldspieler einsetzen. 24 Stunden zuvor hatte es gegen Finnland noch ein achtbares 3:5 gegeben. Die Schweizer trafen am Sonntagabend in ihrem zweiten Spiel nach dem 0:1 gegen die Slowakei auf Finnland. (pre/sda)

Hawks gewinnen weiter ohne Capela

Die Atlanta Hawks gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel ohne den an der Achillessehne verletzten Genfer Clint Capela. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia setzte sich bei den Memphis Grizzlies 122:112 durch.

Russell Westbrook gelang nach seinem Wechsel von Houston zu den Washington Wizards Historisches. Als erster Spieler seit Magic Johnson 1982 erzielte er in den ersten zwei Saisonspielen zweimal ein Triple-Double (zweistellige Zahlen in drei wichtigen Kategorien). Trotz je 15 Punkten und Rebounds sowie zwölf Assists von Westbrook verloren die Wizards gegen Orlando Magic mit 120:130.

Die Houston Rockets um den ebenfalls abwanderungswilligen Star James Harden unterlagen in ihrem ersten Saisonspiel bei den Portland Trail Blazers trotz 44 Punkten von Harden 126:128 nach Verlängerung. Die ursprünglich geplante erste Partie von Houston war wegen mehrerer Covid-19-Fälle verschoben worden. (pre/sda)

That didn't take long.



Russell Westbrook is the first player in franchise history with a triple double in his debut!#WizSixers | @russwest44 pic.twitter.com/xbrTgJi7nS — Washington Wizards (@WashWizards) December 24, 2020

