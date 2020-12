Sport

Sportnews: Der FC Barcelona holt gegen Eibar ohne Messi nur ein 1:1



Barça enttäuscht gegen Eibar +++ Geiger siegt zum Tournee-Auftakt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kloten allein auf weiter Flur

Der EHC Kloten führt die Swiss League ungefährdet an. Vor dem Jahreswechsel beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz erstmals acht und mehr Punkte. Die Klotener gewannen 13 der letzten 15 Partien. Beim 7:0 gegen die EVZ Academy kam Goalie Dominic Nyffeler mit 28 Paraden zum vierten Shutout im Monat Dezember.

Langenthal liess Punkte liegen. Es verlor in Siders 0:2, wobei die Gebrüder Maxime und Arnaud Montandon, beides Söhne des legendären Gil Montandon, in den letzten vier Minuten die Tore für die Walliser erzielten. Olten besiegte Winterthur nach einem 1:3-Rückstand mit 4:3 und feierte den sechsten Sieg in Folge. (ram/sda)

Barça enttäuscht gegen Eibar

Ohne Lionel Messi, der noch in den Ferien weilt, kam der FC Barcelona gegen Abstiegskandidat Eibar nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei hatten die Katalanen früh die Gelegenheit, das Spiel in die gewünschte Richtung zu lenken. Doch Martin Braithwaite schoss in der 8. Minute einen Penalty neben das Tor. (ram)

Geiger gewinnt in Oberstdorf

Der Einheimische Karl Geiger hat den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Er setzte sich mit 1,8 Punkten Vorsprung auf den Polen Kamil Stoch durch. Dahinter klassierten sich die Norweger Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud sowie Markus Eisenbichler. Der Deutsche verbesserte sich nach einem verpatzten ersten Sprung von Rang 27 auf Schlussrang 5.

Die Schweizer konnten kein Glanzlicht setzen. Gregor Deschwanden schaffte es immerhin in den zweiten Durchgang, er wurde 27. Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann verpasste die Entscheidung hingegen knapp, er belegte Rang 32. (ram)

Bild: keystone

Federer bleibt im ATP-Spielerrat

Roger Federer ist auch in den kommenden beiden Jahren Mitglied des ATP-Spielerrats. Der Basler wurde genauso wiedergewählt wie unter anderen Rafael Nadal und Andy Murray. Der Präsident wird bei der ersten Sitzung im kommenden Jahr gewählt.

Bis im letzten Sommer präsidierte Novak Djokovic den zwölfköpfigen Spielerrat. Der Serbe verliess das Gremium, um selber eine von der ATP unabhängige Spielvereinigung zu gründen. In dieser will sich Djokovic wirksamer für die Interessen der Spieler einsetzen. Federer und Nadal hatten zur Einigkeit innerhalb der bestehenden Instanzen aufgerufen. (ram/sda/afp)

PSG bestätigt Tuchel-Rausschmiss

Was seit Heiligabend schon klar war, ist nun auch offiziell: Wie Paris St-Germain mitteilt, ist Thomas Tuchel nicht länger Trainer beim französischen Serienmeister. Nach einer eingehenden Analyse der sportlichen Situation habe man sich entschieden, den Vertrag mit dem 47-jährigen Deutschen vorzeitig aufzulösen. PSG zahlt dafür laut der «Bild»-Zeitung eine Abfindung von 6 Millionen Euro.

«Ich möchte Thomas Tuchel und seinen Mitarbeitern für alles danken, was sie für den Klub geleistet haben», lässt sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi zitieren. «Thomas hat viel Energie und Leidenschaft in seine Arbeit gesteckt, und natürlich werden wir uns an die guten Zeiten erinnern, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.»

Tuchel hatte das Starensemble von PSG im Sommer 2018 übernommen und Klub zu zwei Meistertiteln und in diesem Sommer in den Champions-League-Final geführt. Während der Deutsche bereits bei Chelsea im Gespräch ist, gilt in Paris Mauricio Pochettino als möglicher Nachfolger für Tuchel. (pre)

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Polens Skispringer dürfen nun doch starten

Die polnischen Skispringer dürfen beim Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf am späteren Dienstagnachmittag doch dabei sein. Am Dienstagmorgen waren beim Team um Vorjahressieger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch weitere Tests auf das Coronavirus negativ ausgefallen. Das zuständige Gesundheitsamt Oberallgäu hob daraufhin die Quarantäne für das Team auf.

Weil der Pole Klemens Muranka zunächst positiv getestet worden war, wurde von den Behörden in Oberstdorf eine Quarantäne für alle Team-Mitglieder angeordnet. Ein negativer Test bei Muranka am Montag sorgte dann dafür, dass die FIS die Starterlaubnis für die Polen in Aussicht gestellt hat für den Fall, dass die Athleten am Dienstag negative Testergebnisse aufweisen würden.

Für das Auftaktspringen wird nun der komplette Plan geändert. Statt der K.o.-Duelle der besten 50 Springer im ersten Durchgang findet nun ein erster Durchgang mit allen 62 Athleten statt. Neben den sieben Polen dürfen auch alle, die am Montag sportlich die Qualifikation verpasst haben, starten. Der K.o.-Modus entfällt. In der Qualifikation vom Montag hatten sich alle drei Schweizer – Gregor Deschwanden, Simon Ammann und Dominik Peter – für die K.o.-Duelle qualifiziert. (pre/sda)

Bild: keystone

Haris Seferovic positiv auf Corona getestet

Haris Seferovic steht Benfica Lissabon in den nächsten Tagen nicht zur Verfügung. Der Schweizer Stürmer wurde wie vier weitere Spieler des portugiesischen Rekordmeisters positiv auf das Coronavirus getestet. (abu/sda)

Seferovic and João Ferreira have tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/wiGkovMx0E — SL Benfica (@slbenfica_en) December 28, 2020

Erfolgreiche NBA-Premiere von Capela für Atlanta Hawks

Nach überstandener Verletzung an der Achillessehne kam Clint Capela in der Nacht zum Dienstag endlich zu seiner NBA-Premiere für Atlanta Hawks. Der 26-jährige Genfer erreichte beim 128:120-Heimsieg des Klubs aus Georgia gegen die Detroit Pistons sieben Punkte und neun Rebounds.

Capela hatte sich im Januar am Fuss verletzt und wurde kurz darauf von den Houston Rockets zu den Atlanta Hawks transferiert. Dann kam bald die Corona-Pandemie sowie der Unterbruch der Meisterschaft, und als im Sommer die NBA-Saison mit den Playoffs doch noch zu Ende gespielt wurde, war Atlanta nicht dabei, weil es im Kampf um die Plätze in der K.o.-Runde vorzeitig gescheitert war. (abu/sda)

Bild: keystone

Schmidt neuer Sportchef in Mainz

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Mainz trennt sich nach weniger als drei Monaten von Trainer Jan-Moritz Lichte. Zudem holt er den Schweizer Martin Schmidt als Sportchef zurück. Der 53-jährige Walliser war von 2015 bis 2017 Trainer von Mainz, danach auch noch in Wolfsburg und Augsburg, wo er im vergangenen März entlassen wurde.

Der 40-jährige Lichte war in Mainz erst im September als interimistischer Nachfolger von Achim Beierlorzer installiert worden. Am Montag wurde er nun vom Bundesliga-Vorletzten freigestellt. Interimscoach wird Nachwuchstrainer Jan Siewert. Wie der Verein ausserdem mitteilte, kehrt neben Schmidt auch der Ex-Manager Christian Heidel als Sportvorstand zum Klub zurück. (pre/sda)

Corona-Ausbruch bei ManCity: Spiel gegen Everton verschoben

Wegen eines Corona-Ausbruchs in den Reihen von Manchester City muss das für Montagabend vorgesehene Premier-League-Spiel der «Citizens» gegen den FC Everton verschoben werden. Schon an Weihnachten waren die Spieler Kyle Walker und Gabriel Jesus sowie zwei Staff-Mitglieder der «Skyblues» positiv getestet worden. Nun kamen fünf weitere Fälle hinzu.

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. ManCity hat den Trainingsbetrieb vorsichtshalber bis auf weiteres eingestellt. Morgen Dienstag sollen weitere Tests Aufschluss über das Ausmass des Ausbruchs geben. (pre)

